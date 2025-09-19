Нюсъм срещу Тръмп: всичко започна от една шега

“Нюсъм беше прав за всичко”, пише на червената шапка, която струва 32 долара. Продава се и потник с надпис “Тръмп не е секси”, а „Свещената Библия“ за 100 долара била вече изцяло разпродадена. Артикулите в личния сайт на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм неслучайно приличат на тези на президента Доналд Тръмп. Екипът на Нюсъм с огромен успех пародира стила на Тръмп в социалните мрежи.

Текстове, изписани с големи букви, кадри с изкуствен интелект

Провокативни текстове в стила на Тръмп, изписани изцяло с големи букви, както президентът на САЩ обича да пише, често се виждат в профилите на Гавин Нюсъм онлайн. Как започва всичко? Един текст, имитиращ стила на Тръмп, публикуван в профила на Нюсъм на 11 август, и замислен всъщност като шега, получил толкова голям брой интеракции, че накарал екипа на губернатора да продължи в същия стил, пояснява АРД.

После следват още много пародии на Тръмп - например с желанието на президента да бъде увековечен на Маунт Ръшмор, редом с ликовете на четирима значими американски президенти. Вместо лицето на Тръмп обаче, екипът на Гавин Нюсъм е сложил в снимката лицето на губернатора.

Промени на изборните райони в Тексас и Калифорния

Демократът Нюсъм казва, че иска да “накара хората да видят абсурдността като в огледало”. В интервю за подкаст губернаторът на Калифорния коментира, че е силно обезпокоен от поведението на администрацията на Тръмп.

Една от причините беше преразпределянето на изборните райони в щата Тексас в полза на управляващата Републиканска партия – на междинните избори идната година това може да помогне на партията на Тръмп да разшири мнозинството си в Конгреса. В отговор на това Нюсъм реши да направи същото в Калифорния, за да „върне изгубените в Тексас“ места на Демократическата партия. На 4 ноември предстои жителите на Калифорния да гласуват, за да одобрят този ход.

Добра стратегия с някои рискове

Стратегията на Нюсъм изглежда работи - губернаторът се позиционира като основен противник на Доналд Тръмп. “Спасете демокрацията във всички 50 щата”, пише на политически плакати в Калифорния, което е част от новата му кампания. Гавин Нюсъм иска да се изправи срещу Тръмп със същите средства, които използва и президентът. А профилът на Нюсъм в Х само през август е събрал над 400 000 нови последователи.

От Белия дом определят поведението на Нюсъм като “доста странно”, а водещи във “Фокс Нюз” го наричат и “детинско”. Реакцията от екипа на губернатора гласеше: “Благодаря за вниманието”, а точно с тези думи Доналд Тръмп напоследък завършва повечето си съобщения в своята социална мрежа Truth Social.

“Екстремните емоции, гневът, кратките, запомнящи се фрази - всичко това въздейства”, казва пред американското обществено радио NPR Джейми Крен, професор по медии и психология в Университета “Колумбия”. Съществува обаче и един проблем - възможно е в някакъв момент този подход да загуби доверието на хората. “Когато някой непрестанно ти крещи, започваш да се чудиш дали това не е свързано повече с емоции, отколкото с факти и проучване на информацията”, казва професорът.

Кандидат за президент?

Ако успее да прокара промяната в границите на избирателните райони в Калифорния Гавин Нюсъм ще се облагодетелства от тази победа и в дългосрочен план. Твърди се, че той има амбиции да се кандидатира за президент през 2028 г., пише АРД. Освен това никой друг от Демократическата партия засега не привлича толкова внимание, колкото Нюсъм.

“Демократите имат толкова отчаяна нужда от нов лидер, че ще се съгласят на всичко”, казва политическият стратег Алекс Хофман пред “Вашингтон пост”. Според него Гавин Нюсъм запълва една празнина. Ако обаче вотът за преначертаването на избирателните райони бъде загубен, това ще го отхвърли назад.

Гавин Нюсъм бе сред първите, които реагираха на нападението срещу Чарли Кърк, който бе убит по време на събитие в Юта. В платформата Х Нюсъм нарече деянието "отвратително и осъдително".

Автор: Нилс Дампц ARD