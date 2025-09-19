Новини
Свят »
Украйна »
Украйна: Русия няма сериозни намерения за прекратяване на войната
  Тема: Украйна

Украйна: Русия няма сериозни намерения за прекратяване на войната

19 Септември, 2025 14:34 937 61

  • украйна-
  • русия-
  • прекратяване на войната

Преговорите текат само по хуманитарни въпроси, броят на дроновите атаки се очаква да нарасне

Украйна: Русия няма сериозни намерения за прекратяване на войната - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров заяви пред CNN, че текущите преговори с Русия са ограничени до хуманитарни въпроси, като размяна на затворници, предава News.bg.

„Що се отнася до преговорите за прекратяване на войната, топката е в полето на Русия“, добави той.

Умеров също предупреди, че Русия възнамерява да увеличи броя на атаките с дронове до хиляда на ден до края на годината, което според него показва липса на сериозно намерение за мир.

По-рано украинският министър на отбраната Денис Шмигал посочи, че страната се нуждае от поне хиляда дрона-прехващачи на ден, тъй като Русия изстрелва приблизително 800 дрона всяка нощ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Умрелков,

    31 7 Отговор
    за тебе е по- добре, за да си купиш още 7 имота в чужбина.....от нашите пари и от парите на украинците.

    Коментиран от #36

    14:38 19.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Чудеса няма

    33 7 Отговор
    Победения удря коляно в земята а не победителя. Укрите да слагат наколенки а да не чакат чудеса.

    Коментиран от #10

    14:39 19.09.2025

  • 5 Факти

    30 6 Отговор
    данни от Украинския център за борба с корупцията, който откри осем имота, собственост на семейство Умерови в Съединените щати: три апартамента във Флорида, един в Ню Йорк и четири вили близо до Маями. Някои от имотите са отдадени под наем, докато други са пряка собственост на съпругата, бащата, брата и децата на Умеров.

    Коментиран от #53

    14:39 19.09.2025

  • 6 Зеля

    25 7 Отговор
    По 1 милиард на ден казах. Какво не разбраха?

    14:40 19.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    24 7 Отговор
    Защо да спира като печели?

    14:40 19.09.2025

  • 8 Топък

    26 7 Отговор
    Русия има такива намерения и казва,какво и как да се направи,за да бъдат постигнати,но осрайна няма никакви мирни намерения само див фашизъм

    14:40 19.09.2025

  • 9 Чуй чуй

    29 7 Отговор
    Топката е в полето на укрите, да не прехвърлят вината други му. Белия байряк казах.

    14:41 19.09.2025

  • 10 Руските

    22 8 Отговор

    До коментар #4 от "Чудеса няма":

    освободиха и Новониколаевка Днепропетровска област, Ольговское и Новоивановка Запорожска област.

    14:41 19.09.2025

  • 11 ООрана държава

    24 7 Отговор
    То и вие не бързате като гледам, докато не се снабдите всички с по 10 имота в сащ

    14:42 19.09.2025

  • 12 бай Бай

    23 7 Отговор
    Не стига, че яде шамари ами и се обажда.
    От глупост стигнахте до сегашното си положение.
    Панимаеш??

    14:44 19.09.2025

  • 13 Иде денят

    21 6 Отговор
    Корупцията и кражбите на киевската хунта са огромни, жалко за младите животи пратили тази висока цена. Съд, присъда и екзекуция на Зеленски.

    14:45 19.09.2025

  • 14 КАКВО ПРОЗРЕНИЕ

    18 6 Отговор
    Киевската хунта всеки ден разбира с изненада че руснаците ги денацифицират, а после надава вой!

    14:45 19.09.2025

  • 15 Лятна ушанка

    19 7 Отговор
    "Що се отнася до преговорите за прекратяване на войната, топката е в полето на Русия."


    Точно така! Само дето не е топка. Путин играе шах. А в такава ситуация, добрите шахматисти(ако са такива) срещу него, се предават!
    Аматьорите играят до край и стават за смях...

    Коментиран от #22

    14:45 19.09.2025

  • 16 Мишел

    17 5 Отговор
    Русия има сериозни намерения да прекрати войната така, че Украйна да няма повече мераци да воюва. Русия не иска примирие, а траен мир.

    Коментиран от #34

    14:46 19.09.2025

  • 17 Смешник

    16 5 Отговор
    Русия ще прекрати войната след постигане на целите на Сво А на тоя кримски татарин отдавна трябваше да му е ясно

    Коментиран от #24, #29

    14:47 19.09.2025

  • 18 Какво го притеснява

    14 5 Отговор
    че съвсем скоро покрайнината ще бъде в рамките на руската федерация при наличие на 8 имота в съединените щати. Колко пъти тук обсъждахме че парите които се крадат са за стари години под красиви палми.

    14:47 19.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 дядото

    13 5 Отговор
    и на вас укрите акъл от нищо не ви идва. с коя ли съседна държава не сте воювали,кой ли не ви лъга от запада,на кого ли не се одупвахте.то махно,то бандера, една очудваща жестокост безкрай.нищо ли на помните поне от всв - слуги на хитлер,убийци на десетки хиляди мирни поляци,9 години война с централната власт на ссср подтиквани от англия и сега отново.

    14:48 19.09.2025

  • 21 Шопо

    15 5 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #23

    14:48 19.09.2025

  • 22 Механик

    5 11 Отговор

    До коментар #15 от "Лятна ушанка":

    Днес е ден 1304 от тридневната СВО.

    Коментиран от #27, #32, #44

    14:48 19.09.2025

  • 23 Българин

    5 13 Отговор

    До коментар #21 от "Шопо":

    Затова на тази територия Азов режат руски тикви.

    14:49 19.09.2025

  • 24 И такива смешници

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "Смешник":

    отбраняват територия. Липса на връзка с главния мозък е пагубна .

    14:49 19.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ти да видиш

    7 11 Отговор
    ВСУ обкръжиха орките пред Покровск.

    Коментиран от #59

    14:50 19.09.2025

  • 27 Е иии

    5 6 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    ??????

    14:50 19.09.2025

  • 28 Още малко

    11 5 Отговор
    Ей заради тоя и останалите като него лично назначени от Зеля, войната ще продължи до изтребването им. Тогава ще има мир.

    14:51 19.09.2025

  • 29 Копеи не философствай!

    9 6 Отговор

    До коментар #17 от "Смешник":

    Отивай да пълниш снаряди за Украйна!Марш!

    Коментиран от #58

    14:51 19.09.2025

  • 30 Гиот провокатор

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тюpк":

    Гиот провокатор

    14:51 19.09.2025

  • 31 Боруна Лом

    13 6 Отговор
    Напротив!Русия има много сериозни намерения за пртекратяване на войната-след завземането на цялата територия на Украйна и след пълната денацификация на тази територия!Това е Руска територия-била е и ще бъде!

    Коментиран от #35

    14:52 19.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Путин, В. В.

    14 5 Отговор
    Денацификация, демилитаризация, неутрален статус на 4о4. Иначе казано пълна и безусловна капитулация на нато и ЕсеС.
    Толкова ли е трудно да се запомни?

    14:53 19.09.2025

  • 34 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 5 Отговор

    До коментар #16 от "Мишел":

    Русия няма защо да прекратява войната Бизнесът върви Строят се заводи Триста четиристотин процента чиста печалба Европа се набълбука Армията тренира в реални условия Нови разработки и развитие за което можем само да мечтаем Всичко си е нормално

    14:53 19.09.2025

  • 35 Механик

    7 7 Отговор

    До коментар #31 от "Боруна Лом":

    ЩЕ
    ЩЕ
    ЩЕ
    ЩЕ

    Коментиран от #42

    14:53 19.09.2025

  • 36 оня с коня

    14 5 Отговор

    До коментар #2 от "Умрелков,":

    човека не е виновен, вие доброволно му давате тия пари какво да ги прави толкова много

    14:54 19.09.2025

  • 37 минувач

    16 5 Отговор
    Укрите хем голи , хем големи .Хак са ви Курск и паяжината , боят ще е както циганин не си бие кучето ! До последният жив укрин ...

    14:55 19.09.2025

  • 38 Сократ

    14 5 Отговор
    Защо не коментира имотите си в Маями? Апартаментите си в Ню Йорк? Момчето яко е "работило" за да си купи 8 имота, като най-евтиният е за милион долара.

    14:56 19.09.2025

  • 39 Град Козлодуй

    11 5 Отговор
    Зеленчук...единствената ти опция е да се качиш на "Радата" и да вееш белия байрак!

    14:57 19.09.2025

  • 40 Много пра

    11 5 Отговор
    Много прасета станаха политици а и много политици станаха прачета!!

    14:58 19.09.2025

  • 41 Сатана Z

    14 5 Отговор
    “На Русия не е нужна нито добра,нито лоша Украйна” Укроп трябваше да приеме първото предложение на Путин.Сега е вече късно.

    14:58 19.09.2025

  • 42 МУЦКА

    9 8 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    ЗА КРИМ
    И ЗА ПЕРЕМОГАТА ЛИ КОМЕНТИРАШ
    ИЛИ ЗА КРИМСКИЯТ МОСТ И ФАЛИТА НА РУСИЯ

    15:00 19.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Лятна ушанка

    6 7 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Разясни го на аматьора, дето е останал само с цар, ама не се предава...

    15:01 19.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    12 5 Отговор
    НАПРОТИВ
    ИМА МНООО СЕРИОЗНИ НАМЕРЕНИЯ
    И ТЕ СЕ ВИЖДАТ НА КАРТАТА НА ВОЙНАТА

    15:02 19.09.2025

  • 47 А не бе

    5 8 Отговор

    До коментар #43 от "Град Козлодуй":

    За Киев за два дня.

    15:03 19.09.2025

  • 48 Копей

    5 4 Отговор

    До коментар #43 от "Град Козлодуй":

    40 коментара написА🤪

    15:04 19.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Рускиня

    7 5 Отговор
    Припомням на Омеров, че забравя забраната на Зеленски за разговори с Путин.
    Когато завърши специалната военна операция никой не знае какво ще решението от РФ, може да обяви война на Украйна, за сега война няма.

    15:06 19.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Първия ден

    6 5 Отговор

    До коментар #49 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Други т.пи въпроси?

    15:09 19.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Град Козлодуй

    7 5 Отговор

    До коментар #49 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Тоя "пумияр" като го притиснеш с Факти започва да цвили като НАТЮвски катър! Ама бил "оригинала от маалата" в Козлодуй!

    15:10 19.09.2025

  • 55 володя

    4 5 Отговор
    Путин постави много ясен ултиматум на 15 декември 2021-ва. Докато всички условия не бъдат безусловно изпълнени, мир няма да има.

    15:22 19.09.2025

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 5 Отговор
    Арестувани за година за коментари в и нет
    1 Вилика Британия- 12180
    2 Беларус 6500
    3 германия 3500
    4 Китай 1500
    5 турция-500
    Толкова за демокрауията

    15:23 19.09.2025

  • 57 Коста

    2 5 Отговор
    Че Окраина има ли намерени? ЕС ще дава милиарди. На Зелето му е ясно, че документално съгласи ли се на териториални отстъпки е пътник в ловните вечни полета.

    15:23 19.09.2025

  • 58 ПЪРВО ПЪЛНИМ ЧУШКОПЕКА ТИ

    4 5 Отговор

    До коментар #29 от "Копеи не философствай!":

    ПОСЛЕ СНАРЯДИТЕ
    СНОЩИ НЕ БЕШЕ ГО ПОЧИСТИЛА ДОБРЕ
    АМА ПЪК ГО УСМУКА СУПЕР

    15:24 19.09.2025

  • 59 И кога това ...

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ти да видиш":

    ....и по - точно коя част украинска го направи, че хора не им останаха ....

    15:34 19.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания