Португалия признава палестинската държава преди сесията на Общото събрание на ООН

20 Септември, 2025 06:39, обновена 20 Септември, 2025 05:43 478 1

Други страни, включително Франция, Белгия и Канада, също планират да признаят Палестина в ООН следващата седмица

Португалия признава палестинската държава преди сесията на Общото събрание на ООН - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Португалия ще признае палестинската държава в неделя, преди започването на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица, обяви външното министерство на Лисабон в изявление, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Други страни, включително Франция, Белгия и Канада, също планират да признаят Палестина в ООН следващата седмица. Макар че почти 150 от 193-те държави членки на ООН вече са признали палестинската държава, подкрепата на големите световни сили има особено значение от палестинска гледна точка.

Много страни от ЕС, особено в Източна и Югоизточна Европа, признаха Палестина отдавна. Унгария, която има тесни връзки с Израел, направи това още през 1988 г.

В контекста на войната в Газа между Израел и ислямистката палестинска групировка "Хамас", страните от ЕС Испания, Ирландия и Словения признаха палестинската държава миналата година.

В края на август германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия няма да се присъедини към другите страни в признаването на Палестина като държава в Общото събрание на ООН.


Португалия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Злобното Джуджи

    0 0 Отговор
    А Крим когда ? 😁

    05:48 20.09.2025

Новини по държави:
