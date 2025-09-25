Новини
Тръмп: Сикрет сървис разследва саботаж на ескалатора в ООН

Тръмп: Сикрет сървис разследва саботаж на ескалатора в ООН

25 Септември, 2025 09:35

Американският президент призова за ареста на отговорните за инцидента

Тръмп: Сикрет сървис разследва саботаж на ескалатора в ООН - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че американската служба Сикрет сървис разследва по думите му "саботаж" в ООН, като твърди, че неизправността на ескалатора, повредата на телепромптера и проблемите със звука са нарушили появата му пред световната организация ден по-рано, предаде БТА.

Тръмп написа в публикация в "Трут Соушъл", че ескалаторът, на който са се возили той и съпругата му Мелания, е спрял и те почти са паднали. Той призова за ареста на отговорните за инцидента. Той също така заяви, че телепромптерът му е изгаснал в началото на речта му и че световните лидери в залата не са могли да го чуят, защото озвучителната система е отказала.

"Не едно, не две, а три много зловещи събития", написа Тръмп. Тръмп заяви, че е поискал от ООН да запази записите от камерите за сигурност и е поискал разследване. Той съобщи, че Сикрет сървис разследва случая.

Ескалаторът в централата на ООН, който спря точно, когато на него се бяха качили президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, стана повод за любопитна сцена, документирана от камерите на журналистите и завъртяла се в интернет.

Тръмп припомни инцидента с ескалатора в изказването си пред Общото събрание на ООН, както каза, че това е всичко, което той е получил от световната организация - един ескалатор, който спира по средата. „Ако първата дама не беше в отлична форма, тя щеше да падне“, заяви Тръмп.

Но от ООН заявиха, че член от делегацията на Тръмп е задействал по погрешка бутона за спирането на ескалатора. „Механизмът за сигурност на ескалатора е бил задействан по невнимание от някои, който е бил преди президента“, заяви пред Франс прес Стефан Дюжарик, говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. След това ескалаторът е бил пуснат отново.


САЩ
  • 1 Реал Мадрид

    2 8 Отговор
    Украинци за пореден път пробиха крехката противовъздушна отбрана на Кремъл на анексирания Кримски полуостров, унищожавайки два вражески транспортни самолета Ан-26, наземна радарна станция и брегова радарна станция МР-10М1 "Мис М1". Подвигът принадлежи на майсторите от специалното звено "Призрак" на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна (ГУР). "Загубите на руската окупационна армия в Крим, причинени от бойци на ГУР, са записани в доклад на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна от 24 септември 2025 г. Колко добре гори московският транспортен самолет Ан-26 - гледайте видеото! Въоръжената борба продължава! Слава на Украйна!", съобщава официалният Telegram канал на украинската служба за военно разузнаване.

    Коментиран от #4

    09:37 25.09.2025

  • 2 Ангел Стоянов

    2 3 Отговор
    Сега ще нарочат някой работник или байчовците по подръжката в ООН и ще им стъжнят живота. Така е, като Дони е 80 годишен надут нарцисист. А, са му направили услуга реално, малко да раздвижи кръвоносната система и лимфата.

    09:42 25.09.2025

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 0 Отговор
    Рижавия пуяк сигурно е напълнил памперса, като спря ескалатора.
    А телепромптер е аутокюто, там къде му е написана речта...

    09:53 25.09.2025

  • 4 Да знаеш

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Реал Мадрид":

    Въпреки всичките "успехи" на Фашистрайна, границата се мести на запад, към Полша!

    Коментиран от #5

    09:56 25.09.2025

  • 5 Прав си

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да знаеш":

    От 23 февруари 2022 година (на 24 февруари сутринта, рашистките пълчища нахлуха в Украйна от три страни) досега, са завзели 1 % повече! ЕДИН ПРОЦЕНТ! Затова, когато изолираха расийските манипулатори от достъп до Тръмп и започнаха да му показват реалните факти се сафиряса и каза: Тези ако бяха реална военна сила, щяха да превземат Киев за няколко дни. Приличат на книжен тигър...

    10:31 25.09.2025

  • 6 Кандидат - диктаторчетата

    1 0 Отговор
    си приличат по това, че все някой иска да ги убива, саботира, шпионира и т.н.

    10:52 25.09.2025

  • 7 Скарлет

    0 0 Отговор
    Голямо падане щеше да има ако беше за на слизане 😵‍💫

    11:01 25.09.2025