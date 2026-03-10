Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иранското правителство настоява за гаранции за спиране на огъня

10 Март, 2026 13:35 2 209 30

Съобщава се, че през последните дни няколко страни са се опитали да влязат в ролята на посредници за решаване на конфликта

Снимка: БГНЕС/ EPA, учение на Иран и Русия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иранското външно министерство поиска гаранции за сигурност за спиране на огъня в конфликта със САЩ и Израел, предаде ДПА, съобщи БТА.

"Ако бъде постигнато спиране на огъня или на войната бъде сложен край, трябва да има гаранция, че агресивните действия срещу Иран няма да бъдат повторени", заяви днес иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади. Той се аргументира без такава гаранция спирането на огъня би било безсмислено.

Не Ислямска република Иран започна войната и агресията, изтъкна Гарибабади.

Той подчерта, че Иран извършва ракетните си атаки в съответствие с член 51 от Устава на ООН, възползвайки се от правото си на легитимна самоотбрана.

Съобщава се, че през последните дни няколко страни са се опитали да влязат в ролята на посредници за решаване на конфликта. Сред тях, отбелязва ДПА, са Китай, Русия, Франция и, по думите на иранския заместник-министър, някои "държави от региона".


Иран (Ислямска Република)
Оценка 3 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Операция Epic fail

    37 16 Отговор
    Краварите се нахендриха яко

    Коментиран от #10

    13:37 10.03.2026

  • 2 ДОНИ СВЪРШИ ПАТРОНИТЕ

    35 14 Отговор
    САЩ и Цион да плащат репарации.

    13:37 10.03.2026

  • 3 боярышник

    14 29 Отговор
    ааааа иранските власти настоявт за гаранции, ами да щом реват на умрело, краят им идва.

    13:38 10.03.2026

  • 4 Асамблея "Знаме на мира "

    17 18 Отговор
    Май приготвиха бялото знаме.🤔

    13:39 10.03.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 6 Отговор
    НАЙ - ГАДНО Е ДА ПРЕГОВАРЯШ С РУСНАЦИ ПОБЕДИТЕЛИ
    ......
    РЕЖАТ ФИЛИИТЕ ПО - ГАДНО ОТ ХАЗАР ЛИХВАР :)
    ....
    А ПАТРОНИ НЯМА - ГЕРМАНИЯ СЪБРАЛА ОТ ЦЯЛОТО НАТО 36 ПВО РАКЕТИ ПЕЙТРИЪТ ЗА УКРАЙНА :)

    13:40 10.03.2026

  • 6 Сбе чаршафи

    17 12 Отговор
    Правителството, Президент, Алтоляха, Гвардията. Я първо разберете КОЙ управлява тази бензиностанция. Правителството и Президента нямат думата до колкото разбрахне. Така че - затваряйте си устите.

    13:40 10.03.2026

  • 7 Доналд Тръмп офишъл

    8 12 Отговор
    ...наколенките.🤣

    13:40 10.03.2026

  • 8 Рижия клоун и ЦУКАЛ

    19 7 Отговор
    Малии, ква я мислихме, ква стана. Добре че имаме цукал.

    13:40 10.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    25 7 Отговор
    Иранците уж са древен и мъдър народ, пък още не са разбрали, че на ционистите и на светвотните терористи не може да се вярва за нищо.

    Коментиран от #16

    13:40 10.03.2026

  • 10 хихи

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "Операция Epic fail":

    Чичо Дончо си счупи рогата...

    13:41 10.03.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 2 Отговор
    БАЙ ДОНЬО ВЧЕРА:
    " ИСКАМ ДА ПОМОГНА НА ИРАНСКИЯ НАРОД ДА ЖИВЕЕ В ДЕМОКРАЦИЯ,
    ОБАЧЕ ИРАНЦИТЕ НЕ ИСКАТ ДА МИ ПОМОГНАТ"

    13:41 10.03.2026

  • 12 ДОНИ НЯМА ПАТРОНИ

    15 9 Отговор
    Малките гамени убиха Аятолаха и 150 момиченца, удариха няколко рисунки на самолети и хеликоптери и се наиграха.

    13:42 10.03.2026

  • 13 да бе, да

    17 6 Отговор
    Няма гаранция, която САЩ и Израел няма да нарушат без дори да се замислят. Колко пъти ще се играе тази безсмислена игра? Ако Иран е тръгнал на свещена война, най-добре е да си довърши работата докрай. Колкото да е неприятно да се признае, историята доказва, че докато изкуствено създаденото образувание, наречено Израел, съществува, войните и насилието в региона няма да спрат. Близо 80 години съседите на Израел са в непрекъснат конфликт с "богоизбраните". Време е ООН да отмени резолюцията си от 1948 г. и да признае грешката си.

    13:42 10.03.2026

  • 14 гаранция от франция

    0 7 Отговор
    Докато няма марионетно управление, с петро долари ще се въстановяват обогатителни уранови технологии и ще предизвикват предстоящи поредни разрушителни бомбардировки.

    13:45 10.03.2026

  • 15 Много сте зле с информацията

    18 2 Отговор
    Последна минута: Трумп каза, че може да преговаря .....ама Иран е категоричен и не иска преговори и казва, че те ще определят края на войната!

    13:45 10.03.2026

  • 16 Мое да

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Кроят планове,оти са хитри

    13:46 10.03.2026

  • 17 Гаранцията за Иран

    16 2 Отговор
    е да държи Ормузкия проток затворен.

    13:46 10.03.2026

  • 18 Истината си е

    14 4 Отговор
    Че ако Израел престане да съществува , САЩ ще се кротнат като агънце.

    13:47 10.03.2026

  • 19 Васо

    6 6 Отговор
    Обосрались наши иранские друзя! Здорово обосрались... Мухаххаха... Нали щехте дълга война да водите, бе?

    14:02 10.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хм...

    8 13 Отговор
    Снощи инфантилния идиот тръмп е звънял на Путин да го моли за следното: инфантилния идиот тръмп ще обяви пълна победа, края на иранската ядрена програма и на въоръжените сили на Иран, ще нахлузи намордник на малката kyчka биби, ще си прибере играчките от региона и ще отпълзи към пiHд0cTaH да се бие в гърдите колко е велик. Пазарлъкът е иранците също да се кротнат и да не го опровергават.

    14:04 10.03.2026

  • 22 Аятолах в хамак

    5 4 Отговор
    Пълна и безусловна капитулация на САЩ и Израел!

    Коментиран от #24

    14:12 10.03.2026

  • 23 Закономерно

    6 4 Отговор
    Вече им омекнаха чaлмите. До края на седмицата и ще се молят за пощада.

    Коментиран от #27

    14:24 10.03.2026

  • 24 Дони

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Аятолах в хамак":

    Па може и да превърна пясъка в стъкпло на пустинята....

    Коментиран от #26

    14:24 10.03.2026

  • 25 Цървул

    5 1 Отговор
    Днес ще ви дадат гаранции , а другата седмица ще ви пуснат ракети . Гаранция Франция .

    14:25 10.03.2026

  • 26 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дони":

    Па може и аз да метна една в ycpaiнi.

    14:36 10.03.2026

  • 27 Върховенство на П

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Закономерно":

    Ако беше чел щеше да знаеш че се молят само на Алах

    14:38 10.03.2026

  • 28 Гост

    1 0 Отговор
    Какви са тези руски войници на снимката след иранския водач?

    Коментиран от #29

    14:45 10.03.2026

  • 29 Под снимката пише

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    Учение на Иран и Русия.

    14:49 10.03.2026

  • 30 Карго 200

    0 0 Отговор
    Гаранция Франция!

    14:50 10.03.2026

