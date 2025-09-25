Тръмп: Сикрет сървис разследва саботаж на ескалатора в ООН

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че американската служба Сикрет сървис разследва по думите му "саботаж" в ООН, като твърди, че неизправността на ескалатора, повредата на телепромптера и проблемите със звука са нарушили появата му пред световната организация ден по-рано, предаде БТА.
Тръмп написа в публикация в "Трут Соушъл", че ескалаторът, на който са се возили той и съпругата му Мелания, е спрял и те почти са паднали. Той призова за ареста на отговорните за инцидента. Той също така заяви, че телепромптерът му е изгаснал в началото на речта му и че световните лидери в залата не са могли да го чуят, защото озвучителната система е отказала.
"Не едно, не две, а три много зловещи събития", написа Тръмп. Тръмп заяви, че е поискал от ООН да запази записите от камерите за сигурност и е поискал разследване. Той съобщи, че Сикрет сървис разследва случая.
Ескалаторът в централата на ООН, който спря точно, когато на него се бяха качили президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, стана повод за любопитна сцена, документирана от камерите на журналистите и завъртяла се в интернет.
Тръмп припомни инцидента с ескалатора в изказването си пред Общото събрание на ООН, както каза, че това е всичко, което той е получил от световната организация - един ескалатор, който спира по средата. „Ако първата дама не беше в отлична форма, тя щеше да падне“, заяви Тръмп.
Но от ООН заявиха, че член от делегацията на Тръмп е задействал по погрешка бутона за спирането на ескалатора. „Механизмът за сигурност на ескалатора е бил задействан по невнимание от някои, който е бил преди президента“, заяви пред Франс прес Стефан Дюжарик, говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. След това ескалаторът е бил пуснат отново.
1 Реал Мадрид
Коментиран от #4
09:37 25.09.2025
2 Ангел Стоянов
09:42 25.09.2025
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
А телепромптер е аутокюто, там къде му е написана речта...
09:53 25.09.2025
4 Да знаеш
До коментар #1 от "Реал Мадрид":Въпреки всичките "успехи" на Фашистрайна, границата се мести на запад, към Полша!
Коментиран от #5
09:56 25.09.2025
5 Прав си
До коментар #4 от "Да знаеш":От 23 февруари 2022 година (на 24 февруари сутринта, рашистките пълчища нахлуха в Украйна от три страни) досега, са завзели 1 % повече! ЕДИН ПРОЦЕНТ! Затова, когато изолираха расийските манипулатори от достъп до Тръмп и започнаха да му показват реалните факти се сафиряса и каза: Тези ако бяха реална военна сила, щяха да превземат Киев за няколко дни. Приличат на книжен тигър...
10:31 25.09.2025
6 Кандидат - диктаторчетата
10:52 25.09.2025
7 Скарлет
11:01 25.09.2025