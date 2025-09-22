SpaceX изстреля ракета Falcon 9 със спътници за нуждите на Националната разузнавателна служба на САЩ

Главен редактор във Fakti.bg

Американската компания SpaceX изстреля ракета Falcon 9, носеща спътници за Националната разузнавателна служба на САЩ (NROL).

Изстрелването беше излъчено на живо на страницата на компанията в X.

Ракетата, част от мисията NROL-48, беше изстреляна от военновъздушната база Ванденберг в Калифорния в 10:38 ч. местно време (20:38 ч. московско време).

Дейностите на NROL, която наблюдава американските разузнавателни спътници, са строго класифицирани.

Параметрите и описанията на спътниците не се разкриват.