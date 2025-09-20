Украинският президент Володимир Зеленски трябва да признае териториалните загуби на страната си.

Това мнение изрази специалният пратеник на Тръмп за Украйна Кийт Келог, който е генерал-лейтенант от резерва от армията на САЩ, в YouTube канала Deep Dive.

„Украинците имат всички доказателства, че губят. Зеленски трябва да го признае, в противен случай Русия ще продължи да напредва на запад от река Днепър“, каза анализаторът.

Той добави, че ако украинският лидер продължи да отрича този очевиден факт, украинските въоръжени сили ще продължат да губят войници.

По-рано, в интервю за британския вестник The Telegraph, Келог посъветва Украйна да приеме действителната си териториална загуба.