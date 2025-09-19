Украйна: Русия няма сериозни намерения за прекратяване на войната

Ръководителят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров заяви пред CNN, че текущите преговори с Русия са ограничени до хуманитарни въпроси, като размяна на затворници, предава News.bg.
„Що се отнася до преговорите за прекратяване на войната, топката е в полето на Русия“, добави той.
Умеров също предупреди, че Русия възнамерява да увеличи броя на атаките с дронове до хиляда на ден до края на годината, което според него показва липса на сериозно намерение за мир.
По-рано украинският министър на отбраната Денис Шмигал посочи, че страната се нуждае от поне хиляда дрона-прехващачи на ден, тъй като Русия изстрелва приблизително 800 дрона всяка нощ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Умрелков,
Коментиран от #36
14:38 19.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Чудеса няма
Коментиран от #10
14:39 19.09.2025
5 Факти
Коментиран от #53
14:39 19.09.2025
6 Зеля
14:40 19.09.2025
7 Последния Софиянец
14:40 19.09.2025
8 Топък
14:40 19.09.2025
9 Чуй чуй
14:41 19.09.2025
10 Руските
До коментар #4 от "Чудеса няма":освободиха и Новониколаевка Днепропетровска област, Ольговское и Новоивановка Запорожска област.
14:41 19.09.2025
11 ООрана държава
14:42 19.09.2025
12 бай Бай
От глупост стигнахте до сегашното си положение.
Панимаеш??
14:44 19.09.2025
13 Иде денят
14:45 19.09.2025
14 КАКВО ПРОЗРЕНИЕ
14:45 19.09.2025
15 Лятна ушанка
Точно така! Само дето не е топка. Путин играе шах. А в такава ситуация, добрите шахматисти(ако са такива) срещу него, се предават!
Аматьорите играят до край и стават за смях...
Коментиран от #22
14:45 19.09.2025
16 Мишел
Коментиран от #34
14:46 19.09.2025
17 Смешник
Коментиран от #24, #29
14:47 19.09.2025
18 Какво го притеснява
14:47 19.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 дядото
14:48 19.09.2025
21 Шопо
Коментиран от #23
14:48 19.09.2025
22 Механик
До коментар #15 от "Лятна ушанка":Днес е ден 1304 от тридневната СВО.
Коментиран от #27, #32, #44
14:48 19.09.2025
23 Българин
До коментар #21 от "Шопо":Затова на тази територия Азов режат руски тикви.
14:49 19.09.2025
24 И такива смешници
До коментар #17 от "Смешник":отбраняват територия. Липса на връзка с главния мозък е пагубна .
14:49 19.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ти да видиш
Коментиран от #59
14:50 19.09.2025
27 Е иии
До коментар #22 от "Механик":??????
14:50 19.09.2025
28 Още малко
14:51 19.09.2025
29 Копеи не философствай!
До коментар #17 от "Смешник":Отивай да пълниш снаряди за Украйна!Марш!
Коментиран от #58
14:51 19.09.2025
30 Гиот провокатор
До коментар #1 от "Тюpк":Гиот провокатор
14:51 19.09.2025
31 Боруна Лом
Коментиран от #35
14:52 19.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Путин, В. В.
Толкова ли е трудно да се запомни?
14:53 19.09.2025
34 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #16 от "Мишел":Русия няма защо да прекратява войната Бизнесът върви Строят се заводи Триста четиристотин процента чиста печалба Европа се набълбука Армията тренира в реални условия Нови разработки и развитие за което можем само да мечтаем Всичко си е нормално
14:53 19.09.2025
35 Механик
До коментар #31 от "Боруна Лом":ЩЕ
ЩЕ
ЩЕ
ЩЕ
Коментиран от #42
14:53 19.09.2025
36 оня с коня
До коментар #2 от "Умрелков,":човека не е виновен, вие доброволно му давате тия пари какво да ги прави толкова много
14:54 19.09.2025
37 минувач
14:55 19.09.2025
38 Сократ
14:56 19.09.2025
39 Град Козлодуй
14:57 19.09.2025
40 Много пра
14:58 19.09.2025
41 Сатана Z
14:58 19.09.2025
42 МУЦКА
До коментар #35 от "Механик":ЗА КРИМ
И ЗА ПЕРЕМОГАТА ЛИ КОМЕНТИРАШ
ИЛИ ЗА КРИМСКИЯТ МОСТ И ФАЛИТА НА РУСИЯ
15:00 19.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Лятна ушанка
До коментар #22 от "Механик":Разясни го на аматьора, дето е останал само с цар, ама не се предава...
15:01 19.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
ИМА МНООО СЕРИОЗНИ НАМЕРЕНИЯ
И ТЕ СЕ ВИЖДАТ НА КАРТАТА НА ВОЙНАТА
15:02 19.09.2025
47 А не бе
До коментар #43 от "Град Козлодуй":За Киев за два дня.
15:03 19.09.2025
48 Копей
До коментар #43 от "Град Козлодуй":40 коментара написА🤪
15:04 19.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Рускиня
Когато завърши специалната военна операция никой не знае какво ще решението от РФ, може да обяви война на Украйна, за сега война няма.
15:06 19.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Първия ден
До коментар #49 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Други т.пи въпроси?
15:09 19.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Град Козлодуй
До коментар #49 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Тоя "пумияр" като го притиснеш с Факти започва да цвили като НАТЮвски катър! Ама бил "оригинала от маалата" в Козлодуй!
15:10 19.09.2025
55 володя
15:22 19.09.2025
56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
1 Вилика Британия- 12180
2 Беларус 6500
3 германия 3500
4 Китай 1500
5 турция-500
Толкова за демокрауията
15:23 19.09.2025
57 Коста
15:23 19.09.2025
58 ПЪРВО ПЪЛНИМ ЧУШКОПЕКА ТИ
До коментар #29 от "Копеи не философствай!":ПОСЛЕ СНАРЯДИТЕ
СНОЩИ НЕ БЕШЕ ГО ПОЧИСТИЛА ДОБРЕ
АМА ПЪК ГО УСМУКА СУПЕР
15:24 19.09.2025
59 И кога това ...
До коментар #26 от "Ти да видиш":....и по - точно коя част украинска го направи, че хора не им останаха ....
15:34 19.09.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.