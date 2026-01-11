Новини
Le Monde: Мадуро казва, че се справя добре

Le Monde: Мадуро казва, че се справя добре

11 Януари, 2026

Той призова поддръжниците си да не тъгуват

Le Monde: Мадуро казва, че се справя добре - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на Венецуела Николас Мадуро, който е в затвора със съпругата си в Ню Йорк, заяви, че се справя добре. Синът му, Николас Мадуро Гера, заяви това в събота, посочва Le Monde.

„Справяме се добре. Ние сме бойци“, каза Николас Мадуро, според сина му.

Той също така призова поддръжниците си да не тъгуват, пише вестникът.

На 3 януари министърът на външните работи на Венецуела Иван Хил Пинто обяви, че САЩ са атакували цивилни и военни цели в Каракас. По-късно Тръмп потвърди ударите и обяви залавянето и отстраняването на Мадуро и съпругата му от страната. Те бяха отведени в център за предварителен арест в Бруклин, Ню Йорк. На 5 януари Мадуро и съпругата му се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Американските власти ги обвиняват в участие в трафик на наркотици. Подсъдимите не се признаха за виновни.


САЩ
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    6 16 Отговор
    Мадуро е так, където е мястото му.

    Коментиран от #5, #23

    17:19 11.01.2026

  • 3 Уса

    16 3 Отговор
    Мадуро е добре,но соросите в ЕС няма да са добре

    Коментиран от #7

    17:19 11.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хаха

    8 11 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    При Мадуро има ли място за Путин.

    Коментиран от #8

    17:22 11.01.2026

  • 6 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    2 7 Отговор
    АМА ТОЯ НАЧАЛНИК ПАК Е НА ДАЛАВЕРА
    СЕГА ПОНЕ ЖЕНА МУ Е КИЛИЯ ДО КИЛИЯ
    ДО НЕГО....И НЕ Е НУЖНО ДА ЧАКА
    С МЕСЕЦИ С ДОБРО ПОВЕДЕНИЕ
    ЗА СРЕЩА В Т.НАР.„ИНТИМНО СВИЖДАНЕ”😘

    17:22 11.01.2026

  • 7 Напротив

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "Уса":

    Русофилките ревете
    За Путинската Дружка .

    Много е добре в затвора
    Нарко Босът.
    Вярваме ти .

    17:23 11.01.2026

  • 8 Българин

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    Има за ЗеленияПор.

    Коментиран от #16

    17:23 11.01.2026

  • 9 Ето това е демокрация на

    13 4 Отговор
    Франция в действие. Френските мисирки намиращи се на хиляди километри от Венецуела обсъждат една свободна страна която законно е избрала своя президент. Определено трябва да се насочат към изказванията на господин Тръмп за Гренландия защото са членове на НАТО и да не се опитват да .......
    В тази връзка какво се получи между макрон и Лайън за мерконсур и защо дамата не се съобрази с редовно шамаросваният от учителката френски петел в кавички.

    17:23 11.01.2026

  • 10 Ако е вярно

    2 11 Отговор
    Президентът на Венецуела Николас Мадуро, който е в затвора със съпругата си в Ню Йорк, заяви, че се справя добре. Синът му, Николас Мадуро Гера, заяви това в събота, посочва Le Monde.

    „Справяме се добре. Ние сме бойци“, каза Николас Мадуро, според сина му.
    -;-
    Ако е вярно че Мадуро имал милиарди по швейцярските бавки, що не си намери айдукати и до га изкарат даже и невинен.

    Нали Правешщкия овчер зад колективните решения за помощите към кои ли не държави си излезе напълно невинен.
    Даже и Ани Крулева му била кърпела чорапите!

    Коментиран от #15

    17:24 11.01.2026

  • 11 Спецназ

    7 3 Отговор
    Има неща, които не ни е дадено да знаем на този момент.

    Мадуро буквално съдейства да бъде отвлечен,
    за да го направи е имал доста дебели причини.

    Мислете с главите си папурковци!

    17:24 11.01.2026

  • 12 хе хе

    6 8 Отговор
    Мадуро сигурно ще се радва да разбере, че никой не тъгува за него, включително вицепрезидентката му.

    17:25 11.01.2026

  • 13 Факт

    19 11 Отговор
    СВО на Тръмп във Венецуела нанесе огромен и унизителен удар на Путлер.
    Освен унижението пред света, че за Путлер е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Сирия и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила.
    Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец.

    Коментиран от #19

    17:25 11.01.2026

  • 14 Ха ха ха

    3 7 Отговор
    Добре е докато не получи смъртно наказание

    17:26 11.01.2026

  • 15 Тръмп

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ако е вярно":

    Искаме да плати подкуп и ще върнем похитения.

    17:26 11.01.2026

  • 16 Хаха

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "Българин":

    Българин ли си или москал.

    Коментиран от #18

    17:26 11.01.2026

  • 17 Коста

    10 2 Отговор
    Венсеремос! А доказателствата според които американците потапят рибарски лодки за контрабанда къде са бе? Убийци на индианци ... След войната с Мексико и заграбването на северните части на Мвксико, Калифорния, Ню мексико.... Са заплащали официално за глава на убит индианец... Не престъпник, просто убит.... Пълни фашисти

    17:27 11.01.2026

  • 18 Аз съм

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    Украинец. Говоря от името на народа.

    Коментиран от #20

    17:28 11.01.2026

  • 19 Коста

    9 12 Отговор

    До коментар #13 от "Факт":

    Ей кофти парче, целите са различни... Путин защитава държава. Тръмп иска да окраде нефта на Венецуела и наркотиците и....

    Коментиран от #22

    17:29 11.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 !!!?

    6 6 Отговор
    Мадуро на Путин си кара "меден месец" в Америка при своя приятел Тръмп...да му мисли Путлер в бункера !!!?

    17:31 11.01.2026

  • 22 Интересно...

    11 6 Отговор

    До коментар #19 от "Коста":

    От кого я защитава Путлер? Кой е нападнал Раша в последните 80 години?

    Коментиран от #28

    17:33 11.01.2026

  • 23 ганев

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    ЕЕЙ...МНОГО МУ ЗАВИЖДАШ...АМА ТОЙ Е НЯКОЙ....А ти

    17:33 11.01.2026

  • 24 Муш муш

    3 7 Отговор
    Скоро и ТРИДНЕВНИЯ МОНГОЛЯК ше се справя добре...с единия крак е вече у...ендъко
    ))))
    Ше оди при Кобзон без да е видел... КИЕВ))))

    17:34 11.01.2026

  • 25 Доналд Тръмп, Президентът

    4 6 Отговор
    Предложих на Мадуро да го репатрирам в Русия !!!
    Наплю ма и рече - затворник в Амирика е сто пъти по-добре от свобода в Русия или Иран. Свобода без интернет, ютюб, бензин, аптеки. Клетите измъчени руснаци ще последват примера на иранските си роднини. И Америка ще е редом с тях и кутийка курабийки за най-гладните 🎅👍

    17:37 11.01.2026

  • 26 от филмите

    6 0 Отговор
    Имат ли поне служебен адвокат? Съда защо не е определил гаранция?
    Като Силвия доброволно е последвала съпруга си, защо е в ареста, а не е определена гаранция?
    Животът е различен от филмите.

    Коментиран от #43

    17:38 11.01.2026

  • 27 Ристе кьоравото

    4 5 Отговор
    Абе оня Узкоглазия педофил дека Избега по прашки от некаков ГОТВАЧ , дъл влезна у Киев ил па ше превзема Селото ПОКРОВСК и Купянск?

    17:39 11.01.2026

  • 28 То от

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Интересно...":

    Луната ли падаш. Кой бомбардираше руснаците в Донбас и Луганск.

    Коментиран от #36, #37

    17:43 11.01.2026

  • 29 Ами

    6 3 Отговор
    С ареста на Мадуро и съпругата му, САЩ загубиха и Латинска Америка.
    Но това едва ли е най-големия проблем. Някой задавал ли си е въпроса :
    Каква ли ще е реакцията на неанглоговорящата католическа общност в САЩ ?

    17:43 11.01.2026

  • 30 Орбан Тъпана

    3 4 Отговор
    Тръмп отстрани една Нарко Държава .

    Кремълския Натегач
    Нещо говори против
    Кремълските Приятели
    На Путин .

    Не смее да каже че Тръмп
    Направо отвлече Мадуро.

    Явно се притеснява и за своята
    Кожа .

    Хахаха хахаха хахаха

    17:44 11.01.2026

  • 31 Лошо Седларов...лошо

    2 5 Отговор
    От 190 държави, саде 2 де--- БИЛА подкрепяха официално ..3 дневния БЛИЦКРИГ на Фюрера пеДо-фил и....единия го прибра бай ДОНЧО психара!
    Остана единствено Ким ГАЗО
    Язък

    17:46 11.01.2026

  • 32 Мадуро

    3 0 Отговор
    Всичко е наред! Тръмп ми иска няколко милиарда за джобни.😁

    17:47 11.01.2026

  • 33 Ташунко Сапа

    1 4 Отговор
    Мадуро казва, че се справя добре. Лъже пичът му с пич, не му варвайте.

    17:47 11.01.2026

  • 34 !!!?

    4 5 Отговор
    На снимката - Мадуро с двама пазванти и зад него жена му с един, а кмета на Варна го охраняваше цяла сюрия гавази в продължение на 5 месеца...и го пуснаха без заведено дело - ни лук ял ни лук мирисал !!!?

    Коментиран от #40

    17:47 11.01.2026

  • 35 Справя се добре

    2 3 Отговор
    С дупката в ъгъла на килията.

    17:47 11.01.2026

  • 36 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "То от":

    За ОЛГА КАЧУРА ли говориш

    ТЕРОРИСТКАТА ЛИЧНО НАГРАДЕНА

    ОТ ПУТИН

    ЗАТОВА че ОБСТРЕЛВА

    ДОНБАС И ЛУГАНСК

    за да обвиняват Украйна

    За нея говориш

    Нали Бре Русораб Издухан?

    17:48 11.01.2026

  • 37 Никой не е бомбардирал

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "То от":

    украинските Донецк и Луганск .

    17:50 11.01.2026

  • 38 Горски

    6 2 Отговор
    На отвличането вече ще казваме "извеждане". Ако някой бъде отвлечен, да не дава Бог, как ще го наричаме? Пак ли "извеждане от дома"? Дали пък Мадуро е искал да посети семейно САЩ, а местната власт не са му издали изходна виза, а американците демократично са намерили начин да го изведат? А бе обърках се вече. На Тръмп във Венецуела май ще му се получи колкото в Украйна - там щеше да спре войната за 24 часа; не знам дали ще му стигнат и 24 месеца! Предстои да видим докъде ще я докара в Иран, а после и в Гренландия, Канада, Мексико. Като почнат да ги ловят хамериканците и да искат откуп ще се получи като във филма "Доказано жив ", но без щастливия край. Краварчето пак го наритаха некви хорица по джапанки и със Калашници.

    Коментиран от #41, #42

    17:50 11.01.2026

  • 39 Евреина МАДУРОВИЧ

    2 1 Отговор
    Ще бъде още по добре

    Ако вкарат в килията му

    Голям Корав Черен Американец

    Със доживотна присъда .

    МАДУРОВИЧ бързо ще стане

    Американска Булка .

    17:51 11.01.2026

  • 40 А па един импотентен

    4 4 Отговор

    До коментар #34 от "!!!?":

    Старуха монголяк и пе--- ДРИЛА , само личната му охрана е 780 гавази, ама Избега по прашки от ЛОШИО ГОТВАЧ!
    Абе мани

    17:51 11.01.2026

  • 41 Да и Орбан

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Горски":

    Даже му вика

    На Това

    ВЕНЕЦУЕЛСКА КРИЗА .

    Ние Капейките и на Орбан ли

    Не вярваме вече ?

    Орбан каза

    Тръмп отстрани една Нарко Държава.

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    17:53 11.01.2026

  • 42 Морски

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Горски":

    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството! рамАзан Козое...Ба
    24.02.22

    17:54 11.01.2026

  • 43 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "от филмите":

    Съпруга на Мадуро е юрист и най-вероятно тя ще поеме защитата му.
    Запознати твърдят, че обвиненията са скалъпени и лесно ще паднат.
    Така че САЩ нямат полезен ход. Или ще го оправдаят и ще го върнат
    на бял кон, или ще го осъдят и ще го направят мъченик.
    А католическия свят много си пада по мъченици.

    Коментиран от #45

    17:57 11.01.2026

  • 44 Тръмп

    1 0 Отговор
    Тряпва да купим Гренландия,иначе Путин с един указ ще я вземе!

    17:59 11.01.2026

  • 45 Най-малко

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    за картечницата ще лежи!Няма измъкване!

    18:00 11.01.2026