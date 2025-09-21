Един убит и няколко ранени при стрелба на сватба в САЩ ВИДЕО

Трагедия се разигра по време на сватбено тържество в Ню Хемпшир, САЩ, след като въоръжен мъж нахлу в кънтри клуба, където се провеждаше събитието, и откри огън, пише New York Post.
Един човек е убит при стрелбата, а няколко други са ранени. Изданието съобщава, че един пострадал е откарана в болница с огнестрелна рана. Шестима други участници в партито също са хоспитализирани с наранявания, получени в хаоса, последвал нападението.
Вестникът съобщи, че въоръженият мъж е задържан. Полицията в момента установява мотива му.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Коментиран от #5
09:49 21.09.2025
2 това трябва да
09:50 21.09.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
09:50 21.09.2025
4 демократ
Коментиран от #8
09:53 21.09.2025
5 Загърмяха пищове
До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":зазвънтеха ножове пиян герги се жени наи старият ергенин---Георги Германов
09:53 21.09.2025
6 Ццц
09:53 21.09.2025
7 минувач
09:54 21.09.2025
8 мюмюн на шише
До коментар #4 от "демократ":мастика да та опушка
09:54 21.09.2025
9 Kaлпазанин
10:06 21.09.2025
10 Мотивите са
В последствие мешерето се намесва и отсъжда в полза на бащата.
Нищо необичайно.
10:13 21.09.2025
11 чай шукарие
10:20 21.09.2025
12 ххйххллхк
10:26 21.09.2025
13 По биология ми се обесняваше как човека
11:14 21.09.2025