Европейските социалисти изключиха партията на Роберт Фицо

17 Октомври, 2025 14:40 1 193 30

Известен с проруските си политически възгледи, той се противопоставя открито на политиките на ЕС по отношение на Украйна

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Основното европейско лявоцентристко политическо семейство изключи днес от редиците си партията на словашкия премиер Роберт Фицо, който бе обвинен, че се е сближил с руския президент Владимир Путин и е подкопал върховенството на закона в собствената си страна, предаде Асошиейтед прес.

Партията на европейските социалисти (ПЕС) гласува единодушно за изключване на партия "Смер" (Посока) за заемането на политически позиции през последните години, които противоречат "остро и дълбоко на ценностите и принципите, зад които застава нашето (политическо) семейство", заяви генералният секретар на ПЕС Джакомо Филибек. "Това е единодушно, ясно послание. Ако принадлежите към семейството на ПЕС, споделяте ценностите, които всички ние поддържаме", добави той след гласуването на конгреса на формацията в Амстердам.

През май Фицо беше единственият лидер на страна от Европейския съюз, който пътува до Москва за честванията по случай от 80-годишнината от победата над нацистка Германия през Втората световна война въпреки призивите на ЕС за бойкот, припомня АП.

Фицо, който е противоречива фигура, както в страната си, така и в чужбина, се върна на власт през 2003 г., след като неговата лява партия "Смер" спечели парламентарните избори с проруска и антиамериканска програма.

Известен с проруските си политически възгледи, той се противопоставя открито на политиките на ЕС по отношение на Украйна. Словакия в момента бави последния пакет санкции на блока срещу Русия, отбелязва АП.


