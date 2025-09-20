Португалия признава палестинската държава преди сесията на Общото събрание на ООН

Португалия ще признае палестинската държава в неделя, преди започването на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица, обяви външното министерство на Лисабон в изявление, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Други страни, включително Франция, Белгия и Канада, също планират да признаят Палестина в ООН следващата седмица. Макар че почти 150 от 193-те държави членки на ООН вече са признали палестинската държава, подкрепата на големите световни сили има особено значение от палестинска гледна точка.

Много страни от ЕС, особено в Източна и Югоизточна Европа, признаха Палестина отдавна. Унгария, която има тесни връзки с Израел, направи това още през 1988 г.

В контекста на войната в Газа между Израел и ислямистката палестинска групировка "Хамас", страните от ЕС Испания, Ирландия и Словения признаха палестинската държава миналата година.

В края на август германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Германия няма да се присъедини към другите страни в признаването на Палестина като държава в Общото събрание на ООН.