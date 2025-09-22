Експлозия разтърси исканата от Тръмп военновъздушната база Баграм в Афганистан ВИДЕО

Експлозия е станала близо до входа на военновъздушната база Баграм в провинция Парван, Афганистан, съобщи Afghan International, позовавайки се на свой източник.

Според него, експлозията е станала близо до източната страна на военния обект. Причината за инцидента не е уточнена. Експерти по обезвреждане на бомби са извършили контролирана детонация на намерените експлозиви, добави източникът.

Инцидентът е станал на фона на изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп за намерението на Вашингтон да си върне контрола над същата база, според Afghan International.

На 21 септември американският лидер написа в Truth Social, че Афганистан ще се изправи пред последствия, ако властите на страната не се съгласят да върнат контрола над базата на САЩ. Коментирайки думите му, афганистанските власти призоваха Вашингтон да избягва повтарянето на „минали неуспешни подходи“ и да демонстрира рационалност.

От 2001 до 2021 г. летището Баграм е служило като най-голямата база на водената от САЩ международна коалиция в Афганистан. На 1 юли 2021 г. американците напуснаха авиобазата, а на 15 август тя премина под контрола на талибанското движение.