Иран се е сдобил с данни за израелските ядрени оръжия в шпионска операция

Разузнавателните служби на Иран заявиха, че са се сдобили с чувствителна информация от Израел, съобщи снощи иранската държавна телевизия, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Съкровищницата от данни" включва информация за израелски оръжейни проекти, за ядрената централа край град Димона в Израел и списъци с учени, участващи в програмите, се казва в съобщението.

Министърът на разузнаването на Иран Сейед Есмаил Хатиб заяви: "Архивът, прехвърлен в страната, съдържа милиони страници с разнообразна и ценна информация за ционистския режим".

Хатиб каза още, че иранските разузнавателни служби са успели да получат също и информация за ядрената програма на Израел.

По думите му служители на израелската ядрена индустрия, военни, както и обикновени граждани са участвали в прехвърлянето на данните в Иран. Някои са получили за това пари, а други са действали от чувство на ненавист към израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Подробностите за операцията на иранските разузнавателни служби не могат да бъдат проверени чрез независими източници, отбелязва ДПА. От Ислямската революция през 1979 г. насам Израел се смята за най-големия враг на Иран, въпреки че по-голямата част от иранското население иска мир в региона.