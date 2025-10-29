Новини
Фицо: Словакия няма да участва дори с един цент във финансирането на Украйна
  Тема: Украйна

Фицо: Словакия няма да участва дори с един цент във финансирането на Украйна

29 Октомври, 2025 22:43 631 19

  • роберт фицо-
  • словакия-
  • украйна-
  • нато

Фицо иска словашкият парламент да се събере извънредно за финансирането на Украйна

Фицо: Словакия няма да участва дори с един цент във финансирането на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма да подпиша никаква гаранция за финансиране на военните разходи на Украйна през следващите две години и Словакия няма да участва "дори с един цент" във финансирането на Киев, заяви днес словашкият премиер Роберт Фицо, цитиран от агенция ТАСР, предаде БТА.

След заседание на правителството му Фицо каза, че иска да инициира и извънредно парламентарно заседание по този въпрос.

Още новини от Украйна

Словашкият премиер коментира и информацията, че САЩ може евентуално да намалят присъствието на американски войски по източния фланг на НАТО, което може да засегне и Словакия. "За мен това е потвърждение колко рационален е президентът на САЩ Доналд Тръмп. До известна степен е прав. Европа живее луксозно, като разчита на присъствието на американски войски. Имахме чувството, че всичко работи. Президентът на САЩ заяви, че има нужда от ресурси другаде", обясни Фицо и добави, че не е изненадан или притеснен от "прагматичното държание" на Тръмп.

Румънският министър на националната отбрана Йонуц Мощяну намекна на пресконференция днес, че намаляването на присъствието на американските войски по източния фланг на НАТО може да засегне и Словакия, отбелязва ТАСР. "Важно е да се подчертае, че това не е изтегляне на американските сили, а по-скоро отмяна на ротацията на една бригада, която имаше войски в няколко страни от НАТО, включително в България, Румъния, Словакия и Унгария", каза Мощяну.


Словакия
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Оценка 3.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гей-туризъм в България 🏳️‍🌈

    13 6 Отговор
    Българите седяха на турски 🍌 500 години. Те са свикнали с това!

    Коментиран от #3, #14

    22:44 29.10.2025

  • 2 Браво на Фицо

    22 6 Отговор
    Браво и на словашкият народ, че не паднаха да станат спонсори на фашизъм и тероризъм.

    22:44 29.10.2025

  • 3 Гей-туризъм в България 🏳️‍🌈

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Гей-туризъм в България 🏳️‍🌈":

    Продавам видео!

    1. Съм активен
    2. Съм пасивен
    3. Съм сядам на дилдо с г🍑за!

    Коментиран от #12

    22:45 29.10.2025

  • 4 Ъъъъъъъъъ

    17 3 Отговор
    Най-забавноте е, че 600 милиона европейци, чакат на 300 милиона американци, да ги пазят от 150 милиона руснаци!

    Няма такъв цирк!😂

    22:47 29.10.2025

  • 5 Гошо

    9 2 Отговор
    Лелее ,Фицко излезнА европейски предател ,станал е тръмпис

    22:48 29.10.2025

  • 6 Е тва вече го чухме но важното в случаят

    7 3 Отговор
    е че България прави Фабрика за Барут, (Петров и Баширов взели са си бележка вече) и за 155 мм. снаряди но най щастлив е Банкянския Андрешко да се снима с оня метър петдесет клоун Папегер, Адолф Хитлер харесва това, със сигурност.

    22:49 29.10.2025

  • 7 Смешник

    9 4 Отговор
    Нашите политици да вземат пример от Фицо

    Коментиран от #13

    22:50 29.10.2025

  • 8 Водопад

    10 1 Отговор
    АЗ ще давам на Украйна и заради Словакия. Българинът е неприлично богат.

    Коментиран от #15

    22:51 29.10.2025

  • 9 Мислите,са вече казани

    4 2 Отговор
    Ето това е приказка.Започва се

    22:53 29.10.2025

  • 10 Пич

    4 2 Отговор
    А така !!! А нашите управляващи малоумници са се ангажирали да плащат масрафа на Украйна до 2062 година !!! Проверете , ако не вярвате какви слугински говеда сте избрали !!!

    22:54 29.10.2025

  • 11 Фейк на часа

    5 2 Отговор
    И каква новина може да бъде това? С какво точно Словакия е длъжна на Украйна и защо трябва да помага на киевската хунта? Словакия няма откачени като нас Тагарев, Соломон Паси и подобни. Най-жалкото е, че най-големите русофоби в България никога няма да отидат да воюват на фронта защото имат психични отклонения и затова са непригодни за военна служба.

    22:55 29.10.2025

  • 12 Да ти

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гей-туризъм в България 🏳️‍🌈":

    Е.М.

    22:55 29.10.2025

  • 13 Повечето не са политици

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Смешник":

    Ние трябва да свършим работата. Онея в НС не работят в наш интерес. Не го ли разбра???

    22:57 29.10.2025

  • 14 И на

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гей-туризъм в България 🏳️‍🌈":

    Тебе да ти Е.М.

    Коментиран от #16

    22:57 29.10.2025

  • 15 От Плевен7672

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Водопад":

    Фактът, че има водопад в твоя хотел не значи, че има дори има вода в много градове на България.

    22:58 29.10.2025

  • 16 Гей-туризъм в България 🏳️‍🌈

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "И на":

    Да ти е. Бащата! 🍑🍌🏳️‍🌈

    Коментиран от #18, #19

    22:59 29.10.2025

  • 17 д-р Гълъбова

    3 1 Отговор
    Защо не си пуснете вчерашната "статия" за успехите на украинската армия в Покровск за да ви въдворим цялата редакция в едни специализирани заведения?

    23:00 29.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 С кво

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Гей-туризъм в България 🏳️‍🌈":

    Бе? С твоя мъжки филитор?

    23:04 29.10.2025

