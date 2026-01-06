След Венецуела! Кои страни може да са на мерника на Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди военна операция, при която неговият венецуелски колега Николас Мадуро бе пленен в събота и отведен в Ню Йорк, за да бъде съден по редица обвинения, включително за наркотрафик. Зрелищните кадри предизвикаха разнопосочни, но бурни реакции в целия свят.

Тръмп междувременно заплаши редица други страни с подобна намеса. Доскоро такива операции изглеждаха малко вероятни, но президентът на САЩ показа, че не се шегува. Той например подпомогна израелската кампания на въздушни удари срещу Иран през юни.

Кои са другите държави и територии, заплашени от Тръмп? Би Би Си изрежда Гренландия, Иран, Колумбия, Мексико и Куба.

Гренландия

Съединените щати вече имат военна база в Гренландия – датска автономна територия в Арктика. Тръмп обаче иска целия остров, впрочем най-големия на Земята, с площ от 2,166 милиона квадратни километра.

САЩ "имат нужда от Гренландия" за нуждите на своята национална сигурност, каза за пореден път завчера Тръмп, цитиран от Франс прес.

По-рано същия ден датската министър-председателка Мете Фредериксен призова Съединените щати "да спрат със заплахите си" във връзка с острова.

"Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност и Дания няма да може да се погрижи за нея", заяви обаче няколко часа по-късно Тръмп пред репортери на борда на своя самолет "Еър Форс 1".

Обширният арктически остров, част от Кралство Дания, се намира на около 3200 километра североизточно от САЩ.

Гренландия е богата на редки полезни изкопаеми, които са от ключово значение за производството на смартфони, електрически превозни средства и военна техника. В момента Китай изпреварва значително Съединените щати по добив на такива ценни метали.

Освен това Гренландия има ключово стратегическо местоположение в Северния Атлантик, на пътя към все по-важния Северен полярен кръг. С топенето на полярните ледове през следващите години се очаква да се отворят нови морски пътища.

Всеки опит на САЩ да установят контрол върху Гренландия би довел до конфликт с Дания – друга страна от НАТО, което вероятно би изложило алианса на опасност, отбелязва Би Би Си.

Иран

Също в неделя, президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди за пореден път, че Иран ще бъде ударен "много силно", ако бъдат убити демонстранти, протестиращи срещу влошаващото се икономическо положение в Ислямската република, предаде Франс прес.

В случай че Иран продължи "да стреля" и "да убива" демонстранти, Съединените американски щати "ще отидат да ги спасят", вече даде да се разбере преди няколко дни Тръмп.

По данни на иранските власти от началото на протестите са били убити 12 души, включително служители на силите за сигурност, а правозащитни организации съобщиха за 35 загинали.

Това са най-големите протести в Иран след тези, предизвикани от смъртта на Махса Амини в полицейски арест през 2022 г. Засега обаче демонстрациите, започнали на 28 декември, са с по-малък мащаб, отбелязва АФП.

Тръмп е близък съюзник на Израел – заклетия враг на Ислямската република. САЩ се включиха в израелската кампания на въздушни удари срещу Иран през юни миналата година.

Впрочем според американски медии израелският премиер Бенямин Нетаняху е повдигнал пред Тръмп на срещата им във Флорида миналата седмица въпроса за нови удари по Иран тази година.

Колумбия

След пленяването на Мадуро Тръмп заплаши с военна операция и съседна Колумбия.

Такава операция "ми звучи добре", каза президентът на САЩ в неделя пред репортери на борда на самолета си "Еър Форс 1". Той се аргументира, че "Колумбия (подобно на Венецуела) също е много болна (и) е управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати".

Той "обаче няма да го прави много дълго", добави Тръмп, имайки предвид своя колумбийски колега Густаво Петро.

Първият президент от левицата в съвременната история на Колумбия, Петро отхвърли обвиненията и критиките, отправени по негов адрес от американския му колега, предаде АФП.

"Името ми... не фигурира в съдебните досиета за трафик на наркотици. Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп", написа Петро в социалната мрежа "Екс".

Колумбия e ключов военен и икономически съюзник на САЩ в Латинска Америка. Отношенията им сега обаче са в най-ниската си точка, обобщава Франс прес.

За разлика от Колумбия, социалистическа Венецуела е идеологически опонент на Съединените щати. В същото време Колумбия е най-големият производител на кокаин в света, а на втора място е друга латиноамериканска държава - Перу.

Мексико

Политическият възход на Тръмп започна с призива му по време на предизборната кампания през 2016 г. да бъде построена стена по границата на САЩ с Мексико, за да бъде спряна нелегалната имиграция, посочва Би Би Си. Оттогава той често повтаря, че мексиканските власти не правят достатъчно, за да спрат потока от наркотици и нелегални имигранти в Съединените щати.

В неделя Тръмп каза, че наркотиците "се изливат" в САЩ от Мексико, където наркокартелите "са много силни". "Ще трябва да направим нещо", добави многозначително той.

Все пак, поне на този етап, американска военна операция в съседната страна, с население от над 130 милиона души и диаспора от няколко десетки милиона души в Съединените щати, изглежда твърде малко вероятна.

Куба

"Островът на свободата" е "трън в очите" на САЩ още от периода на Студената война, с Кубинската революция на Фидел Кастро и последвалата Карибска ракетна криза, изправила света на прага на ядрена война, в началото на 60-те години на миналия век. Куба е първият съюзник на Съветския съюз в Латинска Америка и вдъхнови режими като тези във Венецуела и Никарагуа. След края на Студената война и загубата на основен съюзник и доставчик в лицето на СССР в началото на 90-те години на 20-и век обаче комунистическата страна изпадна в тежка криза.

Тръмп каза в неделя, че режимът в Куба изглежда "готов да падне", като се аргументира, че на комунистическото правителство в Хавана ще му е трудно "да се задържи" без венецуелския петрол. "Не мисля, че ще е необходимо да действаме" в Куба, прогнозира той и добави, че в тази страна, "изглежда, всичко се разпада".

Кубинската икономика се сви поне с 15% през последните шест години. В страната има недостиг на основни стоки, инфлацията е висока, властите не могат да предоставят базисни услуги, а спиранията на тока са често явление, обобщава френската телевизия "Франс 24".

"Не знам дали ще издържат, но Куба сега няма никакви приходи. Те получаваха всичките си приходи от Венецуела, от венецуелския петрол", каза още Тръмп, цитиран от Би Би Си.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, син на кубински имигранти, отдавна призовава за смяна на режима в Куба. В събота той заяви пред журналисти: "Ако живеех в Хавана и бях в правителството, щях да се притеснявам – поне малко."

"Когато президентът (Тръмп) говори, трябва да го приемате на сериозно", добави многозначително Рубио.