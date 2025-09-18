Доналд Тръмп: Връзката между САЩ и Великобритания е вечна

За мен е изключителна привилегия да бъда първият американски президент, поканен на две държавни посещения, заяви Доналд Тръмп по време на пищен държавен банкет, даден в негова чест от британския крал Чарлз Трети в замъка Уиндзор. В своята реч Тръмп засегна и въпроси като търговията, Украйна и екологията.



На държавния банкет присъстваха 160 души, включително принцът и принцесата на Уелс, премиерът Киър Стармър, както и дълъг списък с директори на американски технологични компании.



Доналд Тръмп благодари на крал Чарлз и кралица Камила за "изключителната любезност" и "изключителната привилегия" да бъде първия американски президент на държавно посещение два пъти в страната. По отношение на така наричаните "специални отношения", макар и думата специален в Америка да няма същия смисъл, президентът добави: "Ние сме като две ноти в един акорд или две строфи от един и същи стих. Връзката на родство и идентичност между Америка и Обединеното кралство е безценна и вечна. Тя е незаменима и неразрушима".



В своята реч крал Чарлз Трети също наблегна на връзките между двете страни, които са в основата на специалните отношения, обща култура, общ език, споделени бизнес и отбранителни интереси.



Посещението на американсикя президент преминава при засилени мерки за сигурност. В Лондон се проведе протест срещу визитата от коалияцта "Спрете Тръмп". Протести имаше и в Уиндзор.



Днес е по-деловата част от визитата на Доналд Тръмп, който заедно със съпругата си Мелания ще бъде гост на премиера Киър Стармър в резиденцията му Чекърс. Очакванията са, че Великобритаиня ще привлече американски инвестиции в рамките на впечатляващите 150 милиарда паунда.

