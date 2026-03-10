Иранското правителство настоява за гаранции за спиране на огъня

Иранското външно министерство поиска гаранции за сигурност за спиране на огъня в конфликта със САЩ и Израел, предаде ДПА, съобщи БТА.
"Ако бъде постигнато спиране на огъня или на войната бъде сложен край, трябва да има гаранция, че агресивните действия срещу Иран няма да бъдат повторени", заяви днес иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади. Той се аргументира без такава гаранция спирането на огъня би било безсмислено.
Не Ислямска република Иран започна войната и агресията, изтъкна Гарибабади.
Той подчерта, че Иран извършва ракетните си атаки в съответствие с член 51 от Устава на ООН, възползвайки се от правото си на легитимна самоотбрана.
Съобщава се, че през последните дни няколко страни са се опитали да влязат в ролята на посредници за решаване на конфликта. Сред тях, отбелязва ДПА, са Китай, Русия, Франция и, по думите на иранския заместник-министър, някои "държави от региона".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
