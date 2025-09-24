"Търсят се 13 млрд. евро: Киев има огромен бюджетен дефицит"

Като седмица на дипломацията определи украинският президент Володимир Зеленски предстоящите няколко дни в Ню Йорк: в рамките на сесията на Общото събрание на ООН той ще проведе редица срещи с дипломати, държавни и правителствени ръководители.
Един от най-належащите въпроси е дефицитът в украинския бюджет за следващата година, надхвърлящ 13 милиарда евро. „Подготвяме нови дългосрочни мерки за финансовата стабилност на Украйна“, заяви Зеленски. Става въпрос преди всичко за руски активи. „Тези активи трябва да се използват в по-голяма степен за защита от руската агресия и за възстановяването на нашата страна", цитира думите му обществената АРД.
Киев е финансово зависим от съюзниците
Украйна е зависима от западните си съюзници не само във военно, но и във финансово отношение. Войната доведе до срив на икономиката и съответно до спад в данъчните постъпления. Сега и САЩ оттеглят до голяма степен подкрепата си.
По-голямата част от бюджета на Украйна отива за отбраната на страната от руската агресия. И става все по-скъпо: войната струва повече от 140 милиона евро – на ден. Но социалните разходи, например в областта на образованието или здравеопазването, също трябва да се увеличат. Приоритет имат, между другото, регионите, които са близо до фронтовата линия. Там трябва да бъдат изградени и поддържани безопасни защитни помещения в училищата, за да се гарантира провеждането на учебния процес и работата на училищата, обяснява германското издание.
Как да се осигурят тези пари?
Хлиб Вишлински от Центъра за икономически стратегии смята, че и без САЩ ще могат да бъдат набрани липсващите 13 милиарда евро. В тази връзка той припомня, че пенсиите, както и заплатите на учителите и медицинските специалисти вече са достатъчно ниски – държавни разходи, които досега покриваха западните партньори на Украйна. Финансовият експерт не вижда проблем в това, че ЕС и други европейски държави като Великобритания и Норвегия мобилизират допълнително 0,1% от брутния си вътрешен продукт, за да запълнят празнината, която САЩ оставят.
В Украйна вече са разбрали, че САЩ вече не са надежден партньор. Подкрепата от администрацията на Тръмп е само бонус. Но по-добре е да не се разчита на нея, уверява Вишлински. Той разчита на отговорността на европейците. В крайна сметка е и в интерес на Европа Украйна да бъде предпазена от фалит, посочва още АРД.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
Коментиран от #19
12:23 24.09.2025
2 Майна
Пеевски и Борисов дават парите на България- Еврозоната
Затова бързат - Урсула чака щафетата
12:24 24.09.2025
3 честен ционист
Коментиран от #14
12:25 24.09.2025
4 жилязко водопадов
12:25 24.09.2025
5 име
12:25 24.09.2025
6 Хахаха, независимия Зелю....
Коментиран от #17
12:26 24.09.2025
7 Боруна Лом
12:26 24.09.2025
8 Майна
Споко..
12:26 24.09.2025
9 Соваж бейби
12:26 24.09.2025
10 🌈🌈🌈
12:26 24.09.2025
11 604
12:26 24.09.2025
12 Ти да видиш
Коментиран от #28
12:27 24.09.2025
13 Сесесере
Коментиран от #23
12:28 24.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хохо Бохо
12:28 24.09.2025
16 Тиква
12:29 24.09.2025
17 Майнс
До коментар #6 от "Хахаха, независимия Зелю....":Тръмп ..захаросания САРКАЗЪМ: „Да, наистина бяхте прави! Как можах да го пропусна? Украйна е много по-силна, отколкото си мислех, и може не само да си върне ЦЯЛАТА територия, но дори да изоре чак до Москва!“Ха ха хаЕ , европейци- вие сте на ход!Тръмп не е длъжен да последва Чарли Кърк ..Заради васИскали се свобода- извоювайте си я!!!
12:29 24.09.2025
18 Мда
12:29 24.09.2025
19 Е ТЕ ВЪВ ВОЙНА
До коментар #1 от "Зевс":А НИЕ НА -16 МЛРД. БЕЗ , С 5-6 МЛН.НАСЕЛЕНИЕ.ТО КАТО ПОГЛЕДНЕШ СМЕ ПО ЗЛЕ ОТ ТЯХ
12:29 24.09.2025
20 име
12:29 24.09.2025
21 факуса
12:29 24.09.2025
22 Ще намерим,
12:29 24.09.2025
23 Хохо Бохо
До коментар #13 от "Сесесере":Познаваш ли поне един укрофид дето да е дал и левче за хохлоландия?
12:30 24.09.2025
24 И Киев е Руски
12:30 24.09.2025
25 Пич
12:31 24.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 456
12:32 24.09.2025
28 факуса
До коментар #12 от "Ти да видиш":до 65г. сме поели ангажимент за осрайна
12:33 24.09.2025
29 И Киев е Руски
12:34 24.09.2025
30 Калкулаторов
12:34 24.09.2025
31 нннн
12:35 24.09.2025
32 Търсят се:
12:37 24.09.2025
33 Дигитален печат
12:38 24.09.2025
34 ха ха ха
12:39 24.09.2025
35 Рублевка
12:39 24.09.2025
36 Строителят Канго
Коментиран от #38
12:40 24.09.2025
37 Наш РоскУ!
Ще съдера гащите на народа си,но ще ти даваме,до пълната победа над Русия...!
12:40 24.09.2025
38 Циркаджия
До коментар #36 от "Строителят Канго":Виж му пръстите, как нарочно е раздалечил палеца и показалеца, за да миже с дясното око и да поглежда връзват ли му се на престорения рев
Коментиран от #42
12:41 24.09.2025
39 Счетоводителя
12:42 24.09.2025
40 Като магаре на мост....
Но питам се ,защо ние сме в ЕС и НАТО,като Украйна НЕ Е в нито един от тези съюзи и има повече оръжие,а сигурно и финанси от България?! Ние като най-бедната страна в ЕС си плащаме вноските и си съсипваме държавата за подпомагане Украйна, която само ИСКА.....
12:42 24.09.2025
41 ООрана държава
Коментиран от #45
12:42 24.09.2025
42 Строителят Канго
До коментар #38 от "Циркаджия":А,бе...артист си е :)
12:43 24.09.2025
43 Макробиолог
12:45 24.09.2025
44 !!!?
12:46 24.09.2025
45 Бай Колю Сапа
До коментар #41 от "ООрана държава":Прав си, но "елитът на Европа" също няма интерес да приключи войната.Такава кражба кога ще имат пак? Надолу по веригата ще плащат.
12:48 24.09.2025
46 Бъдеще
Ама се съмнявам, че е чак такъв патриот...
12:48 24.09.2025
47 Макробиолог
12:50 24.09.2025
48 ПД раз два три
12:52 24.09.2025
49 Злодимир Кретенски
12:54 24.09.2025
50 Доналд Тръмп
12:55 24.09.2025
51 Ццц
12:56 24.09.2025
52 Макробиолог
12:56 24.09.2025
53 Ретро спомен
12:59 24.09.2025
54 Уфффф пак ли ???!
крадът май......каим на поразияяяяяяя......
12:59 24.09.2025
55 Евроатлантическо предложение
13:01 24.09.2025
56 ЮРО ФОРЕВЪР
13:04 24.09.2025
57 Нещо интересно
Коментиран от #59, #60
13:06 24.09.2025
58 Елементарно
13:12 24.09.2025
59 хахаха
До коментар #57 от "Нещо интересно":Малкото останали азовци чукат камъни в Сибир:)))
13:14 24.09.2025
60 тц тц
До коментар #57 от "Нещо интересно":Бойци и АЗОВ в едно изречение не върви...всички знаем как тези "велики бойци" една година се криха зад жени и деца в мазетата на Мариопул...май за последно чухме за тях когато се предадоха на руснаците.
13:17 24.09.2025
61 Да идва
Коментиран от #63
13:24 24.09.2025
62 стоян георгиев
13:31 24.09.2025
63 стоян георгиев
До коментар #61 от "Да идва":България по скоро ще спечели от тези пари като украйна ги намери.то лично също ще си на далавера ако си в бг.пенсията и социалните помощи ще нарастнат благодарение на тези пари.
13:32 24.09.2025
64 Търновец
13:37 24.09.2025
65 Бай Тъню Кочаня
Пука ми на Европейския кочань дали ша фалирва Фашикрайна или няма!
Да са свършва вече, че ми се ходи на море в руска Одеса.
13:41 24.09.2025