Руснак загина в колата си при украинска атака с дрон срещу Белгородка област
  Тема: Украйна

18 Септември, 2025 06:48, обновена 18 Септември, 2025 05:52

Автомобилът бил ударен в град Шебекино, разположен на границата

Руснак загина в колата си при украинска атака с дрон срещу Белгородка област - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек беше убит, а друг - ранен, след като украински дрон порази автомобил в граничната руска Белогородска област, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков рано тази сутрин, цитиран от Ройтерс и БТА.

Гладков написа в приложението "Телеграм", че дронът е убил мъж в автомобила му в град Шебекино, разположен на границата. При въздушния удар тежко е ранен братът на убития, който е откаран в местна болница.

Междувременно снощи украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия няма сила да предприеме нови големи офанзиви, като отбеляза тежките загуби на жива сила след над три и половина години война.

"Смятам, че към момента, те нямат сила за мащабни офанзиви", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс" и добави, че Москва страда от значителни загуби, които не ѝ позволяват да продължи с нови мащабни действия.

Украинският президент посочи, че тази година Русия е подготвяла операции по четири направления – Суми, Новопавливка, Покровск и Запорожия.

"Операцията в Суми вече се провали – Русия претърпя тежки загуби, особено на човешка сила и прехвърли сили на други фронтове", написа той.

В началото на август началникът на Генералния щаб на украинската армия Олександър Сирски описа ситуацията в Източна Донецка област по фронтовата линия близо до Покровск, Добропилия, и по границата с Днепропетровска област отчасти като критична.

От друга страна началникът на Генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов вчера посети руските сили на позициите им в Украйна. Той заяви, че силите на Москва напредват по всички фронтове, а най-тежките сражения се водят в района на Покровск.

Герасимов отбеляза също, че руските сили отбелязват напредък в опита си да превземат Купянск – до голяма степен разрушен град в украинската североизточна Харковска област, както и в Ямпил - далече на изток.

Твърденията и на двете страни не могат да бъдат проверени по независим път, отбелязва агенцията.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дрон

    2 0 Отговор
    Детска играчка от Али Баба !

    05:53 18.09.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    1 0 Отговор
    Четвъртъка започва с чудесна новина.
    Спасибо 😁👍

    07:04 18.09.2025

