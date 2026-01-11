Le Monde: Мадуро казва, че се справя добре

Президентът на Венецуела Николас Мадуро, който е в затвора със съпругата си в Ню Йорк, заяви, че се справя добре. Синът му, Николас Мадуро Гера, заяви това в събота, посочва Le Monde.
„Справяме се добре. Ние сме бойци“, каза Николас Мадуро, според сина му.
Той също така призова поддръжниците си да не тъгуват, пише вестникът.
На 3 януари министърът на външните работи на Венецуела Иван Хил Пинто обяви, че САЩ са атакували цивилни и военни цели в Каракас. По-късно Тръмп потвърди ударите и обяви залавянето и отстраняването на Мадуро и съпругата му от страната. Те бяха отведени в център за предварителен арест в Бруклин, Ню Йорк. На 5 януари Мадуро и съпругата му се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Американските власти ги обвиняват в участие в трафик на наркотици. Подсъдимите не се признаха за виновни.
