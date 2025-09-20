Новини
Зеленски: Контраофанзивата ни нанася тежки загуби на Русия
  Тема: Украйна

20 Септември, 2025 05:26, обновена 20 Септември, 2025 05:29 985 24

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • зеленски-
  • контраофанзива-
  • загуби

Кола на украинска телевизия се натъкна на магнитна мина близо до Покровск

Зеленски: Контраофанзивата ни нанася тежки загуби на Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Украинските войски продължиха с контраофанзивата си по фронтовата линия около два града в източната част на страната, като президентът Володимир Зеленски заяви, че руските сили понасят тежки загуби, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия заяви, че нейните сили са превзели две нови села при бавното си напредване през източната и южната част на Украйна, но министерството на отбраната не споменава украинската офанзива близо до градовете Покровск и Добропиля.

Зеленски заяви в нощното си видеообръщение, че контраофанзивата е провалила руските планове за отдавнашната цел на Москва за превземане на логистичния център Покровск.

"Там се намираше едно от най-важните направления на руската офанзива и те не успяха да започнат пълномащабна офанзива. Нашите военни унищожават техните сили“, заяви Зеленски.

"Руснаците са понесли значителни загуби, а "фондът за размяна" на нашата страна е значително попълнен – всеки ден биват пленявани все повече руски войници."

Върховният командващ на Украйна Олександър Сирски написа в Teлеграм, че неговите сили са напреднали от три на седем километра през руските отбранителни линии.

В своето видеообръщение Зеленски също каза, че украинските сили задържат позициите си около Купянск – район в североизточната част на Харковска област в Украйна, който е обект на руски атаки от месеци.

Руското министерство на отбраната заяви, че силите му са превзели още две селища – Муравка, югозападно от Покровск, и Новоивановка, по-далеч на югозапад в Запорожка област.

Генералният щаб на украинската армия посочи Муравка като едно от няколко селища, където силите му са спрели 87 атаки близо до Покровск.

Кола на украинската телевизия Канал 5 се натъкна на магнитна мина , докато пътуваше към Покровск, съобщи на живо военният кореспондент Олга Калиновска, която подготвяше репортаж за ситуацията около Покровск, предаде Укринформ.

"Обикновено, когато превозни средства, включително и нашето, пътуват по пътищата към Покровск, разузнавателни екипи и оператори на дронове внимателно проверяват маршрутите. Ако има мини, те пускат заряди, за да ги разчистят и да направят пътищата безопасни. Но както казах, прекарахме дълго време на пътя с нашите "партньори". Дронове постоянно летяха над нас и явно в този момент беше пусната магнитна мина. Тя паднала сред отломките, които вече бяха там. На този завой по-рано беше изгорял ударен автомобил, а наоколо бяха разпръснати много останки от вражески дронове, така че мината остана незабелязана. И така я задействахме", обясни тя.

Калиновска добави, че групата е пътувала късно през нощта и ѝ е отнело шест часа да стигне до Покровск поради заплахата от руски ударни дронове. Според нея руснаците знаят всички останали маршрути до града и активно ги минират.

След като колата се натъкнала на мината, екипът се скрил в близката растителност.

"Тогава се появи друго предизвикателство: знаехме, че руснаците са видели колата да експлодира. Те разбраха, че там има екип и започнаха да ни търсят. Нашата задача беше да стигнем до най-близкия окоп и да се скрием. Изминахме 200–300 метра за повече от час. Движехме се 20–30 секунди, после лягахме, падахме, прегръщахме дървета. Целта беше просто да се скрием в зеленината, тъй като над нас постоянно кръжаха два-три дрона. За щастие, те не ни забелязаха“, каза тя.

Калиновска отбеляза, че шофьорът е получил най-тежките наранявания, включително натъртвания и счупени кости на краката, а членовете на екипа за снимане са получили сътресения.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да добре или не

    18 1 Отговор
    Хапчета хапчета трябват

    05:31 20.09.2025

  • 2 Злобното Джуджи

    14 1 Отговор
    Про3да Зелка 😄😄😄

    05:32 20.09.2025

  • 3 И Киев е Руски

    26 4 Отговор
    Американският журналист Пиърсън Шарп сподели в социалните мрежи впечатленията си от пътуването си до Донбас. Телевизионният водещ е бил изумен от историите на местните жители, които „разбиват на парчета“ западната пропаганда за Украйна. Както отбеляза Шарп, хората са благодарни на Путин, че ги е спасил от киевския режим

    Коментиран от #7

    05:33 20.09.2025

  • 4 Zахарова

    2 24 Отговор
    Давайте момчета,освободете ни! Спасете руски животи,спрете Путин

    Коментиран от #15

    05:34 20.09.2025

  • 5 И Киев е Руски

    21 3 Отговор
    Американският телевизионен водещ Пиърсън Шарп в социалните мрежи:
    И така, най-накрая мога да споделя, че прекарах миналата седмица, пътувайки из руския Донбас, виждайки хора и посещавайки градове, опустошени от конфликта
    Хората тук се борят за собствената си независимост и техните истории разбиват западния наратив за събитията в Украйна. Разговарях с мъже и жени, които живеят и се бият тук, и те ми казаха, че Русия НЕ е техен враг, а Украйна е. Казаха, че са благодарни на президента Путин за това, което е направил, за да ги защити от режима на Зеленски. Това са техни думи, не мои.
    Дойдох да ти кажа какво открих.
    Това е всичко

    Коментиран от #14

    05:35 20.09.2025

  • 6 Шаломов и Мендел

    8 1 Отговор
    Важното е Израел да е добре ахахаха

    05:36 20.09.2025

  • 7 Лолю

    0 15 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Тоз журналист пил ли е вода?

    05:42 20.09.2025

  • 8 Гук

    3 1 Отговор
    Радвам се.

    05:46 20.09.2025

  • 9 Актьора си е актьор,

    16 3 Отговор
    Каквато роля му дадат такава играе. За Покровск му бяха казали, че ако падне и той ще си ходи . Заради желязната мина там.

    05:52 20.09.2025

  • 10 си дзън

    4 9 Отговор
    Украинските фламинга здраво цвъкат руските рафинерии.

    Коментиран от #12

    05:56 20.09.2025

  • 11 Суперконтра

    7 2 Отговор
    Да не е минал на райски газ?

    06:02 20.09.2025

  • 12 СиТъп

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    Не е хубаво да се прекалява с пропагандата. Става банално вече.

    06:05 20.09.2025

  • 13 пешо

    5 3 Отговор
    дрогата прави чудеса

    06:08 20.09.2025

  • 14 Оди на

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "И Киев е Руски":

    Лекар бе!

    Коментиран от #16

    06:08 20.09.2025

  • 15 гдфгфдг

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Zахарова":

    БИХ ТЕ ДУШИЛ БАВНО,А ПОСЛЕ ЩЕ ТЕ КЪЛЦАМ СЪС ЗАТЪПЕН НОЖ В АДСКИ МЪКИ

    Коментиран от #21

    06:15 20.09.2025

  • 16 И Киев е Руски

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Оди на":

    Отдих и ми каза че ще се оправя когИ улкраИна победи Русия и стане член на натЮ

    Коментиран от #17

    06:15 20.09.2025

  • 17 Оди на мама си

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "И Киев е Руски":

    уПУтката тогава.

    Коментиран от #19

    06:19 20.09.2025

  • 18 ТЪПА УКРАИНСКА ЗАСПАЛА СГАН,ИЗТРЕБВАТ ВИ

    2 2 Отговор
    КОЛКО ПЪТИ НА ДЕН СЕ ДРУСАШ БЕ ШЕБЕК??? НКОЛКОТО ПЪТИ ,ТОЛКОВА ПОБЕДИ А, ГЕРОЙ!!
    АХ ТЕЯ УКРАИНЦИ , КЪДЕ СТЕ БЕ ,ДА ВИДИТЕ ВАШИЯ ГЕРОЙ КАК "ПОБЕЖДАВА "!!

    06:21 20.09.2025

  • 19 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Оди на мама си":

    И там отдих не ме огря . гинеколожка та Урсула не ме пусна

    06:26 20.09.2025

  • 20 Уса

    0 1 Отговор
    В САЩ се знае всичко,колко напредват и колко назадват.Една крачка напред две назад

    06:26 20.09.2025

  • 21 Zахарова

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "гдфгфдг":

    Ооо,много е секси... Ама можеш ли още?

    Коментиран от #24

    06:30 20.09.2025

  • 22 Пак питам

    2 0 Отговор
    А що умряха един милион ватенки?

    06:30 20.09.2025

  • 23 Дио

    0 1 Отговор
    Такива контраофанзива че все на запад напредват.Путин давай като циониста Нетаняху.Изравни ги под кота нула и да се свършва тази агония

    06:31 20.09.2025

  • 24 Кака Пена

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Zахарова":

    Забрави! Не виждаш ли, че е импотентен

    06:33 20.09.2025

