Зеленски: От вас зависи дали ще продължавате да търгувате с Русия
Зеленски: От вас зависи дали ще продължавате да търгувате с Русия

25 Септември, 2025 07:37

Международното право работи само когато по-голямата част от нашите съюзници са наистина готови да го защитят, каза Зеленски

Представители на близо 40 държави направиха своите изявления от трибуната на ООН във втория ден от дебатите, предаде БТА.

„Мирът зависи от всички нас“

Ключово бе участието на украинския президент Володимир Зеленски, който очакван акцентира най-много на войната в Украйна. „Мирът зависи от всички нас, от всички вас, от Обединените нации, заяви Зеленски от трибуната. „От вас зависи дали ще помогнете за постигането на мир, или ще продължавате да търгувате с Русия“, добави той.

В продължение на около 30 минути украинският лидер говореше по теми, най-вече свързани със сигурността и мира по света. Голяма част от изказването му бе свързана с глобалната надпревара в разработването на оръжие.

„Международното право работи само когато по-голямата част от нашите съюзници са наистина готови да го защитят. И дори тогава то не работи без оръжия“, заяви той.

Първо изявление от страна на Сирия на Общото събрание от 1967 г.

Сирийският лидер Ахмед аш Шараа направи първото си изказване пред Общото събрание на ООН. Словото му бе изцяло посветено на ситуацията в страната му, смяната на властта и гражданската война в Сирия, продължила 14 години. Нашият народ понасяше подтисничество, тирания и лишения в продължение на дълги години, докато не се надигна, за да поиска свобода и достойнство“, подчера сирийският лидер. „Ние триумфирахме в името на всички вас, в името на целия свят. Триумфирахме в името на бъдещето на нашите и вашите деца“, посочи Аш Шараа.

Иран не възнамерява да разработва ядрени оръжия

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви пред ООН, че страната му не възнамерява да разработва ядрени оръжия. "Още веднъж заявявам пред това събрание, че Иран нито възнамерява, нито някога ще възнамерява да разработва атомна бомба. На нас не ни трябват ядрени оръжия", заяви Масуд Пезешкиан.

Теми като убийството на Чарли Кърк също намериха място в ООН

Реакцията по повод убийството на Чарли Кърк засегна още една група хора тази седмица: световните лидери, събрали се в Организацията на обединените нации. Две седмици след като Кърк беше застрелян в Юта, няколко от световните лидери, събрали се тази седмица на Общото събрание на ООН, говориха за убийството на консервативния активист.

Осъждайки „болната радост от престъплението, извършено срещу невинен човек“, сръбският президент Александър Вучич заяви пред събралите се лидери, че реакцията на смъртта на Кърк е „най-доброто потвърждение за това“. По-рано Зеленски също спомена Кърк, както и смъртта на украинската бежанка Ирина Заруцка, намушкана с нож миналия месец, като представителни за „нападения, които се случват по целия свят“.

Хуманитарна помощ за Газа

Испанският премиер Педро Санчес съобщи, че страната му ще последва примера на Италия и също ще изпрати военен кораб в защита на международната флотилия, опитваща се достави хуманитарна помощ в Газа, след като тя беше атакувана край бреговете на Гърция от дронове.

Санчес каза на пресконференция в кулоарите на сесията на Общото събрание на ООН, че на борда на плавателните съдове от флотилията има граждани на 45 страни, които искат да доставят храна в палестинския анклав и да покажат солидарността си с жителите му.

Участието на България на международната сцена

Министър-председателят Росен Желязков даде брифинг за български медии в Ню Йорк. В него участваха също министърът на външните работи Георг Георгиев и министърът на енергетиката Жечо Станков.

Желязков говореше най-вече по темата за доставките на газ за България. Преди това той имаше среща с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Желязков подчерта, че има потенциал за "увеличаване на доставките на газ от Азербайджан, като в този процес има и други ангажирани страни, например съседните на България държави, и по този начин страната ни се превръща във важен коридор." Именно по тази причина "отделяме специално внимание на изграждането на съответната инфраструктура", заяви още Желязков.

От своя страна, министърът на енергетиката обясни, че миналата седмица е сключено споразумение със САЩ за помощ за разработване в България на площадки за малки модулни реактори.

"Това е модерна технология, която привлича инвестиции в областта на базите данни и изкуствения интелект в България", каза той. "Нормално е следващата стъпка от българска страна да бъде стартиране на разговори с компании за развиване на такива технологии", добави Станков.

Министърът на външните работи на България Георг Георгиев заяви пред български медии, че четиристранният формат Б-4 между България, Гърция, Румъния и Хърватия трябва да бъде поддържан и развиван. Той направи това изявление след среща с външните министри на трите страни.

„Обсъдихме важни общи въпроси, общи предизвикателства – военната мобилност, коридорите изток-запад, присъединяването на страните от Западните Балкани към ЕС, въпроси, свързани със сигурността и отбраната“, заяви Георгиев. Освен в тази среща Георгиев бе домакин на работен обяд на външните министри на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

В обръщението към колегите от ПСЮИЕ по време на работния обяд министърът заяви: „Събираме се в ключов момент, когато председателството на София съвпада с подготовката за 30-годишнината на ПСЮИЕ през 2026 г." "Дори в сложни времена той насърчава единството, сигурността, стабилността и смислените партньорства“, заяви той.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    36 5 Отговор
    Значи санкциите падат?

    Коментиран от #10, #73

    07:39 25.09.2025

  • 3 пешо

    62 5 Отговор
    пак ли тоя наркоман

    07:39 25.09.2025

  • 4 Фен

    63 8 Отговор
    Западното малцинство изглежда все по-жалко. Розовите либерали занулиха Европа.

    Коментиран от #6, #7

    07:39 25.09.2025

  • 5 Тръмпич

    9 46 Отговор
    Който купува петрол от Русия -500% мита.

    Коментиран от #58

    07:39 25.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кривоверен алкаш

    14 43 Отговор
    Никаква търговия и след края на войната...Прокажените там....в изолатора.

    Коментиран от #91

    07:41 25.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СЛЕД УБИЙСТВОТО НА ЧАРЛИ КЪРК

    39 11 Отговор
    Тръмп разбра и застана на правилната позиция. Войната продължава, а зеления наркоман пак е по всички медии.

    07:42 25.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха...

    55 2 Отговор
    Кой беше тоя муйльо че дя дирижера кой какво да прави...
    Войната е точно заради неговите групости и безумия...
    Като вдигне белия байрак- СВО свършва

    07:44 25.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Международно право

    42 1 Отговор
    НЯМА.

    07:45 25.09.2025

  • 16 бебето

    3 23 Отговор
    путин бил осъмнал и тази сутрин.

    Коментиран от #23

    07:46 25.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 А ИСТИНАТА Е

    37 3 Отговор
    Русия не бори с европейския новофашизъм. Никакви санкции не я вълнуват.

    Коментиран от #26

    07:47 25.09.2025

  • 19 бай Бай

    46 2 Отговор
    Къде било написано това т.нар. международно право и как то беше спазено и приложено когато сащ унищожаваха много независими (от тях) страни??

    07:47 25.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Механик

    3 27 Отговор

    До коментар #20 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Напомням!Днес е ден 1310 от тридневната СВО.

    Коментиран от #53, #60

    07:50 25.09.2025

  • 23 пиночет

    3 24 Отговор

    До коментар #16 от "бебето":

    Кога товарим копейките?

    07:50 25.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ако международното

    35 3 Отговор
    Право работеше то зельо отдавна да е в затвора.

    07:52 25.09.2025

  • 26 Българин

    8 25 Отговор

    До коментар #18 от "А ИСТИНАТА Е":

    70 процента от избитите руснаци са с американско оръжие .С помоща на Американският Старлинк.

    Коментиран от #32, #54

    07:52 25.09.2025

  • 27 защо

    33 2 Отговор
    "Ключово бе участието на украинския президент"
    "Голяма част от изказването му бе свързана с глобалната надпревара в разработването на оръжие."

    Много е хубаво да си "влюбен "! Нали авторе?

    07:53 25.09.2025

  • 28 И накрая пак

    5 19 Отговор
    Ще мириша на Жарени орки

    07:55 25.09.2025

  • 29 Съдията

    31 3 Отговор
    Много си прав зелена еуглено, от тях зависи, от теб нищо не зависи. Дръпни сега една линия, пак да се надъхаш!😂

    07:56 25.09.2025

  • 30 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    35 4 Отговор
    Вода нямате.Акъл на Русия давате,хахахахах.Нищо нямате,палячовци неблагодарни и глОпави.
    А имахте 2 космонавта и производство на компютри.
    Остана чалга ,Мара тъпата и "Пакти"

    Коментиран от #34, #37, #39, #40

    07:56 25.09.2025

  • 31 Путин в тих ужас

    4 27 Отговор
    Бензин нема, огромни загуби на фронта, международна изолация, Кабаева си развява байрака насам, натам....

    Коментиран от #42, #90

    07:57 25.09.2025

  • 32 Това е безспорен

    4 15 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Факт.

    07:57 25.09.2025

  • 33 Не разбрах

    25 4 Отговор
    Зеленият фашист иска другите да спрат да търгуват с Русия, или иска мир!??

    07:58 25.09.2025

  • 34 Донецк

    10 8 Отговор

    До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Где вода?

    Коментиран от #45, #50

    07:58 25.09.2025

  • 35 Този

    22 2 Отговор
    Тъпан трябва да се бие за да не събира прах.

    07:58 25.09.2025

  • 36 Факт

    21 3 Отговор
    Зеленски се бори за мира като иска глобално въоръжаване. Джолана спасява Света. Иран търси съмишленици. Кораби плуват към Газа, а ескалаторите стават убийци. Желязков дава интервю на български журналисти, което може да прави в България. Поне видяха ли Ниагарския водопад?

    07:58 25.09.2025

  • 37 Крим

    9 5 Отговор

    До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А где вода?

    Коментиран от #47, #98

    07:59 25.09.2025

  • 38 Чочо

    23 3 Отговор
    Че и Зеленски търгува с Русия...през Индия

    08:00 25.09.2025

  • 39 гост

    7 5 Отговор

    До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пошол......ти знаеш продължението...

    08:00 25.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Калоян Бонапарт

    31 4 Отговор
    Спрете да ги показвате този грачещ клоун хранещ се с трупове, разнасяте го, като пазарджишка мечка. Втръсва до писване този креtен да ми изкача. Не можем се изчакам, страх ме да не изскочи от кенефа

    Коментиран от #49

    08:01 25.09.2025

  • 42 Путин е най-големият овчар.

    4 26 Отговор

    До коментар #31 от "Путин в тих ужас":

    Отгледа 145 милиона овце.Изкла 1 милион от тях, а останалите 144 милион го молят да ги нахрани.

    Коментиран от #64

    08:03 25.09.2025

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 4 Отговор

    До коментар #40 от "Киев за два дня.":

    Салам с картофи яш,от макскда

    08:08 25.09.2025

  • 44 Хахахха

    16 3 Отговор
    Смърт за НаркоманаЗеленски и акозякПодлогатаАтанасоФа

    08:09 25.09.2025

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 2 Отговор

    До коментар #34 от "Донецк":

    Вода в Донецк няма попали простата причина че ВСУ не я пускат през канала.Вода ще има Като освободят Северск

    08:10 25.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 1 Отговор

    До коментар #37 от "Крим":

    Вода в Крим има .Не си изплисквай полюциите тука

    08:11 25.09.2025

  • 48 Зеленката

    18 1 Отговор
    Ривъ от сутринта, шъ ривъ цял ден! Вчера ривах, познайте ко шъ прая утре? А къв кеф е да ривъ от трибуната на ООНето, ох кев и рев!

    08:12 25.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 1 Отговор

    До коментар #34 от "Донецк":

    А ГДЕ Война ,в Плевен ?

    08:15 25.09.2025

  • 51 Хи хи

    12 4 Отговор
    Иска ти се Киев за два дня, ама yрките ще ядете боя толкова колкото е необходимо, може 4-6-10 години ! 2 дня, ХА ХА ХА !

    08:15 25.09.2025

  • 52 Българин

    16 1 Отговор
    Защо пускате този палячо на сцената когато виждате че се е нашмъркал до уши?Нищо хубаво или полезно няма да чуете от него.Целта му е да вкара нато и ес във войната и той да се изсули по чорапи зад завесата а други да вадят кестените.

    08:17 25.09.2025

  • 53 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 1 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    И какво?4 години Русия ,въпреки мнението ,желанието и волята на най богатите страни на планетата ,бърше пода с бандеровците и със всички вас,ЗАЩОТО УБИВАХТЕ РУСНАЦИ!!!
    Съд и Възмездие ще има за всички.Като 1945

    08:20 25.09.2025

  • 54 Щерев

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    Не забравяй завода Арсенал който спаси окраина от капитулация

    08:20 25.09.2025

  • 55 Някой

    14 0 Отговор
    Търгуваш с този, който ти дава най-добри условия. В случая цените на петрол и газ от Русия са без аналог. Тъй че, ще продължаваме да купуваме от Русия. Ако ли не, ще плащаме двойно. А тоа в в пълна вреда на управляващите - народната любов ще ги гони!

    08:20 25.09.2025

  • 56 На този наркоман

    13 0 Отговор
    все някой друг му е виновен и длъжен.

    08:21 25.09.2025

  • 57 Ако зависи….

    14 0 Отговор
    … от мен, бих си уговорил с руснаците още 5 АЕЦа и бих продавал ток на цяла Европа и бих им определял АЗ лично ( огромно удоволствие да турям цена на швабите каквато си искам аз ) , цената! Бих си построил центрофуги и пратил доста депутати да разкопаят Стара планина и добиват УРАН! Запомнете -> АЕЦът не е технология за енергия, това ше е единствената разумна енергия на бъдещето! Който има АЕЦ и вода, ще владее светът! Всичко останало като петрол, газ, батерии за коли, водород, ветро и соларогенератори е ВЯТЪР и МЪГЛА!!!!!

    08:21 25.09.2025

  • 58 Някой

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмпич":

    И изведнъж американците ще останат без стоки, или ще имат такива с двойно по-висока цена. Тъй че, тези евентуални мита ще ударят преди всчико по американците.

    08:21 25.09.2025

  • 59 Зеленски

    14 2 Отговор
    Нямам друга опция за по късна загуба освен да въвлека още идиоти в конфликта.

    08:22 25.09.2025

  • 60 Абе

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Механик много смяташ, ама изходната ти база за сметките не е вярна, няма такъв срок дето си го поставяш в основата на сметките, ингилизкото ЦИПСО го измисли и пусна в обръщение, ама ти не знаеш и какво е ЦИПСО.....

    08:22 25.09.2025

  • 61 Зеленски

    14 0 Отговор
    Нямам друга опция за по късна загуба освен да въвлека още идиотаци в конфликта.

    08:22 25.09.2025

  • 62 Зелката не се спря,да ръчка...!

    13 0 Отговор
    ГолЕм му е Мерак,да предизвика Трета Световна...!

    08:24 25.09.2025

  • 63 Нещастник

    14 1 Отговор
    Кой си ти бе отпадък, че ще казваш кой с кой да търгува? Чакам да видя МИ 6 или народа на Украйна ще те довършат първи.

    08:24 25.09.2025

  • 64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 0 Отговор

    До коментар #42 от "Путин е най-големият овчар.":

    Путин е най Великия овчар.А Българските овчари изтърваха 3 млн овце,умни ,кадърни,трудолюбиви .А Сега внасят от Азия

    Коментиран от #71

    08:24 25.09.2025

  • 65 Само да предложа

    15 0 Отговор
    Хвърляй кърпата, зелений, че Европа да миряса!

    08:26 25.09.2025

  • 66 Рублевка

    11 0 Отговор
    Добро утро България! Денят започва със Зеленски? Защо? И ние имаме Президент.

    Коментиран от #69, #81

    08:27 25.09.2025

  • 67 Рублевка

    10 4 Отговор
    Зелка, търгуват с Русия, защото Русия има какво да предложи на добра цена. Какво може да предложи укра? Заразено жито и слънчоглед.

    Коментиран от #70

    08:30 25.09.2025

  • 68 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 3 Отговор
    Тоя червей още.ли мърда

    08:31 25.09.2025

  • 69 Българин

    13 3 Отговор

    До коментар #66 от "Рублевка":

    От три години зеленски е президент на България.Каквото и да пуснеш радио или тв от него се показва надрусан наркомани пищи ли пищи.

    08:31 25.09.2025

  • 70 Дудов

    8 0 Отговор

    До коментар #67 от "Рублевка":

    И евтини жени

    Коментиран от #79

    08:31 25.09.2025

  • 71 Киев за два дня.

    3 12 Отговор

    До коментар #64 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #80, #99

    08:33 25.09.2025

  • 72 нннн

    12 2 Отговор
    За добро утро - Зеленски? Е, как да е добро утрото?
    Сигурно днес ще пак ще четем за него.
    Отврат.

    Коментиран от #87

    08:34 25.09.2025

  • 73 ФАКТ

    1 8 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Най-големият глу 9ак на света е Хаяско милиционерчето.

    Коментиран от #84

    08:35 25.09.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 6 Отговор
    След като Зеленски унищожи алкохолизирания нужник ще настъпи мир и разпад в блатата, друг вариант няма.

    08:35 25.09.2025

  • 76 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 8 Отговор
    Висне ли от башнята геостратега от калното мазе ще се оправят нещата веднага‼️

    08:37 25.09.2025

  • 77 Хм...

    10 2 Отговор
    Единствения шанс за оживяване на зеле е да въсне в Русия. Там ще си изпее всичко което знае за мръсотийките на нато, ЕсеС и пудели и после ще направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийките на "обединените" и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    08:37 25.09.2025

  • 78 Въпрос

    8 2 Отговор
    Кои е този индивид и защо фантазиите му направо са си налудничави ?

    Коментиран от #82, #85

    08:37 25.09.2025

  • 79 Коми

    3 7 Отговор

    До коментар #70 от "Дудов":

    Една рускиня= Бутилка водка от евтината.

    Коментиран от #108

    08:38 25.09.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Последния Софиянец

    3 5 Отговор

    До коментар #66 от "Рублевка":

    има ме, да, рублен боташа и останалите копейки трябва да са в затвора доживот

    08:38 25.09.2025

  • 82 Този индивид

    4 8 Отговор

    До коментар #78 от "Въпрос":

    Вкара Путлер за 4 години в бункера.

    Коментиран от #93, #110

    08:39 25.09.2025

  • 83 Атина Палада

    3 9 Отговор
    Но трябва да се знае, че блатните терористи и онова страхливото от бункера с ботокса разбират само от загрузка с 200!

    08:40 25.09.2025

  • 84 Дон Корлеоне

    3 7 Отговор

    До коментар #73 от "ФАКТ":

    Въпросът е докога Тръмп ще пази Хаяско.

    Коментиран от #86

    08:40 25.09.2025

  • 85 Пригожин

    1 5 Отговор

    До коментар #78 от "Въпрос":

    Путин, Шойгу где бензин?

    Коментиран от #94

    08:43 25.09.2025

  • 86 дон Орешник

    7 1 Отговор

    До коментар #84 от "Дон Корлеоне":

    Докато урсулистите победите и двамата.....хъ хъ хъ

    08:43 25.09.2025

  • 87 Киев за два дня.

    1 6 Отговор

    До коментар #72 от "нннн":

    Пумияр с пумияр.

    Коментиран от #96

    08:44 25.09.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Помнете!!!

    10 0 Отговор
    Българите НЕ сме в НАТО. Българите масово мразим тази престъпна терористична организация НАТО. Никой не ни е питал за НАТО. Който се смята член на НАТО, прав му път на него децата и внуците му .

    Коментиран от #92

    08:45 25.09.2025

  • 90 Баце

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Путин в тих ужас":

    С Тръмп сме приятели утре заедно ще , Ще , ще , ще … смъркача е наш човек също , и урса вие само бачкайте НИи щъ оправим ништата …

    08:46 25.09.2025

  • 91 си пън

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кривоверен алкаш":

    ха ха де го видя тоз изолатор,сал 40 подкрепят зеления гном,и то все длъжниците,щот само война може изчисти дълговете

    08:47 25.09.2025

  • 92 и представа си нямат душманите ни .....

    4 1 Отговор

    До коментар #89 от "Помнете!!!":

    Българите сме в тила на врага....

    Коментиран от #100

    08:48 25.09.2025

  • 93 Този индивид

    5 2 Отговор

    До коментар #82 от "Този индивид":

    Натори Курск и загуби 30 % територии ( 1 млн безследно изчезнали ) иначе ужким в бункера беше в Аляска ( що ли янките не го задържаха ?)

    Коментиран от #95

    08:51 25.09.2025

  • 94 Путин,Шойгу-

    3 2 Отговор

    До коментар #85 от "Пригожин":

    Где Пригожин...?!

    Коментиран от #97

    08:51 25.09.2025

  • 95 Копейка

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Този индивид":

    А на нас каква ни е далаверата?

    08:52 25.09.2025

  • 96 Москва за два КонтраНаступа!

    4 3 Отговор

    До коментар #87 от "Киев за два дня.":

    Папагал,с папагал

    08:53 25.09.2025

  • 97 Пригожин

    1 3 Отговор

    До коментар #94 от "Путин,Шойгу-":

    Шойгу открадна парите.

    Коментиран от #102

    08:53 25.09.2025

  • 98 си пън

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Крим":

    питай плевен и ловеч

    08:53 25.09.2025

  • 99 много още има да учиш и пак ще си така

    4 1 Отговор

    До коментар #71 от "Киев за два дня.":

    За два дни би било най-голямата грешка.А така приключват и ятаците....

    08:55 25.09.2025

  • 100 Българин

    0 2 Отговор

    До коментар #92 от "и представа си нямат душманите ни .....":

    Шепа улигофрени и дъртаци с некролог в джоба си сте за Русия

    Коментиран от #105

    08:58 25.09.2025

  • 101 А ГДЕ

    0 2 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #103

    08:59 25.09.2025

  • 102 Значи си буд@л@...!

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "Пригожин":

    Откраднаха ти парите и отгоре на това те утепаа...!

    08:59 25.09.2025

  • 103 А ГДЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #101 от "А ГДЕ":

    Кулеба?!

    08:59 25.09.2025

  • 104 Айде бе Вова

    2 0 Отговор
    Приключвай тая територия 0крайна ... да мирне света!!!

    09:06 25.09.2025

  • 105 написа ли си домашното че да си играеш

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Българин":

    Не обиждай майка си и баща си сополанко!

    09:07 25.09.2025

  • 106 На никого вече не му пука

    3 0 Отговор
    за наркотичните бръщолевения на зеления клоун.

    09:09 25.09.2025

  • 107 БЪЛГАРИН

    2 0 Отговор
    Руски братя добре сте дошли!Чакаме ви с нетърпение....

    09:09 25.09.2025

  • 108 Украинските и за

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Коми":

    четвъртинка са готови.

    09:12 25.09.2025

  • 109 В този конфликт

    0 0 Отговор
    истината е на страната на Русия. От запада ни заливат с денонощна пропаганда, лъжи и глупави тролеи. Това само по себе си отвращава всеки човек с достойнство и ценности.

    09:12 25.09.2025

  • 110 Когато Тръмп го вози

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Този индивид":

    в лимузината в Америка ли?😂

    09:14 25.09.2025

  • 111 Фейк на часа

    1 0 Отговор
    Има някакъв процент на психично болни русофоби, които искат да вкарат България във войната. Повечето от тези деграданти имат разрушено здраве от хроничен алкохолизъм и наркомания, което ги кара да живеят в измислен паралелен свят. България е много близко до вкарване на война с Русия като малък процент ще изкарават лесно милиарди и милиона. За сметка на това всички по-големи градове ще бъдат разрушени, а русофобите ще пукнат в две фази - първо от страх когато им връчват повиквателните, а другите от глад и мизерия в копторите си и по окопите. Добре, че имам двойно гражданство и ще се изнеса когато стане опасно. България няма да бъде първата държава, която ще изчезне от деградация, хайлазлък, пиянство/наркомания и огромна алчност.

    09:15 25.09.2025