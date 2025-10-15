В САЩ отмениха визите на чужденци, направили подигравателни коментари за убития Чарли Кърк

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп отмени визите на 6 чужденци, които според американските власти са направили подигравателни коментари или са омаловажили убийството на десния активист Чарли Кърк, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.
Държавният департамент на САЩ съобщи, че е решил да им отнеме визите, след като са били прегледани техни публикации в социалните мрежи и онлайн клипове за Кърк.
Съобщението дойде в момент, когато Тръмп връчваше посмъртно на Чарли Кърк президентския "Орден на свободата", най-високото отличие за цивилни в САЩ.
Американската администрация и нейните поддръжници са набелязали отделни хора заради коментарите им по отношение на Кърк, довело до уволнения или дисциплинарни мерки срещу журналисти, учители и други лица, които пораждат опасения за свободата на словото.
Шестимата, чиито визи са отменени, са от Аржентина, Бразилия, Германия, Мексико, Парагвай и Южна Африка. Имената им не се разкриват.
1 Украинец
07:55 15.10.2025
2 дядото
07:55 15.10.2025
3 Ееее
07:58 15.10.2025
4 Иван С
07:59 15.10.2025
5 Трол
07:59 15.10.2025
6 Украинката от влака
Коментиран от #8
08:01 15.10.2025
7 Хохо Бохо
Коментиран от #10
08:06 15.10.2025
8 Латвийска рускиня
До коментар #6 от "Украинката от влака":Към Москва!!!
841 руски граждани ще бъдат депортирани от Латвия.Те не са положило изпит за владеене на латвийски и не са подали документи за проверка за сигурност в законовия срок
08:07 15.10.2025
9 Коста
08:08 15.10.2025
10 Козяка
До коментар #7 от "Хохо Бохо":Ще избягаме в единствената страна, където русофили не ходят, за да се атървем от тях, в Русия!
08:08 15.10.2025
11 Америка е вече велика
08:09 15.10.2025
12 ТАС
Нали имаше свобода на словото и печата?
Ама друг път.
Най-лошото е друго тоталното следене навсякъде.
И още по лошото е, че свикваме с него и престава да ни прави впечетление.
Биг барадър гледа.
08:12 15.10.2025
13 Факти
„Тръмп знае истината за Зеленски. Той е марионетка на ЦРУ, която доведе собствения си народ до ненужно клане“, цитира предишни изказвания на Кърк агенцията.
Кърк се обяви срещу помощта за Украйна и нарече Зеленски пречка за мира.
Той заяви, че Крим част от Русия, която никога не е трябвало да бъде прехвърляна на Украйна.
„Той винаги е бил част от Русия. Никога не е трябвало да бъде прехвърлян“, каза Кърк в предаването си „Шоуто на Чарли Кърк“ по-рано тази година. /
Чарли Кърк бе разстрелян 19.09. тази година в Юта Сащ
Коментиран от #14
08:16 15.10.2025
14 Отец Дионисий
До коментар #13 от "Факти":Много грешен е бил.
Коментиран от #15
08:22 15.10.2025
15 Северноатлантик
До коментар #14 от "Отец Дионисий":Що си мислят , че Цереуто го е утрепало ?
08:32 15.10.2025