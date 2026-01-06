Новини
След Венецуела! Кои страни може да са на мерника на Тръмп

След Венецуела! Кои страни може да са на мерника на Тръмп

6 Януари, 2026 17:25

Доналд Тръмп каза в неделя, че режимът в Куба изглежда "готов да падне", като се аргументира, че на комунистическото правителство в Хавана ще му е трудно да се задържи без венецуелски петрол

След Венецуела! Кои страни може да са на мерника на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди военна операция, при която неговият венецуелски колега Николас Мадуро бе пленен в събота и отведен в Ню Йорк, за да бъде съден по редица обвинения, включително за наркотрафик. Зрелищните кадри предизвикаха разнопосочни, но бурни реакции в целия свят.

Тръмп междувременно заплаши редица други страни с подобна намеса. Доскоро такива операции изглеждаха малко вероятни, но президентът на САЩ показа, че не се шегува. Той например подпомогна израелската кампания на въздушни удари срещу Иран през юни.

Кои са другите държави и територии, заплашени от Тръмп? Би Би Си изрежда Гренландия, Иран, Колумбия, Мексико и Куба.

Гренландия

Съединените щати вече имат военна база в Гренландия – датска автономна територия в Арктика. Тръмп обаче иска целия остров, впрочем най-големия на Земята, с площ от 2,166 милиона квадратни километра.

САЩ "имат нужда от Гренландия" за нуждите на своята национална сигурност, каза за пореден път завчера Тръмп, цитиран от Франс прес.

По-рано същия ден датската министър-председателка Мете Фредериксен призова Съединените щати "да спрат със заплахите си" във връзка с острова.

"Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност и Дания няма да може да се погрижи за нея", заяви обаче няколко часа по-късно Тръмп пред репортери на борда на своя самолет "Еър Форс 1".

Обширният арктически остров, част от Кралство Дания, се намира на около 3200 километра североизточно от САЩ.

Гренландия е богата на редки полезни изкопаеми, които са от ключово значение за производството на смартфони, електрически превозни средства и военна техника. В момента Китай изпреварва значително Съединените щати по добив на такива ценни метали.

Освен това Гренландия има ключово стратегическо местоположение в Северния Атлантик, на пътя към все по-важния Северен полярен кръг. С топенето на полярните ледове през следващите години се очаква да се отворят нови морски пътища.

Всеки опит на САЩ да установят контрол върху Гренландия би довел до конфликт с Дания – друга страна от НАТО, което вероятно би изложило алианса на опасност, отбелязва Би Би Си.

Иран

Също в неделя, президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди за пореден път, че Иран ще бъде ударен "много силно", ако бъдат убити демонстранти, протестиращи срещу влошаващото се икономическо положение в Ислямската република, предаде Франс прес.

В случай че Иран продължи "да стреля" и "да убива" демонстранти, Съединените американски щати "ще отидат да ги спасят", вече даде да се разбере преди няколко дни Тръмп.

По данни на иранските власти от началото на протестите са били убити 12 души, включително служители на силите за сигурност, а правозащитни организации съобщиха за 35 загинали.

Това са най-големите протести в Иран след тези, предизвикани от смъртта на Махса Амини в полицейски арест през 2022 г. Засега обаче демонстрациите, започнали на 28 декември, са с по-малък мащаб, отбелязва АФП.

Тръмп е близък съюзник на Израел – заклетия враг на Ислямската република. САЩ се включиха в израелската кампания на въздушни удари срещу Иран през юни миналата година.

Впрочем според американски медии израелският премиер Бенямин Нетаняху е повдигнал пред Тръмп на срещата им във Флорида миналата седмица въпроса за нови удари по Иран тази година.

Колумбия

След пленяването на Мадуро Тръмп заплаши с военна операция и съседна Колумбия.

Такава операция "ми звучи добре", каза президентът на САЩ в неделя пред репортери на борда на самолета си "Еър Форс 1". Той се аргументира, че "Колумбия (подобно на Венецуела) също е много болна (и) е управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати".

Той "обаче няма да го прави много дълго", добави Тръмп, имайки предвид своя колумбийски колега Густаво Петро.

Първият президент от левицата в съвременната история на Колумбия, Петро отхвърли обвиненията и критиките, отправени по негов адрес от американския му колега, предаде АФП.

"Името ми... не фигурира в съдебните досиета за трафик на наркотици. Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп", написа Петро в социалната мрежа "Екс".

Колумбия e ключов военен и икономически съюзник на САЩ в Латинска Америка. Отношенията им сега обаче са в най-ниската си точка, обобщава Франс прес.

За разлика от Колумбия, социалистическа Венецуела е идеологически опонент на Съединените щати. В същото време Колумбия е най-големият производител на кокаин в света, а на втора място е друга латиноамериканска държава - Перу.

Мексико

Политическият възход на Тръмп започна с призива му по време на предизборната кампания през 2016 г. да бъде построена стена по границата на САЩ с Мексико, за да бъде спряна нелегалната имиграция, посочва Би Би Си. Оттогава той често повтаря, че мексиканските власти не правят достатъчно, за да спрат потока от наркотици и нелегални имигранти в Съединените щати.

В неделя Тръмп каза, че наркотиците "се изливат" в САЩ от Мексико, където наркокартелите "са много силни". "Ще трябва да направим нещо", добави многозначително той.

Все пак, поне на този етап, американска военна операция в съседната страна, с население от над 130 милиона души и диаспора от няколко десетки милиона души в Съединените щати, изглежда твърде малко вероятна.

Куба

"Островът на свободата" е "трън в очите" на САЩ още от периода на Студената война, с Кубинската революция на Фидел Кастро и последвалата Карибска ракетна криза, изправила света на прага на ядрена война, в началото на 60-те години на миналия век. Куба е първият съюзник на Съветския съюз в Латинска Америка и вдъхнови режими като тези във Венецуела и Никарагуа. След края на Студената война и загубата на основен съюзник и доставчик в лицето на СССР в началото на 90-те години на 20-и век обаче комунистическата страна изпадна в тежка криза.

Тръмп каза в неделя, че режимът в Куба изглежда "готов да падне", като се аргументира, че на комунистическото правителство в Хавана ще му е трудно "да се задържи" без венецуелския петрол. "Не мисля, че ще е необходимо да действаме" в Куба, прогнозира той и добави, че в тази страна, "изглежда, всичко се разпада".

Кубинската икономика се сви поне с 15% през последните шест години. В страната има недостиг на основни стоки, инфлацията е висока, властите не могат да предоставят базисни услуги, а спиранията на тока са често явление, обобщава френската телевизия "Франс 24".

"Не знам дали ще издържат, но Куба сега няма никакви приходи. Те получаваха всичките си приходи от Венецуела, от венецуелския петрол", каза още Тръмп, цитиран от Би Би Си.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, син на кубински имигранти, отдавна призовава за смяна на режима в Куба. В събота той заяви пред журналисти: "Ако живеех в Хавана и бях в правителството, щях да се притеснявам – поне малко."

"Когато президентът (Тръмп) говори, трябва да го приемате на сериозно", добави многозначително Рубио.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Британският премиер Кийр Стармър

    8 2 Отговор
    не е могъл да даде отговор и е избегнал да отговори на въпроса каква е разликата между пълномащабната инвазия на Русия в Украйна и Американската военна операция срещу Венецуела. Въпросът е бил зададен на политика от журналист на BBC. "Вие многократно и недвусмислено сте заявявали, че атаката на Владимир Путин срещу суверенна Украйна е била грешна. А какво да кажем за атаката на президента Тръмп срещу суверенна Венецуела?" е попитал журналистът. Премиерът не е отговорил на въпроса, позовавайки се на незнание за всички подробности за случващото се в Латинска Америка. "В момента ситуацията се променя бързо. Все още има много неща, които не знаем," казал Стармър.

    17:27 06.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    18 30 часа протест на ул Козяк.

    Коментиран от #6, #11

    17:27 06.01.2026

  • 3 Гръм и мълнии

    8 2 Отговор
    Бай Дончо стана по-непредсказуем от Бай🤣Дън

    17:28 06.01.2026

  • 4 Любопитен

    11 1 Отговор
    Тука само двамата боклуци, циониста и софиянеца могат да избистрят казуса, те са най-компетентните..... боклуци.

    Коментиран от #7

    17:28 06.01.2026

  • 5 Дания

    5 2 Отговор
    Не харесва този намек

    17:29 06.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Коуега

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "Любопитен":

    И оня...котарака, ще допълни, че руснаците са му виновни🤣

    17:30 06.01.2026

  • 8 оня с питон.я

    4 2 Отговор
    САЩ доказаха на света, че Русия е права да вземе това, което и се полага. Много руснаци живеят в Украйна и затова пипат полека, но балтийските републики и Финландия ще бъдат анексирани в стил Тръмп.

    17:31 06.01.2026

  • 9 Антифашист

    5 2 Отговор
    Дано се сбият с еврофашагите. Да си свалят самолетите и да се взривяват едни други с дронове.

    Коментиран от #14

    17:31 06.01.2026

  • 10 малко истински факти

    4 6 Отговор
    Съвсем нормално е след Венецуела , Тръмп да помисли и за добруването на останалите рушляшки и китайшън сателити ......

    17:32 06.01.2026

  • 11 оня с питон.я

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ще се молите на Козяк янките да отвлекат нашите евроатлантически фашисти? Колко пари ще носите?

    17:33 06.01.2026

  • 12 Елементарно Уотсън

    12 5 Отговор
    Раша е цел номер едно и винаги ще бъде . Просто Тръмп пипа с кадифени ръкавици .
    Кой наложи митата на Индия и Китай за да не купуват руски петрол ?
    Кой дава на НАТО оръжия за Украйна ?
    Кой наложи санкции на Лукойл и Роснефт ?
    Кой ще вземе нефта на Венецуела и ще диктува цената му?

    17:34 06.01.2026

  • 13 Ташаков

    8 8 Отговор
    Айде сега бг копейките почват да се канят и да лаят.Сто години канене и лаене

    Коментиран от #22

    17:34 06.01.2026

  • 14 оня с питон.я

    8 6 Отговор

    До коментар #9 от "Антифашист":

    Няма шанс. Европетата ще полаят пък ще си налегнат парцалите. ЕС е колония на САЩ. Урсулът и шайката и не искат дедо Дончо да ги санкционира и да им блокира сметките, не дай си боже да ги съди в Ню Йорк за кражби и далавери.

    Коментиран от #16

    17:35 06.01.2026

  • 15 Евродебил

    5 7 Отговор
    Бай Дончо може да се погрижи на първо време за Канада и Гренланди,в преспектива задължително да освободи Панама и Колумбия...Куба също му е под ръка,ама там какво има?Пури и захарна тръстика.Към този остров имаше интерес мафията,но кастро ги изпревари.А бе само ще трябва да ги храни тия кубинци,пък и той не малко от тях си ги има у дома.Това все едно да освобождава Хайти. Но ако му е кеф на човека да ги прибира.В по далечна преспектива добре е да освободи Дания,Швеция и особенно Норвегия.Пък трябва и Иран да освобождава.А бе,като реализира бай Дончо плановете си и сложи чертата,ресурсите на освободените територии ще са покрили огромния американски дълг и ще са го стопил мислим аз.

    17:36 06.01.2026

  • 16 На светлинни години си от истината

    9 7 Отговор

    До коментар #14 от "оня с питон.я":

    Тръмп (САЩ) и Европа играят заедно в отбора на "лошото" и "добро " чeнге, а познайте кой е престъпника (в бункера😁.)

    Всичко което се тиражира по медиите е част от спектакъла,а и всички действия на САЩ и Европа потвърждават това.

    Митата срещу Индия и Китай за да не купуват руски петрол ,а и санкциите срещу Роснефт и Лукойл ,чие дело са? Американците сега с Венецуела ще имат най- много петрол и ще диктуват цената му...

    Коментиран от #18

    17:36 06.01.2026

  • 17 Евродебил

    5 1 Отговор
    ...Ох забравих,бай Дончо планираше и газа да прибере и да я направи втория "лазурен бряг".Евала му на човека,нас в ЕСССР ще ни остави голи като пушки.Пак сме от страната на булката.

    17:39 06.01.2026

  • 18 оня с питон.я

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "На светлинни години си от истината":

    Да играят колкото си искат, това не променя хода на събитията. Лошото е че европейските актьори май ще останат без хонорар :). Но това е животът. Ю уин ю лууз:)

    17:40 06.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хапи, хапи

    0 1 Отговор
    И бясното куче си намира майстора

    17:42 06.01.2026

  • 21 ПоПара

    0 0 Отговор
    Ами ше се допита до Папата не случайност че и той е американец.

    17:42 06.01.2026

  • 22 Аве

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ташаков":

    Остави "копейките" я кажи, как вие понитата розивки за 3 минути обърнахте дyпенца, към Бай Дончо и му станахте такива фенове😂

    17:43 06.01.2026

  • 23 Атина Палада

    4 1 Отговор
    Веднага казвам,без да съм чела статията!
    Следват Гренландия и Канада..

    17:45 06.01.2026

  • 24 Орколюб

    3 3 Отговор
    П у т я наакан ли е ?

    17:48 06.01.2026

  • 25 ВАНГА

    2 0 Отговор
    По самолетоносача до бреговете им ще разберете. Първо беше до Сирия...

    17:49 06.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ами

    2 0 Отговор
    Гренландия не е страна, а датска автономна територия. Поне за сега :)
    Между другото Тръмп доста явно очерта плановете си.
    За недочулите и недоразбралите "Западното полукълбо".
    Аз лично бих заложил на северните му части.

    17:50 06.01.2026

  • 28 Шиши

    1 1 Отговор
    На коледа се отървах но бай Дончо май ми е вдигнал мерника

    17:50 06.01.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор
    24 февруари 2022г Русия отвори Кутията на Пандора и зададе тон, като брутално наруши всякакви международни, морални, общочовешки норми и реши лягушката да се прави на Вол, вероломно нападайки Украйна. И докато С.А.Щ интелигентно и светкавично решават своите проблеми, руската мецана затъна в кръв и лaйн@ до гръкляна 👎🎅

    Коментиран от #33

    17:50 06.01.2026

  • 30 Тесльо слънчасалия

    0 1 Отговор
    Тесла има ръст от 50% и ще продава по 20 милиона електромобила през 2030 година. Статистически е доказано.

    17:50 06.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Анализатори на Clash Report публикуваха карта на възможни бъдещи атаки на САЩ срещу суверенни държави.

    Потенциалните цели включват Гренландия, Куба, Иран, Мексико, Колумбия, Панама и Канада.

    17:53 06.01.2026

  • 33 1000+

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":

    Пудинг отвори кутията на Пандора, като реши, че по-силния може да вземе от по-слабия каквото си пожелае. За това и Тръмп реши да не остане по-назад, но разликата е, че САЩ показаха какво е мощ. Сега като вземат нефта на Венецуела и каквото кажат това ще стане, че на другия ден да не стане нефта 30$ и кранчето на пудинг да спре…

    Коментиран от #36

    17:53 06.01.2026

  • 34 Путя

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "12345":

    Аз Мадуро не го познавам.

    Коментиран от #35

    17:54 06.01.2026

  • 35 12345

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Путя":

    Абе, сега се сетих - имаше една мощна 64 км. бронирана колона... Какво стана с тия хора?🙄🙄🙄

    Коментиран от #41

    17:54 06.01.2026

  • 36 Пора

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "1000+":

    При такава цена на петрола путинова русия умира.

    17:55 06.01.2026

  • 37 Зидко

    0 2 Отговор
    Важното е едно и само едно и това е Украйна да бъде стъпкана и премахната от картата!

    Коментиран от #39, #43

    17:55 06.01.2026

  • 38 А Канада

    1 1 Отговор
    що я няма в списъка?

    Коментиран от #40

    17:55 06.01.2026

  • 39 Днес Мадуро, скоро и Путин...

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Зидко":

    Путин ,загуби войната. Стана за резил.

    17:57 06.01.2026

  • 40 отговор

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "А Канада":

    Заради цвета на дъгата ,че там са останали само цветнодъгови .

    17:58 06.01.2026

  • 41 От 64 метровата колона

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "12345":

    Остана само скраб и кокали.Впрочем 30% от руската техника аварира по технически причини още преди да ги подпукат с Джавелините.😁👍

    17:59 06.01.2026

  • 42 ихуууууууууй

    2 0 Отговор
    Аятолаха и путников са на ред .

    17:59 06.01.2026

  • 43 Да де

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Зидко":

    Тримата кретена това тук го пишете 4 години.

    17:59 06.01.2026