Украйна: Русия няма сериозни намерения за прекратяване на войната

Ръководителят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров заяви пред CNN, че текущите преговори с Русия са ограничени до хуманитарни въпроси, като размяна на затворници, предава News.bg.

„Що се отнася до преговорите за прекратяване на войната, топката е в полето на Русия“, добави той.

Умеров също предупреди, че Русия възнамерява да увеличи броя на атаките с дронове до хиляда на ден до края на годината, което според него показва липса на сериозно намерение за мир.

По-рано украинският министър на отбраната Денис Шмигал посочи, че страната се нуждае от поне хиляда дрона-прехващачи на ден, тъй като Русия изстрелва приблизително 800 дрона всяка нощ.