Руското посолство в Съединените щати отхвърли коментарите за участието на Москва "в разпространението на дезинформация" относно убийството на американския активист Чарли Кърк.

„Считаме за неприемливо да се използва тази трагедия като претекст за подбуждане на антируска истерия“, цитира Асошиейтед прес Андрей Бондарев, прессекретар на руското посолство във Вашингтон. Той добави, че „Русия не се намесва и не възнамерява да се намесва във вътрешните работи на други държави, включително Съединените щати“.

Материал на Асошиейтед прес твърди, че ботове, за които се смята, че са свързани с Русия, Китай и Иран, са разпространявали дезинформация за убийството на Кърк в социалните медии. На 12 септември говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен заяви, че убийството на Кърк не трябва да се използва като мишена за политическа реторика, насочена към клеветене на Китай. По този начин той коментира твърдението, че чатботове от Китай и Русия се опитват да разпространяват дезинформация за инцидента и „да подбуждат към насилие“.