Украйна е в състояние да си възвърне завзетите земи с подкрепата на западните съюзници, заяви Тръмп. Дали това е обрат в неговата позиция?

Обрат в позицията на Тръмп за Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Според Доналд Тръмп, с помощта на западните съюзници Украйна е в състояние да си възвърне земите, завзети от руския агресор. С време, пари и финансова подкрепа, особено от страна на НАТО, границите отпреди началото на войната са опция, написа Тръмп в своята платформа Truth Social.

Това представлява обрат в позицията на Тръмп, отбелязва АРД. През отминалите седмици американският президент споменаваше в разговорите за приключване на войната и възможни териториални отстъпки от страна на Украйна, припомня германската обществена медия. Украинският президент Володимир Зеленски постоянно отхвърляше тази перспектива, а Русия настояваше Украйна да признае териториалните си загуби.

Още новини от Украйна

Какво има предвид Тръмп?

В своя пост в Truth Social Тръмп не посочи какви граници на Украйна визира. Не е ясно например дали Тръмп причислява към териториите на Украйна и анексирания от Русия през 2014 година полуостров Крим.

По думите на Тръмп, той стигнал до новата си позиция, след като се запознал подробно с военното и икономическото положение на Украйна и Русия и го разбрал изцяло. Русия води от три години война, която "една истинска военна сила" би могла да спечели за по-малко от седмица. "Това не е постижение на Русия - страната действително изглежда като "беззъб тигър"."

Разговорът със Зеленски

Тръмп и Зеленски проведоха разговор паралелно с Общото събрание на ООН в Ню Йорк - и американският президент демонстративно увери украинския си колега в своята подкрепа. Украйна би могла не само да си върне завзетите земи, но и "кой знае, дори да отиде по-нататък", каза Тръмп.

Той много уважавал борбата на Украйна. "Това наистина е впечатляващо." Положителната оценка за позицията на Украйна е в остро противоречие със срещата на Тръмп и Зеленски през февруари в Белия дом, когато Тръмп и неговият вицепрезидент Ванс публично унижиха украинския президент, припомня АРД.

Зеленски също говори за "голям обрат". Освен това благодари на Тръмп за "личните му усилия да приключи войната" и се присъедини към изискването на американския президент европейските държави да прекратят вноса на руски нефт.

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас приветства промяната в позицията на Тръмп и изрази мнението, че всичко това било правилно. "Да, ние трябва да спрем да купуваме руска енергия. Да, Украйна трябва да спечели войната." Калас приветства и другите изявления на Тръмп. "Това бяха много ясни изказвания, каквито ние до момента не сме чували в тази форма."

"Изключителното търпение" на Тръмп се изчерпва

Тръмп коментира и инцидентите в европейското въздушно пространство. На въпроса дали смята, че НАТО трябва да сваля руските самолети, проникнали във въздушното му пространство, той отговори "Да, смятам".

Според американския външен министър Марко Рубио, предизвиканото от Русия забавяне на мирния процес в Украйна е довело до промяна в отношението към Москва. Тръмп е проявил "изключително търпение" и се е надявал на дипломатически пробив. Но това не само е довело до стагнация, "а и сме навлезли в фаза на потенциална ескалация. Напоследък атаките бяха исторически голям брой", каза Рубио.

Външният министър заплаши Москва с икономически санкции и подчерта, че САЩ могат да продължат да подпомагат Киев с оръжия. Тръмп имал "истински опции" и при продължаваща агресия от страна на Русия щял да предприеме необходимите стъпки. "Президентът е много търпелив човек. Той поддържа мира, но неговото търпение не е безкрайно."

Автор: Карстен Кюнтоп (ARD)


  • 1 123456

    13 1 Отговор
    един :- Ей толкоз ми влезна палеца !
    друг: - Верно, верно !

    14:54 24.09.2025

  • 2 НАПРЕД УКРАЙНА

    14 3 Отговор
    КРЪГОМ И ПАК НАПРЕД

    14:54 24.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зевс

    50 8 Отговор
    САЩ ще продават оръжия, ЕС ще плаща, украинците ще умират, просто бизнес.

    Коментиран от #37

    14:55 24.09.2025

  • 5 ОХОХООООО

    44 10 Отговор
    ДА СА БЛАГОДАРНИ УКРАИНЦИТЕ ЧЕ РУСИЯ НЕ ВОЮВА КАТО ИЗРАЕЛ ДО СЕГА КАМЪК ВЪРХУ КАМЪК НЯМАШЕ ДА ОСТАНЕ

    Коментиран от #9, #10, #13, #24

    14:55 24.09.2025

  • 6 Шопо

    29 10 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    14:55 24.09.2025

  • 7 Сталин

    8 23 Отговор
    САЩ ще продават оръжия,ЕС ще плаща(копейките също), руснаците ще бъдат избивани.Просто бизнес.

    Коментиран от #72

    14:58 24.09.2025

  • 8 Сатана Z

    27 6 Отговор
    Бай Дончо си мисли,че Русия покрай Украйна е забравила за Аляска.

    Коментиран от #68

    14:58 24.09.2025

  • 9 Да де

    9 14 Отговор

    До коментар #5 от "ОХОХООООО":

    Ти и още трима олигофрена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #66

    14:59 24.09.2025

  • 10 Баба ти

    3 9 Отговор

    До коментар #5 от "ОХОХООООО":

    Хо ха ха Блаженни са вярващите.

    Коментиран от #70

    14:59 24.09.2025

  • 11 Пропаганда за глупаци

    15 6 Отговор
    Ще възвърне на муру ку.о

    15:00 24.09.2025

  • 12 Промяна

    8 21 Отговор
    Тръмп най сетне прозря истината Путин е убиец Путин е диктатор Путин е агресор

    Коментиран от #15, #39

    15:00 24.09.2025

  • 13 Град Козлодуй

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "ОХОХООООО":

    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    15:00 24.09.2025

  • 14 руzко = боклук

    4 9 Отговор
    Фламинготата идааат, фламинготатааааа идаааааааааааааат, казах ви московия ще е в пламъци докато последния московки неандертал не клекне на колене!

    Коментиран от #32

    15:00 24.09.2025

  • 15 Ох горкото

    11 5 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Ти кога ще прозреш, че Тръмп унищожава Европа.

    Коментиран от #31

    15:02 24.09.2025

  • 16 ЧОВЕК

    12 5 Отговор
    ТОЗИ ЛИ Е "ВЕЛИКИЯТ" ТРЪМП? ЧЕ ТОЙ СИ СМЕНЯ ПОЗИЦИИТЕ ПО 24 ПЪТИ В ДЕНОНОЩИЕТО ЗА ЕДНО И СЪЩО НЕЩО! ДА МУ ИМАМ АВТОРИТЕТА С ТОВА ОТМЯТАНЕ ПО 24 ПЪТИ НА ДЕНОНОЩИЕ!

    15:03 24.09.2025

  • 17 Между редовете

    13 2 Отговор
    С две изречения . Да се оправят тези които са от другата страна на океана . Ако им трябват оръжия за Украйна ние ще им ги продадем.

    15:03 24.09.2025

  • 18 Георгиев

    14 1 Отговор
    DW няма защо да се чете. Правят от мухата слон
    Тръмп се дистанцира от Окрайнина. Каза, че Киев може да си върне всички земи, ако може. Оръжие за тях - ако те и НАТО го купят от САЩ. НАТО може да сваля руски самолети, влезли в тяхното въздушно пространство. Гаранции за сигурност от САЩ - след спиране на огъня. Подаръците са свършили. Това е. Нищо ново. Нищо специално и не на място.

    Коментиран от #22

    15:05 24.09.2025

  • 19 Дон Корлеоне

    4 2 Отговор
    И Тръмп не може да спаси Хаяско.

    15:06 24.09.2025

  • 20 Гориил

    17 2 Отговор
    Много от илюзиите на Тръмп бяха разбити от стената, издигната от Русия и Китай. Светът се промени и вече не се управлява от Вашингтон. Инструментите за натиск и заплахи паднаха и се разпаднаха. Всички са загубили страха си. Ако САЩ забранят нещо, Русия и Китай веднага го разрешават. Това никога не се е случвало в еднополюсната система на принуда.

    15:07 24.09.2025

  • 21 Гост

    10 2 Отговор
    Добре бе!
    Хайде "връщайте" ги вече тези земи, че не останаха украинци с особено желание да го правят лично!
    Тръмпоча ви го каза - плащайте си за оръжието, пък си "връщайте" земите както намерите за добре, ако искате и европейци пращайте на фронта, не ми пука!
    Все пак имат опит от войните срещу Русия, още от битката при Чудското езеро, шведския крал, прусаци, Наполеон, Хитлер, "помогнаха" на Турция да си "задържи" Крим, нека действат и сега...

    Коментиран от #23

    15:07 24.09.2025

  • 22 Мисля че си доста прозд.

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Георгиев":

    От кой контейнер за смет изпълзя?

    Коментиран от #25, #57

    15:07 24.09.2025

  • 23 Ко стаа бе боклук?

    3 7 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #33

    15:08 24.09.2025

  • 24 копейка в носия с хляб и сол

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "ОХОХООООО":

    къде сравняваш блатото бензиностанция с Израел?

    15:09 24.09.2025

  • 25 Можеше да минеш

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Мисля че си доста прозд.":

    без да се фалиш и показваш падението си и това на запада.

    15:10 24.09.2025

  • 26 000

    4 2 Отговор
    Тръмп е никой, вяжно е лобито зад него. Там са хора, които живеят с представа за всемогъщество. Те са свършени. Света вече е многоцентричен.

    Коментиран от #51

    15:11 24.09.2025

  • 27 оня с големия

    3 2 Отговор
    Казано честно, Нямам Търпение(😉),
    Да кажа, че след 2020а (Covid-19,) светът тотално се сговняса и хората тотално изтрещяха.
    Оптимист, до към 2022, но след C-19 и бруталната война на 🇷🇺 с/у независима д-ва, уж най-близкия им браткси народ, и тръмпанарите, днес не виждам надежда..

    15:11 24.09.2025

  • 28 DW дежурните Лъжци и маниполатори!!

    9 2 Отговор
    Тръмп е въжеиграч, говори според обстановката и случая! До Последния Украинец! , Европа да, Продължава да копува оръжие от САЩ!! Бизнес, Пари, нищо ново!!

    15:12 24.09.2025

  • 29 Георги

    5 1 Отговор
    обрат няма, просто рижия напомня на Путин, че са се договорили нещо (не е Украйна), а онзи нещо се мота.

    15:12 24.09.2025

  • 30 Лудо , рижаво морско мекотело

    5 2 Отговор
    Утре ще обърне палачинката!
    Не можа да се качи на раменете на Путин и сега е като ухапан мухата ЦеЦе!

    Коментиран от #50

    15:12 24.09.2025

  • 31 Промяна

    4 7 Отговор

    До коментар #15 от "Ох горкото":

    Ти не можеш да прозреш че Путин избива самия Руски народ Путин е враг на Русия номер 1 а България е в цивилизована Европа Путинофил безроден мразещ България

    Коментиран от #34

    15:13 24.09.2025

  • 32 Така ли?

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "руzко = боклук":

    Много смешно звучиш. И НИКа ти никакъв. И с граматически грешки. Ама си горд и решителен. И ако това, което си писал,стане или тръгне да става - ще остане ли нещо от Киев?

    15:13 24.09.2025

  • 33 Гост

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "Ко стаа бе боклук?":

    Виж сега, тежкар селски!
    Няма как с чипове от перелни и шанцов инструмент руснаците да превземат Киив!
    Но срещу такъв "слаб" противник се очаква бързо всушанките да си върнат територите до 91-ва година!
    И що не го правят бе, бастЪн...

    15:14 24.09.2025

  • 34 Ох горкото

    7 3 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    Не може да прозре, че САЩ унищожава Европа, но за Путин и Русия се загрижело.

    Коментиран от #48

    15:15 24.09.2025

  • 35 Съветският пeHиc аkp00батTT

    11 1 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    15:15 24.09.2025

  • 36 Съветският пeHиc аkp00батTT

    8 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:15 24.09.2025

  • 37 И ква ни е файдата от цялата работа?!

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    Тотално изпразване на и без това продъненият ни джоб...🙄😨😟😓🤭!

    15:16 24.09.2025

  • 38 В В.П.

    5 3 Отговор
    Много Тягаво става за окропите ...Зелю е добре .Той е шизофреник..Пък На Тромп ;никой не вярва .Той е изкуфяло старче..

    15:16 24.09.2025

  • 39 Хахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Да си русафоб в България е равносилно да си сатанист и еничарин.Да забравиш, кой те е освободил от 500 вековно робство си е библейски грях.

    15:16 24.09.2025

  • 40 БАНко

    4 2 Отговор
    ПРИЗНАНИЕ , ЧАКАНО ЧЕТВЪРТА ПОРЕДНА ГОДИНА !!! НАТООООООВЦИТЕ СА ВЪВ ВОЙНА СРЕЩУ РУСИЯ !!!

    Коментиран от #47

    15:17 24.09.2025

  • 41 Димитър Георгиев

    3 2 Отговор
    Комунизмът не създава блага,той ги консумира в тесен кръг!

    Коментиран от #54, #61

    15:17 24.09.2025

  • 42 Гориил

    5 1 Отговор
    Загубихте монопола си върху силата. Вашата власт се противопоставя на контрасила с равен икономически, финансов и търговски потенциал. Това никога не се е случвало в следвоенната история. Колкото по-скоро тази идея се наложи сред европейските и американските елити, толкова по-голям е шансът за удължаване на конвулсиите на един свят, основан на правила. Но дори и в мирната реторика това не е гарантирано за дълго. Пред очите ни се случват удивителни промени, промени, които бяха невъзможни само преди пет или десет години.Вече не е възможно това да се игнорира.

    15:17 24.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Уса

    1 1 Отговор
    Това е част от сделката Украйна да бъде изчистена от радикални елементи.Няма господар,който да харесва крайно побъркани,които в един момент да му искат главата.В Украйна ще останат само кротък народ и много евреи.Колкото до думите на Тръмп постоянно ги променяте вчера едно а днес на обратно,въртите се като вртоглави шилета.Тръмп направи ЕС на пъстърма в ООН

    15:18 24.09.2025

  • 45 ПРИГОЖИН

    4 4 Отговор
    ВСИЧКИ ПОТИСНАТИ НАРОДИ В РФ ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНАТ В ЖИВОТА! БИЙ МОСКAЛА, ДА ТЕ УВАЖАВА!

    15:19 24.09.2025

  • 46 Тръмп

    4 1 Отговор
    ,,Най-забележителните цитати на Тръмп:

    Климатичните промени са „най-голямата измама, извършвана някога по света“.

    „ Вие унищожавате страните си. Те биват унищожавани.“

    „Политическият проблем номер едно на нашето време“ е „кризата на неконтролираната миграция“.


    Това изтъкнахте ли го?

    15:19 24.09.2025

  • 47 Димо

    3 4 Отговор

    До коментар #40 от "БАНко":

    От кой е предизвикана войната, копейко? От НАТО ли? Или от престъпната кремълска шайка? Как мислиш?

    Коментиран от #53, #58, #62, #69, #73

    15:19 24.09.2025

  • 48 Промяна

    2 7 Отговор

    До коментар #34 от "Ох горкото":

    Платен минимално писачо за Европа не бери грижа гледай Русия сриването й убиването на хората й Европа се развива Русия умира безроден гладен Путинофил

    Коментиран от #49, #59

    15:20 24.09.2025

  • 49 Пора

    1 10 Отговор

    До коментар #48 от "Промяна":

    Путинова русия си отива.

    Коментиран от #56, #65

    15:21 24.09.2025

  • 50 Чисто и просто...!

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "Лудо , рижаво морско мекотело":

    Бай-Дончо къса и фърля,че Путин ,Си и Моди-най-демонстративно се прегърнаха и демонстрираха,пред него и пред целият свят,че вече САЩ не е ,,вечният хегемон"...!
    Още Хераклит го е казал-
    ,,Pantа rea"...-.,,Всичко тече,всичко се променя"...!
    Но явно бай-Дончо не иска да го разбере...!
    Нищо!
    Ще го разбере по трудният начин...!

    15:22 24.09.2025

  • 51 Всъщност

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "000":

    Кой подкрепя Тръмп и политиката на САЩ?
    Освен Израел и по точно Натаняхо, донякъде?
    Зад Путин стои Китай, Корея, Индия, Бразилия, и много други като загадъчна Монголия, например.
    Тръмп и Пеевски си приличат по това, че и двамата са омразни нарциси с груб език на хора от най- нисшата класа, а Тръмп с неговите обиди към жените е направо класическа отврат

    15:22 24.09.2025

  • 52 Ха ХаХа

    5 0 Отговор
    Тръмп им хвърли един фъндък и геьоветефсе скъсаха да коментират.
    Не пишат че каза..Русия е много силна...
    Песков.. ....Русия е мечка, а не тигър.Хартиена мечка няма гн.Тръмп и Запада може да опита за да разбере....

    15:23 24.09.2025

  • 53 От САЩ и Великобритания

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "Димо":

    Без тях война нямаше да има! Злото трябва да се помни, защото утре друг глупав народ ще е потърпевш.

    15:23 24.09.2025

  • 54 БАНко

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Димитър Георгиев":

    КОЛКО БЛАГА КАТО ЯЗОВИРИ , СЕЛА И ГРАДОВЕ , ДАЛЕКОПРОВОДИ, ТЕЦОВЕ , ВЕЦОВЕ , АЕЦ , КОЛКО СЕЛА И ГРАДОВЕ ЗАХРАНИХТЕ С ВОДА ......... ??? ЗА 35 ГОДИНИ ФАШИСТКАТА СБИРЩИНА УСПЯ ДА УНИЩОЖИ ПОСТРОЕНА ПРОСПЕРИРАЩА ЗА 45 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ !!!!

    15:23 24.09.2025

  • 55 Додо

    4 0 Отговор
    ,,Украйна би могла не само да си върне завзетите земи, но и "кой знае, дори да отиде по-нататък", каза Тръмп."
    -------
    Не виждам по елегантен начин да се подиграе със Зеленясалия.Това в превод означава потупване по вратлето с думите:,,Хайде,моето момче.Ти можеш.Вярвам в теб.Четири счупени зъба,една изкълчена ръка и раздробена подбедрица са нищо.Ние ти даваме гаранция,че ще победиш ,ще ти препоръчаме отличен зъботехник,отличен ортопед и ако си платиш може да се сдобиеш с ново чене.Ще станеш чисто нов"

    15:23 24.09.2025

  • 56 Невестулката

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "Пора":

    Че къде ,,да си отива" Русия...?!
    Та те са си в къщи ,ве Патък такъв...?!

    15:23 24.09.2025

  • 57 Георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мисля че си доста прозд.":

    Аз съм написал в резюме казаното от Тръмп. И между нас: имаш нужда да учиш български. Аз имам четири дипломи и три квалификации. И смея да твърдя, че живея порядъчно, нищо не ми липсва и моят стандарт не можеш да го стигнеш.
    Бъди здрав!

    15:25 24.09.2025

  • 58 ДИМОООО

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Димо":

    МИДИРКОООО
    ВОЙНАТА Е ПРЕДИЗВИКАНА ОТ НЕАДЕКВАТНИТЕ И НАГЛИ УКРАИНСКИ ТУРБО НАЦИОНАЛИСТИ
    КАКТО И ВОЙНАТА В ГРУЗИЯ
    СЕГА СХВАНА ЛИ ДЕБ......ИЛ

    15:25 24.09.2025

  • 59 Ох горкото

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Промяна":

    Ти за ко се имаш, за да ти плащат да си безродно дете? Маруля ли си? САЩ унищожава Европа, но то безродничето да не е европейче да го интересува. Дай му с лъжите да помага на злото САЩ да унищожава Европа.

    15:26 24.09.2025

  • 60 К. Копeйкин

    3 2 Отговор
    Русия въвежда китайската парична единица. Копейките стават "цзяо", включая родните! Заповед!

    15:26 24.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 БАНко

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Димо":

    ДЖЕФРИ САКС - ,, ВОЙНАТА НЕ ЗАПОЧНА 2022 , А МНОГО ПРЕДИ ТОВА . РУСИЯ БЕШЕ ДЛЪЖНА ДА ЗАЩИТИ РУСНАЦИТЕ В ПРЕДИШНАТА У-КРАЙНА , КОИТО СА ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИЛИОНА . СЕГА ОСТАНАЛИТЕ В ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА СА ОКОЛО 18 МИЛИОНА " !!!

    15:29 24.09.2025

  • 63 ДИМОООО

    0 1 Отговор
    МИСИРКОООО
    ВОЙНАТА Е ПРЕДИЗВИКАНА ОТ НЕАДЕКВАТНИТЕ И НАГЛИ УКРАИНСКИ ТУРБО НАЦИОНАЛИСТИ
    КАКТО И ВОЙНАТА В ГРУЗИЯ
    СЕГА СХВАНА ЛИ ДЕБ......ИЛ

    15:29 24.09.2025

  • 64 От ветропоказател рижав

    1 1 Отговор
    какво да се очаква. Сутрин едно,обед второ, вечер трето,а на следващия ден не зане въобще де се намира. Разликата с бай Глъм не е много голяма.

    15:30 24.09.2025

  • 65 Картаген

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Пора":

    Ами радвай се,де.Докато се взираш как си отива, нашият любим минпредседател подарява на Щата Юта природните ни ресурси.Но кой да види сред тоя розов пушек,който се стели...

    15:30 24.09.2025

  • 66 Ама за тези

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да де":

    3 + години клоzetь крайна се стопи с над 30% от територията си и продължава стопяването като масло в горещ тиган.

    15:32 24.09.2025

  • 67 Аердета маердета и франсета

    1 1 Отговор
    Западния рев за Украйна са крокодилски сълзи на гладен крокодил, на когото са взели кълката от устата, та хем я е оревал, хем нищо не му остава.

    15:32 24.09.2025

  • 68 АНГЕЛ А

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    КВО ЗА АЛЯСКА.? ПИТО ПЛАТЕНО.!!!!!!!!!!

    15:34 24.09.2025

  • 69 Е па засада си въпроса, помисли малко

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Димо":

    Доказано и от историята:
    Русия никога не започва война, тя винаги само я довършва...разбра го и Наполеон и Хитлер!!!
    Та по тоя повод:
    Когато на кучето му се прияде бой отива и пре0пикава тоягата на овчаря...

    И все пак да чуем КАКВА Е ПРИЧИНАТА за тоя военен конфликт... запада да престане да ни тика версията, че Путин е лош, агресор и т.н. и че една сутрин се събудил и нападнал Укрия за да отиде да закусва малки деца...
    И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!
    „Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
    Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.

    И Монтескьо казва..., трябва да различаваме тези, които водят войните, от онези, които ги правят неизбежни.
    ,,Не е важно кой започва войната. Важното е кой я е предизвикал." /Бисмарк/

    15:34 24.09.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 САЩ...Сащ

    2 0 Отговор
    Жътиют не йе у часот...дзът и дзеленикакоф комаръджий...

    15:38 24.09.2025

  • 72 бай Ставри

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Копейка или центаджия няма значение ще плащаш. Щом си роб на западните рептили, ще плащаш. Някои ще печелят. Няма да си ти. Плащаш ! И ако се разминем само с това, пак ще е добре.

    15:39 24.09.2025

  • 73 От кога ги предупреди Путин

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Димо":

    Тази война започна с въпроса за нарушаването на сигурността на Русия (0препикаване на оградата на мечката) и с решението му трябва и да завърши!!!
    Всички реват за сигурност, но за сметка на Русия. А нейната сигурност... вълци я яли!!!
    Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия.
    Путин в Мюнхен още през 2007-а: Когато балансът на силите бъде нарушен, ние ще отговорим.....
    На 10 февруари 2007-а Владимир Путин говори в Мюнхен на годишата конференция по сигурност. Реч, която се оказа историческа и която по признание на световни лидери и експерти, тогава не е била чута. Казаното дава отговори на много въпроси, свързани с настоящите международни отношения и кризата, чиито очертания се виждаха още тогава.

    15:40 24.09.2025

  • 74 Гориил

    4 0 Отговор
    Когато глобалните процеси излизат извън пълен контрол, диктата на хегемона отслабва и среща съпротива, която в един многополюсен свят вече не е преодолима. Това се отразява в злощастни и неприятни инциденти като счупени ескалатори, изключване на микрофони и липса на симултанен превод в сградата на ООН в Ню Йорк. Изглежда сякаш вчерашните инструменти за натиск са били затрупани от цунами от хаос и анархия.

    15:40 24.09.2025