Тайният живот на Ян Марсалек в Москва

Последната му известна снимка показва обявения за международно издирване престъпник с руска бойна униформа и голяма буква Z на гърдите - селфи поздрав от Москва. Както припомня ZDF, минаха пет години, откакто бившият директор на Wirecard избяга в руската столица след скандала с изчезването на 1,9 милиарда евро от сметките на германския финансов гигант, който обяви заради това фалит. Австриецът Ян Марсалек е смятан и за ръководител на агентурна група, включваща шестима българи, планирали и провели множество секретни операции в Европа по поръчка на руската държава.

В Москва беглецът се радва на благосклонността на Кремъл и е недостъпен за западните следователи, отбелязва германската обществена медия.

Марсалек работи за ФСБ

Репортери на няколко западни медии (ZDF, "Шпигел", австрийския "Дер Щандарт", американската програма "Frontline" и "The Insider") са успели да надушат Марсалек в Москва в рамките на няколкомесечно разследване. Редица снимки от камери за наблюдение показват бившия финансов мениджър с вратовръзка и костюм на път от станцията на метрото към централата на руската тайна служба ФСБ. Между януари и ноември 2024 година неговият мобилен телефон е бил засечен 304 пъти близо до централата на ФСБ в Москва. Източници от Москва са потвърдили пред западните журналисти, че австриецът работи за руските служби.

Разследването е установило, че Марсалек използва множество фалшиви идентичности, отскоро разполага и с истински руски паспорт. Според данните в документа той бил роден на 22 февруари 1978 година в Рига, новото му име е Александър Михайлович Нелидов. ZDF разполага с копие на паспорта.

Новата приятелка на Марсалек е куриерка на ФСБ?

Много от снимките, с които са се сдобили журналистите, сред които е и Христо Грозев, показват Марсалек в компанията на дама - нейното име е Татяна Спиридонова, 41-годишна преводачка. Запознати твърдят, че Марсалек е научил руски благодарение на нея, а това, което е сигурно, е, че след бягството си той редовно е пребивавал в нейния апартамент в центъра на Москва.

Смята се още, че Спиридонова очевидно е изпълнявала куриерски задачи по поръчка на своя приятел агент. Най-малко два пъти е пътувала от Москва до Истанбул, като се е връщала само след няколко часа - показват сведения, които са на разположение на разследващите журналисти. В края на декември 2022 година тя вероятно е пренесла в Русия лаптоп, чиято технология за сигурност е представлявала интерес за ФСБ.

Мисиите на Спиридонова се потвърждават и от чатове, на които западните медии са попаднали. Така например на 12 декември 2022 година малко преди полунощ Марсалек задава въпрос във връзка с предаването на лаптопа на летището в Истанбул: „Къде трябва да отиде приятелката ми, когато кацне?". И още: „Момичето предлага срещата да се състои в офиса на приносителя". Ден по-късно Марсалек съобщава, че е постигнат успех - лаптопът минал безпроблемно през митницата и „бил в автомобил на път за Лубянка" (централата на ФСБ - б.ред.).

Марсалек очевидно е бил и на бойното поле в Украйна

Анализът на данните, с които разполагат западните журналисти, показва още, че Марсалек е пътувал до районите на бойните действия в Източна Украйна и до окупирания от руснаците Мариупол. Предполага се, че там е изпълнявал задачи в тила, но по-конкретни сведения за заниманията му там няма.

Както изтъква ZDF, Марсалек е издирван за измами, възлизащи на милиарди, и по подозрения в шпионаж. Германската обществена медия припомня също, че през май т.г. във Великобритания бяха осъдени група българи - членове на агентурна шпионска мрежа, ръководена от Марсалек.

Делото разкри планове за убийства и отвличания на противници на Кремъл в Европа, както и шпионски акции на военни полигони в Германия. Западните журналисти са изпратили списък с въпроси на избягалия мениджър от Wirecard, но нито той, нито неговият адвокат са отговорили.