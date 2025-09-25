Тръмп ще посети Япония в края на октомври

Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да посети Япония в края на октомври тази година, съобщи Kyodo News, позовавайки се на източници в японското правителство.

Според информационната агенция, точните дати на посещението в момента се уточняват. Очаква се Тръмп да спре в Япония по пътя си към Южна Корея, където ще присъства на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която ще се проведе от 31 октомври до 1 ноември.

Това ще бъде първото посещение на Тръмп в Япония по време на втория му мандат. Както съобщава Kyodo News, до края на октомври Япония ще е избрала нов министър-председател, който да замени оттеглящия се Шигеру Ишиба.