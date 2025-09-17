"Писна ни от Фицо": Протести в десетки градове в Словакия

Хиляди хора излязоха по улиците в Словакия, за да протестират срещу политиките на популисткия министър-председател Роберт Фицо. В 16 различни града, включително в столицата Братислава, словаците се обявиха срещу мерките на правителството за икономии и проруските позиции на 61-годишния премиер.

Протестите бяха предизвикани и от посещението на Роберт Фицо в Китай, където словашкият премиер присъства на военния парад на китайския президент Си Дзинпин. Там Фицо се срещна с руския президент Владимир Путин - за трети път, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украйна. Фицо беше единственият европейски лидер, който присъства на военния парад в Китай. На него присъства и вицепремиерът на България Атанас Зафиров. Премиерът Желязков заяви, че Зафиров е посетил парада, докато бил "в годишен отпуск”.

Плановете на правителството за икономии

Протестите са свързани и с плановете на кабинета на Фицо за налагане на икономии. Дефицитът на Словакия беше 5,3% от брутния вътрешен продукт (БВП) през миналата година - вторият най-висок от страните в Еврозоната. Очаква се през 2025 г. дефицитът отново да надвиши пет процента. ЕС очаква той да е максимум до три на сто.

Правителствената програма за строги икономии включва, наред с други неща, по-високи здравни и социалноосигурителни вноски, увеличение на данъците за лицата с по-високи доходи и увеличение на ДДС върху определени хранителни продукти. Обсъжда се и намаляване на броя на националните празници.

"Писна ни от Фицо"

Синдикатите и други критици предупреждават, че обикновените граждани са натоварени, докато икономиката не получава никакъв стимул. "На словаците им е дошло до гуша”, заяви лидерът на либералната опозиция Михал Симечка на митинга в Братислава. Неговата партия поведе протестите заедно с три други политически формации. "Ние имаме различия, но мога да гарантирам, че ще работим заедно”, заяви Симечка. "Писна ни от Фицо”, скандираше тълпата.

Фицо отдавна е противоречива фигура в Словакия и извън нея. Той се завърна на власт за четвърти път, след като неговата лява партия "Смер” спечели парламентарните избори през 2023 г. с проруска и антиамериканска кампания.

Той открито оспорва политиката на Европейския съюз по отношение на Украйна. Критиците му твърдят, че Словакия под ръководството на Фицо следва курса на Унгария под ръководството на премиера Виктор Орбан, когото мнозина считат за автократ.