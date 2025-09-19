Украинец получи доживотна присъда в Индонезия за наркопроизводство на Бали

40-годишният украински гражданин Роман Назаренко беше осъден на доживотен затвор в Индонезия заради производство на наркотици на остров Бали, съобщава Associated Press, предава БТА.

През май 2024 г. полицията е обискирала вила на острова и е открила в мазето ѝ лаборатория за отглеждане на марихуана и производство на прекурсори за синтетичния наркотик екстази. След като е обявен за издирване от Интерпол, Назаренко е бил задържан през декември 2024 г. на международното летище в Банкок, докато се опитвал да избяга в Дубай.

Пред съда той заявил, че е бил подмамен да се присъедини към наркокартела, но според прокуратурата именно Назаренко е бил сред главните организатори. Магистратите подчертаха, че основен ръководител на престъпната мрежа е руски гражданин Олег Ткачук, който все още се укрива.

Още през януари 2025 г. индонезийски съд осъди трима съучастници - двама украинци и един руснак на по 20 години затвор за участие в същия картел.

Бали отдавна е популярен сред руснаците и украинците, но след началото на войната през 2022 г. броят на посетителите, особено от Русия, значително се е увеличил. Въпреки военния конфликт между двете страни, представители на двете националности са създали съвместни престъпни групи на острова, отбелязва Националната агенция за борба с наркотиците на Индонезия.