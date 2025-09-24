Новини
Свят »
Русия »
Кремъл отговори на Тръмп: Русия е мечка, а не хартиен тигър
  Тема: Украйна

Кремъл отговори на Тръмп: Русия е мечка, а не хартиен тигър

24 Септември, 2025 11:52 1 361 57

  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • кремъл

Президентът Путин все още цени готовността на Тръмп да помогне, каза говорителят на Кремъл

Кремъл отговори на Тръмп: Русия е мечка, а не хартиен тигър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл днес отхвърли коментара на американския президент Доналд Тръмп, който описа Русия като "хартиен тигър", и заяви, че президентът Владимир Путин оценява усилията му за решаване на конфликта в Украйна, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия е мечка, а не тигър, "но няма такова нещо като хартиена мечка".

Още новини от Украйна

"Президентът Путин все още цени готовността на Тръмп да помогне, готовността на Тръмп да работим заедно за намиране на решение", добави Песков.

Той уточни, че няма конкретни планове за нов телефонен разговор между президентите на САЩ и Русия, но такъв може да бъде организиран във всеки един момент.

Русия продължава специалната си военна операция, за да гарантира спокойно настояще и бъдеще на поколенията, които идват след днешното, заяви още говорителят на Кремъл.

"Продължаваме нашата специална военна операция, за да можем да обезпечим нашите интереси и да постигнем онези цели, които върховният главнокомандващ и президент на нашата страна (Владимир) Путин постави от самото начало. И правим това и за настоящето на нашата страна, и за бъдещето на нашата страна, и за много поколения напред", каза той.

Песков заяви, че руският държавен глава многократно е предлагал да бъде решена първопричината за конфликта в Украйна, но САЩ и Европа са давали еднозначен отрицателен отговор.

"Той (Путин) предлагаше това на американците – преди администрацията на (Джо) Байдън и дори преди Байдън – той предложи и на (Барак) Обама. Спомняме си, че това беше през 2007 г. Предлагаше на всички, предлагаше на целия свят. Но чухме твърди откази от страна на американците да говорят по тази тема", подчерта говорителят на Кремъл.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    20 21 Отговор
    Тръмп - Айде, добре. Хартиена мечка!

    Коментиран от #30, #32, #51

    11:54 24.09.2025

  • 2 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев

    15 4 Отговор
    След тези квалификации на животни, ще има среща на 4 очи пак :)

    11:55 24.09.2025

  • 3 А ми

    21 12 Отговор
    Като сте мечка ,изревете бре ,ко ревете

    Коментиран от #5

    11:55 24.09.2025

  • 4 Разбира се,

    5 1 Отговор
    Гледали сме 13ят войн

    11:55 24.09.2025

  • 5 Хахахаха

    19 20 Отговор

    До коментар #3 от "А ми":

    Те 4-та година вече изревават. Толкова им е изреваването, това е.

    Коментиран от #33

    11:56 24.09.2025

  • 6 САЩ и Русия

    33 12 Отговор
    се забавляват с ляляне, докато Украйна загива, а САЩ източва Европа. А стадото блее ли блее.

    11:56 24.09.2025

  • 7 Крайно

    23 24 Отговор
    Русия е един алкохолизиран скъсан и вонящ чорап.

    11:56 24.09.2025

  • 8 Град Козлодуй

    21 26 Отговор
    Путин погуби народа си и Унижи Русия Мечката е разбита и даде 2 милиона Убити в Украйна

    Коментиран от #31

    11:57 24.09.2025

  • 9 Проблема

    13 20 Отговор
    Между запада и мечката , е че мечкедарите обичат мизерията и могат да потопят в мизерия целия свят

    Коментиран от #45

    11:57 24.09.2025

  • 10 таксиджия 🚖

    6 14 Отговор
    Да бяхте използвали една от страшните ви ракети, да бяхте спасили живота на 500к руски младежи. Мисля си, че работите за зионистите и нарочно водите бавна война и избихте тези момчета от бедни семейства. В същото време водите политика на привличане на африканци в руските университети и работници. Същите сте като изродите в сащ и ЕС.

    Коментиран от #15

    11:58 24.09.2025

  • 11 хъхъ

    18 11 Отговор
    Американците имат претенции, че са орел. Песков трябваше да каже, че САЩ са дърта кокошка.

    Коментиран от #49

    11:58 24.09.2025

  • 12 раша все още разчита на тръмпоч

    10 13 Отговор
    Да престанат да я бият и унижават публично-

    "Президентът Путин все още цени готовността на Тръмп да помогне, готовността на Тръмп да работим заедно за намиране на решение", добави Песков.

    11:58 24.09.2025

  • 13 бой бой бой бой

    14 13 Отговор
    Хартиения тигър ги разби с целия им демоничен катун.

    11:59 24.09.2025

  • 14 Само

    12 12 Отговор
    Руската войска ще вкара мечката в зоопарка ,като влезе в Масква и потърси сметка на сътрапа

    11:59 24.09.2025

  • 15 Сега е СВО

    21 11 Отговор

    До коментар #10 от "таксиджия 🚖":

    Не е война с ракети за няколко часа да унищожат Украйна. В СВО се пази цивилното население и се извършва прочистване на райони от фашисткият режим в Киев.

    Коментиран от #38

    11:59 24.09.2025

  • 16 Бай Колю Сапа

    10 0 Отговор
    А бе, u6aл съм ги кой какъв e, ама в тази статия ми излиза реклама на "Deichmann" .. Момичето с шапката си е сладурана,браво.

    12:00 24.09.2025

  • 17 Пич

    19 8 Отговор
    Да , Русия е истинска , а САЩ са нарисуван тигър !!! Дори и икономика им е нарисувана , и продължава да се рисува ! Буквално !!! Върху едни хартийки...

    Коментиран от #22

    12:00 24.09.2025

  • 18 Мдам

    15 7 Отговор
    И както се казва, "знаят 100 начина да извадят мечката от бърлогата и нито един как да я вкарат обратно в нея"

    12:00 24.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Баш Балък

    13 7 Отговор
    Сметам, сметам, на хартия щатите загубиха войната с Русия. Орела май остана без криле, фърчи перушина.

    12:01 24.09.2025

  • 21 болен copoсoид

    16 6 Отговор
    Проглушиха ни ушите преди два месеца как храбри оcpaински диверсанти са унищожили руZката авиация, така че обвиненията в нарушаване на въздушното пространство от руZки самолети са рyZка партенка.

    12:02 24.09.2025

  • 22 име

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Пич":

    Да, ама всичкото койни се търгува в долари, а койна е сила, икономика, валута.

    Коментиран от #26

    12:03 24.09.2025

  • 23 8888

    14 6 Отговор
    Войната ще продължи докато Европа рухне! И Тръмп, и Путин желаят това! Интересното е, че и управляващите ЕС го искат, не вярвам да не го разбират!

    12:03 24.09.2025

  • 24 Конструктор Легов

    21 4 Отговор
    ...книжни тигри,книжни мечки, а ние си имаме книжни самолети фЪ 16

    Коментиран от #25

    12:03 24.09.2025

  • 25 1212

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Конструктор Легов":

    Ама един или два имаме? И последно счупен ли е единя или е повреден?

    Коментиран от #34, #40

    12:05 24.09.2025

  • 26 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "име":

    Хахаха...... хахаха...... понякога чувството ти за хумор избухва !!!

    12:07 24.09.2025

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 4 Отговор
    вечна слава на нашите освободители руснаците

    вечна слава на император ПУТИН

    12:07 24.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    5 6 Отговор
    Мечка били 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 РуЗЗЗия.се оказа за четири години МАЛКО ПЛЮШЕНО МЕЧЧЕ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    12:08 24.09.2025

  • 30 Хартийната мечка вижда зор.

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Или може би мож се опъна малко,колкото за адет.

    12:08 24.09.2025

  • 31 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Град Козлодуй":

    ходи занеси малко цветя на убитите за твоята свобода руснаци бе глухоКУЧЕ бездомни

    12:08 24.09.2025

  • 32 Хехехе

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Че кой си Ти,ве-Патък такъв,че да говориш от името на Великият Крал на Света-Тръмп...?!?!

    12:08 24.09.2025

  • 33 Важното е контраступа

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    да върви.

    Коментиран от #46, #50

    12:09 24.09.2025

  • 34 Конструктор Легов

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "1212":

    Не е добре скициран/нарисуван :)

    12:09 24.09.2025

  • 35 Григор

    5 2 Отговор
    Преди 85 години един господин нарече Русия "колос на глинени крака". Плати си! И то дебело!

    Коментиран от #42

    12:10 24.09.2025

  • 36 Тролей

    4 5 Отговор
    Ма тя умрела от глад ная мечка

    12:10 24.09.2025

  • 37 Тиква

    6 1 Отговор
    Американска пуйка,мечта на всеки окранацюг.

    12:10 24.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Официално от Кремъл:

    4 5 Отговор
    Този път Тръмп ще се вози в лимузината на Путин...но в багажника

    12:11 24.09.2025

  • 40 Да ти кажа!

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "1212":

    Последно имаме...1,5 изтребителя ,,Ф"- 16...!
    А Тагарев гордо заяви,че ще се борим срещу руските дронове с...,,МИГ-29"...😂🤣😝?!?!

    12:11 24.09.2025

  • 41 Да, да

    1 1 Отговор
    Тръмп обича жени от източния блок: Чехия, Словения( но не кифли и мутреси) . A дъщеря му еврей.

    12:12 24.09.2025

  • 42 и как плати

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Григор":

    Русийката не бе сама на фронта срещу Германия. Съветските войници се хранеха с американски консерви. Ползваха американски доставки и се возеха на американски превозни средства. Дори Сталин си го признава в Ялта.

    Коментиран от #44, #47

    12:12 24.09.2025

  • 43 И Киев е Руски

    2 2 Отговор
    Мислех че по умствено болнав полу човек от банкянския нЕма но уви

    12:12 24.09.2025

  • 44 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "и как плати":

    Така е. И между другото съветската армия влиза в България, с американски танк, а не руски. Вижте снимковия материал.

    12:14 24.09.2025

  • 45 факуса

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Проблема":

    проблема е,че онез "къпаните" дет ся не се къпят щот "мизерстващите" да не печелят,ама са нтрупали едни много дългове щот са можачи ама само да крадат и ся не могат ги върнат та искат пак да крадат от русия ама нъц не дават,та там е проблема центавос

    12:14 24.09.2025

  • 46 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Важното е контраступа":

    Руския контранаступ не върви.

    12:14 24.09.2025

  • 47 И Киев е Руски

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "и как плати":

    Да не мислиш че май...ти е била сама коГи те е събирала от американският килим

    12:15 24.09.2025

  • 48 Си Дзинпин Оригамито

    1 0 Отговор
    Ей, хартиените,...ще ви 4ykaм и двамата

    12:15 24.09.2025

  • 49 Тромпет бъзик

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "хъхъ":

    Америка не е орел, а лешояд.

    12:17 24.09.2025

  • 50 БУХАХАХА

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Важното е контраступа":

    Офанзивата в Суми се провали.

    12:17 24.09.2025

  • 51 Тъп Глупънбъркър

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    САЩ са пък памучна мечка защото си печатат доларите на памук и с безконтролната емисия на долари вече има опасност една друга мечка, а именно криптомечката да им изруча хартиените долари и от тях да останат само баснословните борчове на щатското правителство, така че тези аналогии с фауната са напълно неудачни , защото кой лъв, кой мечка , кой тигър и накрая всички усилия да се постигне нещо смислено изтичат в помийната яма на историята.

    12:18 24.09.2025

  • 52 Айде

    3 2 Отговор
    Първопричините за агресията в Украйна са тъпотията на путин и руснаците!

    12:19 24.09.2025

  • 53 аz СВО Победа80

    2 0 Отговор
    Мечка😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    12:20 24.09.2025

  • 54 Миналия ден тръмп заяви

    2 0 Отговор
    "Да,ние вече печелим от войната. Продаваме оръжие и средствата влизат в нашия бюджет. Разбирам руснаците които дезертират от армията им"
    ... Украйна печели като получава милиарди и стана още по въоръжена. Зеленски се бетонира като президент. Губи само русия като избиват нейни граждани безмилостно а прогони от източна Украйна рускоговорящите и разруши домовете им.

    12:20 24.09.2025

  • 55 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 56 койдазнай

    0 0 Отговор
    Мечка е, ама ивреите я водят на синджир по панаирите!

    12:22 24.09.2025

  • 57 Kokauн 3еленски:

    0 0 Отговор
    ..."книжен 🐅."..а,така,бат Дончо,добре му го каза, ако Путин не вземе Украйна,ще ти дам лития и Западна Украйна

    12:22 24.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания