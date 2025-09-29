Новини
Свят »
Белгия »
ЕС възобнови санкциите срещу Иран

ЕС възобнови санкциите срещу Иран

29 Септември, 2025 12:02 612 13

  • иран-
  • санкции-
  • ес-
  • ядрена програма-
  • съвет на ес

ЕС възстановява запора на имуществото на Иранската централна банка и на големите ирански търговски банки

ЕС възобнови санкциите срещу Иран - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Съветът на ЕС съобщи, че е решил днес да възобнови санкциите, наложени на Иран за развитие на ядрено оръжие, спрени през 2015 г. след постигнато споразумение, предаде БТА.

Решението беше взето след възобновяване на санкциите на ООН, се посочва в съобщението. Уточнява се, че възобновените санкции включват мерките, приети от ООН и мерки, определени от ЕС. Това включва забрани за пътуване, запор на имущество, забрана за предоставяне на средства или икономическа подкрепа на включените в списъците. В допълнение към забраната за износ на оръжие за Иран и за прехвърляне на всякакви стоки, материали и технологии, които биха могли да допринесат за дейностите за обогатяване и преработка на уран, както и за развитие на балистични ракети, се включват забрани за внос, покупка и превоз на суров петрол, природен газ, нефтохимически и петролни продукти, и свързани с тях услуги; продажба или доставка на оборудване за енергетиката, или на злато и благородни метали и диаманти; определено военноморско оборудване; софтуер.

ЕС възстановява запора на имуществото на Иранската централна банка и на големите ирански търговски банки. Възобновява се забраната за достъп до европейските летища на ирански товарни полети и за поддръжка и обслужване на ирански товарни самолети или плавателни съдове, превозващи забранени материали или стоки.

Съветът на ЕС отбелязва, че през юли 2015 г. петте постоянни страни в Съвета за сигурност на ООН (Китай, Франция, Русия, Великобритания и САЩ) плюс Германия, подкрепени от ЕС, постигнаха споразумение с Иран за дългосрочно решение на иранската ядрена програма. Планът определяше стъпки, така че ядрената програма на Иран да съществува изключително за граждански и мирни цели. ЕС отмени всички санкции срещу иранската ядрена програма в същата година. В края на август тази година Съветът за сигурност на ООН бе запознат с оценката на Франция, Германия и Великобритания, че Иран не изпълнява сключеното споразумение.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НиКОЙ НЕ МОЖЕ ДА КУПУВА ПРОДАВА

    7 1 Отговор
    ПЕЧЕЛИ И ДА ЖИВЕЙ СПОКОЙНО БЕЗ ДА СЛУЖИ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД.....

    12:06 29.09.2025

  • 2 мошЕто

    3 2 Отговор
    Е , и ?!

    12:06 29.09.2025

  • 3 Българин

    7 1 Отговор
    Иран трябва да има ядрено оръжие, както и Япония, Германия, Турция, Полша и всеки който пожелае!

    12:14 29.09.2025

  • 4 Един

    10 1 Отговор
    Свирнаха им птвъд океана и мисирките готови - е кво, нали кравария унищожи ядрените им мощности, а вие ръкопляскахте - сега се оказва, че не било баш така.

    После що целия свят откровено мрази запада и те е срам и страх да кажеш, че си европеец като идеш някъде.

    12:19 29.09.2025

  • 5 Пешо с калибрата

    16 0 Отговор
    На това му се казва кражба на пари от фалирали европейски боклуци

    Коментиран от #7, #8

    12:22 29.09.2025

  • 6 Някой

    6 1 Отговор
    Единствените признати за законни санкции са от ООН. ЕС няма правото на санкции освен за неща на нейна територия. Но няма правото да ограбва.
    Санкции на Израел и Сатаняху кога?

    12:28 29.09.2025

  • 7 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пешо с калибрата":

    С което обаче се губи доверие в банките там. И повече разни ще предпочитат да си слагат парите другаде.

    Коментиран от #9

    12:29 29.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 аха

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    веднага ги преместиха в руските банки... вЕрвай ми.

    12:33 29.09.2025

  • 10 Искаш ли

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "боклука тука си ти":

    Да те шибна пре розавите ти бузки бе европендалче

    12:36 29.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 604

    0 0 Отговор
    Дъ спрът питролъ ве ко съ праът на ущипъни..люмпини!

    13:00 29.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания