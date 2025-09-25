Новини
Свят »
САЩ »
Монологът на Джими Кимъл след завръщането му в ефир е събрал рекордна гледаемост

Монологът на Джими Кимъл след завръщането му в ефир е събрал рекордна гледаемост

25 Септември, 2025 07:41 1 243 11

  • джими кимъл-
  • монолог-
  • сащ-
  • чарли кърк

Епизодът е бил наблюдаван по телевизията от 6,26 милиона зрители

Монологът на Джими Кимъл след завръщането му в ефир е събрал рекордна гледаемост - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Излязоха данни, според които монологът на американския комик Джими Кимъл след завръщането му в ефир е събрал рекордна гледаемост, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Първият брой след спирането на предаването Jimmy Kimmel Live! по Ей Би Си, в който той се обърна към зрителите с монолог на водещия, съчетаващ хумор със смирение и сериозност, е бил наблюдаван по телевизията от 6,26 милиона зрители, което е най-рейтинговият му епизод от повече от десетилетие. Гледаемостта е достигната, при все че 23% от домакинствата в САЩ не са имали възможност да го гледат, тъй като някои местни филиали на Ей Би Си отказаха да излъчат предаването.

В социалните мрежи монологът на Кимъл събра близо 26 млн. гледания, включително 15,3 млн. в Ютюб и 6,3 млн. в Инстаграм.

Кимъл се забърка в полемика, след като президентът Доналд Тръмп и други правителствени представители го обвиниха, че в предаването си от 15 септември се е подиграл в ефир с убийството на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк. Впоследствие шоуто му бе временно свалено от ефир, но Ей Би Си реши да го върне. Случаят предизвика разгорещени спорове в САЩ по темата за свободата на словото.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 много ясно че е така

    6 2 Отговор
    дори и нашите джендъри от отоворено общество който са 24/7 на линия са гледали моногога с захлас с вибрирашите си пингвини в ръце

    07:49 25.09.2025

  • 2 Фон дер Миндер

    6 3 Отговор
    Гледали го 6 от 350 милиона и това било "рекордна гледаемост"... Жалки сте !

    07:50 25.09.2025

  • 3 Флин

    5 2 Отговор
    Да се обзаложим ли, че точно по това време двойно повече хора са гледали "филми" в онли фенс ???

    07:53 25.09.2025

  • 4 Защо не написахте

    4 2 Отговор
    че се извини и благодари на МАГА които го защитиха, че има право на свобода на словото, въпреки че не могат да го дишат заради простотиите и омразата му? И благодарение на тях пак е в ефир!!!!!

    07:55 25.09.2025

  • 5 Тото 1 и Тото 2

    2 0 Отговор
    Да внимаваме ли какво говорим срещу Магнита и Тиквата ? Че ще се обидят и няма да ни светят по пътя , който ни карат да вървим ?

    08:04 25.09.2025

  • 6 Жоро

    2 3 Отговор
    Всеки следващо "шоу",ще е с 30% надолу,докато удари дъното и бъде уволнен.

    08:08 25.09.2025

  • 7 Заяви че

    2 0 Отговор
    Тръмп не разбира от майтап.
    Когато убият твой приятел и ако си мъж ще искаш да отмъстиш а не да слушаш шегички за смъртта му

    08:13 25.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Америка е Велика

    3 3 Отговор
    За това Америка е велика! Там не виреят разни Тромпети и путинци!

    08:37 25.09.2025

  • 10 а в руската Фашистка демокрация

    4 0 Отговор
    А в руZката фашистка демокрация тоя да е паднал от някой балкон!?! :)))))

    08:39 25.09.2025

  • 11 Факти

    1 2 Отговор
    Тръмп се опита да репресира Кимел и само му вдигна рейтинга. Америка все пак е демокрация. В Русия който се подиграва с Путин го правят да изчезне. Помните ли хумористичното предаване Кукли по НТВ в края на 90-те? Там се подиграваха с всички политици, включително и Путин, още когато беше министър председател. Когато стана президент неговата кукла веднага изчезна от шоуто. След това собственикът на телевизията беше арестуван и срещу него бяха скалъпени всякакви обвинения. Той беше принуден да прехвърли телевизията на Газпром Медия и да напусне Русия. Путин за няколко месеца превзе всички медии и ги прехвърли на негови хора. Със свободата на словото в Русия беше свършено.

    08:44 25.09.2025