Иран се е сдобил с данни за израелските ядрени оръжия в шпионска операция

Разузнавателните служби на Иран заявиха, че са се сдобили с чувствителна информация от Израел, съобщи снощи иранската държавна телевизия, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Съкровищницата от данни" включва информация за израелски оръжейни проекти, за ядрената централа край град Димона в Израел и списъци с учени, участващи в програмите, се казва в съобщението.
Министърът на разузнаването на Иран Сейед Есмаил Хатиб заяви: "Архивът, прехвърлен в страната, съдържа милиони страници с разнообразна и ценна информация за ционистския режим".
Хатиб каза още, че иранските разузнавателни служби са успели да получат също и информация за ядрената програма на Израел.
По думите му служители на израелската ядрена индустрия, военни, както и обикновени граждани са участвали в прехвърлянето на данните в Иран. Някои са получили за това пари, а други са действали от чувство на ненавист към израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Подробностите за операцията на иранските разузнавателни служби не могат да бъдат проверени чрез независими източници, отбелязва ДПА. От Ислямската революция през 1979 г. насам Израел се смята за най-големия враг на Иран, въпреки че по-голямата част от иранското население иска мир в региона.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Вариант Б - това е блъф , Израел започва дислокация на ядрените оръжия , Иран следи и удря !
Но и в двата случая Израел не може нищо да не направи !!!
Коментиран от #6
09:14 25.09.2025
2 Сталин
Коментиран от #12
09:16 25.09.2025
3 Какво чакате
09:18 25.09.2025
4 Америка набързо избяга от града и сега
И Кой е Книжен Тигър?
Гууд бай Виетнам,😁
Хелооу Афганистан, Иран?
САЩ, Великобритания, ЕС и НАТО влязоха във война с талибаните, мъже в Провиснали панталони и сандали, без да имат Военновъздушни сили в Афганистан, 20 години по-късно талибаните се върнаха обратно в Кабул, а Америка набързо избяга от града и сега иска обратно базата Баграм, която беше построена от Съветския съюз.
Коментиран от #13
09:19 25.09.2025
5 И кво ?!
09:24 25.09.2025
7 На всичкото отгоре Американското
(82 $$ милиарда) осемдесет и два милиарда US $$ долара включително Апачи Хеликоптери който Американците изпочупиха в последният момент за да не могат Талибаните да ги ползват?🤣❤️🇺🇸
09:26 25.09.2025
9 Америка "подари" на Талибаните
1. Оръжие
2. Боеприпаси
3. Енерго ресурси
Това краят на ЕС и на Европейският Континент като Велика Сила и идването на Векът на Унижението?
Коментиран от #17
09:32 25.09.2025
10 Жириновски
09:33 25.09.2025
11 Истината е че и Американци и Европейци
За Америка е повече от тъжно това което се случва?
09:38 25.09.2025
12 Да ти го напиша
До коментар #2 от "Сталин":Най-големия паразит, си ти .Комуняга, мандраджия..
09:38 25.09.2025
13 Книжен Тигър
До коментар #4 от "Америка набързо избяга от града и сега":Годината на Тигъра 1938г.
7 ноември – Хершел Гринспан прострелва смъртоносно с 5 куршума в корема третия секретар на германското посолство в Париж Ернст фон Рат, което става формален повод за трагичните събития 2 дни по-късно (когато фон Рат умира от раните си).
9 ноември – „Кристалната нощ“, погром който завършва с избиването на близо 100 евреи и унищожаване на еврейско имущество.
09:39 25.09.2025
14 Факти
Коментиран от #16, #18, #19, #20, #21, #22, #23
09:40 25.09.2025
15 Гад Заяви
09:41 25.09.2025
17 Факти
До коментар #9 от "Америка "подари" на Талибаните":20 години ревахте какво правят американците в Афганистан и след като си тръгнаха започнахте да ревете защо са тръгнали. А изоставеното оръжие не беше за 82, а за 7 милиарда. То бива да лъжеш, ама да преувеличаваш лъжите си 12 пъти минава всички граници. Тия 7 милиарда са нищо за войната в Украйна. На Путин му струва между половин и един милиард долара НА ДЕН!
09:48 25.09.2025
22 Баба Яга
До коментар #14 от "Факти":Нещо ти хлопа?! Само такъв заблудяк и самовнушен изтръсляк с генетични отклонения, сбъркани понятия за цивилизация и хуманност, може да ръси подобни заклинания. Израел е най-зверската страна в света, отврат и тиня! Персия е древна цивилизация, мощна страна и тя ще погребе ционистката змия, навярно ще събере още съюзници и пострадали от световните сатанисти, които ще се включат в процесията по погребването!
09:54 25.09.2025
