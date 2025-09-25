Монологът на Джими Кимъл след завръщането му в ефир е събрал рекордна гледаемост

Излязоха данни, според които монологът на американския комик Джими Кимъл след завръщането му в ефир е събрал рекордна гледаемост, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Първият брой след спирането на предаването Jimmy Kimmel Live! по Ей Би Си, в който той се обърна към зрителите с монолог на водещия, съчетаващ хумор със смирение и сериозност, е бил наблюдаван по телевизията от 6,26 милиона зрители, което е най-рейтинговият му епизод от повече от десетилетие. Гледаемостта е достигната, при все че 23% от домакинствата в САЩ не са имали възможност да го гледат, тъй като някои местни филиали на Ей Би Си отказаха да излъчат предаването.
В социалните мрежи монологът на Кимъл събра близо 26 млн. гледания, включително 15,3 млн. в Ютюб и 6,3 млн. в Инстаграм.
Кимъл се забърка в полемика, след като президентът Доналд Тръмп и други правителствени представители го обвиниха, че в предаването си от 15 септември се е подиграл в ефир с убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк. Впоследствие шоуто му бе временно свалено от ефир, но Ей Би Си реши да го върне. Случаят предизвика разгорещени спорове в САЩ по темата за свободата на словото.
07:49 25.09.2025
07:50 25.09.2025
07:53 25.09.2025
07:55 25.09.2025
08:04 25.09.2025
08:08 25.09.2025
Когато убият твой приятел и ако си мъж ще искаш да отмъстиш а не да слушаш шегички за смъртта му
08:13 25.09.2025
08:37 25.09.2025
08:39 25.09.2025
08:44 25.09.2025