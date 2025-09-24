Новини
Свят »
Молдова (Република) »
Молдовската диаспора в САЩ: Липсват бюлетините на две законни партии за гласуването по пощата

Молдовската диаспора в САЩ: Липсват бюлетините на две законни партии за гласуването по пощата

24 Септември, 2025 21:14, обновена 24 Септември, 2025 21:26 591 8

  • молдова-
  • бйлетини-
  • избори-
  • сащ-
  • партии

Досега избирателните власти не са предоставили ясни обяснения относно причината за изключването на политическите сили

Молдовската диаспора в САЩ: Липсват бюлетините на две законни партии за гласуването по пощата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Неочакван проблем възникна сред молдовската общност в Съединените щати, в разгара на изборния период, предаде fararumori.md.

Граждани, които поискаха да гласуват по пощата за парламентарните избори в страната си на произход, откриха, че получените от тях бюлетини не съдържат всички валидни политически опции. По-конкретно, две партии – BEP и Alternativa – липсваха в списъка, въпреки че са официално регистрирани и участват в предизборната кампания в Република Молдова.

Ситуацията предизвика вълнение сред диаспората, като много избиратели изразиха недоволството си от този недостатък. „Отворих плика с очакването да избирам измежду всички участващи партии, но забелязах, че някои опции не бяха представени. Тревожно е да не можеш да гласуваш според убежденията си“, каза молдовец, живеещ в Илинойс.

Особеността на случая се състои във факта, че пропуснатите партии не са временно отстранени или забранени, а действат законно на национална територия. Техните представители се появяват в публични дебати и присъстват в списъците на Централната избирателна комисия. Следователно отсъствието им от бюлетините, разпространявани в САЩ, повдига въпроси относно организацията на процеса на гласуване за молдовци в чужбина.

Досега избирателните власти не са предоставили ясни обяснения относно причината за изключването. Липсата на бърза информация засили спекулациите и критиките, като някои говорят за евентуален опит за повлияване на резултата от изборите. Диаспората има значително влияние върху изборите в Молдова и всяка аномалия в процедурите може да повлияе на доверието в целия процес.

Вече са подадени искания до компетентните съдилища за отстраняване на ситуацията, но крайните срокове за изпращане на гласове увеличават натиска върху участващите фактори. Прозрачността и справедливостта на изборите остават основни принципи за консолидиране на демокрацията и бързото разрешаване на този случай е от първостепенно значение.


Молдова (Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ясно като бел ден

    11 0 Отговор
    Гласуване по пощата, видяхме как сенилния старчок, открадна преди победата на бай Дончо....

    21:30 24.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Помак

    5 1 Отговор
    Б.ат М.иле.не ..биваше ли да си хабиш времето и хартията с тази миниа-ту.рна Зона ,собственост на Рус.ия..

    21:33 24.09.2025

  • 5 Помак

    2 0 Отговор
    Много си ни орязал думите ...да , пазиш ни от Ено

    21:35 24.09.2025

  • 6 Това са

    0 4 Отговор
    Руски хибритки,нямало две партии в бюлютините

    21:42 24.09.2025

  • 7 дебела мишка от банкя

    0 0 Отговор
    това е естествен процес, при нас даже може последният да стане първи...... айде скривам се в дупката, че са се навъдили лоши снайперисти....

    22:09 24.09.2025

  • 8 Пенсионер ОСВ

    1 0 Отговор
    Синът и снаха ми от 15 години живеят в чужбина и казаха че от морална гледна точка не гласуват след като не са в България!!

    22:11 24.09.2025