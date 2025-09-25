Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран се е сдобил с данни за израелските ядрени оръжия в шпионска операция

Иран се е сдобил с данни за израелските ядрени оръжия в шпионска операция

25 Септември, 2025 09:11 1 470 23

  • иран-
  • израел-
  • ядрени оръжия

Архивът съдържа милиони страници с разнообразна и ценна информация, обяви Техеран

Иран се е сдобил с данни за израелските ядрени оръжия в шпионска операция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разузнавателните служби на Иран заявиха, че са се сдобили с чувствителна информация от Израел, съобщи снощи иранската държавна телевизия, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Съкровищницата от данни" включва информация за израелски оръжейни проекти, за ядрената централа край град Димона в Израел и списъци с учени, участващи в програмите, се казва в съобщението.

Министърът на разузнаването на Иран Сейед Есмаил Хатиб заяви: "Архивът, прехвърлен в страната, съдържа милиони страници с разнообразна и ценна информация за ционистския режим".

Хатиб каза още, че иранските разузнавателни служби са успели да получат също и информация за ядрената програма на Израел.

По думите му служители на израелската ядрена индустрия, военни, както и обикновени граждани са участвали в прехвърлянето на данните в Иран. Някои са получили за това пари, а други са действали от чувство на ненавист към израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Подробностите за операцията на иранските разузнавателни служби не могат да бъдат проверени чрез независими източници, отбелязва ДПА. От Ислямската революция през 1979 г. насам Израел се смята за най-големия враг на Иран, въпреки че по-голямата част от иранското население иска мир в региона.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 3 Отговор
    Вариант А - това е истина и Израел може да бъде ударен !
    Вариант Б - това е блъф , Израел започва дислокация на ядрените оръжия , Иран следи и удря !
    Но и в двата случая Израел не може нищо да не направи !!!

    Коментиран от #6

    09:14 25.09.2025

  • 2 Сталин

    13 4 Отговор
    Иран трябва да изгони всички евреи от държавата ,тези паразити са най вредните , талмудистите са най опасната зараза която една държава може да има

    Коментиран от #12

    09:16 25.09.2025

  • 3 Какво чакате

    10 3 Отговор
    Удряте базите с хиляда ракети и хиляда дрона наведнъж, след което няма да остане нищо от терористичната дъжава Израел.

    09:18 25.09.2025

  • 4 Америка набързо избяга от града и сега

    9 2 Отговор
    Америка набързо избяга от града и сега иска обратно базата Баграм, която беше построена от Съветския съюз?

    И Кой е Книжен Тигър?
    Гууд бай Виетнам,😁
    Хелооу Афганистан, Иран?

    САЩ, Великобритания, ЕС и НАТО влязоха във война с талибаните, мъже в Провиснали панталони и сандали, без да имат Военновъздушни сили в Афганистан, 20 години по-късно талибаните се върнаха обратно в Кабул, а Америка набързо избяга от града и сега иска обратно базата Баграм, която беше построена от Съветския съюз.

    Коментиран от #13

    09:19 25.09.2025

  • 5 И кво ?!

    4 1 Отговор
    Това за Иран е лошо . А също е лошо , че и Израел , който официално отрича да е правил ядрени опити има такова оръжие .

    09:24 25.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 На всичкото отгоре Американското

    4 1 Отговор
    Фиаско в Афганистан остави на Талибаните Оръжие и Боеприпаси за
    (82 $$ милиарда) осемдесет и два милиарда US $$ долара включително Апачи Хеликоптери който Американците изпочупиха в последният момент за да не могат Талибаните да ги ползват?🤣❤️🇺🇸

    09:26 25.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Америка "подари" на Талибаните

    5 0 Отговор
    Оръжие и Боеприпаси за 82 милиарда долара но на Европейските "Съюзници" всичко ще се продаде на Тройна Цена:
    1. Оръжие
    2. Боеприпаси
    3. Енерго ресурси

    Това краят на ЕС и на Европейският Континент като Велика Сила и идването на Векът на Унижението?

    Коментиран от #17

    09:32 25.09.2025

  • 10 Жириновски

    2 2 Отговор
    Иран не е Виатнам.

    09:33 25.09.2025

  • 11 Истината е че и Американци и Европейци

    4 2 Отговор
    имат памет колкото трае една реклама по ТВто, тоест 0:30 секунди, иначе не биха слушали Кая Калас и Урсула фон Дер Лайен и Мерц?

    За Америка е повече от тъжно това което се случва?

    09:38 25.09.2025

  • 12 Да ти го напиша

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Най-големия паразит, си ти .Комуняга, мандраджия..

    09:38 25.09.2025

  • 13 Книжен Тигър

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Америка набързо избяга от града и сега":

    Годината на Тигъра 1938г.

    7 ноември – Хершел Гринспан прострелва смъртоносно с 5 куршума в корема третия секретар на германското посолство в Париж Ернст фон Рат, което става формален повод за трагичните събития 2 дни по-късно (когато фон Рат умира от раните си).
    9 ноември – „Кристалната нощ“, погром който завършва с избиването на близо 100 евреи и унищожаване на еврейско имущество.

    09:39 25.09.2025

  • 14 Факти

    2 6 Отговор
    Израел е цивилизована държава, допринасяща за прогреса на човечеството и трябва да има ярени оръжия, които гарантират оцеляването й. Иран е примитивна държава, подчинена на анти-човешка доктрина за световна доминация от 7-ви век и не трябва да има ядрени оръжия.

    Коментиран от #16, #18, #19, #20, #21, #22, #23

    09:40 25.09.2025

  • 15 Гад Заяви

    3 0 Отговор
    Джахудите настъпиха ръбата мотика, прекалиха със своята безчовечност и агресия, омръзнаха на целия свят. Тия сатанински изчадия забравиха историята си, че заради техни минали подобни прояви, подлости и генетична същност, са гонени по целия свят, не са им давани нито права, нито земи. В ускорен марш тичат към нови такива истории.

    09:41 25.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Америка "подари" на Талибаните":

    20 години ревахте какво правят американците в Афганистан и след като си тръгнаха започнахте да ревете защо са тръгнали. А изоставеното оръжие не беше за 82, а за 7 милиарда. То бива да лъжеш, ама да преувеличаваш лъжите си 12 пъти минава всички граници. Тия 7 милиарда са нищо за войната в Украйна. На Путин му струва между половин и един милиард долара НА ДЕН!

    09:48 25.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Баба Яга

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Факти":

    Нещо ти хлопа?! Само такъв заблудяк и самовнушен изтръсляк с генетични отклонения, сбъркани понятия за цивилизация и хуманност, може да ръси подобни заклинания. Израел е най-зверската страна в света, отврат и тиня! Персия е древна цивилизация, мощна страна и тя ще погребе ционистката змия, навярно ще събере още съюзници и пострадали от световните сатанисти, които ще се включат в процесията по погребването!

    09:54 25.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания