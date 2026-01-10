Новини
Индонезия блокира чатбота Grok на Илон Мъск

10 Януари, 2026

Причината е риск от порнографско съдържание

Индонезия блокира чатбота Grok на Илон Мъск - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индонезия временно блокира чатбота Grok на Илон Мъск в платформата за социални медии X поради риска от порнографско съдържание, генерирано от изкуствен интелект, съобщи Министерството на комуникациите и цифровите технологии на страната в изявление.

По-рано правителства и регулаторни органи в Европа и Азия осъдиха, а някои започнаха разследвания на сексуалното съдържание в приложението. Според New Straights Times, Индонезия стана първата страна, която ефективно забрани достъпа до Grok.

Правителството разглежда практиката на създаване на дийпфейкове със сексуален характер без съгласие като сериозно нарушение на човешките права, достойнството и сигурността на гражданите в дигиталното пространство“, подчерта в изявление индонезийският министър на комуникациите и цифровите технологии Меутя Хафид.

Министерството също така призова представители на X, за да обсъдят въпроса.

Bloomberg по-рано съобщи, че моделът Grok с изкуствен интелект на xAI генерира порнографско съдържание с участието на деца. Както отбеляза агенцията, Grok е създавал такива изображения през последните няколко дни, нарушавайки политиката за приемливо използване на чатбота. Според доклада на агенцията обаче, забранените изображения са премахнати. На страницата на Грок в социалната мрежа X се посочва, че компанията „спешно“ отстранява уязвимостите.


Индонезия


