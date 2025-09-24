Новини
Белият дом: Американските данъкоплатци се възползват от новите продажби на оръжие на Украйна

Белият дом: Американските данъкоплатци се възползват от новите продажби на оръжие на Украйна

24 Септември, 2025 06:28

То вече не се раздава безплатно, заяви Каролайн Ливит

Белият дом: Американските данъкоплатци се възползват от новите продажби на оръжие на Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските данъкоплатци се възползват от новите продажби на оръжие на Украйна, тъй като то вече не се раздава безплатно, а се плаща от страните от НАТО.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви това по Fox News във вторник.

„Президентът обяви, че ще продължим да продаваме оръжие на НАТО и алиансът и Украйна могат да изберат как да използват това оръжие“, каза тя.

„Но начинът, по който беше договорена тази сделка за оръжие при президента Тръмп, поставя Америка на първо място, защото ние продаваме това оръжие на Украйна, тоест на НАТО, а алиансът доставя това оръжие на Украйна, така че американските данъкоплатци се възползват от това. Това е промяна и изместване на позицията в сравнение с администрацията на Байдън“, каза Ливит.

Тръмп преди това беше заявил, че САЩ ще продължат да продават оръжие на страните от НАТО.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Много ясно

    7 4 Отговор
    Като има добитък в Европа да плаща.

    05:41 24.09.2025

  • 2 Много ясно

    7 1 Отговор
    И българските данъкоплатци се възползват от продажбата на оръжие.

    05:44 24.09.2025

  • 3 Не разбирам

    1 4 Отговор
    "на Украйна, тоест на НАТО"? С други думи, НАТО и Украйна са едно и също? Е, нали РФ беше агресор, нападнал мижава държавица? Нали не се бранеше от НАТО и НАТО не правеше опити да се разширява на Изток? Кво стаа?

    Коментиран от #11, #16

    05:50 24.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хихи

    4 3 Отговор
    Тръмп се Е..ва с ЕС„
    а България пак е от страната на Булата

    05:52 24.09.2025

  • 6 Анджо

    4 1 Отговор
    Много игра на думи и не знаем за какво иде реч. Не обръщайте толкова внимание на всяко лаене.

    05:54 24.09.2025

  • 7 Васко

    3 2 Отговор
    Като има глупаци да плащат и другида мрат,що не?

    05:54 24.09.2025

  • 8 Какво

    1 1 Отговор
    не плащат данъци ли ?

    05:56 24.09.2025

  • 9 Голям смях

    6 0 Отговор
    Там е работата, че това което се обявява по медиите не винаги кореспондира с фактите и истината.
    Тръмп и САЩ може и да лъжат за всичко за да се дистанцират от пряка конфронтация с империалистическа Русия.

    05:56 24.09.2025

  • 10 Гориил

    15 21 Отговор
    Ако България възнамерява да живее в междинния период между Нюрнбергските процеси (на всеки 20-40 години), тогава това се нарича краткосрочна перспектива. Ако страната е мъдра и отговорна, тя трябва да се съобрази с дългосрочните си национални интереси.

    Коментиран от #12

    05:56 24.09.2025

  • 11 Кюто

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не разбирам":

    ти е малко !

    05:57 24.09.2025

  • 12 В ЦК на БКП

    15 9 Отговор

    До коментар #10 от "Гориил":

    ли си работил ?

    05:58 24.09.2025

  • 13 Стръв за гладни шарани

    9 2 Отговор
    Какво се обявява и какво реално става 🤔 са коренно различни неща.

    05:59 24.09.2025

  • 14 Анджо

    1 2 Отговор
    С китай не е ли агресор, те също си правят тази сметка,да налагат по голямо влияние, напълниха ги технологии и сега се чудим как да противодействаме. Излиза, че с мойте камъни по мойта глава.

    05:59 24.09.2025

  • 15 Балъците плащат

    1 4 Отговор
    Американците харчат. Европо, Европо докъде се докара.

    06:00 24.09.2025

  • 16 Шахматиста де факто вкара и Украйна вНАТ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Не разбирам":

    Кое не е ясно?

    06:02 24.09.2025

  • 17 Арсенал

    0 0 Отговор
    И ние така ...

    06:07 24.09.2025

  • 18 Любопитен

    1 0 Отговор
    Тая на снимката дали знае оновните математически операции? Дано да може да събира, че да ги събере два в джуката. Но дано да не може да изважда, че да си стоят там.

    06:21 24.09.2025