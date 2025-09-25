Тръмп: Сикрет сървис разследва саботаж на ескалатора в ООН

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че американската служба Сикрет сървис разследва по думите му "саботаж" в ООН, като твърди, че неизправността на ескалатора, повредата на телепромптера и проблемите със звука са нарушили появата му пред световната организация ден по-рано, предаде БТА.

Тръмп написа в публикация в "Трут Соушъл", че ескалаторът, на който са се возили той и съпругата му Мелания, е спрял и те почти са паднали. Той призова за ареста на отговорните за инцидента. Той също така заяви, че телепромптерът му е изгаснал в началото на речта му и че световните лидери в залата не са могли да го чуят, защото озвучителната система е отказала.

"Не едно, не две, а три много зловещи събития", написа Тръмп. Тръмп заяви, че е поискал от ООН да запази записите от камерите за сигурност и е поискал разследване. Той съобщи, че Сикрет сървис разследва случая.

Ескалаторът в централата на ООН, който спря точно, когато на него се бяха качили президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, стана повод за любопитна сцена, документирана от камерите на журналистите и завъртяла се в интернет.

Тръмп припомни инцидента с ескалатора в изказването си пред Общото събрание на ООН, както каза, че това е всичко, което той е получил от световната организация - един ескалатор, който спира по средата. „Ако първата дама не беше в отлична форма, тя щеше да падне“, заяви Тръмп.

Но от ООН заявиха, че член от делегацията на Тръмп е задействал по погрешка бутона за спирането на ескалатора. „Механизмът за сигурност на ескалатора е бил задействан по невнимание от някои, който е бил преди президента“, заяви пред Франс прес Стефан Дюжарик, говорителят на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. След това ескалаторът е бил пуснат отново.