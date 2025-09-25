Парижки съд призна Саркози за виновен в престъпен заговор

Парижки съд призна бившия френски президент Никола Саркози за виновен в престъпен заговор по дело за предполагаемо незаконно финансиране на успешната му президентска кампания през 2007 г. от покойния либийски лидер Муамар Кадафи, предава "Ройтерс", News.bg.
Саркози обаче беше оправдан по всички останали обвинения, включително пасивна корупция и незаконно финансиране на кампания.
Саркози, който винаги е отричал обвиненията, беше обвинен, че е сключил сделка с Кадафи през 2005 г., когато е бил министър на вътрешните работи на Франция, за да получи финансиране за кампания в замяна на подкрепа на тогава изолираното либийско правителство на международната сцена.
70-годишният мъж е съден от януари по обвинения в укриване на присвояване на публични средства, пасивна корупция, незаконно финансиране на предизборни кампании и престъпен сговор с цел извършване на престъпление.
Разследващите твърдят, че той е сключил корупционен пакт с либийското правителство. Въпросът е част от неясна афера, в която се твърди, че са замесени либийски шпиони, осъден терорист, търговци на оръжие и твърдения, че Кадафи е предоставил на кампанията на Саркози милиони евро, изпратени до Париж в куфари.
Саркози заяви, че случаят е политически мотивиран.
Въпреки продължаващите правни главоболия и отнемането на Ордена на Почетния легион, най-високото отличие на Франция, през юни, Саркози остава влиятелна фигура на френската политическа сцена.
1 фрвнски режим
13:00 25.09.2025
2 И това
13:09 25.09.2025
3 Величко
13:11 25.09.2025
4 Антикомуне
Преди години, Председателят на Народното Събрание беше обвинен в пране на пари, чека избяга от България, кри се като мишка 2 години и като се върна, всички обвинения отпаднаха. Ей така, изведнъж стана невинен. 🤣🤣🤣
Коментиран от #7, #12
13:14 25.09.2025
6 поКУРко
13:19 25.09.2025
7 Не съвсем
До коментар #4 от "Антикомуне":С две ръце подкрепям стремежа ти към справедливост, но ти сложих минус, защото има една малка, но важна подробност, дето не виждаш.
През цялото време докато на власт беше ББ, от ЕС, вкл. франция му крепяха макарите и още го правят. Същото и за останалите марионетки. Фондации като "Конрад Аденауер", играещи прокси за ЦРУ, "Н"ПО-та и т.н. закони, пратени от заинтересовани страни, дето нашенските корумпета преписват на коляно - всичко това и много повече крепи престъпниците у нас на власт за да може системата на същите тия, дето ги хвалиш да ни краде и намалява броя ни. И един риторичен въпрос: ако ЕС бюрократите бяха свестни щяха ли да подкрепят престъпници начело на България? Да оставим настрана, че счетоводители с практика и на запад под сурдинка признават, че там корупцията е на такова ниво, че нашенските корумпета зеленеят от завист. Защо няма изказвания срещу поредния йесман, директора на водопад, дето ни го назначиха за премиер? Явна корупция пред очите на всички и на нея се гледа със широко затворени очи от същите тия евроинституции. Вече и за децата е ясно, че прехвалената Кьовеши се ползва за бухалка срещу конкуренти - защо спряха разследванията срещу урсулицата ?
13:25 25.09.2025
8 Коментатор
13:34 25.09.2025
9 Факира
13:47 25.09.2025
10 Хехе
14:07 25.09.2025
11 А бе
14:10 25.09.2025
12 Антидемократ
До коментар #4 от "Антикомуне":Прибвай да махнеш ротшилдите ахаха... какъв глу п@ к си
14:19 25.09.2025