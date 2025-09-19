Христо Грозев пред АРД: Как бе разкрит Ян Марсалек в Москва

"Десет години Ян Марсалек беше много полезен за Русия. Но ще дойде време, когато той ще знае прекалено много и вече няма да е така полезен. Затова смятам, че дните му са преброени", казва българският разследващ журналист Христо Грозев в интервю за АРД.
Екип от разследващи журналисти го открива в Москва
Интервюто е дадено по повод на това, че журналисти от няколко държави успяха да открият Ян Марсалек в Москва, който се укрива от години от германското правосъдие. Журналистите разкриват освен това, че избягалият в Русия Марсалек вече съвсем явно работи за руските тайни служби. Той е бил следен повече от година от екип разследващи журналисти от „Шпигел“, германската обществена телевизия ZDF, американската PBS, австрийския „Щандарт“ и руската разследваща платформа „Инсайдър“.
Бившият мениджър на Wirecard е издирван по обвинение за търговска измама, злоупотреба с доверие и за редица други имуществени и икономически престъпления. Фалитът на някогашния DAX-концерн се смята за един от най-големите икономически скандали в Германия. Като член на Управителния съвет във фирмата Марсалек е отговарял основно за дейността на Wirecard в Азия.
В интервю за АРД Христо Грозев, който е част от екипа, разкри подробности от разследването. През лятото на 2020 г. негов колега журналист от „Шпигел“ му се е обадил с предложението да открият къде се намира Марсалек. „Тогава имаше подозрения, че той може да се укрива в Африка, във Филипините или в Малайзия. Дотогава не бях чувал името Марсалек, нито това на компанията Wirecard. Отне ми около две седмици, за да разбера, че той се намира в Русия“, казва Грозев.
"Ключът винаги са били жените около него"
Ключът за достъп до Марсалек са били жените около него. „Винаги жена ни е отвеждала до него, например първата му руска приятелка Наталия Злобина през 2024 година. Сега друга жена, новата му приятелка, отново ни насочи към него“, разкрива Грозев.
Екипът е започнал да я следи и бързо става ясно, че тя се среща с мъж, на име Александър Нелидов - име, което в действителност не съществува, но по снимки на мъжа разследващите журналисти установяват, че това е Ян Марсалек – не само с фалшиво име, но и с променен външен вид – присадена коса и козметични промени по лицето.
Изкуственият интелект също е играл роля в разследването. „Ще се изненадате колко много фрагменти от данни могат да се намерят в социалните мрежи“, казва още Христо Грозев в интервюто за АРД. Членове на семейството му също оставят следи там, отделно от това в Русия има търговци на данни, които работят с корумпирани служители от тайните служби, корумпирани полицаи или служители на телекомуникационните компании. От тях могат да се получат например сведения за мобилните телефони.
"Германия можеше да е много по-активна"
„В този случай ние разполагахме с телефонния номер на Ян Марсалек, живеещ в Русия с фалшива самоличност. Поискахме да бъдат проследени метаданните на този телефонен номер за година и половина назад. След три дни вече разполагахме с информацията. Това не е неетично, когато става въпрос за извършител на престъпление и когато е ясно, че държавата не предприема нищо за разкриването му. Някой трябва да накара държавата да се размърда“, казва Христо Грозев.
По-нататък в интервюто си за АРД той отправя обвинение към германските власти за допуснати сериозни пропуски. „Мисля, че Германия можеше да бъде много по-активна. Не може да се чака някой да се предаде сам. Ако аз мога да го направя (да намеря Марсалек, бел. ред.) с моите ограничени ресурси, с екип от четирима души и с малко пари, тогава правителствата и разследващите органи, които разполагат с много повече данни и възможности, би трябвало да могат да го направят законно, без да се налага да прибягват до черния пазар“, казва Грозев. И още: „Видяхме, че през последните две години нито едно правителство не прояви сериозен интерес да арестува Марсалек. Надявам се, че моите проучвания ще променят това нещо, защото хората ще попитат защо правителствата не правят нищо“.
"От журналист-преследвач се бях превърнал в преследван"
Накрая Христо Грозев разказва и как това разследване го е изложило на опасност, заради което е трябвало да напусне новата си родина Австрия: „В началото на 2023 г. бях в Ню Йорк и един ден ми беше казано, че не мога да се върна в Австрия, където живеех със семейството си, защото там ме чака екип, готов да ме отвлече. От сведенията стана ясно, че зад това стои Русия и че ме търсят. Няколко седмици по-късно се разбра и на кого са възложили тази задача – на шестима български граждани, ръководени от Ян Марсалек, които междувременно бяха задържани (и осъдени за шпионаж в полза на Русия - б.ред.) Така от журналист- преследвач се бях превърнал в преследван от група шпиони. Това за мен беше шокиращо“, казва Христо Грозев пред АРД.
