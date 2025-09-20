По заповед на Тръмп: САЩ унищожиха плавателен съд с трима предполагаеми наркотрафиканти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви за унищожаването от американските сили на плавателен съд с трима души на борда, за който се твърди, че е използван за трафик на наркотици в международни води.

Държавният глава написа в Truth Social, че по негова заповед Пентагонът е нанесъл удар по „кораб, свързан с определена терористична организация, използвана за трафик на наркотици в зоната на отговорност на Южното командване на САЩ, която включва Централна и Южна Америка и Карибския регион.

Според Тръмп „разузнаването е потвърдило, че корабът е превозвал незаконно наркотици и е следвал известен маршрут за трафик на наркотици, за да отрови американци“.

„При удара са убити трима мъже сред наркотерористите, които са били на борда на кораба, който е бил в международни води“, добави американският лидер. Той публикува видеозапис от унищожаването на кораба. Тръмп увери, че при удара не е пострадал нито един американски военен.

На 15 септември президентът обяви елиминирането на трима членове на наркокартел, за които се твърди, че са от Венецуела. Според него „ударът е извършен в международни води, докато наркотерористи от Венецуела са превозвали незаконно наркотици в Съединените щати“.

На 2 септември Тръмп заяви, че по време на операция в международни води американските въоръжени сили са елиминирали 11 членове на венецуелски наркокартел. Тръмп смята, че Венецуела не предприема достатъчни мерки за борба с трафика на наркотици. Американските власти преди това определиха няколко наркокартели като терористични организации.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че страната му е изправена пред най-сериозната заплаха от американско нахлуване от 100 години. Според Ройтерс, на 19 август три разрушителя на ВМС на САЩ са изпратени в южната част на Карибите край бреговете на Венецуела, „за да провеждат операции срещу наркокартели“. Съобщава се и за разполагане на ядрена подводница, лодки, ракетен крайцер, десантни кораби и 4 500 военнослужещи в региона.