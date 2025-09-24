Белият дом: Американските данъкоплатци се възползват от новите продажби на оръжие на Украйна

Американските данъкоплатци се възползват от новите продажби на оръжие на Украйна, тъй като то вече не се раздава безплатно, а се плаща от страните от НАТО.
Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви това по Fox News във вторник.
„Президентът обяви, че ще продължим да продаваме оръжие на НАТО и алиансът и Украйна могат да изберат как да използват това оръжие“, каза тя.
„Но начинът, по който беше договорена тази сделка за оръжие при президента Тръмп, поставя Америка на първо място, защото ние продаваме това оръжие на Украйна, тоест на НАТО, а алиансът доставя това оръжие на Украйна, така че американските данъкоплатци се възползват от това. Това е промяна и изместване на позицията в сравнение с администрацията на Байдън“, каза Ливит.
Тръмп преди това беше заявил, че САЩ ще продължат да продават оръжие на страните от НАТО.
