Руснак загина в колата си при украинска атака с дрон срещу Белгородка област

Един човек беше убит, а друг - ранен, след като украински дрон порази автомобил в граничната руска Белогородска област, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков рано тази сутрин, цитиран от Ройтерс и БТА.

Гладков написа в приложението "Телеграм", че дронът е убил мъж в автомобила му в град Шебекино, разположен на границата. При въздушния удар тежко е ранен братът на убития, който е откаран в местна болница.

Още новини от Украйна

Междувременно снощи украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия няма сила да предприеме нови големи офанзиви, като отбеляза тежките загуби на жива сила след над три и половина години война.

"Смятам, че към момента, те нямат сила за мащабни офанзиви", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс" и добави, че Москва страда от значителни загуби, които не ѝ позволяват да продължи с нови мащабни действия.

Украинският президент посочи, че тази година Русия е подготвяла операции по четири направления – Суми, Новопавливка, Покровск и Запорожия.

"Операцията в Суми вече се провали – Русия претърпя тежки загуби, особено на човешка сила и прехвърли сили на други фронтове", написа той.

В началото на август началникът на Генералния щаб на украинската армия Олександър Сирски описа ситуацията в Източна Донецка област по фронтовата линия близо до Покровск, Добропилия, и по границата с Днепропетровска област отчасти като критична.

От друга страна началникът на Генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов вчера посети руските сили на позициите им в Украйна. Той заяви, че силите на Москва напредват по всички фронтове, а най-тежките сражения се водят в района на Покровск.

Герасимов отбеляза също, че руските сили отбелязват напредък в опита си да превземат Купянск – до голяма степен разрушен град в украинската североизточна Харковска област, както и в Ямпил - далече на изток.

Твърденията и на двете страни не могат да бъдат проверени по независим път, отбелязва агенцията.