Европейските социалисти изключиха партията на Роберт Фицо

Основното европейско лявоцентристко политическо семейство изключи днес от редиците си партията на словашкия премиер Роберт Фицо, който бе обвинен, че се е сближил с руския президент Владимир Путин и е подкопал върховенството на закона в собствената си страна, предаде Асошиейтед прес.
Партията на европейските социалисти (ПЕС) гласува единодушно за изключване на партия "Смер" (Посока) за заемането на политически позиции през последните години, които противоречат "остро и дълбоко на ценностите и принципите, зад които застава нашето (политическо) семейство", заяви генералният секретар на ПЕС Джакомо Филибек. "Това е единодушно, ясно послание. Ако принадлежите към семейството на ПЕС, споделяте ценностите, които всички ние поддържаме", добави той след гласуването на конгреса на формацията в Амстердам.
През май Фицо беше единственият лидер на страна от Европейския съюз, който пътува до Москва за честванията по случай от 80-годишнината от победата над нацистка Германия през Втората световна война въпреки призивите на ЕС за бойкот, припомня АП.
Фицо, който е противоречива фигура, както в страната си, така и в чужбина, се върна на власт през 2003 г., след като неговата лява партия "Смер" спечели парламентарните избори с проруска и антиамериканска програма.
Известен с проруските си политически възгледи, той се противопоставя открито на политиките на ЕС по отношение на Украйна. Словакия в момента бави последния пакет санкции на блока срещу Русия, отбелязва АП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един е Сорос и той е нашия Бог
Коментиран от #24
14:41 17.10.2025
2 Ким Чен Ун корейски демократ
14:42 17.10.2025
3 Червената шапчица
14:42 17.10.2025
4 Ергенинът
14:43 17.10.2025
5 Един
Там са ултра левите френски либерали и изчадия като родното БСП - какви социалисти са тия?!
14:44 17.10.2025
6 Инж1
14:44 17.10.2025
7 Размишления
14:45 17.10.2025
8 флип
14:46 17.10.2025
9 Ей, кво нещо
14:46 17.10.2025
10 Урсула и духовият оркестър на ЕС
14:47 17.10.2025
11 100
14:50 17.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Даката
14:53 17.10.2025
14 Какво
15:02 17.10.2025
15 Голия
15:05 17.10.2025
16 Я пък тоя
15:06 17.10.2025
17 хахахо
15:06 17.10.2025
18 000
15:09 17.10.2025
19 Гецо лодкаря
15:13 17.10.2025
20 Архимандрисандрит Бибиян
15:14 17.10.2025
21 Сандо
15:14 17.10.2025
22 Фицето и Орбан са най-добрите
15:15 17.10.2025
23 Дина
15:15 17.10.2025
24 Трагедия !
До коментар #1 от "Един е Сорос и той е нашия Бог":В отговор Словакия ще откаже участие на Евровизия -))
15:23 17.10.2025
25 Жбръц
Коментиран от #27
15:25 17.10.2025
26 Фицо
Коментиран от #29
15:27 17.10.2025
27 Пепи Волгата
До коментар #25 от "Жбръц":Аз избрах еврото!
15:28 17.10.2025
28 Весел Патиланец
Нещо не си приятен и на комунистите в ЕС?
Той пуСин ви е наредил апартаментчета на всичкото копеек, заминавайте докато е време, че ще се напълни блока! Асад взе вече първия етаж, че от високите падат много!
15:29 17.10.2025
29 Орбан
До коментар #26 от "Фицо":Е пътник.Изпратил е родата си в САЩ.
15:29 17.10.2025
30 Ха ХаХа
А сега?
15:31 17.10.2025