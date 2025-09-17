"Писна ни от Фицо": Протести в десетки градове в Словакия

Хиляди хора излязоха по улиците в Словакия, за да протестират срещу политиките на популисткия министър-председател Роберт Фицо. В 16 различни града, включително в столицата Братислава, словаците се обявиха срещу мерките на правителството за икономии и проруските позиции на 61-годишния премиер.
Протестите бяха предизвикани и от посещението на Роберт Фицо в Китай, където словашкият премиер присъства на военния парад на китайския президент Си Дзинпин. Там Фицо се срещна с руския президент Владимир Путин - за трети път, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украйна. Фицо беше единственият европейски лидер, който присъства на военния парад в Китай. На него присъства и вицепремиерът на България Атанас Зафиров. Премиерът Желязков заяви, че Зафиров е посетил парада, докато бил "в годишен отпуск”.
Плановете на правителството за икономии
Протестите са свързани и с плановете на кабинета на Фицо за налагане на икономии. Дефицитът на Словакия беше 5,3% от брутния вътрешен продукт (БВП) през миналата година - вторият най-висок от страните в Еврозоната. Очаква се през 2025 г. дефицитът отново да надвиши пет процента. ЕС очаква той да е максимум до три на сто.
Правителствената програма за строги икономии включва, наред с други неща, по-високи здравни и социалноосигурителни вноски, увеличение на данъците за лицата с по-високи доходи и увеличение на ДДС върху определени хранителни продукти. Обсъжда се и намаляване на броя на националните празници.
"Писна ни от Фицо"
Синдикатите и други критици предупреждават, че обикновените граждани са натоварени, докато икономиката не получава никакъв стимул. "На словаците им е дошло до гуша”, заяви лидерът на либералната опозиция Михал Симечка на митинга в Братислава. Неговата партия поведе протестите заедно с три други политически формации. "Ние имаме различия, но мога да гарантирам, че ще работим заедно”, заяви Симечка. "Писна ни от Фицо”, скандираше тълпата.
Фицо отдавна е противоречива фигура в Словакия и извън нея. Той се завърна на власт за четвърти път, след като неговата лява партия "Смер” спечели парламентарните избори през 2023 г. с проруска и антиамериканска кампания.
Той открито оспорва политиката на Европейския съюз по отношение на Украйна. Критиците му твърдят, че Словакия под ръководството на Фицо следва курса на Унгария под ръководството на премиера Виктор Орбан, когото мнозина считат за автократ.
1 Последния Софиянец
13:52 17.09.2025
2 Браро на Фицо !
13:53 17.09.2025
3 НашТе еβροΜаУсчета🐀🐀🐀
13:55 17.09.2025
4 само питам
13:56 17.09.2025
5 Тео
13:57 17.09.2025
6 оня с коня
или във англия бият протестиращите така и тук трябва бой, само боя оправя нещата
Коментиран от #11, #23
13:57 17.09.2025
7 Някой
Държавният бюджет трябва да е балансиран, да не се взимат държавни заеми.
Важи както за Словакия така и за България.
13:58 17.09.2025
8 Истината
А зашо не напишат че на българите им е писнало от Тиквич и Прасчо
13:58 17.09.2025
9 Хохо Бохо
Коментиран от #14
13:58 17.09.2025
10 Урсулите
Ако вървят така скоро ще имаме "Майдана" и в Братислава.
Трябва до Нова година да ги финансираме още по-добре за да сме сигурни в успеха!
13:59 17.09.2025
11 Ми излез да те видим бре
До коментар #6 от "оня с коня":Бияча 🤣
Яхвай крантата и ....
13:59 17.09.2025
12 бай Бай
Колко прозрачно, само интелектуално ощетени все още им се връзват.
Хиляди били, хахаха.
14:00 17.09.2025
13 А, явно "либералите"
14:01 17.09.2025
14 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #9 от "Хохо Бохо":👍
КАТО И ФAKTИ БГ.
ПРЕДИ ""НАЧАЛНИЦИТЕ"" ДА СА СЕ И3XOДИЛИ ПО ВЪПРОСА , БЪРЗАТ ДА СЕ HABEДAT😆
14:04 17.09.2025
15 Автократите защитават
НАЦИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ
ЗАТОВА СА НЕЖЕЛАНИ, защото НЕ МОГАТ
ДА ГИ КОНТРОЛИРАТ ГЛОБАЛИСТИТЕ, ФАКТ!
14:04 17.09.2025
16 българия или мафията читанка инфо
14:05 17.09.2025
17 Ъъъъъъъ
Абе чувам, че са изхарчени към €3млд в Сърбия за "Майдана". ....Сега либералната опозиция в Словакия, обвиниха Калин Джорджеску в опит за държавен преврат...Фюрер Урсула не се шегува.🤣
Коментиран от #21
14:06 17.09.2025
18 сноу
14:07 17.09.2025
19 Детонатори със свастики
На 17 септември 1939 г. Съветският съюз напада Полша, която вече е отслабена от сраженията с Вермахта, започнали в началото на същия месец. Това е само един от многото примери за партньорство между двата тоталитарни режима.
Още през август 1939 г. СССР и Нацистка Германия сключват търговско споразумение, разширено през февруари 1940 г. В рамките на тези договорености Москва получава военна техника, машини, технологии и суровини – включително детонатори за снаряди, маркирани със свастика.
Част от тези доставки се съхраняват в руски складове и днес. Така нацисткото оръжие все още се използва за унищожение на хора. Както отбелязват украинските военни, макар режимите на Хитлер и Сталин вече да не съществуват, на тяхно място е дошъл режимът на Путин. Имената се променят, но същността остава – докато Кремъл поддържа мит за „борба с фашизма“, самата Русия проявява повечето свойства на фашистката държава.
14:08 17.09.2025
20 Първанов
14:08 17.09.2025
21 А где
До коментар #17 от "Ъъъъъъъ":Гуцул?
14:10 17.09.2025
23 Жйгттъ
До коментар #6 от "оня с коня":Срещнеш ли копейка трепИ!
14:12 17.09.2025
24 Орбицо
14:12 17.09.2025
25 Кан Аспарух
14:14 17.09.2025
26 ШЕФА
14:19 17.09.2025
27 факуса
14:25 17.09.2025
28 Ха-ха-ха
14:25 17.09.2025