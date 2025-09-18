Новини
Свят »
Великобритания »
Доналд Тръмп: Връзката между САЩ и Великобритания е вечна

Доналд Тръмп: Връзката между САЩ и Великобритания е вечна

18 Септември, 2025 04:56, обновена 18 Септември, 2025 05:01 623 12

  • доналд тръмп-
  • крал чарлз трети-
  • уиндзор-
  • великобритания-
  • сащ

Крал Чарлз Трети даде пищен държавен банкет в чест на американския президент в замъка Уиндзор

Доналд Тръмп: Връзката между САЩ и Великобритания е вечна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

За мен е изключителна привилегия да бъда първият американски президент, поканен на две държавни посещения, заяви Доналд Тръмп по време на пищен държавен банкет, даден в негова чест от британския крал Чарлз Трети в замъка Уиндзор. В своята реч Тръмп засегна и въпроси като търговията, Украйна и екологията.

На държавния банкет присъстваха 160 души, включително принцът и принцесата на Уелс, премиерът Киър Стармър, както и дълъг списък с директори на американски технологични компании.

Доналд Тръмп благодари на крал Чарлз и кралица Камила за "изключителната любезност" и "изключителната привилегия" да бъде първия американски президент на държавно посещение два пъти в страната. По отношение на така наричаните "специални отношения", макар и думата специален в Америка да няма същия смисъл, президентът добави: "Ние сме като две ноти в един акорд или две строфи от един и същи стих. Връзката на родство и идентичност между Америка и Обединеното кралство е безценна и вечна. Тя е незаменима и неразрушима".

В своята реч крал Чарлз Трети също наблегна на връзките между двете страни, които са в основата на специалните отношения, обща култура, общ език, споделени бизнес и отбранителни интереси.

Посещението на американсикя президент преминава при засилени мерки за сигурност. В Лондон се проведе протест срещу визитата от коалияцта "Спрете Тръмп". Протести имаше и в Уиндзор.

Днес е по-деловата част от визитата на Доналд Тръмп, който заедно със съпругата си Мелания ще бъде гост на премиера Киър Стармър в резиденцията му Чекърс. Очакванията са, че Великобритаиня ще привлече американски инвестиции в рамките на впечатляващите 150 милиарда паунда.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в семейството може да има

    0 1 Отговор
    Разногласия, но ние ще отнесем последствията на ционизъма

    Коментиран от #3

    05:16 18.09.2025

  • 2 Комон Сенс

    2 1 Отговор
    Отношенията САЩ-ЮК се затоплят.
    Тръмп беше посрещнат като крал.
    Усещаше се дори взаимна симпатгия - Тръмп, Чатлз, Мелания, Камила.
    А Тръмп изглежда здрав и в кондиция, между другото.

    05:19 18.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    Какъв голям е, о Боже мой!

    05:25 18.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гошо

    1 1 Отговор
    Е, подобни посещения британските монарси са правили преди в Индия и другите колонии На банкети ,като този, местните владетели са засвидетелствали своето чинопочитание към метрополията

    05:33 18.09.2025

  • 7 Толкова ли са бедни англичаните,

    2 2 Отговор
    че в панаирджийска палатка посрещат Дони? Хвалят се, че имат дворци, а в палатки посрещат!? За тях това е палат, а не палатка!?

    Коментиран от #9

    05:42 18.09.2025

  • 8 Тръмпи

    1 0 Отговор
    четеше и сричаше,като пъролак,прав до Чарлз!

    06:07 18.09.2025

  • 9 А Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Толкова ли са бедни англичаните,":

    само с килим,без палатка !

    06:09 18.09.2025

  • 10 Дружбата между

    0 1 Отговор
    Великобритания и САЩ е като слънцето и въздуха за всяко живо същество. Ура другари!

    06:23 18.09.2025

  • 11 Гошо

    0 0 Отговор
    Е, подобни посещения британските монарси са правили преди в Индия и другите колонии На банкети ,като този, местните владетели са засвидетелствали своето чинопочитание към метрополията

    06:55 18.09.2025

  • 12 мда

    1 0 Отговор
    И съдбата им ще е еднаква. Потъват заедно.

    06:56 18.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания