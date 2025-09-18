За мен е изключителна привилегия да бъда първият американски президент, поканен на две държавни посещения, заяви Доналд Тръмп по време на пищен държавен банкет, даден в негова чест от британския крал Чарлз Трети в замъка Уиндзор. В своята реч Тръмп засегна и въпроси като търговията, Украйна и екологията.
На държавния банкет присъстваха 160 души, включително принцът и принцесата на Уелс, премиерът Киър Стармър, както и дълъг списък с директори на американски технологични компании.
Доналд Тръмп благодари на крал Чарлз и кралица Камила за "изключителната любезност" и "изключителната привилегия" да бъде първия американски президент на държавно посещение два пъти в страната. По отношение на така наричаните "специални отношения", макар и думата специален в Америка да няма същия смисъл, президентът добави: "Ние сме като две ноти в един акорд или две строфи от един и същи стих. Връзката на родство и идентичност между Америка и Обединеното кралство е безценна и вечна. Тя е незаменима и неразрушима".
В своята реч крал Чарлз Трети също наблегна на връзките между двете страни, които са в основата на специалните отношения, обща култура, общ език, споделени бизнес и отбранителни интереси.
Посещението на американсикя президент преминава при засилени мерки за сигурност. В Лондон се проведе протест срещу визитата от коалияцта "Спрете Тръмп". Протести имаше и в Уиндзор.
Днес е по-деловата част от визитата на Доналд Тръмп, който заедно със съпругата си Мелания ще бъде гост на премиера Киър Стармър в резиденцията му Чекърс. Очакванията са, че Великобритаиня ще привлече американски инвестиции в рамките на впечатляващите 150 милиарда паунда.
Доналд Тръмп: Връзката между САЩ и Великобритания е вечна
18 Септември, 2025 04:56, обновена 18 Септември, 2025 05:01 623 12
Крал Чарлз Трети даде пищен държавен банкет в чест на американския президент в замъка Уиндзор
За мен е изключителна привилегия да бъда първият американски президент, поканен на две държавни посещения, заяви Доналд Тръмп по време на пищен държавен банкет, даден в негова чест от британския крал Чарлз Трети в замъка Уиндзор. В своята реч Тръмп засегна и въпроси като търговията, Украйна и екологията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в семейството може да има
Коментиран от #3
05:16 18.09.2025
2 Комон Сенс
Тръмп беше посрещнат като крал.
Усещаше се дори взаимна симпатгия - Тръмп, Чатлз, Мелания, Камила.
А Тръмп изглежда здрав и в кондиция, между другото.
05:19 18.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Анонимен
05:25 18.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гошо
05:33 18.09.2025
7 Толкова ли са бедни англичаните,
Коментиран от #9
05:42 18.09.2025
8 Тръмпи
06:07 18.09.2025
9 А Путин
До коментар #7 от "Толкова ли са бедни англичаните,":само с килим,без палатка !
06:09 18.09.2025
10 Дружбата между
06:23 18.09.2025
11 Гошо
06:55 18.09.2025
12 мда
06:56 18.09.2025