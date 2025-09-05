Новини
Зеленски заяви, че е провел съдържателни преговори с Фицо
  Тема: Украйна

Зеленски заяви, че е провел съдържателни преговори с Фицо

5 Септември, 2025 19:51

Двамата лидери проведоха среща в западния украински град Ужгород

Зеленски заяви, че е провел съдържателни преговори с Фицо - 1
Снимка: X/ Volodymyr Zelenskyy
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е провел съдържателни преговори със словашкия премиер Роберт Фицо по време на днешното му посещение в западния украински град Ужгород, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Важно е, че водим този диалог. Ще го продължим“, заяви Зеленски, цитиран от украински медии.

По-рано словашката новинарска агенция ТАСР отбеляза, че това е първата двустранна среща на Фицо със Зеленски в Украйна. Очаква се резултатите от срещата да бъдат представени от двамата лидери по-късно на съвместна пресконференция.

Словашката делегация в Ужгород включва вицепремиера и министър на икономиката Дениса Сакова и външния министър Юрай Бланар, докато Зеленски е придружен от украинската министър-председателка Юлия Свириденко.

Фицо се среща със Зеленски скоро след завръщането си от Китай, където във вторник преговаряше с руския президент Владимир Путин. След срещата си с Путин Фицо обяви, че ще повдигне пред Зеленски въпроса за украинските удари по петролната инфраструктура.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски,

    8 5 Отговор
    набий му една главичка на тоя, забий го в стената.

    19:52 05.09.2025

  • 2 Атина Палада

    8 2 Отговор
    Не се научихте,че няма председателКА, а министър председател.....
    В българският език някои думи се изписват само в мъжки род!Това се учи в началните класове!

    Коментиран от #7

    19:54 05.09.2025

  • 3 Майна

    6 2 Отговор
    Ми дай нещо от съдържанието!

    19:54 05.09.2025

  • 4 ЗЕЛНИЯ ШНОРХИЛ

    7 3 Отговор
    Е по-важен и от Урсулата.

    19:55 05.09.2025

  • 5 Вашето Мнение

    12 2 Отговор
    Фицо е нарекал в очите зеленски бандеровски боклук и рекетьор. Микрон и коалицията на лаещите са онемели.

    19:58 05.09.2025

  • 6 Гръч

    2 0 Отговор
    Без Свириденко няма да стане, много е добра

    19:59 05.09.2025

  • 7 Фокс

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Да прав си но така ги изписват когато става въпрос за жени да е в женски род защото така е МОДЕРНО , да не се чувстват жените пренебрегнати. Става същото и в Испания променят окончанието за да се угоди на прогре либералната сган

    19:59 05.09.2025

  • 8 си дзън

    3 6 Отговор
    Европа да спре да купува руски петрол каза дедо Тръмпи. Това съдържание
    е предал Зеленски на Фицо. Може и да му е дал снимка от удара по Дружба

    19:59 05.09.2025

  • 9 Петрол нет, вземи палец между два пръста

    2 10 Отговор
    Ходят при император Зеленски да се молят руските гейши.

    Коментиран от #12

    20:00 05.09.2025

  • 10 Тити

    1 10 Отговор
    Фицо е е долна кремълска гнида която едва ли може да върже няколко думи в изречение.

    20:00 05.09.2025

  • 11 ЗЕЛЕНСКИ ГО ЧАКА

    6 0 Отговор
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯ.

    20:03 05.09.2025

  • 12 Фокс

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Петрол нет, вземи палец между два пръста":

    Хаха император на системи. Да му дръпне кранчето запада с парите и оръжие и дрогата и да го видиме и императора. Ще го използват докато им е изгоден

    20:03 05.09.2025

  • 13 ЖЕКО

    2 0 Отговор
    ЕДИНИЯ ПСУВА ДРУГИЯ НА СЛОВАШКИ ДРУГИЯ ГО ПСУВА НА УКРАИНСКИ ИНАЧЕ МНОГО ДОБРЕ СЕ РАЗБИРАТ НАЛИ КОЗЯЦИ

    20:15 05.09.2025

