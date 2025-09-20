Новини
Келог: Зеленски трябва да признае териториалните загуби на страната си ВИДЕО
  Тема: Украйна

Келог: Зеленски трябва да признае териториалните загуби на страната си ВИДЕО

20 Септември, 2025 06:44, обновена 20 Септември, 2025 06:57 1 865 19

Той трябва да го направи, в противен случай Русия ще продължи да напредва на запад от река Днепър, заяви

Снимка: Х
Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски трябва да признае териториалните загуби на страната си.

Това мнение изрази специалният пратеник на Тръмп за Украйна Кийт Келог, който е генерал-лейтенант от резерва от армията на САЩ, в YouTube канала Deep Dive.

„Украинците имат всички доказателства, че губят. Зеленски трябва да го признае, в противен случай Русия ще продължи да напредва на запад от река Днепър“, каза анализаторът.

Той добави, че ако украинският лидер продължи да отрича този очевиден факт, украинските въоръжени сили ще продължат да губят войници.

По-рано, в интервю за британския вестник The Telegraph, Келог посъветва Украйна да приеме действителната си териториална загуба.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    3 43 Отговор
    Колко ли са му платили руснаците на Келог да казва техните опорки?

    Коментиран от #3, #4, #7, #11, #12

    07:00 20.09.2025

  • 2 Каунь

    31 2 Отговор
    А,а право куме в очи. Ама той нещо не го признават много-много за преезидент.

    07:01 20.09.2025

  • 3 Хи хи

    17 10 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Нищо не са му платили, щото руснаците плащат в копейки, а никой не иска копейки, нъл тъй ??!!

    07:04 20.09.2025

  • 4 Петър

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Знаете ли, че в ЕС има държава членка, на която е окупирана една трета от територията и? Защо ЕС не наложи санкции на окупатора?

    Коментиран от #9

    07:08 20.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ъъъъъъъ

    8 7 Отговор
    Кой лъже?

    "Руският президент Владимир Путин иска да възстанови Руската империя, според специалния пратеник на президента на САЩ Кийт Келог. Според него, ако на Путин бъде даден и сантиметър земя, той ще вземе цяла миля в бъдеще.

    Келог направи това изявление в интервю за „Телеграф“.

    Коментиран от #13

    07:12 20.09.2025

  • 7 Хи хи

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Кво искаш да кажеш, че висши американски служители са корумпирани ли ??? Глей да не ти се случи случката на Садам и Кадафи !!

    07:14 20.09.2025

  • 8 Факт

    17 2 Отговор
    Това им разби цялата пропаганда!

    07:16 20.09.2025

  • 9 Ъъъъъъъ

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Петър":

    Ми той ЕС купува петрол от Саудитска Арабия, която от 15 години води война срещу Йемен и уби хиляди цивилни, но Урсула целува х.. на МБС. Така че.....

    07:19 20.09.2025

  • 10 Съдията

    22 1 Отговор
    Това отдавна е факт. САЩ и Русия се разбраха, а Украйна ако не вдигне белия байрак ще продължава да става все по-незначителна териториално, а Западна(ла) Европа ще преглъща жално не вярвайки, че става все по-незначителна териториално и политически.😂

    07:20 20.09.2025

  • 11 Съдията

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Той си взима официално заплатата, но Тръмп спря центовете за такива като теб.😂

    07:23 20.09.2025

  • 12 АМИ ГЛЕЙ СИГА

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    ТОЯ Е ТИПИЧЕН УК.....РОП
    ВЕЧЕ И КЕЛОК Е ПУТИНИСТ
    АМА НЯМА ЛОШО
    НАЛИ КАЯ И УРСУЛА СА ЖИЛЕЗНИ

    07:25 20.09.2025

  • 13 Ууубре

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ъъъъъъъ":

    Ами изгледай видеото де

    Просто им узряват тиквите за реалността. Мокрите сънища все някога свършват.
    И ти ще се събудиш, подмокрен.

    07:26 20.09.2025

  • 14 хихи

    11 1 Отговор
    А България е в Коалиция на губещите(желаещите) ... Пак сме от страната на Булката...

    Коментиран от #15, #17

    07:38 20.09.2025

  • 15 Мъж

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "хихи":

    Винаги можеш да заминеш за Русия, но ти харесва ролята на булката, защото си ЛГБТ.

    08:15 20.09.2025

  • 16 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Варшава обяви, че единият от задържаните за дрона над правителствената сграда е украинец

    08:21 20.09.2025

  • 17 Ние сме

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "хихи":

    От страната на мераклиите

    08:22 20.09.2025

  • 18 Липсва ми

    2 0 Отговор
    Информацията дали зеленски си е измил зъбите тази сутрин

    08:22 20.09.2025

  • 19 Гледай ти

    1 0 Отговор
    Келог беше на страната на Украйна за бой до последния украинец и нито сантиметър земя за Русия.Какео стана,да не са му спрели комисионните или вече не иска да е жив щит за Киев.

    08:31 20.09.2025