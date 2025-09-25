Новини
Свят »
Украйна »
Украйна свали руски Су-34
  Тема: Украйна

Украйна свали руски Су-34

25 Септември, 2025 09:42 3 464 175

  • украйна-
  • су-34-
  • самолет-
  • русия-
  • запорожие

Руският военен самолет е атакувал град Запорожие

Украйна свали руски Су-34 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна е свалила руски изтребител-бомбардировач Су-34, предадоха украинските медии.

Това се е случило на 25 септември в около 04:00 часа. Руският самолет е извършвал терористични атаки в Запорожие, използвайки управляеми бомби, съобщиха украинските сили.

Су-34 е проектиран да извършва прецизни ракетни удари по наземни цели на противника в оперативна и тактическа дълбочина, както и да поразява въздушни цели на противника. Самолетът може да достигне скорост до 1900 км/ч на височина до 14,6 км, предаде агенция УНИАН.

По данни на Генералния щаб на украинските сили от началото на пълномащабната инвазия Украйна е свалила 427 руски самолета. Тези данни не са потвърдени от независими източници.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 77 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оцет Паниций

    25 76 Отговор
    АМИН !!

    Коментиран от #93

    09:43 25.09.2025

  • 2 Хихи

    134 19 Отговор
    от УНИАН,или от дойчезеле ли го научихте ?!

    Коментиран от #20, #71, #166, #171

    09:45 25.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Зельонска

    72 10 Отговор
    Майо зелюнае дермо опят ело белий парашок и вьипустилос в брюки ! Я перу , перу , а он наакается , наакается...

    Коментиран от #91

    09:46 25.09.2025

  • 5 Гъцко натовеца

    20 46 Отговор
    унрайна може а великото нато седи и гледа,а ние сме у тоя съюз дето им викат пингвини

    09:46 25.09.2025

  • 6 стоян георгиев

    37 88 Отговор
    Украйна снощи запали и два транспортни самолета в крим.тази седмица е доста сериозен самолетопад в русия.преди два дена запалиха и три самолета Амфибия както и поне четири хеликоптера ми 8.

    Коментиран от #26, #42, #46, #54

    09:46 25.09.2025

  • 7 си дзън

    50 23 Отговор
    Новият Су-61ГЗ се движи по-бързо от ракетите на Патриот.

    Коментиран от #12, #147

    09:46 25.09.2025

  • 8 Хан Ювиги

    28 70 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    Коментиран от #45

    09:47 25.09.2025

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    81 17 Отговор
    Свободно укросъчинения

    Коментиран от #18, #99

    09:47 25.09.2025

  • 10 Гост

    82 18 Отговор
    Ще дойдат два на негово място. Просто хвърлихте Русия в тотална милитаризация и сега никой не знае какво да правим.

    09:47 25.09.2025

  • 11 Зелен наркоман

    72 15 Отговор
    Оф , май пак сме свалили някоя от еФките , дето ни дадоха .

    09:48 25.09.2025

  • 12 стоян георгиев

    17 38 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Така е и Москвич ще ги бие на формула едно ама другата седмица...

    Коментиран от #21

    09:50 25.09.2025

  • 13 Мнението ми

    20 51 Отговор
    Още много рашистки (безаналогови)фърчила ще падат .

    09:50 25.09.2025

  • 14 Тов. Членин

    13 36 Отговор
    Работайте , братья ... Що от Първи януари - рублите в евро ..🤭

    Коментиран от #49, #148

    09:51 25.09.2025

  • 15 Георгиев

    29 7 Отговор
    Забравили са единицата преди цифрите на числото 427. Как може...

    Коментиран от #31

    09:51 25.09.2025

  • 16 Зелен наркоман

    42 5 Отговор
    Някой да е виждал Кулеба ?

    Коментиран от #23

    09:51 25.09.2025

  • 17 Хахахаха

    47 6 Отговор
    Нещо снимки няма ли, каква е съдбата на пилота, или пак лъжем?!?😂😂😂😂

    09:51 25.09.2025

  • 18 стоян георгиев

    16 42 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Видеата от запалените транспортни самолети са в мрежата на хеликоптерите също.явно крим вече няма достатъчно радари за да покрива територията си и всеки ден горят руски самолети хеликоптери и военна инфраструктура.иначе киев за три дена го чакаме утре.да не забравиш да си сложиш костюма...хаха

    Коментиран от #51, #56, #63, #137

    09:53 25.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гошо

    40 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хихи":

    От УНИАН . Преписали са го дословно

    09:53 25.09.2025

  • 21 Така ли?

    25 7 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Разходи се в ю туб да видиш Москвич, ако не си видял. Ще се изненадаш неприятно.

    Коментиран от #74

    09:53 25.09.2025

  • 22 Тези данни не са потвърдени ...

    43 6 Отговор
    "Тези данни не са потвърдени от независими източници."

    Еми защо ги "мятате" тогава ...

    Непотвърдени данни са си пропагандна лъжа, хибридна или не ;)

    09:53 25.09.2025

  • 23 А ГДЕ

    4 18 Отговор

    До коментар #16 от "Зелен наркоман":

    Пригожин?

    Коментиран от #33

    09:53 25.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ердоган

    9 21 Отговор
    Така се прави.

    09:53 25.09.2025

  • 26 Фалшива новина

    23 6 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Е ПА ДА БЕ АМА НЕ Е ДОКАЗАНО, ДЕКА СА СНИМКИТЕ? НЕМА А НА ОКРАИНСКИЯ МИГ 27 ИМА И ТО ДОСТА.

    Коментиран от #70

    09:53 25.09.2025

  • 27 Хахаха

    29 7 Отговор
    Толкова са жалки улеите.....
    Един самолет и в новините,половин танк,ранен БТР,спукана гума на гаубица и пр.смехории....

    Можеше и по-оригинални да са-напр.всеки ден да се пишат по 7-8 статии за всеки от ПОВРЕДЕНИТЕ(ще се представят като унищожени)самолети с операция "Паяжина" 😆

    А бе важното е че си върнахме Крим и заменихме Курск за Запорожие и Херсонска област.
    Единствено лошо е,че спряха парите от ФАЩ 😂😂😆

    Коментиран от #34

    09:53 25.09.2025

  • 28 Пилота

    3 18 Отговор
    Си е мислил ,че прави показуха над немска гимия ,амаа

    09:54 25.09.2025

  • 29 ГанЯ

    4 17 Отговор
    Ми ще го свалят, да го гледат ли?

    09:54 25.09.2025

  • 30 Фейк на часа

    14 8 Отговор
    Украинският пилот ще да е бил "Призрака на Киев", а свалените руски самолети са най-малко 100.

    09:54 25.09.2025

  • 31 Квичиш ли свиньоооо?

    7 11 Отговор

    До коментар #15 от "Георгиев":

    Това ми харесва.

    09:55 25.09.2025

  • 32 Факти

    11 24 Отговор
    Точно затова Путин НЕ МОЖЕ да "изравни Украйна със земята". Скъпите му играчки са в ограничено количество и като ги свалят ще остане съвсем оголен при евентуална ИСТИНСКА война със Запада. Путин прави в Украйна точно толкова, колкото може да направи. От три години и половина буксува на едно място. На Русия отново й лъсна голия...

    09:55 25.09.2025

  • 33 Как "где " ?!

    23 4 Отговор

    До коментар #23 от "А ГДЕ":

    При "героите от "Азов" , дето тръгнаха през Курск към Москва ! 😜

    Коментиран от #39

    09:55 25.09.2025

  • 34 Киев за два дня.

    9 13 Отговор

    До коментар #27 от "Хахаха":

    Пумияр с пумияр.

    09:55 25.09.2025

  • 35 БОЛГЪ

    17 5 Отговор
    пак смешка :
    терористични атаки в Запорожие
    а това в"обетованата земя" какво е? пролетно разчистване с коствени жертви?
    абе като се пише трябва да се има и малко морал!

    09:56 25.09.2025

  • 36 Механик

    6 17 Отговор
    Благи вести.

    09:56 25.09.2025

  • 37 Ами

    4 19 Отговор
    Ватата пилот си мислел ,че е над Балтика

    Коментиран от #43

    09:56 25.09.2025

  • 38 1678

    15 4 Отговор
    Сигурно пак на симулатора
    427 куку

    Коментиран от #170

    09:57 25.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Българин

    7 17 Отговор
    В Новоросийск пак пушили.Мириз на изгоряли вати се носи във въздуха.

    09:59 25.09.2025

  • 41 Като се има предвид

    22 2 Отговор
    източника от царството на лъжата и пропагандата, може човек да погледне подобна "новина" от забавление. Дали е истина или не, е малко вероятно да разберем, но затова пък ще има храна за тролеи да късат ризи. 😄

    Коментиран от #78, #121

    09:59 25.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 аz СВОПобеда80

    8 18 Отговор
    Поредният руски самолет,който се навоюва😂😂😂

    10:00 25.09.2025

  • 45 Във

    11 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хан Ювиги":

    състава на РФ казах.

    Коментиран от #64

    10:00 25.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Емо

    5 14 Отговор
    Добри новини със сутрешното кафе.

    10:01 25.09.2025

  • 48 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "А ГДЕ":

    При Мрията

    10:01 25.09.2025

  • 49 Българин

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "Тов. Членин":

    Рублите в евро а гривните тапети по стената.

    10:02 25.09.2025

  • 50 Как "где" ?!

    13 3 Отговор

    До коментар #39 от "А ГДЕ":

    Забрави ли , че дрогираните ултраси , в неадекватно състояние порутихте паметника ?

    Коментиран от #62

    10:02 25.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Кисинджър

    19 4 Отговор
    Колкото полските ш лю хи свалиха дрончетата...Смешна работа! униан - ПаВиан Прес...жалки са!

    10:03 25.09.2025

  • 53 ВЗРИВЯВАЙ

    4 12 Отговор

    До коментар #39 от "А ГДЕ":

    АЛЬОША

    10:04 25.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 стоян георгиев

    15 5 Отговор
    Верваме 😅 щом друсания и укрофашистите твърдят

    10:04 25.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ха ха хааа

    4 14 Отговор
    Колхознята иска снимки ...🤭😁 СУ-шка свалена ?! Ета невазможна .🤭

    10:04 25.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Копейки,

    5 14 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #83

    10:04 25.09.2025

  • 60 доктор

    4 14 Отговор

    До коментар #58 от "Да попитам мисирките на нпо":

    Руска нация няма.

    10:05 25.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 А где

    2 7 Отговор

    До коментар #50 от "Как "где" ?!":

    Асад?

    Коментиран от #72

    10:06 25.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ибреее пръдльо!

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "Във":

    Кой си па ти да казваш.

    10:07 25.09.2025

  • 65 Росен

    5 1 Отговор
    Ама цяла Украйна ли?

    Коментиран от #67

    10:07 25.09.2025

  • 66 Сигурно

    7 3 Отговор
    това ще им излезе през носа !

    10:09 25.09.2025

  • 67 Друс

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "Росен":

    Не бе само остатъка де не е анексиран още

    10:12 25.09.2025

  • 68 Реалист

    10 10 Отговор
    Много добра новина! Майка си ли търси това СУ-34 над цивилна Украйна?! Отлична работа в екип на украинските ВВС и САЩ. Да си пожелаем още много рашистки самолет с подобна участ.

    10:12 25.09.2025

  • 69 И вчера

    6 16 Отговор
    руснаците хвърлиха десетки КАБ бомби над Курска и Белгородска област, които уж бяха освободени по Великден, както се изхвърли Путлер! Защо бе?

    Скоро ще четем за свален Су 34 над Курск!

    И в трите гранични области на Русия - Брянск, Курск и Белгород , се води война!

    Да не забравяме , че в тези области местното население посрещна ВСУ като у дома си!

    Путлер за това прати севернокорейци там, а не руснаци , да ги " освобождават ".

    10:12 25.09.2025

  • 70 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Фалшива новина":

    Дека мека...отваряш профил игор гиркин в туитър и гледаш.мога да ти дам поне десет профила с видеа и в телеграм.

    10:13 25.09.2025

  • 71 Хахахаха

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Хихи":

    Научаваме го от тези, които са го свалили! Ти кой искаш да ти го каже?

    Коментиран от #76

    10:13 25.09.2025

  • 72 Как "где ?!

    7 1 Отговор

    До коментар #62 от "А где":

    Протежетата ви от ИДИЛ и Ал Кайда го смениха в Дамаск след преврат .

    10:14 25.09.2025

  • 73 Груьо

    10 3 Отговор
    МАРОО,ПАК ЛИ ПОЧНА С ГЛУПОСТИТЕ.ПО ДАННИ НА НЕЗАВИСИМИ ИЗТОЧНИЦИ,ВКЛЮЧИТЕЛНО И УКРАЙНСКИ. СВАЛЕНИТЕ ИЛИ ПАДНАЛИ ИЛИ ПОДПАЛЕНИ РУСКИ САМОЛЕТИ ОТ НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА СА 53, АКО СЕ ПОТВЪРДИ И ЗА ТОЗИ/ЗА КОЕТО ДОСТА СЕ СЪМНЯВАМ/,ЩЕ СТАНАТ 54. А МАРЧЕ ДА ТЕ ПОПИТАМ КЪДЕ СА УКРАЙНСКИТЕ САМОЛЕТИ ,КАТО В НАЧАЛОТО НА УЖ- ВОЙНАТА БЯХА НАД 400.САМО ПИТАМ.

    10:14 25.09.2025

  • 74 стоян георгиев

    1 11 Отговор

    До коментар #21 от "Така ли?":

    Гледал съм го.анимация за подобни за теб.пожелавам ти цял живот само москвичи да караш.

    Коментиран от #81

    10:14 25.09.2025

  • 75 Ако мужикът

    5 11 Отговор
    пилот е летял ниско, може и със Стингър да е бил свален!

    Ракета за няколко хиляди долара срещу самальот за няколко десетки милиона!

    Стингърите и джавелините разказаха играта на Магучая!

    10:15 25.09.2025

  • 76 От това кой ти го показва

    7 1 Отговор

    До коментар #71 от "Хахахаха":

    може да си вадиш изводи дали да вярваш или да се смееш. От униан и дойче, определено може да се смееш.

    10:16 25.09.2025

  • 77 стоян георгиев

    4 7 Отговор

    До коментар #63 от "Папагалиш ли стоенчо 😄":

    Така е след близо четири години забравихте кви ги пеехте тогава?сега се радвате че украйна не е окупирала курск...хахах...

    Коментиран от #86, #113

    10:16 25.09.2025

  • 78 Така е

    3 5 Отговор

    До коментар #41 от "Като се има предвид":

    ТАСС - истинската медия !!!🤭

    Коментиран от #84

    10:16 25.09.2025

  • 79 !!!?

    7 11 Отговор
    Украинците не цепят басма на кремълските фашисти...изпълняват немедлено препоръката на Тръмп !!!?

    10:17 25.09.2025

  • 80 стоян георгиев

    5 8 Отговор
    Сваления самолет е летял над запорожие в бойна мисия.вече няма да лети ...хаха...убийците заслужават това дето им се случва.

    10:17 25.09.2025

  • 81 И що да не кара Москвич

    3 0 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    Нещо лошо ли трябва да има или комплексите са ти в повечко?

    Коментиран от #89, #141

    10:18 25.09.2025

  • 82 Гост

    6 1 Отговор
    Що не пишете за фойрверките във военния завод и складове в Суиндън Англия!?
    Не знам дали са Баширов и Петров или посланик Залужни лично ръководи акцията по поставяне на климатици в завода...

    Коментиран от #100

    10:19 25.09.2025

  • 83 Брачед,

    0 4 Отговор

    До коментар #59 от "Копейки,":

    Ако го напишеш на немски - по-ше те разберат ... 🤭 таваришчите

    10:19 25.09.2025

  • 84 В коментара

    5 0 Отговор

    До коментар #78 от "Така е":

    не се вижда да пише ТАСС, нито има нещо общо написаното с ТАСС. Не можеш да четеш или си от ония в гетата, които ги ползва пропадналият запад да показват падението си? Ако си от вторите, жалко за падението.

    10:20 25.09.2025

  • 85 Копейкин

    4 4 Отговор
    Кръв с.е.р.е

    10:22 25.09.2025

  • 86 Остава въпроса стоенчо

    4 3 Отговор

    До коментар #77 от "стоян георгиев":

    Защо ви ползват за папагали. Толкова ли шишарката на раменете няма една кварка, за да състави изречение, без папагалане на Киев за три дни, което по същество показва тъпотията на индивида ползван за папагал.

    Коментиран от #95

    10:23 25.09.2025

  • 87 Цицоманов

    5 2 Отговор
    E, хубуу ама що пише накрая ,че информацията не е потвърдена ?

    10:24 25.09.2025

  • 88 Хаха

    6 3 Отговор
    От Грузия Зеленски беше посъветван да си „измие устата“ след изявленията си в ООН. Лидерът на киевския режим разкритикува страната, заявявайки, че положението с човешките права и изграждането на държава от европейски тип се влошава. В отговор лидерът на фракцията „Грузинска мечта“ Ираклий Кирцхалия нарече Зеленски „марионетка“ и отбеляза, че това не е първият път, когато прави подобни забележки за страната. Политикът предложи първо да се обърне към човешките права в Украйна: „Преди тази марионетка да се осмели да обижда и директно да призовава Грузия на война, нека първо си измие устата и едва след това да говори за нашата страна.“

    10:25 25.09.2025

  • 89 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "И що да не кара Москвич":

    Не знам що не кара москвич? Вероятно щото москвича е тапицирана каруца и не му се ще да се връща в селския си период.ти що не караш москвич?хаха....та пожелавам ви на всеки дето иска да кара само москвич.

    Коментиран от #96

    10:27 25.09.2025

  • 90 Удри, батко Зеленски

    2 5 Отговор
    Да се пукат душманите.

    Коментиран от #94

    10:28 25.09.2025

  • 91 Лука

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Зельонска":

    На български се пише тук!

    10:29 25.09.2025

  • 92 Слаба работа, аз свалих

    6 1 Отговор
    цели два марсиански бойно кораба тази нощ.

    10:29 25.09.2025

  • 93 Русия

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Оцет Паниций":

    Амин и за теб !

    10:29 25.09.2025

  • 94 Пръц

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "Удри, батко Зеленски":

    пръц, пръц.

    10:30 25.09.2025

  • 95 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #86 от "Остава въпроса стоенчо":

    Кажи за киев за три дена кога да го чакаме?щеше да пиете бира в одеса...щеше да правите чували ...сега станахме ние папагалите а ? хаха...толкова ви е достойнството че даже сте готови да се отречете от думите си.киев за три дена както и хилядите други щуротии за руската бърза победа дето ги пишете ежедневно от близо четири години.та викаш ние сме папагалите а?

    Коментиран от #101, #125

    10:30 25.09.2025

  • 96 Ами Москвича стоенче

    6 0 Отговор

    До коментар #89 от "стоян георгиев":

    е средство за придвижване, също както и каруцата. В това срамно няма. Но когато комплексите на човек са повечко, изглежда така жалко и глупаво, като се опитва да вменява от това, че е лошо. Човек стоенчо се ражда без дрехи и си отива така. Само комплексара не знае.

    Коментиран от #104

    10:31 25.09.2025

  • 97 Тези данни не са

    4 0 Отговор
    потвърдени от независими източници.

    10:31 25.09.2025

  • 98 вервайте ни

    3 1 Отговор
    Усръйнъ свали 2229999999 руски самолета снощи.Свали и 3778788 утре.

    10:31 25.09.2025

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Е, те нали Украйна след като

    7 3 Отговор

    До коментар #95 от "стоян георгиев":

    превзеха цялата Курска област и цялата Белгородска област после превзеха и Москва и вече са някъде към Владивосток и превземат Сахалин.

    Коментиран от #111

    10:33 25.09.2025

  • 102 Ти иди

    5 0 Отговор

    До коментар #99 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Бандера целувай.

    10:33 25.09.2025

  • 103 Освен Су 34

    4 5 Отговор
    вчера ВСУ свалиха и два военнотранспортни самальота Ан 26.

    Много москалски милиони изгоряха във въздуха!

    На фронта- нищо ново!

    По цялата бойна линия е установена една МЪРТВА ЗОНА от 20 до 40 км. ширина, в която действа дронове и нищо живо не може да оцелее, камо ли да се съсредоточи за атака. Москалите се напъват с групи по 2- 5 човека на мотеретки и тротинетки да се втурнат за кратък щурм и да се опитат да се окопаят и закрепят някъде напред, след което ВСУ ги бомби и изтрива!

    Идеята е да се спечели малко предимство в дълбочина, докато успеят да получат подкрепление.
    ВСУ ползва и наземни дронове с картечници и огнехвъргачки! Терминатори!

    Това е войната днес накратко!

    Путлер, естествено, тръби за някакви грандиозни успехи и пробиви!

    Коментиран от #106, #109, #112

    10:33 25.09.2025

  • 104 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #96 от "Ами Москвича стоенче":

    Ама защо не караш.тогава бе другар? Що си купувате сто годишни мерцедеси ама не карате нови москвичи и лади?що не се возите и в каруци като са ти толкова на сърце?

    Коментиран от #142

    10:34 25.09.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #103 от "Освен Су 34":

    По правилното е че ги запалиха на земята.в последната седмица това е някъде около десетия военен самолет и хеликоптер дето се унищожава.украйна запали в крим и няколко ми 8 както и няколко самолета амфибия.само за седмица.

    10:36 25.09.2025

  • 107 Простокурин

    3 4 Отговор
    Нещо май не им се получава на кремълските фашаги. Не могат да превземат Украйна и ядат пердах от укрите.

    10:36 25.09.2025

  • 108 Баш Балък

    1 1 Отговор
    Хмммм, уж свален бомбандировач, уж извършвал терористични актове, ама уж факти които не са потвърдени от независими източници. Тия писачи друга работа нямат ли си?!?

    10:37 25.09.2025

  • 109 И аз познавам един

    3 2 Отговор

    До коментар #103 от "Освен Су 34":

    дето твърди, че е Наполеон.

    10:37 25.09.2025

  • 110 Помнете

    4 3 Отговор
    Русия ще загуби тази война ,или поне няма да я спечели

    Коментиран от #116, #120, #129, #149

    10:38 25.09.2025

  • 111 стоян георгиев

    3 4 Отговор

    До коментар #101 от "Е, те нали Украйна след като":

    Украйна няма за цел да превзема ни Курск ни москва.украйна се защитава.за четири години даже и това не разбрахте.след руския провал сега се опитвате да изкарате успех че украйна не е превзела руска територия...хаха

    Коментиран от #117, #119

    10:38 25.09.2025

  • 112 Ами да

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "Освен Су 34":

    Нищо ново,границите от Минските споразумения отидоха та се не видяха:))))

    10:38 25.09.2025

  • 113 Важното е контранаступа да върви

    5 3 Отговор

    До коментар #77 от "стоян георгиев":

    Нали освободиха Крим с Леопардите и събориха керченския мост с Хаймарсите и Сторм-Шедоу.

    Коментиран от #118

    10:38 25.09.2025

  • 114 Ха ХаХа

    3 0 Отговор
    Свалила е на Зеленски гащите

    10:39 25.09.2025

  • 115 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 3 Отговор
    Точка.

    10:39 25.09.2025

  • 116 Ами да

    3 2 Отговор

    До коментар #110 от "Помнете":

    Тя така и с Финландия войната е загубила,само дето успяла да си върне цяла Карелия и още няколко по малки области:)))

    10:40 25.09.2025

  • 117 Как, нали тръбите тук,

    2 1 Отговор

    До коментар #111 от "стоян георгиев":

    че Украйна по няколко пъти на ден разгромява Русия?

    Коментиран от #124

    10:40 25.09.2025

  • 118 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #113 от "Важното е контранаступа да върви":

    Украйна е нямала за цел да превзема руска територия .тя се защитава срещу агресор.самия факт че се хвалиш със спасението на курск показва руския провал.

    Коментиран от #126, #127, #130

    10:40 25.09.2025

  • 119 Ами да

    2 1 Отговор

    До коментар #111 от "стоян георгиев":

    И ние лато Бисмарк се опитваме само да обясними?че първите предложения на руснаците са най изгодни:)))

    Коментиран от #132

    10:41 25.09.2025

  • 120 Това както загуби войната с

    3 0 Отговор

    До коментар #110 от "Помнете":

    нацистка Германия ли?

    10:41 25.09.2025

  • 121 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Като се има предвид":

    Царството е далеч след империята на лъжата и пропагандата!

    Коментиран от #133

    10:41 25.09.2025

  • 122 Когато войната свърши

    5 2 Отговор
    един ден, ще научим цялата истина за героите, които воюват в Курск и Белгород срещу путлеристите, война, за която нито Украйна , нито Русия съобщават днес, по очевидни причини!

    Това са обучени бойци, които атакуват руска военна инфраструктура, завладяват опорни точки, извършват разузнаваме, насочват удари на авиацията и далекобойната артилерия и т.н.

    Путлер се опита да ги победи със севернокорейци, но те и тях разбиха!

    10:42 25.09.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #117 от "Как, нали тръбите тук,":

    Украйна ежедневно разгромява руските атаки,но е далече времето за тотална украинска победа.все пак украйна е много по малка и много по слабо въоръжена.факт е обаче че разби хиляди руски атаки и докара ситуацията до позиционна война а русия до икономически о финансов колапс.

    Коментиран от #135

    10:42 25.09.2025

  • 125 Как да ти кажа стоенче

    3 3 Отговор

    До коментар #95 от "стоян георгиев":

    Въпроса ти е не по малко глупав, от папагаленето денонощно на 3 думи "Киев за 3 дни" 😄. Няма как да имам обяснение, защо някой е толкова глупав, че за 5 цента да се превръща в папагал. 😄 Киев за 3 дни е реплика на Марк Мили и се отнася при пълно мащабна война стоенчо. Такава няма и слава богу, но това не спира платеният отпадък на пропадналият запад да повтаря като грамофон. Според мен са много тъъпи, защото това единствено показва падението на запада и на индивида, който за 5 цента става папагал и играе казачок в краката ми. Не знам стоенчо, но за човек с поне малко интелевкт, такива отпадъци ползвани за папагали изглеждат много жалко. Всеки според интелекта си. Нали така.

    10:42 25.09.2025

  • 126 Е то по твоята логика тогава и

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "стоян георгиев":

    Русия няма за цел да превзема Украйна.

    10:42 25.09.2025

  • 127 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #118 от "стоян георгиев":

    Има ли активни здрави мъжлета?Обичам ви по новите евростандарти.Търся си съпруг.

    Коментиран от #134

    10:42 25.09.2025

  • 128 Бин Ладен

    4 2 Отговор
    Руснаците ще загубят и тази война

    Коментиран от #131, #140

    10:43 25.09.2025

  • 129 Китай

    3 4 Отговор

    До коментар #110 от "Помнете":

    Помнете...Ние ще пратим срещу Украйна 2 млн.войници ако Нато се намеси

    Коментиран от #151

    10:43 25.09.2025

  • 130 Ами да

    2 4 Отговор

    До коментар #118 от "стоян георгиев":

    А Русия защитава рускоговорящите в собствените им земи подарени на Украйна барабар с хората,на които бандерите се мъчат да забранят руския и подлагат на геноцид. А ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров ,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците:)

    Коментиран от #139

    10:44 25.09.2025

  • 131 Както загубиха и войната с

    3 1 Отговор

    До коментар #128 от "Бин Ладен":

    нацистка Германия ли?

    Коментиран от #138

    10:44 25.09.2025

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Как бе лукчо

    4 2 Отговор

    До коментар #121 от "Лука":

    Не те ли заливат денонощно с лъжите си от царството на лъжи униан, дойче зеле, бесарабски фронт и т.н. Някои изключително глупави и за деца не ставащи, но факт. Пропагандата винаги се цели в глупаците.

    10:45 25.09.2025

  • 134 А какво

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "стоян георгиев":

    Стана със съпруга ти от Масква,малък ли ти идва

    10:45 25.09.2025

  • 135 Ез тя нали Русия се разпадна

    3 2 Отговор

    До коментар #124 от "стоян георгиев":

    още два месеца след налагането на санкциите, някъде когато долара стана 200 рубли и Русия свърши ракетите, а Путин умрятри пъти.

    10:46 25.09.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Ха-ха-ха,палячо ,със компютрите не си на ясно,всякакви видеа могат да правят укробандерете.Тука гледах видео, че ядеш салам с картофите.Това фейк ли е или си прайдър?

    Коментиран от #146

    10:46 25.09.2025

  • 138 Не си

    1 0 Отговор

    До коментар #131 от "Както загубиха и войната с":

    В темата ,чети не троли

    10:47 25.09.2025

  • 139 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #130 от "Ами да":

    Като ги защитава защо ги избива така жестоко? Обясни ми защо всички източни градове в украйна са на кайма и всеки ден умират православни рускоговоряши?що се отнася до руската империя и сегашна путлерландия.те нямат нищо общо.нали прочете?нищо общо!

    Коментиран от #150, #157

    10:47 25.09.2025

  • 140 Айде,бе

    2 2 Отговор

    До коментар #128 от "Бин Ладен":

    Я си виж националния празник ,къде са сега зъбите и част от черепа на Хитлер и лак завършва Наполеон след сблъсъка с Русия:)))

    Коментиран от #143, #163

    10:47 25.09.2025

  • 141 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "И що да не кара Москвич":

    В кой век живееш?

    Коментиран от #144

    10:48 25.09.2025

  • 142 И що да не карам бе стоенче

    2 1 Отговор

    До коментар #104 от "стоян георгиев":

    Имам приятел, който му е хоби да реставрира москвичи и прави истински фурор с тях. Стига човек да не е изграден от комплекси. Комплексаря стоенче е жалко нещо. Ем глупаво ем жалко.

    10:48 25.09.2025

  • 143 мада

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "Айде,бе":

    и виж и Чингиз Хан как е свършил, защото в монголските карти на север е Монголия!

    10:49 25.09.2025

  • 144 Що бе лукчо

    0 1 Отговор

    До коментар #141 от "Лука":

    Какво значение има века? Единствено комплексите на човек показват дали е човек или глупак. Всеки лукчо според интелекта си.

    10:49 25.09.2025

  • 145 Копейка в шок

    3 1 Отговор
    Това ми идва в повече ,след Шенген, еврото и три дня чакане на Дунав мост.

    10:50 25.09.2025

  • 146 Аууу

    1 0 Отговор

    До коментар #137 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Той тоз салам твоя ли е ,то сатленка бре

    Коментиран от #155

    10:50 25.09.2025

  • 147 Силиций

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    По всички земни кълбета няма кой да ги бие.А най-новия СУ 856 НА -Х-У-N лети по бързо и от планетата.
    Иначе в кухнята препечените филийки на стария котлон са много вкусни преди да иде човек на работа в завода да ги сглобява.

    10:51 25.09.2025

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Ами добре

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Помнете":

    Ама още не е почнала войната. 😄 Иначе твърдението ти е детско. И то на малко дете. 😄

    Коментиран от #158

    10:51 25.09.2025

  • 150 Айде,бе

    1 2 Отговор

    До коментар #139 от "стоян георгиев":

    Как нямат,тези нямат морално право да оставят своите на геноцид ,Крим и 100 референдума да има и в Донбас все за Русия ще гласува.Или Путин да ги остави в собствените им земи да забраняват руския и да грухтят оня бандерски диалект,това и Господ няма да го позволи и папата го знаеше като им каза да отстъпят,те го нарекоха агент на Путин и после всичките отидоха да го изпратят лицемерието безбожници:)))

    Коментиран от #154, #174

    10:52 25.09.2025

  • 151 Запомни

    2 0 Отговор

    До коментар #129 от "Китай":

    Не вярвай на китайците ,те няма да пратят нито един войник ,те не защитават прошляци

    10:53 25.09.2025

  • 152 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #99 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Аз далече нема те пращам ,оди под пъпа

    Коментиран от #153

    10:53 25.09.2025

  • 153 Киев за два дня.

    0 1 Отговор

    До коментар #152 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #156

    10:55 25.09.2025

  • 154 Хирохито

    1 2 Отговор

    До коментар #150 от "Айде,бе":

    Никога в Украйна не е бил забраняван руския език .

    Копей само лъжеш за да оправдаеш вероломното нападение .на Русия !

    Коментиран от #162

    10:55 25.09.2025

  • 155 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #146 от "Аууу":

    Сатленка ,ама гайка Ти я яде.Доволна,пак иска

    10:56 25.09.2025

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Градовете не ги мисли стоенче

    1 1 Отговор

    До коментар #139 от "стоян георгиев":

    Русия ще им ги построи. Мисли за фашисткият режим в Украйна който създаде САЩ и Великобритания, за да унищожи Европа. Не, че на безродник му пука.

    Коментиран от #160

    10:57 25.09.2025

  • 158 Ти го запомни

    0 2 Отговор

    До коментар #149 от "Ами добре":

    А твърдението ми ,го обмисли .И между другото украинците не са стока ,също като руснаците

    Коментиран от #165

    10:58 25.09.2025

  • 159 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор
    Пак храна за рибките ха ха ха

    10:58 25.09.2025

  • 160 Моча в калта

    0 1 Отговор

    До коментар #157 от "Градовете не ги мисли стоенче":

    И крайцера Москва ще изплува.

    Коментиран от #169

    10:59 25.09.2025

  • 161 Верваме ви

    0 0 Отговор
    Щом инфото не е потвърдено хи хи хи

    11:01 25.09.2025

  • 162 Лъжата е приоритет

    1 0 Отговор

    До коментар #154 от "Хирохито":

    на пропадналите хора и такива се търсят от пропадналият запад. Изглеждат толкова жалко без достойнство, като саапаливи циганета, но за жалост нямат нищо в шишарките за да го осъзнаят.

    Коментиран от #175

    11:01 25.09.2025

  • 163 Бин Ладен

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "Айде,бе":

    Аз съм афганистанец бе,кокво ме занимаваш с хитлер

    11:02 25.09.2025

  • 164 Облъчването продължава

    1 0 Отговор
    А пък Мара каза, че русите нямат ракети и самолети. Някоя лопата с чип са свалили😂😂😂

    11:03 25.09.2025

  • 165 Ами добре малчо

    0 0 Отговор

    До коментар #158 от "Ти го запомни":

    Ама още не е почнала войната. 😄 Иначе твърдението ти е детско. И то на малко дете. 😄 Жалко е да виждам как запада опростачва деца.

    11:03 25.09.2025

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Национален празник

    0 1 Отговор
    Голям успех за укрите, направо огромен. Цял самолет “може” да са свалили ама не е сигурно.

    11:05 25.09.2025

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Не можеш да четеш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #160 от "Моча в калта":

    В коментара не пише за крайцери и за намочаните ти гащи бе мъник. 😄
    Там пишеше:
    Градовете не ги мисли стоенчо. Русия ще им ги построи. Мисли за фашисткият режим в Украйна който създаде САЩ и Великобритания, за да унищожи Европа. Не, че на безродник му пука.

    11:05 25.09.2025

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хихи":

    Не от хидрофора дойде новината

    11:07 25.09.2025

  • 172 Праведна пропаганда

    1 0 Отговор
    Щом пак пишат да някакви успехи, снощи голям лобут са яли укрите. То ще стане ясно де ама след седмица ще го измрънкат с половин уста.

    11:07 25.09.2025

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #150 от "Айде,бе":

    Явно не прочете какво те питам.та.защо путин като толкова е загрижен за населението си в украйна го избива жестоко?защо цяла източна украйна където живеят тия дето уж путин обича е на кайма?

    11:12 25.09.2025

  • 175 А възвишения Изток

    0 0 Отговор

    До коментар #162 от "Лъжата е приоритет":

    само пабиди и напредък
    и растеж
    и импортозамещение
    и так залее

    кога ще се появат тези така очаквани безаналогови джелеза!!!!!!!!

    Само маоистите са по-пропаднали от рашистите!

    11:12 25.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания