SpaceX изстреля ракета Falcon 9 със спътници за нуждите на Националната разузнавателна служба на САЩ

22 Септември, 2025 21:25, обновена 22 Септември, 2025 21:29

Параметрите и описанията на спътниците не се разкриват

SpaceX изстреля ракета Falcon 9 със спътници за нуждите на Националната разузнавателна служба на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Американската компания SpaceX изстреля ракета Falcon 9, носеща спътници за Националната разузнавателна служба на САЩ (NROL).

Изстрелването беше излъчено на живо на страницата на компанията в X.

Ракетата, част от мисията NROL-48, беше изстреляна от военновъздушната база Ванденберг в Калифорния в 10:38 ч. местно време (20:38 ч. московско време).

Дейностите на NROL, която наблюдава американските разузнавателни спътници, са строго класифицирани.

Параметрите и описанията на спътниците не се разкриват.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луноход

    3 1 Отговор
    А какво стана с Луната?Нали навремето направихте пътека до там?

    21:34 22.09.2025

  • 2 Славея

    0 1 Отговор
    Безспоре Технологичен напредък

    21:34 22.09.2025

  • 3 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор
    Котайските смеш ници къде са.

    21:35 22.09.2025