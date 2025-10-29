Фицо: Словакия няма да участва дори с един цент във финансирането на Украйна

Няма да подпиша никаква гаранция за финансиране на военните разходи на Украйна през следващите две години и Словакия няма да участва "дори с един цент" във финансирането на Киев, заяви днес словашкият премиер Роберт Фицо, цитиран от агенция ТАСР, предаде БТА.
След заседание на правителството му Фицо каза, че иска да инициира и извънредно парламентарно заседание по този въпрос.
Словашкият премиер коментира и информацията, че САЩ може евентуално да намалят присъствието на американски войски по източния фланг на НАТО, което може да засегне и Словакия. "За мен това е потвърждение колко рационален е президентът на САЩ Доналд Тръмп. До известна степен е прав. Европа живее луксозно, като разчита на присъствието на американски войски. Имахме чувството, че всичко работи. Президентът на САЩ заяви, че има нужда от ресурси другаде", обясни Фицо и добави, че не е изненадан или притеснен от "прагматичното държание" на Тръмп.
Румънският министър на националната отбрана Йонуц Мощяну намекна на пресконференция днес, че намаляването на присъствието на американските войски по източния фланг на НАТО може да засегне и Словакия, отбелязва ТАСР. "Важно е да се подчертае, че това не е изтегляне на американските сили, а по-скоро отмяна на ротацията на една бригада, която имаше войски в няколко страни от НАТО, включително в България, Румъния, Словакия и Унгария", каза Мощяну.
