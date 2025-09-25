Парижки съд призна Саркози за виновен в престъпен заговор

Парижки съд призна бившия френски президент Никола Саркози за виновен в престъпен заговор по дело за предполагаемо незаконно финансиране на успешната му президентска кампания през 2007 г. от покойния либийски лидер Муамар Кадафи, предава "Ройтерс", News.bg.

Саркози обаче беше оправдан по всички останали обвинения, включително пасивна корупция и незаконно финансиране на кампания.

Саркози, който винаги е отричал обвиненията, беше обвинен, че е сключил сделка с Кадафи през 2005 г., когато е бил министър на вътрешните работи на Франция, за да получи финансиране за кампания в замяна на подкрепа на тогава изолираното либийско правителство на международната сцена.

70-годишният мъж е съден от януари по обвинения в укриване на присвояване на публични средства, пасивна корупция, незаконно финансиране на предизборни кампании и престъпен сговор с цел извършване на престъпление.

Разследващите твърдят, че той е сключил корупционен пакт с либийското правителство. Въпросът е част от неясна афера, в която се твърди, че са замесени либийски шпиони, осъден терорист, търговци на оръжие и твърдения, че Кадафи е предоставил на кампанията на Саркози милиони евро, изпратени до Париж в куфари.

Саркози заяви, че случаят е политически мотивиран.

Въпреки продължаващите правни главоболия и отнемането на Ордена на Почетния легион, най-високото отличие на Франция, през юни, Саркози остава влиятелна фигура на френската политическа сцена.