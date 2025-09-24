Новини
Джими Кимъл: Никога не съм имал намерение да се подигравам с убийството на Чарли Кърк

Джими Кимъл: Никога не съм имал намерение да се подигравам с убийството на Чарли Кърк

24 Септември, 2025 10:22 845 3

Инцидентът предизвика национална дискусия в САЩ за свободата на словото и способността на Тръмп да контролира изказванията на журналисти

Джими Кимъл: Никога не съм имал намерение да се подигравам с убийството на Чарли Кърк - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Джими Кимъл се завърна в ефир с вечерното си телевизионно шоу във вторник след почти едноседмично прекъсване и в емоционален монолог, в който изглеждаше на ръба на сълзите, каза, че не е искал да се подиграва с убийството на консервативния активист Чарли Кърк, пише Асошиейтед прес, предаде БТА.

„Нямам илюзии, че ще променя мнението на някого, но искам да изясня нещо, защото за мен като човек е важно да разберете, че никога не съм имал намерение да се подигравам с убийството на един млад човек“, каза Кимъл. „Не мисля, че има нещо смешно в това.“

Той добави, че не се е опитвал да обвинява конкретна група „за действията на човек, който очевидно е бил дълбоко разстроен. Това беше точно обратното на това, което се опитвах да кажа.“ Той каза, че разбира, че изказванията му от миналата седмица са били „неуместни или неясни, а може би и двете“.

Но Кимъл не се извини. Той критикува филиалите на Ей Би Си, които свалиха шоуто му от ефир. Две групи телевизионни станции, които представляват около една четвърт от станциите на ABC, Sinclair и Nexstar, наредиха на своите медии да не излъчват Кимъл във вторник.

„Това не е законно“, каза Кимъл. „Това не е американско. Това е антиамериканско.“

Инцидентът предизвика национална дискусия в САЩ за свободата на словото и способността на президента Доналд Тръмп да контролира изказванията на журналисти, коментатори и дори комици. Ей Би Си спря предаването на Кимъл миналата сряда след критиките към думите му за последствията от убийството на Кърк. Но телевизията го върна след негативната реакция срещу компанията майка „Дисни“.

Кимъл благодари на много свои поддръжници, включително колеги водещи на вечерни шоута от миналото и настоящето. Той също така изтъкна хора, за които знае, че не са фенове на предаването му, но са се застъпили за правото му да говори, включително сенатора от Тексас Тед Круз.

„Изисква се кураж, за да се изкажат срещу тази администрация“, каза Кимъл. „Те го направиха и заслужават признание за това.“

Водещият почти се разплака отново, като похвали вдовицата на Кърк, Ерика, която публично прости на убиеца на съпруга си.

„Това е пример, който трябва да следваме“, каза той. „Ако вярвате в ученията на Исус, както аз, ето го... Безкористен акт на милост, прошка от скърбяща вдовица. Това ме трогна дълбоко. И се надявам да трогне и много други. И ако има нещо, което трябва да вземем от тази трагедия, за да продължим напред, се надявам да е това.“

Кимъл призна, че е бил ядосан, когато Ей Би Си го е отстранило, но похвали шефовете си, че са го върнали в ефир. „Несправедливо е, това ги излага на риск.“

Той се подигра на Тръмп, че го е критикувал за лошите рейтинги. „Той се опита да ме отстрани, но вместо това принуди милиони хора да гледат това шоу“, каза Кимъл.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

