Трима арестувани във Великобритания по подозрения за руски шпионаж

Британската полиция арестува в четвъртък трима души, заподозрени в съдействие на чуждестранна разузнавателна служба. Според властите разследването е свързано с Русия, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.
Задържаните са двама мъже на 41 и 46 години и 35-годишна жена. Те са арестувани в Есекс, източно от Лондон, по обвинения в престъпления по Закона за националната сигурност. Законът беше приет преди две години, за да предостави нови правомощия срещу заплахи от чужди държави.
„Чрез скорошната ни работа по случаи, свързани с националната сигурност, виждаме нарастващ брой хора, които бихме определили като ‘пълномощници’, вербувани от чуждестранни разузнавателни служби“, заяви командир Доминик Мърфи, началник на Командването за борба с тероризма на лондонската полиция.
Великобритания многократно е обвинявала Русия или нейни агенти в организиране на шпионски заговори и саботажни мисии както на нейна територия, така и в цяла Европа. Шефът на вътрешното разузнаване в Лондон подчерта, че руските оперативни лица се стремят да причинят „хаос“.
Кремъл отрече обвиненията, като посочи, че британското правителство систематично обвинява Русия за всичко „лошо“, което се случва в страната.
През юли трима мъже бяха признати за виновни за палеж на бизнеси, свързани с Украйна в Лондон. Според британските власти атаката е била поръчана от руската наемническа група „Вагнер“. Двама други също признаха участие в нападението.
Това се случи след мартенската присъда срещу група българи, обвинени в участие в шпионска мрежа, действаща от името на Кремъл.
„Двама млади британци очакват присъда, след като са били вербувани от групировката ‘Вагнер’, на практика руската държава, да извършат палеж в склад, свързан с Украйна“, допълни Мърфи.
Той уточни, че те са изправени пред сериозни наказания, но подчерта, че днешните арести не са свързани с това разследване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последен щурм
„Време е да се качите в танка! Без вас щурмът на Покровск е обречен, български копейки!“
Копейките се спогледаха, стомасите им се свиха на топка, сърцата им сякаш спряха:
„Шефе… ние само искахме да плюем по Запада… и по Урсула…“
„Да, наистина, нямахме намерение да щурмуваме!“
„Шефе… аз… аз… сакат съм…“
„А аз… съм гей…“
„Аз… трябва да доя кравата…“
Путин прехапа устни, почти подлудял:
„Какви оправдания?! Танкът няма да се движи сам, а Покровск няма да се превземе с плюене по Запада!“
Той започна да ги тика, блъска и рита, докато копейките се катереха вътре. Чуваха се удари в метал и крясъци. Те пищяха от ужас и отчаяние, но накрая всички се озоваха вътре и замлъкнаха като в гроб.
Путин беше до оръдието, вдигна юмрук и закрещя като обезумял с още по-голямо въодушевление:
„Без вас няма победа! Днес ще покажем на Запада и на Урсула какво значи решителност и боен дух!“
Танкът запали двигателите, колелата се затъркаляха и веригите затракаха. Машината, обрисувана с големи букви „Z“, потегли към линията на съприкосновение, оставяйки широки кафяви дири след себе си. Стелеше се зловонна миризма на телесни течности. В близката далечина жужеше украински дрон, който забеляза танка и се насочи към него…✝️
Коментиран от #13, #22
15:30 18.09.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:30 18.09.2025
3 Ксаниба
Коментиран от #6
15:32 18.09.2025
4 А нашите копейки
Коментиран от #18
15:34 18.09.2025
5 мдааа
15:34 18.09.2025
6 Тодор Правешки
До коментар #3 от "Ксаниба":Ти кажи как е бояришника , че изтрепа маса народ в Рассия в сравнение с новичока...
Коментиран от #11
15:35 18.09.2025
7 Кузман Филиев
Коментиран от #10, #14
15:37 18.09.2025
8 Атина Палада
15:40 18.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Атина Палада
До коментар #7 от "Кузман Филиев":А тук ни разказват ,колко бедна и изостанала била С.Корея :) От къде "берат" тия милиарди да иде и България да си набере малко,поне за вода да има ..
Коментиран от #12, #16
15:44 18.09.2025
11 Ксаниба
До коментар #6 от "Тодор Правешки":да ти кажа и за байджангал с беенвето колко е изтрепал из правешко, или сам ще броиш ?
Коментиран от #23
15:48 18.09.2025
12 Кузман Филиев
До коментар #10 от "Атина Палада":Не са предали милиарди кеш, а оръжия за милиарди. Хората там затова са бедни, защото десетки години парите отиват за железа, докато те пасат трева. Мисля, че добре ти го обясних, то не е много сложно, но все пак си копейка. За много от нещата нямаш интелект и морал, който да ти позволява да ги схващаш и възприемаш
Коментиран от #15, #17
15:59 18.09.2025
13 пешо
До коментар #1 от "Последен щурм":оди си паси козите на село бе цървул
16:00 18.09.2025
14 Механик
До коментар #7 от "Кузман Филиев":Абе и на мен Артилериста ми наду главата,че Русия била някаква сила.
Коментиран от #21
16:00 18.09.2025
15 пешо
До коментар #12 от "Кузман Филиев":палячо
16:01 18.09.2025
16 Копей,
До коментар #10 от "Атина Палада":Не се разсейвай!Придържай се по темата на статията!За да не бъдеш изритан от дискусията!
Коментиран от #20
16:01 18.09.2025
17 Атина Палада
До коментар #12 от "Кузман Филиев":САЩ произвеждат най много оръжие и според твоите заключения и там пасат трева:))))
Милият ми КузманЧО ,колко си гладък:)))))
16:04 18.09.2025
18 Ййфгц
До коментар #4 от "А нашите копейки":Срещнеш ли копейка трепИ!
16:04 18.09.2025
19 Бай Ставри
16:05 18.09.2025
20 Атина Палада
До коментар #16 от "Копей,":Тук най симпатичното ш.оро.шче си ми ти :)
16:06 18.09.2025
21 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #14 от "Механик":Господин Механик от руснак войник не става!В това е проблема.
16:06 18.09.2025
22 Не съм путинист
До коментар #1 от "Последен щурм":И никога няма да бъда.
Но вие не разбрахте ли че цял свят вече ви се смее и се шегува с вас. Продължавайте смело защото комедията никак не е лоша и ние ви наблюдаваме с интерес защото ситуацията в която се намират европейските граждани изобщо не е розова и някой трябва да ги разтоварва от действителността
16:08 18.09.2025
23 Тодор Правешки
До коментар #11 от "Ксаниба":Предпочитам да изброиш всички котли, чували, менци и т.н които непобедимая и легендарная сътвори за четири години блицкриг в Украйна...
16:09 18.09.2025
24 Фейк на часа
16:10 18.09.2025