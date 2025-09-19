Новини
Христо Грозев пред АРД: Как бе разкрит Ян Марсалек в Москва

Христо Грозев пред АРД: Как бе разкрит Ян Марсалек в Москва

19 Септември, 2025 10:12 1 037 52

Журналисти от няколко държави успяха да открият Ян Марсалек в Москва. Той се укрива от години от германското правосъдие.

"Десет години Ян Марсалек беше много полезен за Русия. Но ще дойде време, когато той ще знае прекалено много и вече няма да е така полезен. Затова смятам, че дните му са преброени", казва българският разследващ журналист Христо Грозев в интервю за АРД.

Екип от разследващи журналисти го открива в Москва

Интервюто е дадено по повод на това, че журналисти от няколко държави успяха да открият Ян Марсалек в Москва, който се укрива от години от германското правосъдие. Журналистите разкриват освен това, че избягалият в Русия Марсалек вече съвсем явно работи за руските тайни служби. Той е бил следен повече от година от екип разследващи журналисти от „Шпигел“, германската обществена телевизия ZDF, американската PBS, австрийския „Щандарт“ и руската разследваща платформа „Инсайдър“.

Бившият мениджър на Wirecard е издирван по обвинение за търговска измама, злоупотреба с доверие и за редица други имуществени и икономически престъпления. Фалитът на някогашния DAX-концерн се смята за един от най-големите икономически скандали в Германия. Като член на Управителния съвет във фирмата Марсалек е отговарял основно за дейността на Wirecard в Азия.

В интервю за АРД Христо Грозев, който е част от екипа, разкри подробности от разследването. През лятото на 2020 г. негов колега журналист от „Шпигел“ му се е обадил с предложението да открият къде се намира Марсалек. „Тогава имаше подозрения, че той може да се укрива в Африка, във Филипините или в Малайзия. Дотогава не бях чувал името Марсалек, нито това на компанията Wirecard. Отне ми около две седмици, за да разбера, че той се намира в Русия“, казва Грозев.

"Ключът винаги са били жените около него"

Ключът за достъп до Марсалек са били жените около него. „Винаги жена ни е отвеждала до него, например първата му руска приятелка Наталия Злобина през 2024 година. Сега друга жена, новата му приятелка, отново ни насочи към него“, разкрива Грозев.

Екипът е започнал да я следи и бързо става ясно, че тя се среща с мъж, на име Александър Нелидов - име, което в действителност не съществува, но по снимки на мъжа разследващите журналисти установяват, че това е Ян Марсалек – не само с фалшиво име, но и с променен външен вид – присадена коса и козметични промени по лицето.

Изкуственият интелект също е играл роля в разследването. „Ще се изненадате колко много фрагменти от данни могат да се намерят в социалните мрежи“, казва още Христо Грозев в интервюто за АРД. Членове на семейството му също оставят следи там, отделно от това в Русия има търговци на данни, които работят с корумпирани служители от тайните служби, корумпирани полицаи или служители на телекомуникационните компании. От тях могат да се получат например сведения за мобилните телефони.

"Германия можеше да е много по-активна"

„В този случай ние разполагахме с телефонния номер на Ян Марсалек, живеещ в Русия с фалшива самоличност. Поискахме да бъдат проследени метаданните на този телефонен номер за година и половина назад. След три дни вече разполагахме с информацията. Това не е неетично, когато става въпрос за извършител на престъпление и когато е ясно, че държавата не предприема нищо за разкриването му. Някой трябва да накара държавата да се размърда“, казва Христо Грозев.

По-нататък в интервюто си за АРД той отправя обвинение към германските власти за допуснати сериозни пропуски. „Мисля, че Германия можеше да бъде много по-активна. Не може да се чака някой да се предаде сам. Ако аз мога да го направя (да намеря Марсалек, бел. ред.) с моите ограничени ресурси, с екип от четирима души и с малко пари, тогава правителствата и разследващите органи, които разполагат с много повече данни и възможности, би трябвало да могат да го направят законно, без да се налага да прибягват до черния пазар“, казва Грозев. И още: „Видяхме, че през последните две години нито едно правителство не прояви сериозен интерес да арестува Марсалек. Надявам се, че моите проучвания ще променят това нещо, защото хората ще попитат защо правителствата не правят нищо“.

"От журналист-преследвач се бях превърнал в преследван"

Накрая Христо Грозев разказва и как това разследване го е изложило на опасност, заради което е трябвало да напусне новата си родина Австрия: „В началото на 2023 г. бях в Ню Йорк и един ден ми беше казано, че не мога да се върна в Австрия, където живеех със семейството си, защото там ме чака екип, готов да ме отвлече. От сведенията стана ясно, че зад това стои Русия и че ме търсят. Няколко седмици по-късно се разбра и на кого са възложили тази задача – на шестима български граждани, ръководени от Ян Марсалек, които междувременно бяха задържани (и осъдени за шпионаж в полза на Русия - б.ред.) Така от журналист- преследвач се бях превърнал в преследван от група шпиони. Това за мен беше шокиращо“, казва Христо Грозев пред АРД.

Емилиян Лилов редактор


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тази

    45 6 Отговор
    Минжитурка се появява винаги когато украинците ги смазват на фронта

    Коментиран от #4, #12, #24, #44

    10:15 19.09.2025

  • 3 Илиана

    13 53 Отговор
    Христо Грозев е велик. Малко журналисти могат да извадят такива топки като неговите. Браво на стойностните и смели разследвания, господин Грозев!

    Коментиран от #27, #29, #43

    10:15 19.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Архимандрисандрит Бибиан

    22 1 Отговор
    Тоа да се не окаже Мата Хари деа? Сбирането на имформациа води до физична деформациа.

    10:19 19.09.2025

  • 7 Ачо

    5 20 Отговор
    Говори се че 70% от руснаците са с външни нужници.

    10:19 19.09.2025

  • 8 иzпражнението гайтанджиева

    7 11 Отговор

    До коментар #5 от "Осведомен":

    Ето това е истина!

    10:20 19.09.2025

  • 9 Българин

    18 2 Отговор
    Такива хора кати Марсалек ще имат паметнци във всички големи градове, защото те са служили на Русия!

    Коментиран от #13

    10:21 19.09.2025

  • 10 Един

    23 3 Отговор
    Абсолютно нищожество! Искрено се надявам да свърши както си заслужава - наказан от руснаците за цялата помия, която излива! За мръсниците това трябва да е края!

    10:21 19.09.2025

  • 11 Пепе73

    20 1 Отговор
    Гаден шпион..

    10:21 19.09.2025

  • 12 Морски

    3 20 Отговор

    До коментар #2 от "Тази":

    Мижитурка си ти, които те знаят само родителите ти!

    Коментиран от #40

    10:21 19.09.2025

  • 13 АЗОВ

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    Наш е!

    10:22 19.09.2025

  • 14 Това е безспорен

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Осведомен":

    Факт.

    10:22 19.09.2025

  • 15 Не Рускините а

    16 3 Отговор

    До коментар #5 от "Осведомен":

    Не Рускините а Украинците. Разбрахме че и ти но за 5 евро !!

    Коментиран от #17

    10:23 19.09.2025

  • 16 Те и теб те издирват

    15 2 Отговор
    Мижитурко и твойте дни са преброени

    10:24 19.09.2025

  • 17 Тихо бе!

    7 7 Отговор

    До коментар #15 от "Не Рускините а":

    Марш в Сопот!

    10:24 19.09.2025

  • 18 хихи

    10 0 Отговор
    На Калпав Демократ Вълната Му пречи

    10:25 19.09.2025

  • 19 Весело

    16 1 Отговор
    Грозев като е толкова лесно намери Ружа Игнатова, даже има награда, ако го направиш.

    Коментиран от #22

    10:25 19.09.2025

  • 20 дедо

    11 2 Отговор
    На грешната страна на историята си, затова те е страх.

    10:27 19.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Веселяка

    4 15 Отговор

    До коментар #19 от "Весело":

    Този човек вкара в британски затвори 4 бг. шпиони работещи за руската кочина за общо над 50 години.
    Жик так

    10:27 19.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 стоян георгиев

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "Тази":

    Пак ли ги смазват? Киев за три дена кога да го чакаме?

    10:28 19.09.2025

  • 25 Ъъъъъъъъ

    9 1 Отговор
    "Дотогава не бях чувал името Марсалек, нито това на компанията Wirecard. Отне ми около две седмици, за да разбера, че той се намира в Русия“, казва Грозев."

    Ти да видиш...Ми6 пак са подхвърлили информцийка на "нащо нещо"....Деа и мижитурката деа....🤣

    10:30 19.09.2025

  • 26 Екатерина Велика починала.

    1 7 Отговор
    След полов акт с кон.

    10:30 19.09.2025

  • 27 име

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Илиана":

    Поинетересувай се за връзките на всички комунистически държави с Австрия. След 89та нашите функционе и наследниците им изкупуват държавните имоти в Австрия и масово се местят да си живуркат там. Направи си сама сметката къв е христо грозев щом се подвизава там.

    10:31 19.09.2025

  • 28 Морски

    8 0 Отговор
    Аве това продажно чучело до кога ще ни го натрапвате?!Дано руснаците се погрижат за него

    Коментиран от #38

    10:31 19.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 123456

    4 0 Отговор
    Тоя човечец как се поглежда в огледало ....

    10:32 19.09.2025

  • 31 Тоя е

    4 1 Отговор
    типичен паразит от подгрупата михлюзи !
    Винаги когато заговори и разбираш, че всичко е съшил с бели конци !

    10:32 19.09.2025

  • 32 Резил

    5 1 Отговор
    Да не забравяме , че българи гният в английски затвори по негови (на Грозния) скалъпени доноси ! А евроатлантическите ни управници зяпат на страни .

    10:36 19.09.2025

  • 33 Гр03нев

    3 1 Отговор
    е 6пионин.Рассия няма да му прости.Тя 6и30френията и без това го гони(както расснаците,според него),като оня другия м Е ндил - Г 0 с п0 ди но0в.

    10:39 19.09.2025

  • 34 Хихихи

    3 1 Отговор
    В Русия има няколко десетки млн жени. Защо избират точно тази, та да ги отведе до Марсолек? Ицето е просто психопат-русофоб. Удобен.

    10:40 19.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ту-тууууу

    3 0 Отговор
    този още ли цапа Земята, не са ли го намерили да му направят "мечка"...

    10:42 19.09.2025

  • 37 Истината

    3 0 Отговор
    От кога Христо Грозев стана журналист той си е просто агент на МИ 6

    10:42 19.09.2025

  • 38 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #28 от "Морски":

    Кое му е продажното на грозев?кой е продал? Ние никога сме нямали по известен и по успешен журналист от него.акомсе сещаш за подобен дай име.

    Коментиран от #46

    10:42 19.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мдам

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Морски":

    Нямам проблеми със самочувствието със сигурност... Ти нещо, лично го прие направо. Отзад ли, че толкова лично

    10:44 19.09.2025

  • 41 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Кво стана с дроновете в Полша, украинци ги било изтреляли... Безспорно при това. Затова ли вадите този ПОЗОР да говори ГЛУПОСТИ?!

    Коментиран от #47

    10:46 19.09.2025

  • 42 Бен Вафлек

    0 0 Отговор
    Копейчици, господин Грозев е обявен за издирване от режима в кремъл. Това щеше ли да се случи ако беше незначим. Явно яко им е бръкнал в подгърбието с разкриването на агентите им.

    10:49 19.09.2025

  • 43 ССС

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Илиана":

    "...могат да извадят такива топки като неговите..."
    Ами възползвайте се, докато са извадени. Явно и на двама ви, морала и ценностите са на едно ниво, щом толкова му се възхищавате. В такъв случай не разсъждавайте върху коментар 27, да не се разочаловате.

    10:49 19.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Митко саллаков

    1 0 Отговор
    И ти се укриваш но ще те намерят мишок. Как ли се живее с качулка и дегизиран. Защо

    10:51 19.09.2025

  • 46 Ахах

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Разбрахме всички че си платен. Не се напъвай

    10:51 19.09.2025

  • 47 Бацетата

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Баце ЕООД":

    се надяват дроновета да са изстреляни от бавдерите.
    то и СВО-то на 24.02.2022 година пак я започнаха наглите бандери.
    Аман от пропаднали русофили!

    Коментиран от #49, #50, #52

    10:52 19.09.2025

  • 48 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Няма по голям боклук от Грозев

    10:52 19.09.2025

  • 49 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Бацетата":

    Аз ти казвам какво е казал полския президент. Ти си дрънкай твоите глупости, не пречиш на истината

    10:53 19.09.2025

  • 50 Европа

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Бацетата":

    Масово започва закономерки за депортация на украинци за фронта 😄 как ще ги спасяваш сега??

    10:54 19.09.2025

  • 51 Перо

    1 0 Отговор
    Какво ни интересува тоя боклук Грозев, чужда подлога!

    10:56 19.09.2025

  • 52 Обидно е

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Бацетата":

    Че взимаш пари за толкова слаби коментари

    10:57 19.09.2025

