Тръмп и Ванс ще изнесат речи на възпоменателната служба за Чарли Кърк

Роднини, поддръжници и съратници на американския десен активист Чарли Кърк, включително президентът Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, ще го почетат днес на голяма възпоменателна служба в югозападния щат Аризона, съобщи ДПА, предава dir.bg.

Събитието е насрочено за 11:00 ч. местно време (20:00 ч. българско) на футболен стадион в Глендейл, Аризона, с капацитет 63 400 души, където Кърк последно е живял със семейството си. Очаква се десетки хиляди гости да присъстват, като Тръмп и Ванс ще изнесат речи заедно с вдовицата на Кърк, Ерика.

Два самолета с персонал на администрацията на Тръмп също ще присъстват на мемориала, заяви говорителят на Белия дом Карълайн Ливит пред Fox News. „Това показва колко много хора той е докоснал на най-високите нива на нашето правителство. Той ще бъде почетен и запомнен“, допълни тя.

Очакват се строги мерки за сигурност, тъй като страната остава в състояние на високо напрежение след фаталната стрелба.

31-годишният Кърк беше застрелян на университетско събитие в щата Юта на 10 септември. Предполагаемият извършител, 22-годишен мъж, е арестуван и обвинен в убийство, като е изправен пред смъртно наказание.

Убийството предизвика неочаквани и значителни политически последици в САЩ, като разпали дебат относно изказвания на Тръмп и Ванс, в които те призовават за наказание на хора, одобряващи или радващи се на смъртта на Кърк. Критиците твърдят, че такива изказвания са защитени от Първата поправка на Конституцията.

Кърк беше близък до правителството на Тръмп и семейството му. Чрез своите платформи, включително успешен подкаст, той достигаше до милиони слушатели, особено сред младите хора. В същото време критиците го обвиняваха в разпространение на расистки, хомофобски и сексистки възгледи.