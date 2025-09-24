Молдовската диаспора в САЩ: Липсват бюлетините на две законни партии за гласуването по пощата

Неочакван проблем възникна сред молдовската общност в Съединените щати, в разгара на изборния период, предаде fararumori.md.

Граждани, които поискаха да гласуват по пощата за парламентарните избори в страната си на произход, откриха, че получените от тях бюлетини не съдържат всички валидни политически опции. По-конкретно, две партии – BEP и Alternativa – липсваха в списъка, въпреки че са официално регистрирани и участват в предизборната кампания в Република Молдова.

Ситуацията предизвика вълнение сред диаспората, като много избиратели изразиха недоволството си от този недостатък. „Отворих плика с очакването да избирам измежду всички участващи партии, но забелязах, че някои опции не бяха представени. Тревожно е да не можеш да гласуваш според убежденията си“, каза молдовец, живеещ в Илинойс.

Особеността на случая се състои във факта, че пропуснатите партии не са временно отстранени или забранени, а действат законно на национална територия. Техните представители се появяват в публични дебати и присъстват в списъците на Централната избирателна комисия. Следователно отсъствието им от бюлетините, разпространявани в САЩ, повдига въпроси относно организацията на процеса на гласуване за молдовци в чужбина.

Досега избирателните власти не са предоставили ясни обяснения относно причината за изключването. Липсата на бърза информация засили спекулациите и критиките, като някои говорят за евентуален опит за повлияване на резултата от изборите. Диаспората има значително влияние върху изборите в Молдова и всяка аномалия в процедурите може да повлияе на доверието в целия процес.

Вече са подадени искания до компетентните съдилища за отстраняване на ситуацията, но крайните срокове за изпращане на гласове увеличават натиска върху участващите фактори. Прозрачността и справедливостта на изборите остават основни принципи за консолидиране на демокрацията и бързото разрешаване на този случай е от първостепенно значение.