Новини
Свят »
Индонезия »
Украинец получи доживотна присъда в Индонезия за наркопроизводство на Бали

Украинец получи доживотна присъда в Индонезия за наркопроизводство на Бали

19 Септември, 2025 08:05 877 15

  • украинец-
  • бали-
  • индонезия-
  • доживотна присъда-
  • наркотици

Арестуван в Тайланд след седем месеца укриване, той е обвинен като ключова фигура в международен картел

Украинец получи доживотна присъда в Индонезия за наркопроизводство на Бали - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

40-годишният украински гражданин Роман Назаренко беше осъден на доживотен затвор в Индонезия заради производство на наркотици на остров Бали, съобщава Associated Press, предава БТА.

През май 2024 г. полицията е обискирала вила на острова и е открила в мазето ѝ лаборатория за отглеждане на марихуана и производство на прекурсори за синтетичния наркотик екстази. След като е обявен за издирване от Интерпол, Назаренко е бил задържан през декември 2024 г. на международното летище в Банкок, докато се опитвал да избяга в Дубай.

Пред съда той заявил, че е бил подмамен да се присъедини към наркокартела, но според прокуратурата именно Назаренко е бил сред главните организатори. Магистратите подчертаха, че основен ръководител на престъпната мрежа е руски гражданин Олег Ткачук, който все още се укрива.

Още през януари 2025 г. индонезийски съд осъди трима съучастници - двама украинци и един руснак на по 20 години затвор за участие в същия картел.

Бали отдавна е популярен сред руснаците и украинците, но след началото на войната през 2022 г. броят на посетителите, особено от Русия, значително се е увеличил. Въпреки военния конфликт между двете страни, представители на двете националности са създали съвместни престъпни групи на острова, отбелязва Националната агенция за борба с наркотиците на Индонезия.


Индонезия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Българоубиец

    9 0 Отговор
    Аз им давам условна, че са ми ценни 😏

    08:06 19.09.2025

  • 2 Пич

    20 1 Отговор
    Веднага Индонезия да бъде изкълчена с резолюция на ООН !!! Зелю откъде ще шмърка ?!

    08:08 19.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Човека е произвеждал за фронта.

    08:09 19.09.2025

  • 4 Зеленски

    17 0 Отговор
    Спреха ми белото!

    08:12 19.09.2025

  • 5 Баба Гошка

    9 0 Отговор
    Приемете ги в ЕС бееее, мееее. И ще ви покажат щой туй картелл, маффия, из нудване, от вличане, физическо най- ниско смилане на гостоприемниците по единично, за да си осигурят лукса на себе си и тетките с изкуствените мигли, нокти, ци2 и т.н.

    08:22 19.09.2025

  • 6 Тази

    15 0 Отговор
    Укра защо не е в окопа ?

    08:26 19.09.2025

  • 7 Йахо

    14 0 Отговор
    Ама как така, тия защо с лошото? Не са ли чули, че украинците винаги са невинни, сигурно Путин е замесен в това

    08:29 19.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Приготвял си е закуската

    11 0 Отговор
    а те взели, че го арестували и ...до живот!

    /Президент Зеленски/

    08:35 19.09.2025

  • 10 BBБОС

    5 0 Отговор
    Най-големите бандити са хазарите

    08:43 19.09.2025

  • 11 Механик

    9 0 Отговор
    Или ще са замесени в наркотици, или в поръчкови убийства, или в търговия с деца и органите и м. Ей това е занаята на украинеца. Друго НЕ-МО-ЖЕ.

    08:48 19.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 зевзек

    2 0 Отговор
    Индонезия репресира бежанци, избягали от война, веднага да се сезира ОС на ООН, да приеме резолюция и да осъди тази престъпна държава, нашите прокурори и съдии трябва да идат на обучение в Индонезия и Малайзия, не в Европа и САЩ, щото там, където ходят, явно на нищо не могат да ги научат

    09:05 19.09.2025

  • 14 Ууукрите

    3 0 Отговор
    са терористи и престъпници!

    09:07 19.09.2025

  • 15 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Уплаших се!
    Как така украинец ще прави наркотици, добре, че началника му е руснак.
    Лоши руснаци!
    Украинеца насила са го карали да участва.

    09:19 19.09.2025