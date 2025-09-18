Четирима израелски войници загинаха в Газа

Четирима израелски войници бяха убити в южната част на ивицата Газа, първите загуби от началото на сухопътната офанзива преди два дни, предава БТА.

Операцията предизвика международно възмущение и масови протести в Израел, като обявените жертви могат да подкопаят подкрепата за войната сред израелците, които се опасяват за живота на войници и заложници.