Новини
Свят »
САЩ »
Администрацията на Тръмп депортира около 100 иранци

Администрацията на Тръмп депортира около 100 иранци

30 Септември, 2025 11:53 687 7

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • иранци-
  • сащ

Подробности за иранците, които са депортирани, не се съобщават

Администрацията на Тръмп депортира около 100 иранци - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп депортира около 100 иранци от страната, съобщиха Ройтерс и „Ню Йорк таймс“, като се позоваха на американски официални представители, предаде БТА.

Иранците са били качени в самолет, нает от американските власти, който е излетял от американския щат Луизиана вчера вечерта местно време. Той ще пристигне в Иран по-късно днес, като се очаква пътят му да премине през Катар.

Подробности за иранците, които са депортирани, не се съобщават. Не се уточнява и какви са били техните мотиви да поискат да имигрират в САЩ.

Засега администрацията на Тръмп не е коментирала информацията на двете медии. Малко след това обаче Техеран обяви, че САЩ експулсират 120 иранци от страната тази седмица в рамките на антиимигрантската политика, водена от президента Тръмп, предаде Франс прес.

"120 души трябва да бъдат експулсирани и да се върнат в страната в идните два дни“, заяви Хосеин Нусхабади, представител на отдела по консулски въпроси към иранското външно министерство. "Американските имиграционни служби решиха да експулсират около 400 иранци, които се намират сега в САЩ и които са влезли в по-голямата си част там незаконно“, допълни той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Спонджи Боб

    2 2 Отговор
    Жълта коса, свито юмруче и устенца като кокоше дупе. Товае той, нашия световен император. Едно казва, друго върше и този цикъл се повтаря.

    Коментиран от #6

    11:57 30.09.2025

  • 2 Време разделно

    5 1 Отговор
    Време е и нашите управляващи, да започнат да депортират разни чужденци с жалби,обвинения,присъди и със съмнителен характер

    Коментиран от #3

    12:02 30.09.2025

  • 3 българин

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Време разделно":

    Недей така, че руснаците с украински паспорти на Слънчака ще ги върнат в русия

    12:06 30.09.2025

  • 4 Али

    2 0 Отговор
    Всичкото сиган вън!!!

    12:11 30.09.2025

  • 5 Нека да пиша

    1 0 Отговор
    Иде реч и на афганците..

    12:19 30.09.2025

  • 6 Ходжа Мюсли

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Спонджи Боб":

    Малко ,дребно, и вредно с ботокс изобразен, плешиво по момченца си пада. В бункера се крие от народната любов, токчета обича. Русия нямала е такъв фарс.

    12:25 30.09.2025

  • 7 Да депортира

    1 0 Отговор
    Тези дето се мешат в изборите. СмартМатик и сие

    Че скоро ще изтече мандата.

    Тик-Так Тик-Так.

    12:41 30.09.2025