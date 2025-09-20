Зеленски: Контраофанзивата ни нанася тежки загуби на Русия

Украинските войски продължиха с контраофанзивата си по фронтовата линия около два града в източната част на страната, като президентът Володимир Зеленски заяви, че руските сили понасят тежки загуби, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия заяви, че нейните сили са превзели две нови села при бавното си напредване през източната и южната част на Украйна, но министерството на отбраната не споменава украинската офанзива близо до градовете Покровск и Добропиля.

Зеленски заяви в нощното си видеообръщение, че контраофанзивата е провалила руските планове за отдавнашната цел на Москва за превземане на логистичния център Покровск.

"Там се намираше едно от най-важните направления на руската офанзива и те не успяха да започнат пълномащабна офанзива. Нашите военни унищожават техните сили“, заяви Зеленски.

"Руснаците са понесли значителни загуби, а "фондът за размяна" на нашата страна е значително попълнен – всеки ден биват пленявани все повече руски войници."

Върховният командващ на Украйна Олександър Сирски написа в Teлеграм, че неговите сили са напреднали от три на седем километра през руските отбранителни линии.

В своето видеообръщение Зеленски също каза, че украинските сили задържат позициите си около Купянск – район в североизточната част на Харковска област в Украйна, който е обект на руски атаки от месеци.

Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са превзели още две селища – Муравка, югозападно от Покровск, и Новоивановка, по-далеч на югозапад в Запорожка област.

Генералният щаб на украинската армия посочи Муравка като едно от няколко селища, където силите му са спрели 87 атаки близо до Покровск.

Кола на украинската телевизия Канал 5 се натъкна на магнитна мина , докато пътуваше към Покровск, съобщи на живо военният кореспондент Олга Калиновска, която подготвяше репортаж за ситуацията около Покровск, предаде Укринформ.



"Обикновено, когато превозни средства, включително и нашето, пътуват по пътищата към Покровск, разузнавателни екипи и оператори на дронове внимателно проверяват маршрутите. Ако има мини, те пускат заряди, за да ги разчистят и да направят пътищата безопасни. Но както казах, прекарахме дълго време на пътя с нашите "партньори". Дронове постоянно летяха над нас и явно в този момент беше пусната магнитна мина. Тя паднала сред отломките, които вече бяха там. На този завой по-рано беше изгорял ударен автомобил, а наоколо бяха разпръснати много останки от вражески дронове, така че мината остана незабелязана. И така я задействахме", обясни тя.



Калиновска добави, че групата е пътувала късно през нощта и ѝ е отнело шест часа да стигне до Покровск поради заплахата от руски ударни дронове. Според нея руснаците знаят всички останали маршрути до града и активно ги минират.



След като колата се натъкнала на мината, екипът се скрил в близката растителност.



"Тогава се появи друго предизвикателство: знаехме, че руснаците са видели колата да експлодира. Те разбраха, че там има екип и започнаха да ни търсят. Нашата задача беше да стигнем до най-близкия окоп и да се скрием. Изминахме 200–300 метра за повече от час. Движехме се 20–30 секунди, после лягахме, падахме, прегръщахме дървета. Целта беше просто да се скрием в зеленината, тъй като над нас постоянно кръжаха два-три дрона. За щастие, те не ни забелязаха“, каза тя.



Калиновска отбеляза, че шофьорът е получил най-тежките наранявания, включително натъртвания и счупени кости на краката, а членовете на екипа за снимане са получили сътресения.