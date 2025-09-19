Иран е представил „справедливо предложение“, за да избегне връщането на санкциите

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че е представил пред европейските сили "справедливо и балансирано предложение“ по ядрената си програма, с цел да предотврати връщането на санкциите на ООН срещу Техеран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Иран "представи креативно, справедливо и балансирано предложение, което отговаря на основателните опасения и е взаимноизгодно“, написа Арагчи в социалната мрежа "Екс“.

Той добави, че вчера предложението е било представено пред Великобритания Франция и Германия, известни като групата Е3, както и пред ЕС.

"Прилагането на тази идея може да стане бързо и да позволи съгласуването на съответните червени линии, за да се избегне криза“, предупреди той и допълни, че "Иран не може да бъде единственото отговорно действащо лице“.

Изявлението на иранския министър идва на фона на очакванията днес Съветът за сигурност на ООН да разреши връщането на санкциите срещу Техеран.