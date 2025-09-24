Новини
Антонио Гутериш: Ужасите в Украйна и Газа продължават

24 Септември, 2025 05:53, обновена 24 Септември, 2025 04:56 588 12

Генералният секретар на ООН говори пред Общото събрание за мира, сигурността, равенството и човешките права

Антонио Гутериш: Ужасите в Украйна и Газа продължават - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш засегна днес пред Общото събрание на ООН темите за мира, сигурността, равенството и човешките права. Той говори в продължение на около 30 минути пред лидери от цял свят.

"Преди 80 години в свят, белязан от война, нашите лидери са направили избор: избрали са сътрудничеството пред хаоса, мира пред войната", заяви Гутериш в началото на словото си. "Този избор доведе до създаването на Организацията на обединените нации, не като мечта за съвършенство, а като практическа стратегия за оцеляването на човечеството", добави той.

"Организацията на обединените нации е повече от място за срещи. Тя е морален компас, сила за мир и поддържане на мира, пазител на международното право, катализатор за устойчиво развитие, както и центърът, който превръща вашите решения, решенията на държавите членки, в действия", подчерта Гутериш.

"Нашият свят става все по-многополюсен. И това е положително, защото отразява по-разнообразен и динамичен глобален пейзаж. Но многополюсността без ефективни многостранни институции може да доведе до хаос", предупреди генералният секретар на ООН.

Гутериш говори и за ангажиментите към Устава на ООН.

"Уставът не е по избор. Той е нашата основа. И когато основата се пропука, всичко, което е построено върху нея, се разпада", заяви Гутериш. "По целия свят виждаме страни, които се държат така, сякаш правилата не важат за тях. Виждаме хора, които се третират като нещо по-малко от хора. И ние трябва да го осъдим", добави той.

Гутериш каза, че "безнаказаността е майката на хаоса – и тя е породила някои от най-ужасните конфликти на нашето време."

Той обърна внимание на ситуацията в Судан, където "цивилни биват избивани, гладуват и са принудени да мълчат, а жените и момичетата са подложени на неописуемо насилие."

Както се очакваше, Гутериш засегна и темата за войната в Украйна.

"В Украйна безмилостното насилие продължава да убива цивилни, да разрушава гражданската инфраструктура и да заплашва световния мир и сигурност", заяви той.

По темата за Газа Гутериш обяви, че "ужасите продължават вече почти втора чудовищна година. Те са резултат от решения, които противоречат на основните човешки ценности."

"Мащабът на смъртта и разрушението надхвърля всеки друг конфликт, който съм виждал през годините си като генерален секретар", изтъкна дипломатът.

"Трябва да изберем човешкото достойнство и човешките права. Човешките права не са украшение на мира – те са неговата основа", подчерта генералният секретар на ООН Антонио Гутериш.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гепирал Муфтаджийски

    0 9 Отговор
    Докато продължава войната няма да ви пуснем Ковид-19. Радвайте се, щото иначе яко ще се мре.

    05:01 24.09.2025

  • 2 Гориил

    11 8 Отговор
    Съединените щати обявиха оттеглянето си от Съвета на ООН по правата на човека и замразиха 1 милиард долара плащания към него. Още един милиард долара бяха анулирани за Общото събрание на ООН, което се осмели да обяви признаване на палестинска държава.Атмосферата в сградите на ООН на Ийст Ривър беше потискаща. Десетки от най-бедните страни в света ще бъдат лишени от храна и медицинска помощ поради липса на финансиране. След гневната и раздразнена реч на Тръмп всички присъстващи напуснаха залата за заседания объркани и уплашени.

    05:05 24.09.2025

  • 3 И Киев е Руски

    3 8 Отговор
    Може би ООН ако се намираше на територията на Русия няма е да изглежда толкова бутафорна и жалка

    05:13 24.09.2025

  • 4 Коментатор

    9 3 Отговор
    Раша се води уверено от Путлер по пътя който стига до мястото където са СССР и крайцера.

    Коментиран от #11

    05:22 24.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гориил

    10 1 Отговор
    Дори в най-смелите си мечти не би могъл да си представи да спре и забави кортежа на френския президент. Това беше неприкрит акт на презрение и враждебност към една от най-великите империи в света.

    05:28 24.09.2025

  • 8 говнериш

    0 1 Отговор
    вонещ

    05:35 24.09.2025

  • 9 Гориил

    5 0 Отговор
    Руският външен министър Сергей Лавров пристигна тази вечер в Ню Йорк за седмицата на 80-годишнината на Общото събрание на ООН.Очаква се Сергей Викторович да проведе няколко двустранни срещи, включително разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, и да участва в многостранни събития с участието на Г-20, БРИКС и Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС). Планирана е и среща с генералния секретар Антонио Гутериш. Лавров може да обяви реципрочните мерки на Русия за финансиране на Организацията на обединените нации. Москва (както и Китай) не възнамерява да признае палестинска държава.

    05:47 24.09.2025

  • 10 Зелената хунта

    2 0 Отговор
    А какво направи ООН при преврата през 2014-та? Нищо. Вече е късно да се месят.

    05:51 24.09.2025

  • 11 Трол с главно Дъ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Коментатор":

    Ти си гледай собствената циганска кочина и не коментирай неща, от които не разбираш

    05:54 24.09.2025

  • 12 МАЙДАН

    1 0 Отговор
    Съд за Зеления клоун !

    06:11 24.09.2025