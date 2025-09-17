Новини
"Писна ни от Фицо": Протести в десетки градове в Словакия
"Писна ни от Фицо": Протести в десетки градове в Словакия

17 Септември, 2025 13:51 855 28

Фицо беше единственият европейски лидер на военния парад в Китай. Това ядоса словаците.

Deutsche Welle

Хиляди хора излязоха по улиците в Словакия, за да протестират срещу политиките на популисткия министър-председател Роберт Фицо. В 16 различни града, включително в столицата Братислава, словаците се обявиха срещу мерките на правителството за икономии и проруските позиции на 61-годишния премиер.

Протестите бяха предизвикани и от посещението на Роберт Фицо в Китай, където словашкият премиер присъства на военния парад на китайския президент Си Дзинпин. Там Фицо се срещна с руския президент Владимир Путин - за трети път, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украйна. Фицо беше единственият европейски лидер, който присъства на военния парад в Китай. На него присъства и вицепремиерът на България Атанас Зафиров. Премиерът Желязков заяви, че Зафиров е посетил парада, докато бил "в годишен отпуск”.

Плановете на правителството за икономии

Протестите са свързани и с плановете на кабинета на Фицо за налагане на икономии. Дефицитът на Словакия беше 5,3% от брутния вътрешен продукт (БВП) през миналата година - вторият най-висок от страните в Еврозоната. Очаква се през 2025 г. дефицитът отново да надвиши пет процента. ЕС очаква той да е максимум до три на сто.

Правителствената програма за строги икономии включва, наред с други неща, по-високи здравни и социалноосигурителни вноски, увеличение на данъците за лицата с по-високи доходи и увеличение на ДДС върху определени хранителни продукти. Обсъжда се и намаляване на броя на националните празници.

"Писна ни от Фицо"

Синдикатите и други критици предупреждават, че обикновените граждани са натоварени, докато икономиката не получава никакъв стимул. "На словаците им е дошло до гуша”, заяви лидерът на либералната опозиция Михал Симечка на митинга в Братислава. Неговата партия поведе протестите заедно с три други политически формации. "Ние имаме различия, но мога да гарантирам, че ще работим заедно”, заяви Симечка. "Писна ни от Фицо”, скандираше тълпата.

Фицо отдавна е противоречива фигура в Словакия и извън нея. Той се завърна на власт за четвърти път, след като неговата лява партия "Смер” спечели парламентарните избори през 2023 г. с проруска и антиамериканска кампания.

Той открито оспорва политиката на Европейския съюз по отношение на Украйна. Критиците му твърдят, че Словакия под ръководството на Фицо следва курса на Унгария под ръководството на премиера Виктор Орбан, когото мнозина считат за автократ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    41 13 Отговор
    Шепа платени Соросоиди.

    13:52 17.09.2025

  • 2 Браро на Фицо !

    35 15 Отговор
    Един достоен и градивен лидер.

    13:53 17.09.2025

  • 3 НашТе еβροΜаУсчета🐀🐀🐀

    27 8 Отговор
    Трябва да взимат пример от Фицо.

    13:55 17.09.2025

  • 4 само питам

    31 4 Отговор
    дойче пропаганден как сте добре ли сте?

    13:56 17.09.2025

  • 5 Тео

    27 3 Отговор
    Цяла Европа ще бъде подложена на икономии, мизерия и глад, тия помощи за Укра трябва някой да ги плаща, а това няма да са тия по върховете всичко ще плащат народите от ЕС🌩️

    13:57 17.09.2025

  • 6 оня с коня

    12 4 Отговор
    трябва бой като във франция бият уния зелените

    или във англия бият протестиращите така и тук трябва бой, само боя оправя нещата

    Коментиран от #11, #23

    13:57 17.09.2025

  • 7 Някой

    22 1 Отговор
    Това държавата да харчи, колкото данъци събира не е икономия, това е здрав разум. Но когато се режат съкращават държавни разходи, не трябва това да е за сметка на най-бедните.
    Държавният бюджет трябва да е балансиран, да не се взимат държавни заеми.
    Важи както за Словакия така и за България.

    13:58 17.09.2025

  • 8 Истината

    23 3 Отговор
    Пак платените статии на Зелето, платени от Шорош
    А зашо не напишат че на българите им е писнало от Тиквич и Прасчо

    13:58 17.09.2025

  • 9 Хохо Бохо

    18 2 Отговор
    Не ви е писнало, платени от чужди посолства сте

    Коментиран от #14

    13:58 17.09.2025

  • 10 Урсулите

    13 3 Отговор
    За сега добре вървят протестите в Словакия.
    Ако вървят така скоро ще имаме "Майдана" и в Братислава.
    Трябва до Нова година да ги финансираме още по-добре за да сме сигурни в успеха!

    13:59 17.09.2025

  • 11 Ми излез да те видим бре

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Бияча 🤣
    Яхвай крантата и ....

    13:59 17.09.2025

  • 12 бай Бай

    11 3 Отговор
    Схемата им е една и съща навсякъде.
    Колко прозрачно, само интелектуално ощетени все още им се връзват.
    Хиляди били, хахаха.

    14:00 17.09.2025

  • 13 А, явно "либералите"

    11 2 Отговор
    И тук са се активирали!Еми като получаваш пари трябва да ги заслужиш!!!

    14:01 17.09.2025

  • 14 АМАH OT ИДИOTИ

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хохо Бохо":

    👍
    КАТО И ФAKTИ БГ.
    ПРЕДИ ""НАЧАЛНИЦИТЕ"" ДА СА СЕ И3XOДИЛИ ПО ВЪПРОСА , БЪРЗАТ ДА СЕ HABEДAT😆

    14:04 17.09.2025

  • 15 Автократите защитават

    7 2 Отговор
    НА НАЦИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ




    НАЦИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ

    ЗАТОВА СА НЕЖЕЛАНИ, защото НЕ МОГАТ

    ДА ГИ КОНТРОЛИРАТ ГЛОБАЛИСТИТЕ, ФАКТ!

    14:04 17.09.2025

  • 16 българия или мафията читанка инфо

    4 3 Отговор
    България плаща на соросите в Сърбия, за цветна революция. Може и за Словакия

    14:05 17.09.2025

  • 17 Ъъъъъъъ

    6 4 Отговор
    "На словаците им е дошло до гуша”, заяви лидерът на либералната опозиция...."

    Абе чувам, че са изхарчени към €3млд в Сърбия за "Майдана". ....Сега либералната опозиция в Словакия, обвиниха Калин Джорджеску в опит за държавен преврат...Фюрер Урсула не се шегува.🤣

    Коментиран от #21

    14:06 17.09.2025

  • 18 сноу

    6 3 Отговор
    Фицо следваше Унгария ,но пропусна много важна процедура, която още преди 10 год.Орбан прецапа ..и то много бързо и кардинално, досущ като хирург..Всичко що намирисваше на шорош на дръвника и..вън..На важни места огромни пана от които надничаше задрасканата муцуна на дъртияпезевенг..Оставиш ли гнидите да си веят байрака ,рано или късно ще ти вмиришат манджата..Справка нашия папийонко,араланчета,никита ,микита...

    14:07 17.09.2025

  • 19 Детонатори със свастики

    5 4 Отговор
    🇷🇺🇺🇦 Разузнавателно подразделение „Тур“ на 225-и щурмови полк на украинската армия заяви, че е открило детонатори със свастики в склад за боеприпаси на руската армия. На пръв поглед изглеждат като най-обикновени трофеи, които могат да бъдат насочени срещу своите производители, но маркировките върху тях ни отвеждат към едно противоречиво историческо наследство.

    На 17 септември 1939 г. Съветският съюз напада Полша, която вече е отслабена от сраженията с Вермахта, започнали в началото на същия месец. Това е само един от многото примери за партньорство между двата тоталитарни режима.

    Още през август 1939 г. СССР и Нацистка Германия сключват търговско споразумение, разширено през февруари 1940 г. В рамките на тези договорености Москва получава военна техника, машини, технологии и суровини – включително детонатори за снаряди, маркирани със свастика.

    Част от тези доставки се съхраняват в руски складове и днес. Така нацисткото оръжие все още се използва за унищожение на хора. Както отбелязват украинските военни, макар режимите на Хитлер и Сталин вече да не съществуват, на тяхно място е дошъл режимът на Путин. Имената се променят, но същността остава – докато Кремъл поддържа мит за „борба с фашизма“, самата Русия проявява повечето свойства на фашистката държава.

    14:08 17.09.2025

  • 20 Първанов

    6 4 Отговор
    Тази руска подметка трябва си върви

    14:08 17.09.2025

  • 21 А где

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ъъъъъъъ":

    Гуцул?

    14:10 17.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Жйгттъ

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    14:12 17.09.2025

  • 24 Орбицо

    6 4 Отговор
    Словакия и Унгария са дъното на ЕС !

    14:12 17.09.2025

  • 25 Кан Аспарух

    5 4 Отговор
    И на мен ми писна от русороби, копейки, петиколонници и вся остальная св....о....лочь.

    14:14 17.09.2025

  • 26 ШЕФА

    4 4 Отговор
    Сор...идите в атака,но ялова атака,вече никъде не им минават номерата,надявам се скоро Тръмп да вкара престъпниците Джордж и Александър до края на живота в затвора.

    14:19 17.09.2025

  • 27 факуса

    0 2 Отговор
    ся кат им спрат лошия руски газ и доде демократичния от сащ ще се успокоят

    14:25 17.09.2025

  • 28 Ха-ха-ха

    0 1 Отговор
    DW защо не писа че на французите им писна от Макрон и че на англичаните им писна от мигранти? И може ли да се каже в коя европейска страна икономиката получава стимули? Не ни вземайте за балъци и не ни обяснявате че словаците са глупави и да не виждат че ако икономиката не върви това е заради брюкселските зелки. Нима словаците не виждат че парите им изтичат в Украйна вместо да стимулират икономиката на Словакия. Протестирали били, ама само няколко платени либерала като нашите жълтопаветни.

    14:25 17.09.2025

