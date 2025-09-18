Четирима израелски войници загинаха в Газа

Четирима израелски войници бяха убити в южната част на ивицата Газа, първите загуби от началото на сухопътната офанзива преди два дни, предава БТА.
Операцията предизвика международно възмущение и масови протести в Израел, като обявените жертви могат да подкопаят подкрепата за войната сред израелците, които се опасяват за живота на войници и заложници.
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
20:15 18.09.2025
2 много малко
20:17 18.09.2025
3 Спецназ
явно на израелците не им е жалко...
какви протести какви 5 лева.
Мирни протести срещу АнтиДържава е все едно
протест против войната срещу Русия на площада пред
Райхстага в Берлин септември 1941- ва.
20:18 18.09.2025
4 Злобното Джуджи
Коментиран от #5
20:22 18.09.2025
5 НАПРОТИВ
До коментар #4 от "Злобното Джуджи":Не е трагедия, а добро начало!
20:32 18.09.2025
6 Механик
И ще бъдат.
п.п.
Имам предвид 10-те мухи които убих днес. Някой да не си помисли, че говоря за израелци? Неееее. Всички обичаме израелците.
20:36 18.09.2025
7 Браво
20:50 18.09.2025
8 Всичкото чфут което излезе от танка
20:56 18.09.2025