Новини
Свят »
САЩ »
Обвинен в опит за убийство на Тръмп: Прокуратурата не е доказала нищо, никой не е стрелял

Обвинен в опит за убийство на Тръмп: Прокуратурата не е доказала нищо, никой не е стрелял

20 Септември, 2025 06:51, обновена 20 Септември, 2025 05:55 606 4

  • сащ-
  • убийство-
  • тръмп-
  • атентат-
  • флорида

Райън Раут е обвинен в опит за убийство на американския президент на неговото голф игрище във Флорида миналата година

Обвинен в опит за убийство на Тръмп: Прокуратурата не е доказала нищо, никой не е стрелял - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж, обвинен в опит за убийство на президента на САЩ Доналд Тръмп на неговото голф игрище във Флорида миналата година, заяви пред федерален съдия, че прокуратурата не е доказала, че е имало опит за атентат, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Съдията обаче отхвърли молбата му за оправдание, което означава, че съдбата на мъжа ще бъде решена от съдебните заседатели.

Прокурорите приключиха делото срещу Райън Раут в петък следобед след разпита на 38 свидетели в продължение на седем дни. След като съдебните заседатели бяха освободени за уикенда, Раут, който се представлява сам, подаде молба за оправдателна присъда директно до федералния съдия Айлин Кенън по четири от петте обвинения срещу него, с изключение на обвинението, че е осъден престъпник, притежаващ огнестрелно оръжие.

Прокурорите заявиха, че Раут е прекарал седмици в планиране на убийството на Тръмп, преди да насочи пушка през храстите, докато Тръмп играеше голф на 15 септември 2024 г. в своя клуб в Уест Палм Бийч.

Раут пледира невинен по обвиненията в опит за убийство на основен кандидат за президент, нападение над федерален служител и няколко нарушения, свързани с огнестрелно оръжие.

В петък следобед Раут заяви, че прокурорите не са доказали никакъв опит за убийство на Тръмп.

"Те може би са доказали, че някой е бил извън оградата (на голф игрището) с оръжие, но с оръжието никога не е било стреляно", каза Раут.

Той заяви, че зоната извън Trump International Golf Club е обществено място за преминаване по обществен път и всеки има право да бъде там с оръжие.

Прокурорите отговориха, че Раут е предприел няколко съществени стъпки в опита си да убие Тръмп, включително да насочи заредено оръжие със свален предпазител през оградата.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    2 3 Отговор
    Не знаех, че Гешев е станал прокурор в САЩ...

    05:58 20.09.2025

  • 2 И Киев е Руски

    4 3 Отговор
    Зад опита за убийство на Тръмп стои зеленски

    06:02 20.09.2025

  • 3 Дедото

    0 2 Отговор
    дето хванаха със сак,с фаянсови плочки !

    06:09 20.09.2025

  • 4 Уса

    0 0 Отговор
    С убииството на Чарли всичко приключи няма милост

    06:22 20.09.2025