Вашингтон одобри продажба на противотанкови ракетни системи Javelin на Полша за $780 милиона

Вашингтон одобри продажба на противотанкови ракетни системи Javelin на Полша за $780 милиона

19 Септември, 2025 04:01, обновена 19 Септември, 2025 04:06

Сделката трябва „да допринесе за постигането на целите на външната политика и националната сигурност на САЩ“ чрез укрепване на отбраната на съюзник от НАТО

Вашингтон одобри продажба на противотанкови ракетни системи Javelin на Полша за $780 милиона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на противотанкови ракетни системи Javelin на Полша на стойност 780 милиона долара.

Това беше обявено от Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на Пентагона, която отговаря за продажбата на военно оборудване и оръжия в чужбина по междуправителствени договори.

Според изявлението, полските власти преди това са подали искане до Съединените щати за закупуване на 2 506 ракети Javelin FGM-148F и 253 пускови установки. Общата стойност на сделката се оценява на 780 милиона долара.

В изявлението се твърди, че продажбата на тези оръжия на Полша „ще допринесе за постигането на целите на външната политика и националната сигурност на САЩ“ чрез укрепване на отбраната на съюзник от НАТО.

Агенцията смята, че потенциалната сделка „ще подобри способността на Полша да реагира на настоящи и бъдещи заплахи“. Въпреки това, тя е смята, че продажбата на противотанкови ракети Javelin на Варшава няма да промени военния баланс на силите в региона и „няма да изисква разполагането на допълнителен персонал или подизпълнители на правителството на САЩ“.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Уфф

    От тези джавелини имаше някаква полза в началото на войната в Украйна! От както масово навлезнаха дроновете войната се измени до неузнаваемост и няма никакви прилики с предишни войни.

    04:21 19.09.2025