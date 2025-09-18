Трима арестувани във Великобритания по подозрения за руски шпионаж

Британската полиция арестува в четвъртък трима души, заподозрени в съдействие на чуждестранна разузнавателна служба. Според властите разследването е свързано с Русия, съобщи „Ройтерс“, предава News.bg.

Задържаните са двама мъже на 41 и 46 години и 35-годишна жена. Те са арестувани в Есекс, източно от Лондон, по обвинения в престъпления по Закона за националната сигурност. Законът беше приет преди две години, за да предостави нови правомощия срещу заплахи от чужди държави.

„Чрез скорошната ни работа по случаи, свързани с националната сигурност, виждаме нарастващ брой хора, които бихме определили като ‘пълномощници’, вербувани от чуждестранни разузнавателни служби“, заяви командир Доминик Мърфи, началник на Командването за борба с тероризма на лондонската полиция.

Великобритания многократно е обвинявала Русия или нейни агенти в организиране на шпионски заговори и саботажни мисии както на нейна територия, така и в цяла Европа. Шефът на вътрешното разузнаване в Лондон подчерта, че руските оперативни лица се стремят да причинят „хаос“.

Кремъл отрече обвиненията, като посочи, че британското правителство систематично обвинява Русия за всичко „лошо“, което се случва в страната.

През юли трима мъже бяха признати за виновни за палеж на бизнеси, свързани с Украйна в Лондон. Според британските власти атаката е била поръчана от руската наемническа група „Вагнер“. Двама други също признаха участие в нападението.

Това се случи след мартенската присъда срещу група българи, обвинени в участие в шпионска мрежа, действаща от името на Кремъл.

„Двама млади британци очакват присъда, след като са били вербувани от групировката ‘Вагнер’, на практика руската държава, да извършат палеж в склад, свързан с Украйна“, допълни Мърфи.

Той уточни, че те са изправени пред сериозни наказания, но подчерта, че днешните арести не са свързани с това разследване.