Тръмп ще посети Япония в края на октомври

25 Септември, 2025 06:42, обновена 25 Септември, 2025 06:45 350 4

Американският президент ще спре в Токио на път към Южна Корея, където ще присъства на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество

Тръмп ще посети Япония в края на октомври - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да посети Япония в края на октомври тази година, съобщи Kyodo News, позовавайки се на източници в японското правителство.

Според информационната агенция, точните дати на посещението в момента се уточняват. Очаква се Тръмп да спре в Япония по пътя си към Южна Корея, където ще присъства на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се проведе от 31 октомври до 1 ноември.

Това ще бъде първото посещение на Тръмп в Япония по време на втория му мандат. Както съобщава Kyodo News, до края на октомври Япония ще е избрала нов министър-председател, който да замени оттеглящия се Шигеру Ишиба.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Куку!

    1 0 Отговор
    Ще пие саке, и ще предложи съюз между Северка Корея, Япония, Китай и Русия!

    06:50 25.09.2025

  • 2 Рижака

    0 0 Отговор
    Обещава да им ВЪРНАТ ------ХОНДЖУ МАСАМУНЕ

    06:50 25.09.2025

  • 3 оня с коня

    0 1 Отговор
    Къде са сега Гьотверените дето язвително питаха на какъв език приказва Борисов при посещенията си извън БГ,след като знае само "Конгречулейшън"- защо не питат пък Тръмп дали знае дори и 1 Японска дума?

    07:06 25.09.2025

  • 4 Госあ

    0 1 Отговор
    Предният път когато портокала посети Япония, съпругата на Шиндзо Абе се премести отвратена, след като рижия седна до нея 😂 Разправяше после, че не знаела английски, но английският и най вероятно е по добър от неговия 😂

    07:13 25.09.2025