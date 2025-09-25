Украйна свали руски Су-34

Украйна е свалила руски изтребител-бомбардировач Су-34, предадоха украинските медии.
Това се е случило на 25 септември в около 04:00 часа. Руският самолет е извършвал терористични атаки в Запорожие, използвайки управляеми бомби, съобщиха украинските сили.
Су-34 е проектиран да извършва прецизни ракетни удари по наземни цели на противника в оперативна и тактическа дълбочина, както и да поразява въздушни цели на противника. Самолетът може да достигне скорост до 1900 км/ч на височина до 14,6 км, предаде агенция УНИАН.
По данни на Генералния щаб на украинските сили от началото на пълномащабната инвазия Украйна е свалила 427 руски самолета. Тези данни не са потвърдени от независими източници.
1 Оцет Паниций
Коментиран от #93
09:43 25.09.2025
2 Хихи
Коментиран от #20, #71, #166, #171
09:45 25.09.2025
4 Зельонска
Коментиран от #91
09:46 25.09.2025
5 Гъцко натовеца
09:46 25.09.2025
6 стоян георгиев
09:46 25.09.2025
7 си дзън
09:46 25.09.2025
8 Хан Ювиги
Казах
09:47 25.09.2025
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
09:47 25.09.2025
10 Гост
09:47 25.09.2025
11 Зелен наркоман
09:48 25.09.2025
12 стоян георгиев
До коментар #7 от "си дзън":Така е и Москвич ще ги бие на формула едно ама другата седмица...
09:50 25.09.2025
13 Мнението ми
09:50 25.09.2025
14 Тов. Членин
09:51 25.09.2025
15 Георгиев
09:51 25.09.2025
16 Зелен наркоман
09:51 25.09.2025
17 Хахахаха
09:51 25.09.2025
18 стоян георгиев
До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Видеата от запалените транспортни самолети са в мрежата на хеликоптерите също.явно крим вече няма достатъчно радари за да покрива територията си и всеки ден горят руски самолети хеликоптери и военна инфраструктура.иначе киев за три дена го чакаме утре.да не забравиш да си сложиш костюма...хаха
09:53 25.09.2025
20 Гошо
До коментар #2 от "Хихи":От УНИАН . Преписали са го дословно
09:53 25.09.2025
21 Така ли?
До коментар #12 от "стоян георгиев":Разходи се в ю туб да видиш Москвич, ако не си видял. Ще се изненадаш неприятно.
09:53 25.09.2025
22 Тези данни не са потвърдени ...
Еми защо ги "мятате" тогава ...
Непотвърдени данни са си пропагандна лъжа, хибридна или не ;)
09:53 25.09.2025
23 А ГДЕ
До коментар #16 от "Зелен наркоман":Пригожин?
09:53 25.09.2025
25 Ердоган
09:53 25.09.2025
26 Фалшива новина
До коментар #6 от "стоян георгиев":Е ПА ДА БЕ АМА НЕ Е ДОКАЗАНО, ДЕКА СА СНИМКИТЕ? НЕМА А НА ОКРАИНСКИЯ МИГ 27 ИМА И ТО ДОСТА.
09:53 25.09.2025
27 Хахаха
Един самолет и в новините,половин танк,ранен БТР,спукана гума на гаубица и пр.смехории....
Можеше и по-оригинални да са-напр.всеки ден да се пишат по 7-8 статии за всеки от ПОВРЕДЕНИТЕ(ще се представят като унищожени)самолети с операция "Паяжина" 😆
А бе важното е че си върнахме Крим и заменихме Курск за Запорожие и Херсонска област.
Единствено лошо е,че спряха парите от ФАЩ 😂😂😆
09:53 25.09.2025
28 Пилота
09:54 25.09.2025
29 ГанЯ
09:54 25.09.2025
30 Фейк на часа
09:54 25.09.2025
31 Квичиш ли свиньоооо?
До коментар #15 от "Георгиев":Това ми харесва.
09:55 25.09.2025
32 Факти
09:55 25.09.2025
33 Как "где " ?!
До коментар #23 от "А ГДЕ":При "героите от "Азов" , дето тръгнаха през Курск към Москва ! 😜
34 Киев за два дня.
До коментар #27 от "Хахаха":Пумияр с пумияр.
09:55 25.09.2025
35 БОЛГЪ
терористични атаки в Запорожие
а това в"обетованата земя" какво е? пролетно разчистване с коствени жертви?
абе като се пише трябва да се има и малко морал!
09:56 25.09.2025
36 Механик
09:56 25.09.2025
37 Ами
09:56 25.09.2025
38 1678
427 куку
09:57 25.09.2025
40 Българин
09:59 25.09.2025
41 Като се има предвид
09:59 25.09.2025
44 аz СВОПобеда80
10:00 25.09.2025
45 Във
До коментар #8 от "Хан Ювиги":състава на РФ казах.
10:00 25.09.2025
47 Емо
10:01 25.09.2025
48 Гост
10:01 25.09.2025
49 Българин
До коментар #14 от "Тов. Членин":Рублите в евро а гривните тапети по стената.
10:02 25.09.2025
50 Как "где" ?!
До коментар #39 от "А ГДЕ":Забрави ли , че дрогираните ултраси , в неадекватно състояние порутихте паметника ?
10:02 25.09.2025
52 Кисинджър
10:03 25.09.2025
До коментар #39 от "А ГДЕ":АЛЬОША
10:04 25.09.2025
55 стоян георгиев
10:04 25.09.2025
57 ха ха хааа
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Копейки,
10:04 25.09.2025
60 доктор
До коментар #58 от "Да попитам мисирките на нпо":Руска нация няма.
10:05 25.09.2025
62 А где
До коментар #50 от "Как "где" ?!":Асад?
10:06 25.09.2025
64 Ибреее пръдльо!
До коментар #45 от "Във":Кой си па ти да казваш.
10:07 25.09.2025
65 Росен
10:07 25.09.2025
66 Сигурно
10:09 25.09.2025
67 Друс
До коментар #65 от "Росен":Не бе само остатъка де не е анексиран още
10:12 25.09.2025
68 Реалист
10:12 25.09.2025
69 И вчера
Скоро ще четем за свален Су 34 над Курск!
И в трите гранични области на Русия - Брянск, Курск и Белгород , се води война!
Да не забравяме , че в тези области местното население посрещна ВСУ като у дома си!
Путлер за това прати севернокорейци там, а не руснаци , да ги " освобождават ".
10:12 25.09.2025
70 стоян георгиев
До коментар #26 от "Фалшива новина":Дека мека...отваряш профил игор гиркин в туитър и гледаш.мога да ти дам поне десет профила с видеа и в телеграм.
10:13 25.09.2025
71 Хахахаха
До коментар #2 от "Хихи":Научаваме го от тези, които са го свалили! Ти кой искаш да ти го каже?
10:13 25.09.2025
72 Как "где ?!
До коментар #62 от "А где":Протежетата ви от ИДИЛ и Ал Кайда го смениха в Дамаск след преврат .
10:14 25.09.2025
73 Груьо
10:14 25.09.2025
74 стоян георгиев
До коментар #21 от "Така ли?":Гледал съм го.анимация за подобни за теб.пожелавам ти цял живот само москвичи да караш.
10:14 25.09.2025
75 Ако мужикът
Ракета за няколко хиляди долара срещу самальот за няколко десетки милиона!
Стингърите и джавелините разказаха играта на Магучая!
10:15 25.09.2025
76 От това кой ти го показва
До коментар #71 от "Хахахаха":може да си вадиш изводи дали да вярваш или да се смееш. От униан и дойче, определено може да се смееш.
10:16 25.09.2025
77 стоян георгиев
До коментар #63 от "Папагалиш ли стоенчо 😄":Така е след близо четири години забравихте кви ги пеехте тогава?сега се радвате че украйна не е окупирала курск...хахах...
Коментиран от #86, #113
10:16 25.09.2025
78 Така е
До коментар #41 от "Като се има предвид":ТАСС - истинската медия !!!🤭
10:16 25.09.2025
79 !!!?
10:17 25.09.2025
80 стоян георгиев
10:17 25.09.2025
81 И що да не кара Москвич
До коментар #74 от "стоян георгиев":Нещо лошо ли трябва да има или комплексите са ти в повечко?
Коментиран от #89, #141
10:18 25.09.2025
82 Гост
Не знам дали са Баширов и Петров или посланик Залужни лично ръководи акцията по поставяне на климатици в завода...
10:19 25.09.2025
83 Брачед,
До коментар #59 от "Копейки,":Ако го напишеш на немски - по-ше те разберат ... 🤭 таваришчите
10:19 25.09.2025
84 В коментара
До коментар #78 от "Така е":не се вижда да пише ТАСС, нито има нещо общо написаното с ТАСС. Не можеш да четеш или си от ония в гетата, които ги ползва пропадналият запад да показват падението си? Ако си от вторите, жалко за падението.
10:20 25.09.2025
85 Копейкин
10:22 25.09.2025
86 Остава въпроса стоенчо
До коментар #77 от "стоян георгиев":Защо ви ползват за папагали. Толкова ли шишарката на раменете няма една кварка, за да състави изречение, без папагалане на Киев за три дни, което по същество показва тъпотията на индивида ползван за папагал.
10:23 25.09.2025
87 Цицоманов
10:24 25.09.2025
88 Хаха
10:25 25.09.2025
89 стоян георгиев
До коментар #81 от "И що да не кара Москвич":Не знам що не кара москвич? Вероятно щото москвича е тапицирана каруца и не му се ще да се връща в селския си период.ти що не караш москвич?хаха....та пожелавам ви на всеки дето иска да кара само москвич.
10:27 25.09.2025
90 Удри, батко Зеленски
10:28 25.09.2025
91 Лука
До коментар #4 от "Зельонска":На български се пише тук!
10:29 25.09.2025
92 Слаба работа, аз свалих
10:29 25.09.2025
93 Русия
До коментар #1 от "Оцет Паниций":Амин и за теб !
10:29 25.09.2025
94 Пръц
До коментар #90 от "Удри, батко Зеленски":пръц, пръц.
10:30 25.09.2025
95 стоян георгиев
До коментар #86 от "Остава въпроса стоенчо":Кажи за киев за три дена кога да го чакаме?щеше да пиете бира в одеса...щеше да правите чували ...сега станахме ние папагалите а ? хаха...толкова ви е достойнството че даже сте готови да се отречете от думите си.киев за три дена както и хилядите други щуротии за руската бърза победа дето ги пишете ежедневно от близо четири години.та викаш ние сме папагалите а?
Коментиран от #101, #125
10:30 25.09.2025
96 Ами Москвича стоенче
До коментар #89 от "стоян георгиев":е средство за придвижване, също както и каруцата. В това срамно няма. Но когато комплексите на човек са повечко, изглежда така жалко и глупаво, като се опитва да вменява от това, че е лошо. Човек стоенчо се ражда без дрехи и си отива така. Само комплексара не знае.
10:31 25.09.2025
97 Тези данни не са
10:31 25.09.2025
98 вервайте ни
10:31 25.09.2025
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Е, те нали Украйна след като
До коментар #95 от "стоян георгиев":превзеха цялата Курска област и цялата Белгородска област после превзеха и Москва и вече са някъде към Владивосток и превземат Сахалин.
10:33 25.09.2025
102 Ти иди
До коментар #99 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Бандера целувай.
10:33 25.09.2025
103 Освен Су 34
Много москалски милиони изгоряха във въздуха!
На фронта- нищо ново!
По цялата бойна линия е установена една МЪРТВА ЗОНА от 20 до 40 км. ширина, в която действа дронове и нищо живо не може да оцелее, камо ли да се съсредоточи за атака. Москалите се напъват с групи по 2- 5 човека на мотеретки и тротинетки да се втурнат за кратък щурм и да се опитат да се окопаят и закрепят някъде напред, след което ВСУ ги бомби и изтрива!
Идеята е да се спечели малко предимство в дълбочина, докато успеят да получат подкрепление.
ВСУ ползва и наземни дронове с картечници и огнехвъргачки! Терминатори!
Това е войната днес накратко!
Путлер, естествено, тръби за някакви грандиозни успехи и пробиви!
10:33 25.09.2025
104 стоян георгиев
До коментар #96 от "Ами Москвича стоенче":Ама защо не караш.тогава бе другар? Що си купувате сто годишни мерцедеси ама не карате нови москвичи и лади?що не се возите и в каруци като са ти толкова на сърце?
10:34 25.09.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 стоян георгиев
До коментар #103 от "Освен Су 34":По правилното е че ги запалиха на земята.в последната седмица това е някъде около десетия военен самолет и хеликоптер дето се унищожава.украйна запали в крим и няколко ми 8 както и няколко самолета амфибия.само за седмица.
10:36 25.09.2025
107 Простокурин
10:36 25.09.2025
108 Баш Балък
10:37 25.09.2025
109 И аз познавам един
До коментар #103 от "Освен Су 34":дето твърди, че е Наполеон.
10:37 25.09.2025
110 Помнете
10:38 25.09.2025
111 стоян георгиев
До коментар #101 от "Е, те нали Украйна след като":Украйна няма за цел да превзема ни Курск ни москва.украйна се защитава.за четири години даже и това не разбрахте.след руския провал сега се опитвате да изкарате успех че украйна не е превзела руска територия...хаха
10:38 25.09.2025
112 Ами да
До коментар #103 от "Освен Су 34":Нищо ново,границите от Минските споразумения отидоха та се не видяха:))))
10:38 25.09.2025
113 Важното е контранаступа да върви
До коментар #77 от "стоян георгиев":Нали освободиха Крим с Леопардите и събориха керченския мост с Хаймарсите и Сторм-Шедоу.
10:38 25.09.2025
114 Ха ХаХа
10:39 25.09.2025
115 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
10:39 25.09.2025
116 Ами да
До коментар #110 от "Помнете":Тя така и с Финландия войната е загубила,само дето успяла да си върне цяла Карелия и още няколко по малки области:)))
10:40 25.09.2025
117 Как, нали тръбите тук,
До коментар #111 от "стоян георгиев":че Украйна по няколко пъти на ден разгромява Русия?
Коментиран от #124
10:40 25.09.2025
118 стоян георгиев
До коментар #113 от "Важното е контранаступа да върви":Украйна е нямала за цел да превзема руска територия .тя се защитава срещу агресор.самия факт че се хвалиш със спасението на курск показва руския провал.
10:40 25.09.2025
119 Ами да
До коментар #111 от "стоян георгиев":И ние лато Бисмарк се опитваме само да обясними?че първите предложения на руснаците са най изгодни:)))
10:41 25.09.2025
120 Това както загуби войната с
До коментар #110 от "Помнете":нацистка Германия ли?
10:41 25.09.2025
121 Лука
До коментар #41 от "Като се има предвид":Царството е далеч след империята на лъжата и пропагандата!
10:41 25.09.2025
122 Когато войната свърши
Това са обучени бойци, които атакуват руска военна инфраструктура, завладяват опорни точки, извършват разузнаваме, насочват удари на авиацията и далекобойната артилерия и т.н.
Путлер се опита да ги победи със севернокорейци, но те и тях разбиха!
10:42 25.09.2025
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 стоян георгиев
До коментар #117 от "Как, нали тръбите тук,":Украйна ежедневно разгромява руските атаки,но е далече времето за тотална украинска победа.все пак украйна е много по малка и много по слабо въоръжена.факт е обаче че разби хиляди руски атаки и докара ситуацията до позиционна война а русия до икономически о финансов колапс.
10:42 25.09.2025
125 Как да ти кажа стоенче
До коментар #95 от "стоян георгиев":Въпроса ти е не по малко глупав, от папагаленето денонощно на 3 думи "Киев за 3 дни" 😄. Няма как да имам обяснение, защо някой е толкова глупав, че за 5 цента да се превръща в папагал. 😄 Киев за 3 дни е реплика на Марк Мили и се отнася при пълно мащабна война стоенчо. Такава няма и слава богу, но това не спира платеният отпадък на пропадналият запад да повтаря като грамофон. Според мен са много тъъпи, защото това единствено показва падението на запада и на индивида, който за 5 цента става папагал и играе казачок в краката ми. Не знам стоенчо, но за човек с поне малко интелевкт, такива отпадъци ползвани за папагали изглеждат много жалко. Всеки според интелекта си. Нали така.
10:42 25.09.2025
126 Е то по твоята логика тогава и
До коментар #118 от "стоян георгиев":Русия няма за цел да превзема Украйна.
10:42 25.09.2025
127 стоян георгиев
До коментар #118 от "стоян георгиев":Има ли активни здрави мъжлета?Обичам ви по новите евростандарти.Търся си съпруг.
10:42 25.09.2025
128 Бин Ладен
10:43 25.09.2025
129 Китай
До коментар #110 от "Помнете":Помнете...Ние ще пратим срещу Украйна 2 млн.войници ако Нато се намеси
10:43 25.09.2025
130 Ами да
До коментар #118 от "стоян георгиев":А Русия защитава рускоговорящите в собствените им земи подарени на Украйна барабар с хората,на които бандерите се мъчат да забранят руския и подлагат на геноцид. А ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров ,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците:)
10:44 25.09.2025
131 Както загубиха и войната с
До коментар #128 от "Бин Ладен":нацистка Германия ли?
10:44 25.09.2025
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Как бе лукчо
До коментар #121 от "Лука":Не те ли заливат денонощно с лъжите си от царството на лъжи униан, дойче зеле, бесарабски фронт и т.н. Някои изключително глупави и за деца не ставащи, но факт. Пропагандата винаги се цели в глупаците.
10:45 25.09.2025
134 А какво
До коментар #127 от "стоян георгиев":Стана със съпруга ти от Масква,малък ли ти идва
10:45 25.09.2025
135 Ез тя нали Русия се разпадна
До коментар #124 от "стоян георгиев":още два месеца след налагането на санкциите, някъде когато долара стана 200 рубли и Русия свърши ракетите, а Путин умрятри пъти.
10:46 25.09.2025
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #18 от "стоян георгиев":Ха-ха-ха,палячо ,със компютрите не си на ясно,всякакви видеа могат да правят укробандерете.Тука гледах видео, че ядеш салам с картофите.Това фейк ли е или си прайдър?
10:46 25.09.2025
138 Не си
До коментар #131 от "Както загубиха и войната с":В темата ,чети не троли
10:47 25.09.2025
139 стоян георгиев
До коментар #130 от "Ами да":Като ги защитава защо ги избива така жестоко? Обясни ми защо всички източни градове в украйна са на кайма и всеки ден умират православни рускоговоряши?що се отнася до руската империя и сегашна путлерландия.те нямат нищо общо.нали прочете?нищо общо!
10:47 25.09.2025
140 Айде,бе
До коментар #128 от "Бин Ладен":Я си виж националния празник ,къде са сега зъбите и част от черепа на Хитлер и лак завършва Наполеон след сблъсъка с Русия:)))
10:47 25.09.2025
141 Лука
До коментар #81 от "И що да не кара Москвич":В кой век живееш?
10:48 25.09.2025
142 И що да не карам бе стоенче
До коментар #104 от "стоян георгиев":Имам приятел, който му е хоби да реставрира москвичи и прави истински фурор с тях. Стига човек да не е изграден от комплекси. Комплексаря стоенче е жалко нещо. Ем глупаво ем жалко.
10:48 25.09.2025
143 мада
До коментар #140 от "Айде,бе":и виж и Чингиз Хан как е свършил, защото в монголските карти на север е Монголия!
10:49 25.09.2025
144 Що бе лукчо
До коментар #141 от "Лука":Какво значение има века? Единствено комплексите на човек показват дали е човек или глупак. Всеки лукчо според интелекта си.
10:49 25.09.2025
145 Копейка в шок
10:50 25.09.2025
146 Аууу
До коментар #137 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Той тоз салам твоя ли е ,то сатленка бре
10:50 25.09.2025
147 Силиций
До коментар #7 от "си дзън":По всички земни кълбета няма кой да ги бие.А най-новия СУ 856 НА -Х-У-N лети по бързо и от планетата.
Иначе в кухнята препечените филийки на стария котлон са много вкусни преди да иде човек на работа в завода да ги сглобява.
10:51 25.09.2025
149 Ами добре
До коментар #110 от "Помнете":Ама още не е почнала войната. 😄 Иначе твърдението ти е детско. И то на малко дете. 😄
10:51 25.09.2025
150 Айде,бе
До коментар #139 от "стоян георгиев":Как нямат,тези нямат морално право да оставят своите на геноцид ,Крим и 100 референдума да има и в Донбас все за Русия ще гласува.Или Путин да ги остави в собствените им земи да забраняват руския и да грухтят оня бандерски диалект,това и Господ няма да го позволи и папата го знаеше като им каза да отстъпят,те го нарекоха агент на Путин и после всичките отидоха да го изпратят лицемерието безбожници:)))
10:52 25.09.2025
151 Запомни
До коментар #129 от "Китай":Не вярвай на китайците ,те няма да пратят нито един войник ,те не защитават прошляци
10:53 25.09.2025
152 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #99 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Аз далече нема те пращам ,оди под пъпа
10:53 25.09.2025
153 Киев за два дня.
До коментар #152 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Пумияр с пумияр.
10:55 25.09.2025
154 Хирохито
До коментар #150 от "Айде,бе":Никога в Украйна не е бил забраняван руския език .
Копей само лъжеш за да оправдаеш вероломното нападение .на Русия !
10:55 25.09.2025
155 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #146 от "Аууу":Сатленка ,ама гайка Ти я яде.Доволна,пак иска
10:56 25.09.2025
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Градовете не ги мисли стоенче
До коментар #139 от "стоян георгиев":Русия ще им ги построи. Мисли за фашисткият режим в Украйна който създаде САЩ и Великобритания, за да унищожи Европа. Не, че на безродник му пука.
10:57 25.09.2025
158 Ти го запомни
До коментар #149 от "Ами добре":А твърдението ми ,го обмисли .И между другото украинците не са стока ,също като руснаците
10:58 25.09.2025
159 Ха ха ха ха
10:58 25.09.2025
160 Моча в калта
До коментар #157 от "Градовете не ги мисли стоенче":И крайцера Москва ще изплува.
10:59 25.09.2025
161 Верваме ви
11:01 25.09.2025
162 Лъжата е приоритет
До коментар #154 от "Хирохито":на пропадналите хора и такива се търсят от пропадналият запад. Изглеждат толкова жалко без достойнство, като саапаливи циганета, но за жалост нямат нищо в шишарките за да го осъзнаят.
11:01 25.09.2025
163 Бин Ладен
До коментар #140 от "Айде,бе":Аз съм афганистанец бе,кокво ме занимаваш с хитлер
11:02 25.09.2025
164 Облъчването продължава
11:03 25.09.2025
165 Ами добре малчо
До коментар #158 от "Ти го запомни":Ама още не е почнала войната. 😄 Иначе твърдението ти е детско. И то на малко дете. 😄 Жалко е да виждам как запада опростачва деца.
11:03 25.09.2025
167 Национален празник
11:05 25.09.2025
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Не можеш да четеш ли
До коментар #160 от "Моча в калта":В коментара не пише за крайцери и за намочаните ти гащи бе мъник. 😄
Там пишеше:
Градовете не ги мисли стоенчо. Русия ще им ги построи. Мисли за фашисткият режим в Украйна който създаде САЩ и Великобритания, за да унищожи Европа. Не, че на безродник му пука.
11:05 25.09.2025
171 Тома
До коментар #2 от "Хихи":Не от хидрофора дойде новината
11:07 25.09.2025
172 Праведна пропаганда
11:07 25.09.2025
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 стоян георгиев
До коментар #150 от "Айде,бе":Явно не прочете какво те питам.та.защо путин като толкова е загрижен за населението си в украйна го избива жестоко?защо цяла източна украйна където живеят тия дето уж путин обича е на кайма?
11:12 25.09.2025
175 А възвишения Изток
До коментар #162 от "Лъжата е приоритет":само пабиди и напредък
и растеж
и импортозамещение
и так залее
кога ще се появат тези така очаквани безаналогови джелеза!!!!!!!!
Само маоистите са по-пропаднали от рашистите!
11:12 25.09.2025