Испания: една страна на страната на палестинците

Едно пропалестинско протестно движение прекрати третото по големина колоездачно състезание в света – испанската Вуелта (Vuelta). Сто хиляди души излязоха в неделя по улиците на Мадрид, за да не позволят на велосипедистите да преминат през последния етап на състезанието. Даже полицията не успя да разчисти пътя, а протестиращите отпразнуваха успешната си акция с възгласи „Esta vuelta, la gana Palestina!” (Палестина печели този етап), пише AРД.

По протежението на цялата колоездачна обиколка на Испания с дължина от около 3 300 километра, активисти протестираха и настояваха от състезанието да бъде изключен отборът „Israel-Premier Tech Team“ – не само защото един от спонсорите на израелския отбор е близък с премиера Бенямин Нетаняху. С протеста си активистите искат да бъдат забранени участията на израелски отбори във всякакви международни спортни и културни събития, защото според тях това помага на властите в Израел да разкрасяват истината за ставащото в Газа, отбелязва АРД.

Въпросът за вината

Веднага след края на обиколката в поляризирана Испания започна политически дебат за вината: лидерът на опозицията Алберто Нуньес Фейхо от консервативната Народна партия (PP) смята, че отговорността е на премиера социалдемократ Педро Санчес. „Г-н Санчес е отговорен за насилието, което трябва да засрами всеки, на когото му пука за нашата страна“, заяви Фейхо.

Междувременно Санчес изрази „уважение и дълбоко възхищение“ към испанското гражданско общество, мобилизирало се срещу несправедливостта и защитило идеалите си по мирен начин. Подобно на демонстрантите, испанското ляво правителство също говори за геноцид в Газа, поради което между Израел и Испания настъпи дипломатически ледников период. Едно оспорвано изявление на испанския премиер пък допълнително нажежи обстановката: „Испания не разполага нито с ядрени оръжия, нито със самолетоносачи, нито с големи запаси от петрол. Сами не можем да спрем израелската офанзива, което обаче не означава, че ще спрем да се опитваме“, каза Санчес.

Повечето испанци смятат, че Израел извършва геноцид

Народът пък категорично подкрепя Санчес: В проучване от юли тази година, 82% от испанците оценяват действията на Израел в Газа като геноцид, казва за АРД Кармен Гонсалес Енрикес от „Кралския институт Ел Кано”. „Това означава, че испанците от дясното, лявото и центъра на партийния спектър са на мнение, че това, което израелското правителство прави в Газа в момента, трябва да спре.“

В тази връзка АРД припомня, че още през 2014 г. Испания изрази волята си да признае Палестина като държава - тогава почти единодушно в парламента на страната беше гласувано решение в този смисъл. То беше изпълнено обаче 10 години по-късно, когато именно правителството на Санчес официално обяви, че Испания признава съществуването на палестинска държава.

Дълго прекъсване на дипломатическите отношения

Традиционно Испания е по-близо до палестинците, отколкото повечето европейски страни, и то не само по исторически причини. Когато Израел е основан през 1948 г., в Испания управлява диктаторът Франко. По това време традиционните проарабски нагласи са догма, казва политологът Фернандо Валеспин: „До 1986 г. Испания не поддържаше дипломатически отношения с Израел“. След това различни правителства полагаха усилия за укрепване на отношенията с Израел, но сега те са на най-ниската си точка, добавя Валеспин.

Испания заплашва с бойкот конкурса на Евровизия

Израелският външен министър Гидеон Саар нарече Санчес антисемит и лъжец след прекратяването на Вуелта и попита: „На 7 октомври Израел ли нахлу в Газа или терористите от Хамас нахлуха в Израел и извършиха най-тежкото клане на евреи от времето на Холокоста?“. Във вторник пък испанската обществена телевизия обяви, че ще бойкотира „Евровизия“, ако Израел остане в конкурса. Испания е една от така наречените „големи пет“ - петте най-значителни спонсори на конкурса.

В Испания почти не минава ден, без да се провеждат демонстрации в подкрепа на Палестина. В Мадрид артисти припомнят страданията на децата в Газа, а юристи подготвят демонстрации пред израелското посолство в Мадрид, се казва още в публикацията на АРД.

