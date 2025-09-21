Новини
Един убит и няколко ранени при стрелба на сватба в САЩ ВИДЕО

21 Септември, 2025 09:42, обновена 21 Септември, 2025 09:48 883 13

Мотивите на нападателя се изясняват

Един убит и няколко ранени при стрелба на сватба в САЩ ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трагедия се разигра по време на сватбено тържество в Ню Хемпшир, САЩ, след като въоръжен мъж нахлу в кънтри клуба, където се провеждаше събитието, и откри огън, пише New York Post.

Един човек е убит при стрелбата, а няколко други са ранени. Изданието съобщава, че един пострадал е откарана в болница с огнестрелна рана. Шестима други участници в партито също са хоспитализирани с наранявания, получени в хаоса, последвал нападението.

Вестникът съобщи, че въоръженият мъж е задържан. Полицията в момента установява мотива му.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    11 2 Отговор
    Те и нашите MANGали така си гърмят по сватбите...

    Коментиран от #5

    09:49 21.09.2025

  • 2 това трябва да

    10 1 Отговор
    е РОМСКА СВАТБА

    09:50 21.09.2025

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 1 Отговор
    Веселят се хората,лошо нема!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    09:50 21.09.2025

  • 4 демократ

    5 10 Отговор
    Ужасът за комунистите е въоръжен народ.

    Коментиран от #8

    09:53 21.09.2025

  • 5 Загърмяха пищове

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    зазвънтеха ножове пиян герги се жени наи старият ергенин---Георги Германов

    09:53 21.09.2025

  • 6 Ццц

    1 2 Отговор
    Да е за урок на всички булки, че освен младоженецът трябва да канят и любовника на сватба. Освен това наследството е за предпочитане пред развода, защото те прави 50 % по-богат, а не 50 % по-беден.

    09:53 21.09.2025

  • 7 минувач

    10 1 Отговор
    Янките се трепят и без война ...Ежедневие в най-демократичната държава ...

    09:54 21.09.2025

  • 8 мюмюн на шише

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "демократ":

    мастика да та опушка

    09:54 21.09.2025

  • 9 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Това да се чува

    10:06 21.09.2025

  • 10 Мотивите са

    3 0 Отговор
    че булката не е била честна и са тръгнали да си искат парите от бащата.
    В последствие мешерето се намесва и отсъжда в полза на бащата.
    Нищо необичайно.

    10:13 21.09.2025

  • 11 чай шукарие

    2 0 Отговор
    Хубава работа, ама…

    10:20 21.09.2025

  • 12 ххйххллхк

    0 0 Отговор
    Добро утро

    10:26 21.09.2025

  • 13 По биология ми се обесняваше как човека

    1 0 Отговор
    Бил най висшето същество на планетата а аз още като дете отказвах да повервам на това и сега като пораснал разбирам че съм бил прав в това съждение

    11:14 21.09.2025