Израел не допусна двама британски депутати на Западния бряг

17 Септември, 2025 13:58 433 1

Принсли и Офер не успяха да наблюдават хуманитарни и медицински организации, докато Обединеното кралство засилва подкрепата си за Палестина

Израел не допусна двама британски депутати на Западния бряг - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израел не пусна двама членове на парламента на Великобритания от Лейбъристката партия, предава „Политико“. Питър Принсли и Саймън Офер са били част от делегация на окупирания Западен бряг, когато им е отказано влизане в страната, предава News.bg.

В съвместно изявление двамата депутати подчертаха, че целта на посещението, организирано от Съвета за арабско-британско разбирателство, е да наблюдават жизненоважната медицинска и хуманитарна работа на редица организации, включително „Медицинска помощ за палестинци“. Те посочиха, че са уважавани медицински специалисти и част от делегация, която трябваше да се срещне с британски дипломати в Йерусалим, както и с палестински и израелски организации за правата на човека.

По думите им е жалко, че „израелските власти са им попречили да видят от първа ръка сериозните предизвикателства пред медицинските заведения в региона и да чуят оценката на британското правителство за ситуацията на място“.

Пред БиБиСи Саймън Офер уточни, че отказът за влизане се е основавал на мотив „обществен ред“, след което двамата депутати са били ескортирани до автобус обратно към Йордания, след задържане в паспортен офис.

Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг нарече действията на Израел „срамни, но вече не изненадващи“, а министърът на външните работи Хамиш Фалконър ги определи като „неприемливи“ и добави, че е бил ясен с израелските власти относно начина, по който трябва да се отнасят с британски парламентаристи.

Този инцидент е част от продължаващо влошаване на отношенията между двете държави. Обединеното кралство обмисля признаване на палестинска държава преди Общото събрание на ООН, което израелският премиер Бенямин Нетаняху определи като награда за „чудовищния тероризъм на Хамас“.

През април двама други депутати от Лейбъристката партия, Абтисам Мохамед и Юан Ян, също не бяха допуснати в Израел.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    ОоО, Стоянова отдавна не сме Ви виждали.

    14:02 17.09.2025