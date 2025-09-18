Новини
Четирима израелски войници загинаха в Газа

18 Септември, 2025 20:12 650 8

  • газа-
  • израел-
  • загинаха-
  • войници

Първи загуби за армията от началото на сухопътната операция

Четирима израелски войници загинаха в Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Четирима израелски войници бяха убити в южната част на ивицата Газа, първите загуби от началото на сухопътната офанзива преди два дни, предава БТА.

Операцията предизвика международно възмущение и масови протести в Израел, като обявените жертви могат да подкопаят подкрепата за войната сред израелците, които се опасяват за живота на войници и заложници.


Израел
  • 1 Kaлпазанин

    15 3 Отговор
    Сигурен съм че са първи ,затова мибилизираха още 40 000 резервисти ,всички дано ги върнат в чували

    20:15 18.09.2025

  • 2 много малко

    16 3 Отговор
    Утре повече!

    20:17 18.09.2025

  • 3 Спецназ

    9 3 Отговор
    Жалко ми е за заложниците,

    явно на израелците не им е жалко...

    какви протести какви 5 лева.

    Мирни протести срещу АнтиДържава е все едно

    протест против войната срещу Русия на площада пред
    Райхстага в Берлин септември 1941- ва.

    20:18 18.09.2025

  • 4 Злобното Джуджи

    13 0 Отговор
    Когато загинат 3000 руснаци и украинци, това е статистика. Четирима загинали израелски войници е Трагедия !!!

    Коментиран от #5

    20:22 18.09.2025

  • 5 НАПРОТИВ

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Злобното Джуджи":

    Не е трагедия, а добро начало!

    20:32 18.09.2025

  • 6 Механик

    2 1 Отговор
    Малко са. Трябва да са хиляди. Стотици хиляди.
    И ще бъдат.
    п.п.
    Имам предвид 10-те мухи които убих днес. Някой да не си помисли, че говоря за израелци? Неееее. Всички обичаме израелците.

    20:36 18.09.2025

  • 7 Браво

    1 0 Отговор
    Четири или четиринайсет . Хамас казва :--много са в по вече .

    20:50 18.09.2025

  • 8 Всичкото чфут което излезе от танка

    0 0 Отговор
    И става на кайма

    20:56 18.09.2025