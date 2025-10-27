Губернаторът на Калифорния обмисля да се кандидатира за президент на САЩ

Губернаторът на американския щат Калифорния Гавин Нюсъм - един от най-активните демократи, когато става въпрос за критики към президента на САЩ Доналд Тръмп, потвърди, че обмисля да се кандидатира за президент, предаде ДПА, съобщи БТА.
На въпрос дали сериозно обмисля да се кандидатира за президент през 2028 г., 58-годишният Нюсъм отговори пред телевизия Си Би Ес: „В противен случай бих излъгал. Просто бих излъгал, а аз не мога да го направя“.
Нюсъм каза още, че президентът Тръмп е „разрушителна сила“.
Нюсъм от месеци се противопоставя на Тръмп както чрез съдебни дела и законопроекти, така и чрез пародиране на стила му в социалните медии, отбелязва ДПА.
Демократът е завел дело, за да си върне контрола над Националната гвардия на Калифорния от Тръмп. Нюсъм прие пакет от закони, за да „отговори на федералната намеса“, и води кампания за промяна на границите на избирателните райони в Калифорния, за да противодейства на усилията за постигане на същото нещо от републиканците в други части на САЩ.
Екипът на Нюсъм имитира използването от Тръмп на изображения, генерирани с изкуствен интелект, стила на Тръмп на използване на главни букви и финалното изречение: „Благодарим ви за вниманието към тази тема“, което е повсеместно в публикациите на Тръмп в социалните медии.
1 Я пък тоя
Коментиран от #5, #19
08:42 27.10.2025
2 Селянин
08:45 27.10.2025
3 ИДВА КРАЯ НА КАУБОИТЕ
Коментиран от #18
08:47 27.10.2025
4 Сандо
08:47 27.10.2025
5 Трол
До коментар #1 от "Я пък тоя":Този няма никакви шансове срещу диджея. По-добре да изпратят онова мексиканче Александра Кортес, преди бай Дончо да е взел мерки и да е екстрадирал електората. Тя има по-голяма уста.
08:47 27.10.2025
6 Фотоса е страшен
08:49 27.10.2025
8 Има там едни
08:50 27.10.2025
9 Чичи
08:50 27.10.2025
10 Умнокрасив
08:53 27.10.2025
11 По добре напишете че
Коментиран от #14
08:55 27.10.2025
12 много е млад още
08:56 27.10.2025
13 Някой
09:03 27.10.2025
14 Умнокрасив
До коментар #11 от "По добре напишете че":Подкрепените от "капитала" не могат да бъдат комунисти! Голям страх тресе световната власт и капитал от обществени устройства като комунизма, там ще са излишни, но ние ще помогнем на властта, без нея живота ни губи смисъл
09:05 27.10.2025
15 Неразбрал
09:06 27.10.2025
17 Хасковски каунь
09:28 27.10.2025
18 Тунджак
До коментар #3 от "ИДВА КРАЯ НА КАУБОИТЕ":Колко ти е празна главата! Дядо ти е бил каубой. В САЩ има няма 2% от населението се занимава с фермерство.
09:29 27.10.2025
19 Трудна работа
До коментар #1 от "Я пък тоя":Чичо Дончо много вдигна летвата. След него президент може да стане само някой подобен аржентиския пъпеш.
09:31 27.10.2025
20 Гошо
Коментиран от #21
09:32 27.10.2025
21 Хубавец
До коментар #20 от "Гошо":Гоше ти как изглеждаш?
09:42 27.10.2025
22 Ивелин Михайлов
09:57 27.10.2025
23 Исторически парк
09:58 27.10.2025