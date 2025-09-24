Новини
Свят »
Германия »
Търсят се 13 млрд. евро: Киев има огромен бюджетен дефицит
  Тема: Украйна

Търсят се 13 млрд. евро: Киев има огромен бюджетен дефицит

24 Септември, 2025 12:22 1 649 65

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • бюджет-
  • дефицит

140 милиона евро на ден – толкова пари са нужни на Украйна, за да продължи да се отбранява срещу агресора Русия

Търсят се 13 млрд. евро: Киев има огромен бюджетен дефицит - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Като седмица на дипломацията определи украинският президент Володимир Зеленски предстоящите няколко дни в Ню Йорк: в рамките на сесията на Общото събрание на ООН той ще проведе редица срещи с дипломати, държавни и правителствени ръководители.

Един от най-належащите въпроси е дефицитът в украинския бюджет за следващата година, надхвърлящ 13 милиарда евро. „Подготвяме нови дългосрочни мерки за финансовата стабилност на Украйна“, заяви Зеленски. Става въпрос преди всичко за руски активи. „Тези активи трябва да се използват в по-голяма степен за защита от руската агресия и за възстановяването на нашата страна", цитира думите му обществената АРД.

Още новини от Украйна

Киев е финансово зависим от съюзниците

Украйна е зависима от западните си съюзници не само във военно, но и във финансово отношение. Войната доведе до срив на икономиката и съответно до спад в данъчните постъпления. Сега и САЩ оттеглят до голяма степен подкрепата си.

По-голямата част от бюджета на Украйна отива за отбраната на страната от руската агресия. И става все по-скъпо: войната струва повече от 140 милиона евро – на ден. Но социалните разходи, например в областта на образованието или здравеопазването, също трябва да се увеличат. Приоритет имат, между другото, регионите, които са близо до фронтовата линия. Там трябва да бъдат изградени и поддържани безопасни защитни помещения в училищата, за да се гарантира провеждането на учебния процес и работата на училищата, обяснява германското издание.

Как да се осигурят тези пари?

Хлиб Вишлински от Центъра за икономически стратегии смята, че и без САЩ ще могат да бъдат набрани липсващите 13 милиарда евро. В тази връзка той припомня, че пенсиите, както и заплатите на учителите и медицинските специалисти вече са достатъчно ниски – държавни разходи, които досега покриваха западните партньори на Украйна. Финансовият експерт не вижда проблем в това, че ЕС и други европейски държави като Великобритания и Норвегия мобилизират допълнително 0,1% от брутния си вътрешен продукт, за да запълнят празнината, която САЩ оставят.

В Украйна вече са разбрали, че САЩ вече не са надежден партньор. Подкрепата от администрацията на Тръмп е само бонус. Но по-добре е да не се разчита на нея, уверява Вишлински. Той разчита на отговорността на европейците. В крайна сметка е и в интерес на Европа Украйна да бъде предпазена от фалит, посочва още АРД.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    79 5 Отговор
    Ей сега нашите ще дръпнат заем и ще му пратят.

    Коментиран от #19

    12:23 24.09.2025

  • 2 Майна

    63 3 Отговор
    Споко
    Пеевски и Борисов дават парите на България- Еврозоната
    Затова бързат - Урсула чака щафетата

    12:24 24.09.2025

  • 3 честен ционист

    21 42 Отговор
    Ха, Желяско вчера в Юта договори ама в USD.

    Коментиран от #14

    12:25 24.09.2025

  • 4 жилязко водопадов

    49 2 Отговор
    ще тегля кредит задължително

    12:25 24.09.2025

  • 5 име

    65 2 Отговор
    Къв е проблема, acан и теменужка ще изтеглят още заеми, че да има за всеки член на киевската хунта по 10 имота в САЩ!

    12:25 24.09.2025

  • 6 Хахаха, независимия Зелю....

    54 3 Отговор
    Хахаха, проскубаната кокошка ще му ги напечата тези хартийки....,да се бори срещу хартиения Мечок. Хахаха. А речта на Тръмп бе определена от Запада за сарказъм към Украйна

    Коментиран от #17

    12:26 24.09.2025

  • 7 Боруна Лом

    32 1 Отговор
    НЕМА ДА СЕ ПЛАШИТЕ!НАШ 🍅🍅🍅🍅 ДОМАТ ЩЕ ИМ ДАДЕ КОЛКОТО ПОИСКАТ!

    12:26 24.09.2025

  • 8 Майна

    47 2 Отговор
    Кажи и на съпругата си , че България ще даде всички пари на гражданите си за посещение на Картие..
    Споко..

    12:26 24.09.2025

  • 9 Соваж бейби

    47 3 Отговор
    Ами спирай войната и се скрии далеко от планета Земя наркоман !Черен аман от твоята просия, или плащай от личната си сметка крадени пари .

    12:26 24.09.2025

  • 10 🌈🌈🌈

    23 2 Отговор
    Блок проводна в София заради Метрото но Бойко.

    12:26 24.09.2025

  • 11 604

    22 2 Отговор
    Че те са по добре от нас пръснато на калпак.....лол

    12:26 24.09.2025

  • 12 Ти да видиш

    40 3 Отговор
    Нашият клоун Джелязков веднага да окаже пълна подкрепа на авера си фашизоиден наркоман от Киев и да нареди парите от валутния ни борд веднага да бъдат изпратени!

    Коментиран от #28

    12:27 24.09.2025

  • 13 Сесесере

    3 33 Отговор
    Да го вземат от русофилите в България ! България е богата и може да даде, за да се намачкат блатните!

    Коментиран от #23

    12:28 24.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хохо Бохо

    35 1 Отговор
    Тръмп нещо за пари каза ли? Пожела ди да се трепете щом искате, даже и руски територии да завземете ама без неговите пари. Оръжие ще ви продаде колкото поискате. Аре действайте пуделчета фалирали

    12:28 24.09.2025

  • 16 Тиква

    39 1 Отговор
    уСрула ще каже на хитър желязко, какво да прави, чакайте пак повишаване на цените,да храним храбри,силни, мощни окраНацюги,на територията,България.

    12:29 24.09.2025

  • 17 Майнс

    24 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хахаха, независимия Зелю....":

    Тръмп ..захаросания САРКАЗЪМ: „Да, наистина бяхте прави! Как можах да го пропусна? Украйна е много по-силна, отколкото си мислех, и може не само да си върне ЦЯЛАТА територия, но дори да изоре чак до Москва!“Ха ха хаЕ , европейци- вие сте на ход!Тръмп не е длъжен да последва Чарли Кърк ..Заради васИскали се свобода- извоювайте си я!!!

    12:29 24.09.2025

  • 18 Мда

    22 1 Отговор
    ще пореве малко и Урсулите ще развържат кесията, но и тя ще свърши...

    12:29 24.09.2025

  • 19 Е ТЕ ВЪВ ВОЙНА

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    А НИЕ НА -16 МЛРД. БЕЗ , С 5-6 МЛН.НАСЕЛЕНИЕ.ТО КАТО ПОГЛЕДНЕШ СМЕ ПО ЗЛЕ ОТ ТЯХ

    12:29 24.09.2025

  • 20 име

    30 2 Отговор
    Веднага родните козяци да обяснат на киевската хунта, че русноците вече нямат авиация, флот, танкове, ракети, снаряди, нафта, яйца, масло, картофи, свършили са войниците, гладни са, пияни, деморализирани и се разпадат. Да ги довършват бързо, утре ВСУ да са в Москва вместо да се вайкат.

    12:29 24.09.2025

  • 21 факуса

    28 2 Отговор
    значи ще теглим нов заем за да си живукат укрите,одете за гъби и риба,че глад и мизерия идва,а е суша и язовирите празни,ама ръждивич може и езеро на водопада да направи и там да ловите ама ще е скъпо

    12:29 24.09.2025

  • 22 Ще намерим,

    23 2 Отговор
    отказват ни от нашите,и спасяваме укра! Дайте да дадем!

    12:29 24.09.2025

  • 23 Хохо Бохо

    26 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сесесере":

    Познаваш ли поне един укрофид дето да е дал и левче за хохлоландия?

    12:30 24.09.2025

  • 24 И Киев е Руски

    16 1 Отговор
    ДжелязкоФ ще му дам. До сега Само той ме желае и си иска от мен

    12:30 24.09.2025

  • 25 Пич

    27 1 Отговор
    Роско спи ли !!! Да се изтъпани и да каже че ние даваме 15 защото сме богати и солидарни !!! И без това малоумниците са гарантирали паричните плащания на Украйна до 2062 година !!! Някой пита ли ви дали искате ?! Нещо , референдум по въпроса???!!! Или и това не е важно , нищо че парите са ваши , а не на Роско !!!

    12:31 24.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 456

    15 0 Отговор
    Ааа,и аз искам . Кажете къде да ги търся.🤣.Паре за даване немам

    12:32 24.09.2025

  • 28 факуса

    13 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ти да видиш":

    до 65г. сме поели ангажимент за осрайна

    12:33 24.09.2025

  • 29 И Киев е Руски

    16 1 Отговор
    Между чАтала на олена има повече

    12:34 24.09.2025

  • 30 Калкулаторов

    15 1 Отговор
    Е 6ax тия кражби...чакай войната да свърши

    12:34 24.09.2025

  • 31 нннн

    19 1 Отговор
    Докато потокът милиарди към киевската хунта тече, Зеленски няма да подпише никакъв мирен договор.

    12:35 24.09.2025

  • 32 Търсят се:

    16 1 Отговор
    Бунаци за пушечно месо. Айде народе, айде укр0фили, айде всички с укро знамената по фейсу и по колите, стига сте ги подкрепяли пасивно. Зеления наркос ви иска! Теглете си спестяванията и стягайте мешките за укр0пия. Зелю иска вашите пари и вашата кръв! А Зеленка после, ще ви събере все още читавите чаркове да ги пласира на черния пазар за органи, естествено за служба родину са парите, не за диаманти и имения

    12:37 24.09.2025

  • 33 Дигитален печат

    12 1 Отговор
    Ай честито на дигиталното 💶 евро. Парите към Украйна....удри Вова с атома и да се свършва

    12:38 24.09.2025

  • 34 ха ха ха

    7 0 Отговор
    абе вие нормални ли сте беееее

    12:39 24.09.2025

  • 35 Рублевка

    12 2 Отговор
    България ще стане гарант за заем и ще го изплати, ако укра не плаща.

    12:39 24.09.2025

  • 36 Строителят Канго

    14 1 Отговор
    Ама и снимката към статията кърти мивки

    Коментиран от #38

    12:40 24.09.2025

  • 37 Наш РоскУ!

    12 1 Отговор
    Споко ,Зели!
    Ще съдера гащите на народа си,но ще ти даваме,до пълната победа над Русия...!

    12:40 24.09.2025

  • 38 Циркаджия

    9 2 Отговор

    До коментар #36 от "Строителят Канго":

    Виж му пръстите, как нарочно е раздалечил палеца и показалеца, за да миже с дясното око и да поглежда връзват ли му се на престорения рев

    Коментиран от #42

    12:41 24.09.2025

  • 39 Счетоводителя

    9 1 Отговор
    България без война затъна повече с тези продажни 6okлуци

    12:42 24.09.2025

  • 40 Като магаре на мост....

    13 1 Отговор
    Са се заинатили в Украйна,не искат МИР,а само ПАРИ (и да са в милиарди...) !
    Но питам се ,защо ние сме в ЕС и НАТО,като Украйна НЕ Е в нито един от тези съюзи и има повече оръжие,а сигурно и финанси от България?! Ние като най-бедната страна в ЕС си плащаме вноските и си съсипваме държавата за подпомагане Украйна, която само ИСКА.....

    12:42 24.09.2025

  • 41 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Абе до кога ще ги издържаме тия? На тръмп му харесаха приходите от оръжия и се опитва да продължи войната като прехвърля всичката тежест на ес

    Коментиран от #45

    12:42 24.09.2025

  • 42 Строителят Канго

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Циркаджия":

    А,бе...артист си е :)

    12:43 24.09.2025

  • 43 Макробиолог

    6 0 Отговор
    Всеки ден и час--укр,раша,войнъ и санкции,исраел и хамас,палестинци,чат пат Иран с бомбата....ко става?става тва че балона е надут до край ,модела фалира и вече никви счетоводни фокуси не работят.

    12:45 24.09.2025

  • 44 !!!?

    1 8 Отговор
    Путлер направо се гаври с Копейките като не обявява "победата"...!

    12:46 24.09.2025

  • 45 Бай Колю Сапа

    7 1 Отговор

    До коментар #41 от "ООрана държава":

    Прав си, но "елитът на Европа" също няма интерес да приключи войната.Такава кражба кога ще имат пак? Надолу по веригата ще плащат.

    12:48 24.09.2025

  • 46 Бъдеще

    8 1 Отговор
    Сега е момента зеления да се покаже като патриот. Да извади от джоба си поне половината откраднато и да осигури тези 13 млрд. евро...

    Ама се съмнявам, че е чак такъв патриот...

    12:48 24.09.2025

  • 47 Макробиолог

    4 1 Отговор
    Или с други думи--тъкмо харпацумяните решиха че са фанали златната рипка, а то в реалити--сдохла цаца.

    12:50 24.09.2025

  • 48 ПД раз два три

    4 0 Отговор
    Да не ги търсят у нас! Бойо, предупреден си!

    12:52 24.09.2025

  • 49 Злодимир Кретенски

    12 0 Отговор
    Еее, ами така да кажат, че да им ги съберем, бре! Ще оставим децата и пенсионерите без залък, нека учениците нямат обяд или ядат в мазни столове с хлебарки, нека се мотат вместо да спортуват в нови спортни зали и басейни, нека няма пари за здравеопазване, инфраструктура, климат и пътища. Това са дреболии, важното е да дадем на Украйна, за да може да продължава тази свещена война срещу супер злата Рашка! Давай, давааай, ЕСчо, давааай народе, давай на малкия артист Злодимир!

    12:54 24.09.2025

  • 50 Доналд Тръмп

    4 1 Отговор
    Хареса тази новина

    12:55 24.09.2025

  • 51 Ццц

    5 0 Отговор
    Когато просията не стига трябва да се краде! За този идьот изглежда няма дъно. Както и тези, които го харесват. Поне половината дефицит е по джобовете на "Слугите на народа" - организирана престъпна група от нацисти, наркомани, главорези и всякаква друга утайка под прикритието на политическа партия, начело с главния бандит.

    12:56 24.09.2025

  • 52 Макробиолог

    3 0 Отговор
    Няма как такова ускорение да не се окаже свободно падане.На 3-5% реален актив/сбережение, сейвинг акаунт,спестявания/да съответстват 100%кредити.

    12:56 24.09.2025

  • 53 Ретро спомен

    5 0 Отговор
    Стана малко като: " Цветя и бонбони не пием" ...пари си трябва и това е

    12:59 24.09.2025

  • 54 Уфффф пак ли ???!

    5 0 Отговор
    "Търсят се 13 млрд. евро: Киев има огромен бюджетен дефицит"

    крадът май......каим на поразияяяяяяя......

    12:59 24.09.2025

  • 55 Евроатлантическо предложение

    4 0 Отговор
    Най доброто решение е България да дръпне нов заем за тези 13 милиарда еврои да ги предостави на братска Украйна, за да се бори срещу руския агресор!

    13:01 24.09.2025

  • 56 ЮРО ФОРЕВЪР

    6 0 Отговор
    Ами той и българския дефицит е толкова.

    13:04 24.09.2025

  • 57 Нещо интересно

    3 5 Отговор
    Във. Фейсбук и Ютюб има клип, на бойците от 1-ви батальон със специално предназначение на 12-та бригада АЗОВ в който поздравяват България и всички българи с празника на Независимостта ....коментирайте

    Коментиран от #59, #60

    13:06 24.09.2025

  • 58 Елементарно

    8 0 Отговор
    100 000 евроатлантици /толкова са горе долу в България/ теглят по един ипотечен кредит от 200 000 лева и подаряват парите на Наркомански. Няма само да викат от диваните "Слава Украйне", време е и за действия, а ма ха:) Ако после не могат да изплащат кредита пак имат елементарен избор - доброволци на фронтовата линия:)

    13:12 24.09.2025

  • 59 хахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #57 от "Нещо интересно":

    Малкото останали азовци чукат камъни в Сибир:)))

    13:14 24.09.2025

  • 60 тц тц

    8 0 Отговор

    До коментар #57 от "Нещо интересно":

    Бойци и АЗОВ в едно изречение не върви...всички знаем как тези "велики бойци" една година се криха зад жени и деца в мазетата на Мариопул...май за последно чухме за тях когато се предадоха на руснаците.

    13:17 24.09.2025

  • 61 Да идва

    5 0 Отговор
    в България веднага вземаме заем и му даваме 13 млрд. евро. Но ако може да почака до нова година, защото още нямаме евро.

    Коментиран от #63

    13:24 24.09.2025

  • 62 стоян георгиев

    1 4 Отговор
    Няма драми с тези пари.русия има 300 милиарда блокирани в европа и сащ.само тези пари са достатъчни за три години война напред.

    13:31 24.09.2025

  • 63 стоян георгиев

    0 4 Отговор

    До коментар #61 от "Да идва":

    България по скоро ще спечели от тези пари като украйна ги намери.то лично също ще си на далавера ако си в бг.пенсията и социалните помощи ще нарастнат благодарение на тези пари.

    13:32 24.09.2025

  • 64 Търновец

    1 0 Отговор
    Украйна води ЕС към икономически банкрут и възможен разпад

    13:37 24.09.2025

  • 65 Бай Тъню Кочаня

    1 0 Отговор
    "Той разчита на отговорността на европейците. В крайна сметка е и в интерес на Европа Украйна да бъде предпазена от фалит, посочва още АРД."

    Пука ми на Европейския кочань дали ша фалирва Фашикрайна или няма!
    Да са свършва вече, че ми се ходи на море в руска Одеса.

    13:41 24.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания