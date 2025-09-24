Обрат в позицията на Тръмп за Украйна?

Според Доналд Тръмп, с помощта на западните съюзници Украйна е в състояние да си възвърне земите, завзети от руския агресор. С време, пари и финансова подкрепа, особено от страна на НАТО, границите отпреди началото на войната са опция, написа Тръмп в своята платформа Truth Social.
Това представлява обрат в позицията на Тръмп, отбелязва АРД. През отминалите седмици американският президент споменаваше в разговорите за приключване на войната и възможни териториални отстъпки от страна на Украйна, припомня германската обществена медия. Украинският президент Володимир Зеленски постоянно отхвърляше тази перспектива, а Русия настояваше Украйна да признае териториалните си загуби.
Какво има предвид Тръмп?
В своя пост в Truth Social Тръмп не посочи какви граници на Украйна визира. Не е ясно например дали Тръмп причислява към териториите на Украйна и анексирания от Русия през 2014 година полуостров Крим.
По думите на Тръмп, той стигнал до новата си позиция, след като се запознал подробно с военното и икономическото положение на Украйна и Русия и го разбрал изцяло. Русия води от три години война, която "една истинска военна сила" би могла да спечели за по-малко от седмица. "Това не е постижение на Русия - страната действително изглежда като "беззъб тигър"."
Разговорът със Зеленски
Тръмп и Зеленски проведоха разговор паралелно с Общото събрание на ООН в Ню Йорк - и американският президент демонстративно увери украинския си колега в своята подкрепа. Украйна би могла не само да си върне завзетите земи, но и "кой знае, дори да отиде по-нататък", каза Тръмп.
Той много уважавал борбата на Украйна. "Това наистина е впечатляващо." Положителната оценка за позицията на Украйна е в остро противоречие със срещата на Тръмп и Зеленски през февруари в Белия дом, когато Тръмп и неговият вицепрезидент Ванс публично унижиха украинския президент, припомня АРД.
Зеленски също говори за "голям обрат". Освен това благодари на Тръмп за "личните му усилия да приключи войната" и се присъедини към изискването на американския президент европейските държави да прекратят вноса на руски нефт.
Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас приветства промяната в позицията на Тръмп и изрази мнението, че всичко това било правилно. "Да, ние трябва да спрем да купуваме руска енергия. Да, Украйна трябва да спечели войната." Калас приветства и другите изявления на Тръмп. "Това бяха много ясни изказвания, каквито ние до момента не сме чували в тази форма."
"Изключителното търпение" на Тръмп се изчерпва
Тръмп коментира и инцидентите в европейското въздушно пространство. На въпроса дали смята, че НАТО трябва да сваля руските самолети, проникнали във въздушното му пространство, той отговори "Да, смятам".
Според американския външен министър Марко Рубио, предизвиканото от Русия забавяне на мирния процес в Украйна е довело до промяна в отношението към Москва. Тръмп е проявил "изключително търпение" и се е надявал на дипломатически пробив. Но това не само е довело до стагнация, "а и сме навлезли в фаза на потенциална ескалация. Напоследък атаките бяха исторически голям брой", каза Рубио.
Външният министър заплаши Москва с икономически санкции и подчерта, че САЩ могат да продължат да подпомагат Киев с оръжия. Тръмп имал "истински опции" и при продължаваща агресия от страна на Русия щял да предприеме необходимите стъпки. "Президентът е много търпелив човек. Той поддържа мира, но неговото търпение не е безкрайно."
Автор: Карстен Кюнтоп (ARD)
1 123456
друг: - Верно, верно !
14:54 24.09.2025
2 НАПРЕД УКРАЙНА
14:54 24.09.2025
4 Зевс
Коментиран от #37
14:55 24.09.2025
5 ОХОХООООО
Коментиран от #9, #10, #13, #24
14:55 24.09.2025
6 Шопо
14:55 24.09.2025
7 Сталин
Коментиран от #72
14:58 24.09.2025
8 Сатана Z
Коментиран от #68
14:58 24.09.2025
9 Да де
До коментар #5 от "ОХОХООООО":Ти и още трима олигофрена това го пишете четвърта година.
Коментиран от #66
14:59 24.09.2025
10 Баба ти
До коментар #5 от "ОХОХООООО":Хо ха ха Блаженни са вярващите.
14:59 24.09.2025
11 Пропаганда за глупаци
15:00 24.09.2025
12 Промяна
Коментиран от #15, #39
15:00 24.09.2025
13 Град Козлодуй
До коментар #5 от "ОХОХООООО":Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.
15:00 24.09.2025
14 руzко = боклук
Коментиран от #32
15:00 24.09.2025
15 Ох горкото
До коментар #12 от "Промяна":Ти кога ще прозреш, че Тръмп унищожава Европа.
Коментиран от #31
15:02 24.09.2025
16 ЧОВЕК
17 Между редовете
15:03 24.09.2025
18 Георгиев
Тръмп се дистанцира от Окрайнина. Каза, че Киев може да си върне всички земи, ако може. Оръжие за тях - ако те и НАТО го купят от САЩ. НАТО може да сваля руски самолети, влезли в тяхното въздушно пространство. Гаранции за сигурност от САЩ - след спиране на огъня. Подаръците са свършили. Това е. Нищо ново. Нищо специално и не на място.
Коментиран от #22
15:05 24.09.2025
19 Дон Корлеоне
15:06 24.09.2025
20 Гориил
15:07 24.09.2025
21 Гост
Хайде "връщайте" ги вече тези земи, че не останаха украинци с особено желание да го правят лично!
Тръмпоча ви го каза - плащайте си за оръжието, пък си "връщайте" земите както намерите за добре, ако искате и европейци пращайте на фронта, не ми пука!
Все пак имат опит от войните срещу Русия, още от битката при Чудското езеро, шведския крал, прусаци, Наполеон, Хитлер, "помогнаха" на Турция да си "задържи" Крим, нека действат и сега...
Коментиран от #23
15:07 24.09.2025
22 Мисля че си доста прозд.
До коментар #18 от "Георгиев":От кой контейнер за смет изпълзя?
Коментиран от #25, #57
15:07 24.09.2025
23 Ко стаа бе боклук?
До коментар #21 от "Гост":Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?
Коментиран от #33
15:08 24.09.2025
24 копейка в носия с хляб и сол
До коментар #5 от "ОХОХООООО":къде сравняваш блатото бензиностанция с Израел?
15:09 24.09.2025
25 Можеше да минеш
До коментар #22 от "Мисля че си доста прозд.":без да се фалиш и показваш падението си и това на запада.
15:10 24.09.2025
26 000
Коментиран от #51
15:11 24.09.2025
27 оня с големия
Да кажа, че след 2020а (Covid-19,) светът тотално се сговняса и хората тотално изтрещяха.
Оптимист, до към 2022, но след C-19 и бруталната война на 🇷🇺 с/у независима д-ва, уж най-близкия им браткси народ, и тръмпанарите, днес не виждам надежда..
15:11 24.09.2025
28 DW дежурните Лъжци и маниполатори!!
15:12 24.09.2025
29 Георги
15:12 24.09.2025
30 Лудо , рижаво морско мекотело
Не можа да се качи на раменете на Путин и сега е като ухапан мухата ЦеЦе!
Коментиран от #50
15:12 24.09.2025
31 Промяна
До коментар #15 от "Ох горкото":Ти не можеш да прозреш че Путин избива самия Руски народ Путин е враг на Русия номер 1 а България е в цивилизована Европа Путинофил безроден мразещ България
Коментиран от #34
15:13 24.09.2025
32 Така ли?
До коментар #14 от "руzко = боклук":Много смешно звучиш. И НИКа ти никакъв. И с граматически грешки. Ама си горд и решителен. И ако това, което си писал,стане или тръгне да става - ще остане ли нещо от Киев?
15:13 24.09.2025
33 Гост
До коментар #23 от "Ко стаа бе боклук?":Виж сега, тежкар селски!
Няма как с чипове от перелни и шанцов инструмент руснаците да превземат Киив!
Но срещу такъв "слаб" противник се очаква бързо всушанките да си върнат територите до 91-ва година!
И що не го правят бе, бастЪн...
15:14 24.09.2025
34 Ох горкото
До коментар #31 от "Промяна":Не може да прозре, че САЩ унищожава Европа, но за Путин и Русия се загрижело.
Коментиран от #48
15:15 24.09.2025
35 Съветският пeHиc аkp00батTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
15:15 24.09.2025
36 Съветският пeHиc аkp00батTT
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
15:15 24.09.2025
37 И ква ни е файдата от цялата работа?!
До коментар #4 от "Зевс":Тотално изпразване на и без това продъненият ни джоб...🙄😨😟😓🤭!
15:16 24.09.2025
38 В В.П.
15:16 24.09.2025
39 Хахаха
До коментар #12 от "Промяна":Да си русафоб в България е равносилно да си сатанист и еничарин.Да забравиш, кой те е освободил от 500 вековно робство си е библейски грях.
15:16 24.09.2025
40 БАНко
Коментиран от #47
15:17 24.09.2025
41 Димитър Георгиев
Коментиран от #54, #61
15:17 24.09.2025
42 Гориил
15:17 24.09.2025
44 Уса
15:18 24.09.2025
45 ПРИГОЖИН
15:19 24.09.2025
46 Тръмп
Климатичните промени са „най-голямата измама, извършвана някога по света“.
„ Вие унищожавате страните си. Те биват унищожавани.“
„Политическият проблем номер едно на нашето време“ е „кризата на неконтролираната миграция“.
Това изтъкнахте ли го?
15:19 24.09.2025
47 Димо
До коментар #40 от "БАНко":От кой е предизвикана войната, копейко? От НАТО ли? Или от престъпната кремълска шайка? Как мислиш?
Коментиран от #53, #58, #62, #69, #73
15:19 24.09.2025
48 Промяна
До коментар #34 от "Ох горкото":Платен минимално писачо за Европа не бери грижа гледай Русия сриването й убиването на хората й Европа се развива Русия умира безроден гладен Путинофил
Коментиран от #49, #59
15:20 24.09.2025
49 Пора
До коментар #48 от "Промяна":Путинова русия си отива.
Коментиран от #56, #65
15:21 24.09.2025
50 Чисто и просто...!
До коментар #30 от "Лудо , рижаво морско мекотело":Бай-Дончо къса и фърля,че Путин ,Си и Моди-най-демонстративно се прегърнаха и демонстрираха,пред него и пред целият свят,че вече САЩ не е ,,вечният хегемон"...!
Още Хераклит го е казал-
,,Pantа rea"...-.,,Всичко тече,всичко се променя"...!
Но явно бай-Дончо не иска да го разбере...!
Нищо!
Ще го разбере по трудният начин...!
15:22 24.09.2025
51 Всъщност
До коментар #26 от "000":Кой подкрепя Тръмп и политиката на САЩ?
Освен Израел и по точно Натаняхо, донякъде?
Зад Путин стои Китай, Корея, Индия, Бразилия, и много други като загадъчна Монголия, например.
Тръмп и Пеевски си приличат по това, че и двамата са омразни нарциси с груб език на хора от най- нисшата класа, а Тръмп с неговите обиди към жените е направо класическа отврат
15:22 24.09.2025
52 Ха ХаХа
Не пишат че каза..Русия е много силна...
Песков.. ....Русия е мечка, а не тигър.Хартиена мечка няма гн.Тръмп и Запада може да опита за да разбере....
15:23 24.09.2025
53 От САЩ и Великобритания
До коментар #47 от "Димо":Без тях война нямаше да има! Злото трябва да се помни, защото утре друг глупав народ ще е потърпевш.
15:23 24.09.2025
54 БАНко
До коментар #41 от "Димитър Георгиев":КОЛКО БЛАГА КАТО ЯЗОВИРИ , СЕЛА И ГРАДОВЕ , ДАЛЕКОПРОВОДИ, ТЕЦОВЕ , ВЕЦОВЕ , АЕЦ , КОЛКО СЕЛА И ГРАДОВЕ ЗАХРАНИХТЕ С ВОДА ......... ??? ЗА 35 ГОДИНИ ФАШИСТКАТА СБИРЩИНА УСПЯ ДА УНИЩОЖИ ПОСТРОЕНА ПРОСПЕРИРАЩА ЗА 45 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ !!!!
15:23 24.09.2025
55 Додо
-------
Не виждам по елегантен начин да се подиграе със Зеленясалия.Това в превод означава потупване по вратлето с думите:,,Хайде,моето момче.Ти можеш.Вярвам в теб.Четири счупени зъба,една изкълчена ръка и раздробена подбедрица са нищо.Ние ти даваме гаранция,че ще победиш ,ще ти препоръчаме отличен зъботехник,отличен ортопед и ако си платиш може да се сдобиеш с ново чене.Ще станеш чисто нов"
15:23 24.09.2025
56 Невестулката
До коментар #49 от "Пора":Че къде ,,да си отива" Русия...?!
Та те са си в къщи ,ве Патък такъв...?!
15:23 24.09.2025
57 Георгиев
До коментар #22 от "Мисля че си доста прозд.":Аз съм написал в резюме казаното от Тръмп. И между нас: имаш нужда да учиш български. Аз имам четири дипломи и три квалификации. И смея да твърдя, че живея порядъчно, нищо не ми липсва и моят стандарт не можеш да го стигнеш.
Бъди здрав!
15:25 24.09.2025
58 ДИМОООО
До коментар #47 от "Димо":МИДИРКОООО
ВОЙНАТА Е ПРЕДИЗВИКАНА ОТ НЕАДЕКВАТНИТЕ И НАГЛИ УКРАИНСКИ ТУРБО НАЦИОНАЛИСТИ
КАКТО И ВОЙНАТА В ГРУЗИЯ
СЕГА СХВАНА ЛИ ДЕБ......ИЛ
15:25 24.09.2025
59 Ох горкото
До коментар #48 от "Промяна":Ти за ко се имаш, за да ти плащат да си безродно дете? Маруля ли си? САЩ унищожава Европа, но то безродничето да не е европейче да го интересува. Дай му с лъжите да помага на злото САЩ да унищожава Европа.
15:26 24.09.2025
60 К. Копeйкин
15:26 24.09.2025
62 БАНко
До коментар #47 от "Димо":ДЖЕФРИ САКС - ,, ВОЙНАТА НЕ ЗАПОЧНА 2022 , А МНОГО ПРЕДИ ТОВА . РУСИЯ БЕШЕ ДЛЪЖНА ДА ЗАЩИТИ РУСНАЦИТЕ В ПРЕДИШНАТА У-КРАЙНА , КОИТО СА ПОВЕЧЕ ОТ 30 МИЛИОНА . СЕГА ОСТАНАЛИТЕ В ОСТАТЪЧНА У-КРАЙНА СА ОКОЛО 18 МИЛИОНА " !!!
15:29 24.09.2025
63 ДИМОООО
ВОЙНАТА Е ПРЕДИЗВИКАНА ОТ НЕАДЕКВАТНИТЕ И НАГЛИ УКРАИНСКИ ТУРБО НАЦИОНАЛИСТИ
КАКТО И ВОЙНАТА В ГРУЗИЯ
СЕГА СХВАНА ЛИ ДЕБ......ИЛ
15:29 24.09.2025
64 От ветропоказател рижав
15:30 24.09.2025
65 Картаген
До коментар #49 от "Пора":Ами радвай се,де.Докато се взираш как си отива, нашият любим минпредседател подарява на Щата Юта природните ни ресурси.Но кой да види сред тоя розов пушек,който се стели...
15:30 24.09.2025
66 Ама за тези
До коментар #9 от "Да де":3 + години клоzetь крайна се стопи с над 30% от територията си и продължава стопяването като масло в горещ тиган.
15:32 24.09.2025
67 Аердета маердета и франсета
15:32 24.09.2025
68 АНГЕЛ А
До коментар #8 от "Сатана Z":КВО ЗА АЛЯСКА.? ПИТО ПЛАТЕНО.!!!!!!!!!!
15:34 24.09.2025
69 Е па засада си въпроса, помисли малко
До коментар #47 от "Димо":Доказано и от историята:
Русия никога не започва война, тя винаги само я довършва...разбра го и Наполеон и Хитлер!!!
Та по тоя повод:
Когато на кучето му се прияде бой отива и пре0пикава тоягата на овчаря...
И все пак да чуем КАКВА Е ПРИЧИНАТА за тоя военен конфликт... запада да престане да ни тика версията, че Путин е лош, агресор и т.н. и че една сутрин се събудил и нападнал Укрия за да отиде да закусва малки деца...
И така господа натовци кажете дайте отговор... КОЙ НАПРАВИ ТАЗИ ВОЙНА НЕОБХОДИМА!!!
„Истинският автор на войната не е този, който я обявява, а този, който я прави необходима“.
Това го казва прз 1824 г. Франсоа Огюст Мари Минье, френски историк, журналист и член на Френската академия.
И Монтескьо казва..., трябва да различаваме тези, които водят войните, от онези, които ги правят неизбежни.
,,Не е важно кой започва войната. Важното е кой я е предизвикал." /Бисмарк/
15:34 24.09.2025
71 САЩ...Сащ
15:38 24.09.2025
72 бай Ставри
До коментар #7 от "Сталин":Копейка или центаджия няма значение ще плащаш. Щом си роб на западните рептили, ще плащаш. Някои ще печелят. Няма да си ти. Плащаш ! И ако се разминем само с това, пак ще е добре.
15:39 24.09.2025
73 От кога ги предупреди Путин
До коментар #47 от "Димо":Тази война започна с въпроса за нарушаването на сигурността на Русия (0препикаване на оградата на мечката) и с решението му трябва и да завърши!!!
Всички реват за сигурност, но за сметка на Русия. А нейната сигурност... вълци я яли!!!
Няма да има мир, докато се пренебрегва безопасността на Русия.
Путин в Мюнхен още през 2007-а: Когато балансът на силите бъде нарушен, ние ще отговорим.....
На 10 февруари 2007-а Владимир Путин говори в Мюнхен на годишата конференция по сигурност. Реч, която се оказа историческа и която по признание на световни лидери и експерти, тогава не е била чута. Казаното дава отговори на много въпроси, свързани с настоящите международни отношения и кризата, чиито очертания се виждаха още тогава.
15:40 24.09.2025
74 Гориил
15:40 24.09.2025