В САЩ отмениха визите на чужденци, направили подигравателни коментари за убития Чарли Кърк

15 Октомври, 2025 07:52 826 15

  • чарли кърк-
  • сащ-
  • убийство-
  • доналд тръмп-
  • визи

Държавният департамент е решил да им отнеме визите, след като са били прегледани техни публикации в социалните мрежи

Снимка: БГНЕС/ EPA, съпругата на застреляния Чарли Кърк
Мария Атанасова

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп отмени визите на 6 чужденци, които според американските власти са направили подигравателни коментари или са омаловажили убийството на десния активист Чарли Кърк, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Държавният департамент на САЩ съобщи, че е решил да им отнеме визите, след като са били прегледани техни публикации в социалните мрежи и онлайн клипове за Кърк.

Съобщението дойде в момент, когато Тръмп връчваше посмъртно на Чарли Кърк президентския "Орден на свободата", най-високото отличие за цивилни в САЩ.

Американската администрация и нейните поддръжници са набелязали отделни хора заради коментарите им по отношение на Кърк, довело до уволнения или дисциплинарни мерки срещу журналисти, учители и други лица, които пораждат опасения за свободата на словото.

Шестимата, чиито визи са отменени, са от Аржентина, Бразилия, Германия, Мексико, Парагвай и Южна Африка. Имената им не се разкриват.


САЩ
  • 1 Украинец

    11 3 Отговор
    В Киев няма ток никъде и е 5 градуса ,помогнете .Хвърчат и вият линейки навсякъде .

    07:55 15.10.2025

  • 2 дядото

    8 5 Отговор
    типичен пример - американската демокрация и свобода на словото в действие

    07:55 15.10.2025

  • 3 Ееее

    3 5 Отговор
    Може би тези, на които са им били отнети визите са имали и други прегрешения и сега се опитват да изкарат, че американската администрация потиска свободата на словото. Чарли беше забележителна личност и сигурно би се противопоставил на такива действия.

    07:58 15.10.2025

  • 4 Иван С

    3 5 Отговор
    Това даже съм го преживявал в социализма

    07:59 15.10.2025

  • 5 Трол

    4 4 Отговор
    Значи САЩ отпадат като вариант за бягство.

    07:59 15.10.2025

  • 6 Украинката от влака

    6 2 Отговор
    Я?! То така се прави на други места - в САЩ всеки си има право на мнение!

    Коментиран от #8

    08:01 15.10.2025

  • 7 Хохо Бохо

    6 1 Отговор
    Родните козяци на где ще бягат сега? Хейтиха яко един от малкото американци дето бяха с акъла си.

    Коментиран от #10

    08:06 15.10.2025

  • 8 Латвийска рускиня

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Украинката от влака":

    Към Москва!!!
    841 руски граждани ще бъдат депортирани от Латвия.Те не са положило изпит за владеене на латвийски и не са подали документи за проверка за сигурност в законовия срок

    08:07 15.10.2025

  • 9 Коста

    5 2 Отговор
    Глей кво шпиониране пада из мрежата

    08:08 15.10.2025

  • 10 Козяка

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    Ще избягаме в единствената страна, където русофили не ходят, за да се атървем от тях, в Русия!

    08:08 15.10.2025

  • 11 Америка е вече велика

    2 4 Отговор
    Побе не падат от прозорците като в Русия. Америка си остава единствената велика държава в Света

    08:09 15.10.2025

  • 12 ТАС

    0 2 Отговор
    И това е демокрация?
    Нали имаше свобода на словото и печата?
    Ама друг път.

    Най-лошото е друго тоталното следене навсякъде.
    И още по лошото е, че свикваме с него и престава да ни прави впечетление.
    Биг барадър гледа.

    08:12 15.10.2025

  • 13 Факти

    2 1 Отговор
    Чарли Кърк :
    „Тръмп знае истината за Зеленски. Той е марионетка на ЦРУ, която доведе собствения си народ до ненужно клане“, цитира предишни изказвания на Кърк агенцията.

    Кърк се обяви срещу помощта за Украйна и нарече Зеленски пречка за мира.


    Той заяви, че Крим част от Русия, която никога не е трябвало да бъде прехвърляна на Украйна.

    „Той винаги е бил част от Русия. Никога не е трябвало да бъде прехвърлян“, каза Кърк в предаването си „Шоуто на Чарли Кърк“ по-рано тази година. /
    Чарли Кърк бе разстрелян 19.09. тази година в Юта Сащ

    Коментиран от #14

    08:16 15.10.2025

  • 14 Отец Дионисий

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Много грешен е бил.

    Коментиран от #15

    08:22 15.10.2025

  • 15 Северноатлантик

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Отец Дионисий":

    Що си мислят , че Цереуто го е утрепало ?

    08:32 15.10.2025