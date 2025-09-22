Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран и Русия подписват документи за изграждане на нови ядрени реактори

Иран и Русия подписват документи за изграждане на нови ядрени реактори

22 Септември, 2025 17:01 468 3

  • иран-
  • русия-
  • ядрени блокове-
  • договор
Иран и Русия подписват документи за изграждане на нови ядрени реактори - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Русия и Иран ще подпишат тази седмица споразумения за изграждането на нови ядрени блокове в Иран, съобщи руската агенция РИА Новости, цитирайки думите на директора на Иранската организация за ядрена енергетика, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мохамад Еслами, който е и вицепрезидент на Иран, говори по време на посещение в Москва.

Западните правителства обвиняват Техеран, че не спазва споразумението от 2015 г. със световните сили, което имаше за цел да възпрепятства Техеран да разработва ядрено оръжие. Иран отрича да има такива намерения, а Русия заявява, че подкрепя правото на Техеран на мирна ядрена енергия.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПУТИН ПАК ЩЕ ЦЕЛУВА КОРАНА

    1 4 Отговор
    И ЩЕ НИ РАЗПРАВЯ СКАЗКИ ЗА РУСКОТО ПРАВОСЛАВИЕ

    17:18 22.09.2025

  • 2 Евала на Иранците

    2 0 Отговор
    Умни хора

    17:25 22.09.2025

  • 3 Света

    1 0 Отговор
    подкрепя правото на Техеран на мирна ядрена енергия. ЕК не са света. ЕС е коптора на света!

    17:26 22.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания