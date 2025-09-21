Един убит и няколко ранени при стрелба на сватба в САЩ ВИДЕО

Трагедия се разигра по време на сватбено тържество в Ню Хемпшир, САЩ, след като въоръжен мъж нахлу в кънтри клуба, където се провеждаше събитието, и откри огън, пише New York Post.

Един човек е убит при стрелбата, а няколко други са ранени. Изданието съобщава, че един пострадал е откарана в болница с огнестрелна рана. Шестима други участници в партито също са хоспитализирани с наранявания, получени в хаоса, последвал нападението.

Вестникът съобщи, че въоръженият мъж е задържан. Полицията в момента установява мотива му.