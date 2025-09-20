Украинските войски продължиха с контраофанзивата си по фронтовата линия около два града в източната част на страната, като президентът Володимир Зеленски заяви, че руските сили понасят тежки загуби, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Русия заяви, че нейните сили са превзели две нови села при бавното си напредване през източната и южната част на Украйна, но министерството на отбраната не споменава украинската офанзива близо до градовете Покровск и Добропиля.
Зеленски заяви в нощното си видеообръщение, че контраофанзивата е провалила руските планове за отдавнашната цел на Москва за превземане на логистичния център Покровск.
"Там се намираше едно от най-важните направления на руската офанзива и те не успяха да започнат пълномащабна офанзива. Нашите военни унищожават техните сили“, заяви Зеленски.
"Руснаците са понесли значителни загуби, а "фондът за размяна" на нашата страна е значително попълнен – всеки ден биват пленявани все повече руски войници."
Върховният командващ на Украйна Олександър Сирски написа в Teлеграм, че неговите сили са напреднали от три на седем километра през руските отбранителни линии.
В своето видеообръщение Зеленски също каза, че украинските сили задържат позициите си около Купянск – район в североизточната част на Харковска област в Украйна, който е обект на руски атаки от месеци.
Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са превзели още две селища – Муравка, югозападно от Покровск, и Новоивановка, по-далеч на югозапад в Запорожка област.
Генералният щаб на украинската армия посочи Муравка като едно от няколко селища, където силите му са спрели 87 атаки близо до Покровск.
Кола на украинската телевизия Канал 5 се натъкна на магнитна мина , докато пътуваше към Покровск, съобщи на живо военният кореспондент Олга Калиновска, която подготвяше репортаж за ситуацията около Покровск, предаде Укринформ.
"Обикновено, когато превозни средства, включително и нашето, пътуват по пътищата към Покровск, разузнавателни екипи и оператори на дронове внимателно проверяват маршрутите. Ако има мини, те пускат заряди, за да ги разчистят и да направят пътищата безопасни. Но както казах, прекарахме дълго време на пътя с нашите "партньори". Дронове постоянно летяха над нас и явно в този момент беше пусната магнитна мина. Тя паднала сред отломките, които вече бяха там. На този завой по-рано беше изгорял ударен автомобил, а наоколо бяха разпръснати много останки от вражески дронове, така че мината остана незабелязана. И така я задействахме", обясни тя.
Калиновска добави, че групата е пътувала късно през нощта и ѝ е отнело шест часа да стигне до Покровск поради заплахата от руски ударни дронове. Според нея руснаците знаят всички останали маршрути до града и активно ги минират.
След като колата се натъкнала на мината, екипът се скрил в близката растителност.
"Тогава се появи друго предизвикателство: знаехме, че руснаците са видели колата да експлодира. Те разбраха, че там има екип и започнаха да ни търсят. Нашата задача беше да стигнем до най-близкия окоп и да се скрием. Изминахме 200–300 метра за повече от час. Движехме се 20–30 секунди, после лягахме, падахме, прегръщахме дървета. Целта беше просто да се скрием в зеленината, тъй като над нас постоянно кръжаха два-три дрона. За щастие, те не ни забелязаха“, каза тя.
Калиновска отбеляза, че шофьорът е получил най-тежките наранявания, включително натъртвания и счупени кости на краката, а членовете на екипа за снимане са получили сътресения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да добре или не
05:31 20.09.2025
2 Злобното Джуджи
05:32 20.09.2025
3 И Киев е Руски
Коментиран от #7
05:33 20.09.2025
4 Zахарова
Коментиран от #15
05:34 20.09.2025
5 И Киев е Руски
И така, най-накрая мога да споделя, че прекарах миналата седмица, пътувайки из руския Донбас, виждайки хора и посещавайки градове, опустошени от конфликта
Хората тук се борят за собствената си независимост и техните истории разбиват западния наратив за събитията в Украйна. Разговарях с мъже и жени, които живеят и се бият тук, и те ми казаха, че Русия НЕ е техен враг, а Украйна е. Казаха, че са благодарни на президента Путин за това, което е направил, за да ги защити от режима на Зеленски. Това са техни думи, не мои.
Дойдох да ти кажа какво открих.
Това е всичко
Коментиран от #14
05:35 20.09.2025
6 Шаломов и Мендел
05:36 20.09.2025
7 Лолю
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Тоз журналист пил ли е вода?
05:42 20.09.2025
8 Гук
05:46 20.09.2025
9 Актьора си е актьор,
05:52 20.09.2025
10 си дзън
Коментиран от #12
05:56 20.09.2025
11 Суперконтра
06:02 20.09.2025
12 СиТъп
До коментар #10 от "си дзън":Не е хубаво да се прекалява с пропагандата. Става банално вече.
06:05 20.09.2025
13 пешо
06:08 20.09.2025
14 Оди на
До коментар #5 от "И Киев е Руски":Лекар бе!
Коментиран от #16
06:08 20.09.2025
15 гдфгфдг
До коментар #4 от "Zахарова":БИХ ТЕ ДУШИЛ БАВНО,А ПОСЛЕ ЩЕ ТЕ КЪЛЦАМ СЪС ЗАТЪПЕН НОЖ В АДСКИ МЪКИ
Коментиран от #21
06:15 20.09.2025
16 И Киев е Руски
До коментар #14 от "Оди на":Отдих и ми каза че ще се оправя когИ улкраИна победи Русия и стане член на натЮ
Коментиран от #17
06:15 20.09.2025
17 Оди на мама си
До коментар #16 от "И Киев е Руски":уПУтката тогава.
Коментиран от #19
06:19 20.09.2025
18 ТЪПА УКРАИНСКА ЗАСПАЛА СГАН,ИЗТРЕБВАТ ВИ
АХ ТЕЯ УКРАИНЦИ , КЪДЕ СТЕ БЕ ,ДА ВИДИТЕ ВАШИЯ ГЕРОЙ КАК "ПОБЕЖДАВА "!!
06:21 20.09.2025
19 И Киев е Руски
До коментар #17 от "Оди на мама си":И там отдих не ме огря . гинеколожка та Урсула не ме пусна
06:26 20.09.2025
20 Уса
06:26 20.09.2025
21 Zахарова
До коментар #15 от "гдфгфдг":Ооо,много е секси... Ама можеш ли още?
Коментиран от #24
06:30 20.09.2025
22 Пак питам
06:30 20.09.2025
23 Дио
06:31 20.09.2025
24 Кака Пена
До коментар #21 от "Zахарова":Забрави! Не виждаш ли, че е импотентен
06:33 20.09.2025