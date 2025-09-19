Украинец получи доживотна присъда в Индонезия за наркопроизводство на Бали

40-годишният украински гражданин Роман Назаренко беше осъден на доживотен затвор в Индонезия заради производство на наркотици на остров Бали, съобщава Associated Press, предава БТА.
През май 2024 г. полицията е обискирала вила на острова и е открила в мазето ѝ лаборатория за отглеждане на марихуана и производство на прекурсори за синтетичния наркотик екстази. След като е обявен за издирване от Интерпол, Назаренко е бил задържан през декември 2024 г. на международното летище в Банкок, докато се опитвал да избяга в Дубай.
Пред съда той заявил, че е бил подмамен да се присъедини към наркокартела, но според прокуратурата именно Назаренко е бил сред главните организатори. Магистратите подчертаха, че основен ръководител на престъпната мрежа е руски гражданин Олег Ткачук, който все още се укрива.
Още през януари 2025 г. индонезийски съд осъди трима съучастници - двама украинци и един руснак на по 20 години затвор за участие в същия картел.
Бали отдавна е популярен сред руснаците и украинците, но след началото на войната през 2022 г. броят на посетителите, особено от Русия, значително се е увеличил. Въпреки военния конфликт между двете страни, представители на двете националности са създали съвместни престъпни групи на острова, отбелязва Националната агенция за борба с наркотиците на Индонезия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Българоубиец
08:06 19.09.2025
2 Пич
08:08 19.09.2025
3 Последния Софиянец
08:09 19.09.2025
4 Зеленски
08:12 19.09.2025
5 Баба Гошка
08:22 19.09.2025
6 Тази
08:26 19.09.2025
7 Йахо
08:29 19.09.2025
9 Приготвял си е закуската
/Президент Зеленски/
08:35 19.09.2025
10 BBБОС
08:43 19.09.2025
11 Механик
08:48 19.09.2025
13 зевзек
09:05 19.09.2025
14 Ууукрите
09:07 19.09.2025
15 Я пък тоя
Как така украинец ще прави наркотици, добре, че началника му е руснак.
Лоши руснаци!
Украинеца насила са го карали да участва.
09:19 19.09.2025