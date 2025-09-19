Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран е представил „справедливо предложение“, за да избегне връщането на санкциите

19 Септември, 2025 14:04 505 2

  • иран-
  • ядрена програма-
  • оон-
  • абас арагчи

Предложението е било представено пред Великобритания Франция и Германия

Иран е представил „справедливо предложение“, за да избегне връщането на санкциите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че е представил пред европейските сили "справедливо и балансирано предложение“ по ядрената си програма, с цел да предотврати връщането на санкциите на ООН срещу Техеран, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Иран "представи креативно, справедливо и балансирано предложение, което отговаря на основателните опасения и е взаимноизгодно“, написа Арагчи в социалната мрежа "Екс“.

Той добави, че вчера предложението е било представено пред Великобритания Франция и Германия, известни като групата Е3, както и пред ЕС.

"Прилагането на тази идея може да стане бързо и да позволи съгласуването на съответните червени линии, за да се избегне криза“, предупреди той и допълни, че "Иран не може да бъде единственото отговорно действащо лице“.

Изявлението на иранския министър идва на фона на очакванията днес Съветът за сигурност на ООН да разреши връщането на санкциите срещу Техеран.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хе хе хе

    0 3 Отговор
    Аре да не ми обяснява, че страната с най-много слънчеви дни има проблем с електричеството и за това развива ядрена енергия, а не защото иска да прави зулуми на съседите. Смешно е. Не знам защо чаршафите си мислят, че останалите са наивници.

    Коментиран от #2

    14:10 19.09.2025

  • 2 Колко имаш по география?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хе хе хе":

    На кои "съседи" прави зулуми?

    15:14 19.09.2025

