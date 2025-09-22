Новини
Свят »
Афганистан »
Експлозия разтърси исканата от Тръмп военновъздушната база Баграм в Афганистан ВИДЕО

Експлозия разтърси исканата от Тръмп военновъздушната база Баграм в Афганистан ВИДЕО

22 Септември, 2025 05:43, обновена 22 Септември, 2025 05:50 789 5

  • военна база-
  • експлозия-
  • афганистан-
  • тръмп

Причината за инцидента не е уточнена

Експлозия разтърси исканата от Тръмп военновъздушната база Баграм в Афганистан ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозия е станала близо до входа на военновъздушната база Баграм в провинция Парван, Афганистан, съобщи Afghan International, позовавайки се на свой източник.

Според него, експлозията е станала близо до източната страна на военния обект. Причината за инцидента не е уточнена. Експерти по обезвреждане на бомби са извършили контролирана детонация на намерените експлозиви, добави източникът.

Инцидентът е станал на фона на изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп за намерението на Вашингтон да си върне контрола над същата база, според Afghan International.

На 21 септември американският лидер написа в Truth Social, че Афганистан ще се изправи пред последствия, ако властите на страната не се съгласят да върнат контрола над базата на САЩ. Коментирайки думите му, афганистанските власти призоваха Вашингтон да избягва повтарянето на „минали неуспешни подходи“ и да демонстрира рационалност.

От 2001 до 2021 г. летището Баграм е служило като най-голямата база на водената от САЩ международна коалиция в Афганистан. На 1 юли 2021 г. американците напуснаха авиобазата, а на 15 август тя премина под контрола на талибанското движение.


Афганистан
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    4 0 Отговор
    Международното право нещо?
    Евроалабалистите с техните ценности???
    Да си върнели били, на чужда територия, на независима държава, ха!

    06:13 22.09.2025

  • 2 Сандо

    3 0 Отговор
    Базата е построена от СССР през 1950 година.

    06:13 22.09.2025

  • 3 оня с коня

    0 6 Отговор
    тая База не е от Вчера и не е паднала от Небето,а е изградена с разрешение на Предишни Афг. Правителства,като Афганистан е получил Стотици Милиони Долари под формата на Соц. Помощ от Янките.Сега идват някакви новоизлюпени Революционери и Реформатори на Власт в Страната дето едвам Сричат написан текс,башка че не го разбират като Смисъл и решават да Национализират като Партизани на 9. Септември?Аре Йок, моля ви се!

    06:16 22.09.2025

  • 4 хихи

    1 0 Отговор
    Чичо Дончо, не с рогата!!!

    06:21 22.09.2025

  • 5 Бай Дончо

    2 0 Отговор
    Вижда провалите като победа. Той е велик , като едно хлапе каквото иска ще бъде негово. Но тук май се спъна и ще падне яко.

    06:30 22.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Албания