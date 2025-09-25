Украйна свали руски Су-34

Украйна е свалила руски изтребител-бомбардировач Су-34, предадоха украинските медии.

Това се е случило на 25 септември в около 04:00 часа. Руският самолет е извършвал терористични атаки в Запорожие, използвайки управляеми бомби, съобщиха украинските сили.

Су-34 е проектиран да извършва прецизни ракетни удари по наземни цели на противника в оперативна и тактическа дълбочина, както и да поразява въздушни цели на противника. Самолетът може да достигне скорост до 1900 км/ч на височина до 14,6 км, предаде агенция УНИАН.

По данни на Генералния щаб на украинските сили от началото на пълномащабната инвазия Украйна е свалила 427 руски самолета. Тези данни не са потвърдени от независими източници.