Администрацията на Тръмп депортира около 100 иранци

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп депортира около 100 иранци от страната, съобщиха Ройтерс и „Ню Йорк таймс“, като се позоваха на американски официални представители, предаде БТА.
Иранците са били качени в самолет, нает от американските власти, който е излетял от американския щат Луизиана вчера вечерта местно време. Той ще пристигне в Иран по-късно днес, като се очаква пътят му да премине през Катар.
Подробности за иранците, които са депортирани, не се съобщават. Не се уточнява и какви са били техните мотиви да поискат да имигрират в САЩ.
Засега администрацията на Тръмп не е коментирала информацията на двете медии. Малко след това обаче Техеран обяви, че САЩ експулсират 120 иранци от страната тази седмица в рамките на антиимигрантската политика, водена от президента Тръмп, предаде Франс прес.
"120 души трябва да бъдат експулсирани и да се върнат в страната в идните два дни“, заяви Хосеин Нусхабади, представител на отдела по консулски въпроси към иранското външно министерство. "Американските имиграционни служби решиха да експулсират около 400 иранци, които се намират сега в САЩ и които са влезли в по-голямата си част там незаконно“, допълни той.
